JawaPos.com - Dalam kehidupan modern, seseorang sering kali dianggap mengalami kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan, memiliki jadwal yang padat, atau tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Ketika seseorang merasa kewalahan, sulit berkonsentrasi, mudah marah, ingin menyendiri, atau merasa terganggu oleh suara dan lingkungan di sekitarnya, respons yang sering muncul adalah menyarankan agar ia mengurangi pekerjaan, beristirahat, atau belajar mengelola waktu.



Namun, tidak semua bentuk kelelahan berasal dari banyaknya pekerjaan. Ada kondisi psikologis yang lebih kompleks, yaitu kelebihan beban sensorik atau sensory overload.



Kelebihan beban sensorik merupakan kondisi ketika otak menerima dan memproses terlalu banyak rangsangan dari lingkungan maupun dari dalam tubuh sehingga individu mengalami kesulitan mengelola, menyaring, dan merespons informasi tersebut. Rangsangan itu bisa berupa suara, cahaya, aroma, sentuhan, gerakan, percakapan, perubahan suasana, hingga berbagai informasi yang datang secara bersamaan.



Hal yang menarik adalah seseorang dapat mengalami kelebihan beban sensorik meskipun tidak sedang mengerjakan banyak pekerjaan. Ia mungkin hanya duduk di sebuah kafe, berada di pusat perbelanjaan, mengikuti percakapan kelompok, atau bekerja di ruangan yang penuh suara. Secara fisik, aktivitasnya terlihat sederhana. Namun, secara psikologis, otaknya mungkin sedang bekerja sangat keras untuk memproses berbagai rangsangan.



Inilah alasan mengapa kelebihan beban sensorik tidak tepat jika hanya dipahami sebagai persoalan terlalu banyak pekerjaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), fenomena ini berkaitan dengan cara sistem saraf menerima informasi, kemampuan otak mengatur perhatian, kapasitas memori kerja, regulasi emosi, dan perbedaan sensitivitas individu terhadap rangsangan.



Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, kita perlu melihatnya melalui beberapa perspektif psikologi dan ilmu saraf.



1. Otak Tidak Hanya Mengerjakan Tugas, tetapi Juga Terus-Menerus Memproses Rangsangan

Salah satu kesalahpahaman dalam memahami kelelahan mental adalah anggapan bahwa otak hanya mengalami kelelahan ketika seseorang berpikir keras, menyelesaikan pekerjaan, atau mengambil keputusan.



Padahal, otak manusia terus bekerja bahkan ketika seseorang tidak sedang melakukan aktivitas yang terlihat produktif.



Setiap saat, otak menerima berbagai informasi melalui sistem sensorik. Mata menangkap cahaya, telinga menangkap suara, hidung mendeteksi aroma, kulit merasakan sentuhan, dan sistem vestibular membantu tubuh mengenali keseimbangan serta gerakan.



Semua informasi tersebut harus diproses agar individu dapat memahami lingkungan dan menentukan respons yang sesuai.



Bayangkan seseorang sedang bekerja di sebuah kantor terbuka. Ia mencoba membaca dokumen sambil mendengar percakapan rekan kerja, suara mesin pendingin ruangan, notifikasi ponsel, langkah kaki, dan suara kendaraan dari luar gedung.



Meskipun ia hanya memiliki satu tugas utama, otaknya tetap menerima banyak rangsangan secara bersamaan.



Sebagian rangsangan mungkin tidak disadari sepenuhnya, tetapi tetap dapat memengaruhi perhatian dan tingkat kewaspadaan.



Dalam psikologi kognitif, kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan berkaitan dengan konsep selective attention atau perhatian selektif.



Perhatian selektif memungkinkan manusia memusatkan perhatian pada satu sumber informasi sambil mengurangi pemrosesan terhadap rangsangan lainnya.



Namun, kemampuan ini bukan berarti otak dapat mengabaikan semua gangguan tanpa mengeluarkan energi mental.



Ketika lingkungan terlalu ramai atau rangsangan datang secara terus-menerus, proses penyaringan informasi dapat menjadi semakin berat.



Akibatnya, seseorang mungkin merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah terdistraksi, dan ingin menjauh dari lingkungan yang terlalu ramai.



Dengan demikian, seseorang tidak harus memiliki banyak pekerjaan untuk mengalami kelelahan mental. Terkadang, terlalu banyak informasi yang harus diproses saja sudah cukup untuk menimbulkan tekanan psikologis.

2. Kelebihan Beban Sensorik Berbeda dengan Beban Kerja Kognitif

Untuk memahami perbedaan antara kelebihan beban sensorik dan terlalu banyak pekerjaan, kita perlu mengenal konsep cognitive load atau beban kognitif.



Beban kognitif mengacu pada tuntutan terhadap kapasitas mental seseorang ketika memproses informasi, memecahkan masalah, memahami sesuatu, atau menyelesaikan tugas.



Dalam teori beban kognitif yang dikembangkan oleh John Sweller, kapasitas memori kerja manusia memiliki keterbatasan. Ketika terlalu banyak informasi harus diproses sekaligus, kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola informasi dapat menurun.



Namun, kelebihan beban sensorik tidak sepenuhnya sama dengan beban kognitif.



Beban kognitif lebih berkaitan dengan tuntutan pemrosesan informasi untuk menyelesaikan tugas, sedangkan kelebihan beban sensorik berkaitan dengan banyaknya rangsangan yang harus diterima, disaring, dan diintegrasikan oleh sistem saraf.



Keduanya dapat saling berhubungan.



Sebagai contoh, seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas di perpustakaan yang ramai. Ia harus memahami materi kuliah, membaca instruksi, mengingat informasi, dan menyusun argumen.



Pada saat yang sama, ia mendengar percakapan orang lain, suara kursi bergeser, notifikasi ponsel, dan suara aktivitas di sekitarnya.



Tugas akademiknya menciptakan beban kognitif, sementara rangsangan lingkungan menciptakan tuntutan sensorik tambahan.



Ketika kedua tuntutan tersebut terjadi secara bersamaan, kapasitas mental yang tersedia untuk mengerjakan tugas dapat semakin berkurang.



Namun, seseorang juga bisa mengalami kelebihan beban sensorik tanpa beban kognitif yang tinggi.



Contohnya, berada di konser dengan suara sangat keras, lampu berkedip, kerumunan padat, dan banyak orang yang bergerak di sekitar.



Dalam situasi tersebut, seseorang tidak harus berpikir keras atau menyelesaikan tugas kompleks untuk merasa kewalahan.



Hal ini menunjukkan bahwa sumber kelelahan psikologis tidak selalu berasal dari aktivitas intelektual.

3. Sistem Saraf Memiliki Batas dalam Mengolah Informasi

Sistem saraf manusia dirancang untuk menerima informasi dari lingkungan dan menghasilkan respons yang sesuai. Namun, kemampuan pemrosesan informasi bukanlah sesuatu yang tidak terbatas.



Ketika rangsangan datang dalam jumlah besar, dengan intensitas tinggi, atau tanpa jeda pemulihan yang cukup, individu dapat mengalami kesulitan mempertahankan keseimbangan respons sensoriknya.



Dalam kondisi normal, otak melakukan berbagai proses pengaturan, seperti:

- Memilah rangsangan yang dianggap penting.

- Mengurangi perhatian terhadap informasi yang tidak relevan.

- Mengintegrasikan informasi dari berbagai indra.

- Menghubungkan rangsangan dengan pengalaman sebelumnya.

- Menentukan apakah suatu rangsangan membutuhkan respons.

- Mengatur tingkat kewaspadaan terhadap lingkungan.

Proses tersebut memungkinkan manusia tetap berfungsi di tengah lingkungan yang kompleks.



Akan tetapi, ketika terlalu banyak rangsangan harus diproses, sistem pengaturan ini dapat mengalami tekanan.



Misalnya, seseorang yang sensitif terhadap suara mungkin merasa terganggu oleh suara kipas angin, percakapan kecil, atau bunyi kendaraan yang bagi orang lain dianggap biasa.



Orang tersebut bukan berarti tidak mampu menghadapi kehidupan sosial. Bisa jadi, sistem pemrosesan sensoriknya membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda agar dapat berfungsi secara nyaman.



Perlu dipahami bahwa kelebihan beban sensorik bukan berarti otak mengalami kerusakan setiap kali seseorang merasa kewalahan. Istilah ini menggambarkan pengalaman ketika tuntutan sensorik melampaui kemampuan individu untuk memproses atau mengelolanya dengan nyaman pada situasi tertentu.

4. Perhatian Manusia Memiliki Kapasitas Terbatas

Dalam psikologi, perhatian merupakan salah satu sumber daya mental yang terbatas.



Manusia tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap semua rangsangan yang muncul di sekitarnya pada waktu yang sama.



Ketika seseorang membaca buku, misalnya, ia perlu mempertahankan fokus pada kata-kata, memahami makna kalimat, mengingat informasi sebelumnya, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.



Jika pada saat bersamaan terdapat suara keras, percakapan, dan gerakan yang terus-menerus, perhatian harus menghadapi persaingan.



Fenomena ini berkaitan dengan teori kapasitas perhatian atau limited-capacity models of attention.



Semakin banyak tuntutan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian, semakin sulit seseorang mempertahankan fokus secara optimal.



Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat terlihat melalui beberapa pengalaman:



Pertama, kesulitan mengikuti percakapan.



Seseorang mungkin kesulitan memahami apa yang dikatakan lawan bicara ketika berada di ruangan yang penuh percakapan lain.



Kedua, mudah kehilangan konsentrasi.



Rangsangan kecil seperti suara notifikasi atau gerakan di sekitar dapat mengalihkan perhatian secara berulang.



Ketiga, merasa cepat lelah setelah berada di tempat ramai.



Meskipun tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat, seseorang merasa membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah menghadapi lingkungan yang penuh rangsangan.



Keempat, kesulitan memproses beberapa informasi sekaligus.



Ketika banyak orang berbicara atau memberikan instruksi secara bersamaan, seseorang mungkin merasa kesulitan memahami informasi yang diterima.



Dengan kata lain, kelebihan beban sensorik dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam mengalokasikan perhatian.

5. Kelebihan Beban Sensorik Dapat Memengaruhi Regulasi Emosi

Salah satu aspek yang sering tidak disadari adalah hubungan antara pemrosesan sensorik dan emosi.



Ketika seseorang mengalami kelebihan beban sensorik, dampaknya tidak hanya berupa ketidaknyamanan fisik atau kesulitan berkonsentrasi. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan mengatur emosi.



Misalnya, seseorang yang awalnya merasa tenang dapat menjadi mudah tersinggung setelah terlalu lama berada di lingkungan yang bising.



Suara kecil yang sebelumnya tidak mengganggu mungkin mulai terasa menyakitkan atau menjengkelkan.



Ia mungkin ingin menghentikan percakapan, meninggalkan ruangan, atau menghindari interaksi sosial.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Salah satu penjelasannya adalah hubungan antara sistem sensorik, sistem perhatian, dan sistem regulasi emosi.



Ketika individu terus-menerus menerima rangsangan yang tidak nyaman, tubuh dapat mempertahankan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi.



Respons stres juga dapat ikut terlibat, terutama ketika rangsangan dirasakan sebagai sesuatu yang sulit dikendalikan atau tidak dapat dihindari.



Dalam keadaan seperti ini, individu dapat mengalami peningkatan ketegangan, kecemasan, frustrasi, atau iritabilitas.



Kemampuan untuk mengendalikan respons emosional pun dapat terasa lebih sulit.



Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengalami kelebihan beban sensorik mungkin bereaksi lebih emosional ketika diajak berbicara. Bukan karena ia tidak menghargai orang lain, tetapi karena kapasitasnya untuk menerima dan memproses rangsangan tambahan sedang terbebani.



Hal ini tidak berarti setiap ledakan emosi disebabkan oleh kelebihan beban sensorik. Namun, kondisi sensorik yang tidak nyaman dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar kesulitan regulasi emosi.

6. Mengapa Ada Orang yang Lebih Mudah Mengalami Kelebihan Beban Sensorik?

Tidak semua orang memiliki tingkat toleransi sensorik yang sama.



Seseorang dapat merasa nyaman bekerja di kafe yang ramai, sedangkan orang lain merasa sulit berpikir ketika mendengar suara percakapan di sekitarnya.



Ada orang yang tidak terganggu oleh lampu terang, tetapi ada pula yang merasa cepat lelah ketika berada di ruangan dengan pencahayaan kuat.



Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengalaman sensorik sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu.



Beberapa faktor yang dapat berperan antara lain:

A. Perbedaan sensitivitas sensorik

Sebagian individu memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap rangsangan tertentu.



Mereka mungkin lebih mudah memperhatikan suara kecil, perubahan cahaya, tekstur pakaian, aroma, atau sentuhan.



Dalam literatur psikologi, konsep sensory processing sensitivity sering digunakan untuk membahas kecenderungan seseorang memproses rangsangan secara lebih mendalam dan menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap lingkungan.



Konsep ini berkaitan dengan penelitian tentang sensory processing sensitivity yang banyak dikembangkan oleh Elaine dan Arthur Aron.



Namun, sensitivitas tinggi bukan diagnosis gangguan mental dan tidak otomatis berarti seseorang mengalami kelebihan beban sensorik.

B. Neurodivergensi

Kelebihan beban sensorik juga banyak dibahas dalam konteks neurodivergensi, khususnya autisme dan ADHD.



Pada sebagian individu autistik, rangsangan tertentu dapat dirasakan jauh lebih intens, sulit disaring, atau membutuhkan usaha lebih besar untuk dikelola.



Sebagian individu dengan ADHD juga mengalami kesulitan dalam mengatur perhatian terhadap rangsangan yang bersaing.



Misalnya, mereka mungkin kesulitan mengabaikan percakapan orang lain ketika sedang mengerjakan sesuatu.



Namun, pengalaman setiap individu berbeda. Tidak semua orang autistik atau ADHD mengalami sensitivitas sensorik yang sama, dan tidak semua orang yang sensitif terhadap rangsangan memiliki autisme atau ADHD.

C. Tingkat stres dan kondisi psikologis

Stres dapat memengaruhi cara seseorang merespons rangsangan.



Ketika seseorang sedang mengalami tekanan emosional, kurang tidur, kecemasan, atau kelelahan berkepanjangan, toleransinya terhadap lingkungan yang bising atau padat dapat menurun.



Sesuatu yang biasanya dapat ditoleransi mungkin menjadi terasa jauh lebih mengganggu.

D. Pengalaman dan kondisi lingkungan

Pengalaman sebelumnya juga dapat memengaruhi respons seseorang terhadap rangsangan.



Lingkungan yang tidak dapat diprediksi, penuh tekanan, atau terasa tidak aman dapat membuat individu lebih waspada terhadap berbagai perubahan di sekitarnya.



Dengan demikian, kelebihan beban sensorik tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik otak, tetapi juga oleh keadaan psikologis dan lingkungan tempat seseorang berada.

7. Kelebihan Beban Sensorik Tidak Selalu Terlihat dari Luar

Salah satu alasan mengapa kondisi ini sering disalahpahami adalah karena gejalanya tidak selalu terlihat secara jelas.



Seseorang mungkin tampak biasa saja ketika berada di tengah keramaian. Ia tetap tersenyum, berbicara, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain.



Namun, secara internal, ia sedang berusaha keras mengendalikan berbagai rangsangan yang terasa berlebihan.



Dalam beberapa kasus, individu menggunakan strategi kompensasi untuk menyembunyikan ketidaknyamanan yang dialaminya.



Ia mungkin memaksakan diri untuk tetap mengikuti percakapan, mempertahankan ekspresi wajah yang ramah, atau berpura-pura nyaman meskipun sebenarnya ingin segera meninggalkan situasi tersebut.



Dalam konteks autisme, pengalaman menyamarkan atau mengompensasi karakteristik diri ini sering dibahas melalui konsep masking.



Upaya mempertahankan penampilan sosial yang terlihat normal dapat menambah tuntutan mental.



Akibatnya, seseorang mungkin baru menunjukkan kelelahan setelah meninggalkan lingkungan yang penuh rangsangan.



Misalnya, seseorang menghadiri acara keluarga selama beberapa jam. Selama acara berlangsung, ia tetap berbicara, tertawa, dan mengikuti percakapan.



Namun, setelah pulang, ia merasa sangat lelah, tidak ingin berbicara, membutuhkan suasana tenang, dan ingin menghabiskan waktu sendirian.



Orang lain mungkin menganggapnya tidak ramah atau terlalu sensitif.



Padahal, ada kemungkinan ia sedang membutuhkan pemulihan setelah menghadapi tuntutan sensorik dan sosial yang cukup besar.



Karena itu, penilaian terhadap kondisi psikologis seseorang tidak seharusnya hanya didasarkan pada apa yang terlihat dari luar.

8. Kelebihan Beban Sensorik Berbeda dengan Introversi

Kelebihan beban sensorik juga sering disalahartikan sebagai sifat introver.



Memang, sebagian orang introver merasa lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang dan membutuhkan waktu sendiri setelah banyak berinteraksi.



Namun, introversi dan kelebihan beban sensorik merupakan dua konsep yang berbeda.



Introversi adalah salah satu dimensi kepribadian yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam memperoleh dan mengelola stimulasi sosial.



Sementara itu, kelebihan beban sensorik berkaitan dengan pengalaman ketika rangsangan yang diterima terasa melampaui kemampuan individu untuk mengelolanya secara nyaman.



Seseorang yang ekstrover pun dapat mengalami kelebihan beban sensorik.



Ia mungkin senang bertemu banyak orang, menyukai konser, dan menikmati aktivitas sosial, tetapi tetap merasa kewalahan ketika suara terlalu keras, pencahayaan terlalu intens, atau terlalu banyak rangsangan datang secara bersamaan.



Sebaliknya, seseorang yang introver belum tentu mengalami sensitivitas sensorik.



Ia mungkin hanya lebih menyukai interaksi dalam kelompok kecil dan membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi sosialnya.



Perbedaan ini penting karena tidak semua kebutuhan untuk menyendiri berarti seseorang memiliki masalah sosial atau tidak menyukai orang lain.



Terkadang, seseorang hanya membutuhkan lingkungan yang lebih sesuai dengan kapasitas pemrosesan sensoriknya.

9. Mengapa Istirahat Biasa Terkadang Tidak Cukup?

Jika kelebihan beban sensorik hanya dipahami sebagai kelelahan akibat terlalu banyak pekerjaan, solusi yang diberikan biasanya berupa tidur, liburan, atau mengurangi aktivitas.



Padahal, seseorang yang mengalami kelebihan beban sensorik mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik, yaitu mengurangi intensitas rangsangan.



Bayangkan seseorang telah menghabiskan sepanjang hari di lingkungan yang bising, penuh percakapan, dan memiliki pencahayaan yang terang.



Setelah pulang, ia justru menonton televisi dengan volume tinggi sambil membuka media sosial dan mendengarkan musik.



Meskipun ia sedang beristirahat dari pekerjaan, otaknya tetap menerima berbagai rangsangan.



Dalam kondisi seperti ini, istirahat fisik belum tentu memberikan pemulihan sensorik yang memadai.



Pemulihan dapat melibatkan pengurangan rangsangan yang tidak diperlukan.



Contohnya:

- Berada di ruangan yang lebih tenang.

- Mengurangi intensitas cahaya.

- Menghindari percakapan untuk sementara waktu.

- Mengurangi penggunaan perangkat digital.

- Menggunakan pelindung telinga ketika diperlukan dan aman.

- Mengambil jeda dari lingkungan yang terlalu ramai.

- Melakukan aktivitas yang terasa menenangkan bagi individu.

Tujuannya bukan menghindari seluruh rangsangan sepanjang waktu, melainkan memberikan kesempatan bagi sistem saraf untuk kembali berada dalam kondisi yang lebih nyaman.



Perlu diingat bahwa strategi pemulihan setiap orang dapat berbeda. Sesuatu yang menenangkan bagi satu individu belum tentu memberikan efek yang sama bagi orang lain.

10. Hubungan Kelebihan Beban Sensorik dengan Stres Kronis

Kelebihan beban sensorik yang terjadi berulang kali dapat menjadi sumber tekanan psikologis.



Bayangkan seseorang bekerja di lingkungan yang selalu ramai, memiliki banyak percakapan, notifikasi, gangguan visual, dan tuntutan interaksi sosial.



Setiap hari, ia harus berusaha mempertahankan fokus sambil menghadapi rangsangan yang sulit dikendalikan.



Jika situasi tersebut berlangsung terus-menerus tanpa kesempatan pemulihan, individu dapat mengalami peningkatan stres.



Dalam psikologi, stres tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya tuntutan, tetapi juga oleh penilaian individu terhadap kemampuan dirinya untuk menghadapi tuntutan tersebut.



Konsep ini berkaitan dengan teori penilaian kognitif terhadap stres yang dikembangkan oleh Richard Lazarus dan Susan Folkman.



Menurut pendekatan tersebut, pengalaman stres dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menilai suatu situasi dan sumber daya yang dimilikinya untuk menghadapinya.



Artinya, lingkungan yang sama dapat memberikan dampak berbeda kepada dua orang.



Seseorang mungkin menganggap suara kantor sebagai gangguan kecil, sementara orang lain merasa sangat kesulitan bekerja dalam kondisi tersebut.



Ketika individu merasa tidak memiliki kendali terhadap rangsangan yang terus muncul, tekanan psikologis dapat semakin meningkat.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkaitan dengan kelelahan emosional, penurunan konsentrasi, gangguan tidur, dan berkurangnya motivasi.



Namun, kelebihan beban sensorik tidak otomatis menyebabkan stres kronis atau burnout. Keduanya merupakan kondisi yang berbeda, meskipun dapat saling berkaitan.

11. Mengapa Lingkungan Modern Lebih Mudah Memicu Kelebihan Beban Sensorik?

Kehidupan modern menghadirkan banyak kemudahan, tetapi juga meningkatkan jumlah rangsangan yang harus dihadapi manusia.



Dalam satu hari, seseorang dapat menerima berbagai informasi melalui:

- Notifikasi pesan instan.

- Email pekerjaan.

- Media sosial.

- Video dan iklan digital.

- Percakapan langsung.

- Suara kendaraan.

- Aktivitas di ruang publik.

- Perubahan informasi yang sangat cepat.

Bahkan ketika seseorang sedang tidak bekerja, ia tetap dapat menerima rangsangan melalui layar ponsel.



Media digital menciptakan lingkungan yang penuh perubahan perhatian.



Seseorang mungkin sedang membaca artikel, kemudian menerima pesan, melihat notifikasi, membuka video pendek, dan kembali mencoba membaca artikel sebelumnya.



Perpindahan perhatian yang terus-menerus dapat meningkatkan tuntutan kognitif.



Walaupun tidak semua informasi digital merupakan rangsangan sensorik yang berlebihan, kombinasi antara tuntutan perhatian, suara, cahaya, dan perubahan informasi dapat meningkatkan pengalaman kewalahan.



Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep information overload, yaitu kondisi ketika jumlah informasi yang diterima melebihi kemampuan seseorang untuk mengolahnya secara efektif.



Namun, information overload dan sensory overload tetap tidak identik.



Information overload lebih menekankan jumlah informasi yang harus dipahami, sedangkan sensory overload lebih menekankan intensitas atau akumulasi rangsangan yang harus diproses oleh sistem sensorik.



Keduanya dapat terjadi bersamaan dalam kehidupan modern.

12. Cara Mengelola Kelebihan Beban Sensorik Berdasarkan Psikologi

Mengelola kelebihan beban sensorik bukan berarti seseorang harus menghindari semua lingkungan ramai atau mengurangi seluruh aktivitas sosial.



Pendekatan yang lebih tepat adalah memahami pola sensitivitas diri dan menciptakan kondisi yang memungkinkan individu berfungsi secara optimal.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat diterapkan.

A. Mengenali pemicu sensorik

Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis rangsangan yang paling sering menimbulkan ketidaknyamanan.



Apakah suara keras menjadi pemicu utama?



Apakah cahaya terang membuat sulit berkonsentrasi?



Apakah kerumunan, sentuhan, aroma, atau percakapan yang berlangsung bersamaan menjadi sumber kelelahan?



Mengenali pemicu membantu seseorang memahami bahwa rasa kewalahan tidak selalu muncul tanpa alasan.

B. Mengatur lingkungan

Jika memungkinkan, individu dapat melakukan penyesuaian terhadap lingkungan.



Misalnya, memilih tempat kerja yang lebih tenang, menggunakan pencahayaan yang lebih nyaman, mengurangi suara latar, atau mengatur posisi duduk agar tidak terlalu banyak menerima gangguan visual.



Penyesuaian ini bukan bentuk kelemahan.



Dalam psikologi lingkungan, hubungan antara individu dan kondisi lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi kenyamanan serta perilaku manusia.

C. Memberikan jeda sensorik

Jeda sensorik merupakan waktu singkat untuk mengurangi paparan terhadap rangsangan.



Contohnya adalah meninggalkan ruangan yang ramai selama beberapa menit, beristirahat di tempat yang tenang, atau menghentikan sementara aktivitas digital.



Jeda tersebut dapat membantu mengurangi tuntutan pemrosesan yang sedang berlangsung.

D. Mengatur aktivitas secara realistis

Seseorang perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah pekerjaan, tetapi juga intensitas rangsangan yang menyertai pekerjaan tersebut.



Dua aktivitas dengan durasi sama belum tentu memiliki tuntutan sensorik yang sama.



Bekerja selama satu jam di ruangan tenang mungkin terasa berbeda dibandingkan bekerja selama satu jam di lingkungan yang penuh suara dan gangguan.



Karena itu, pengelolaan energi sebaiknya mempertimbangkan beban sensorik, bukan hanya jadwal dan produktivitas.

E. Mengembangkan kesadaran terhadap kondisi tubuh

Pendekatan mindfulness dapat membantu individu memperhatikan kondisi tubuh, emosi, dan respons terhadap lingkungan.



Misalnya, seseorang mulai menyadari bahwa rahangnya menegang, napas menjadi lebih cepat, atau tubuh terasa gelisah ketika berada di tempat yang terlalu ramai.



Kesadaran tersebut dapat membantu individu mengenali tanda awal ketidaknyamanan sebelum berkembang menjadi pengalaman kewalahan yang lebih berat.



Mindfulness bukan obat khusus untuk kelebihan beban sensorik, tetapi dapat menjadi salah satu strategi pendukung dalam mengelola stres dan meningkatkan kesadaran diri.

F. Meminta penyesuaian ketika diperlukan

Dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, penyesuaian sederhana terkadang dapat memberikan dampak besar.



Contohnya:

- Meminta instruksi tertulis ketika informasi verbal terlalu banyak.

- Menggunakan ruang kerja yang lebih tenang.

- Mengurangi notifikasi yang tidak penting.

- Mengambil jeda setelah kegiatan yang intensif secara sensorik.

- Menggunakan perangkat pendukung sesuai kebutuhan.

Apabila keluhan sering terjadi, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai kecemasan dan kesulitan fungsi yang berat, berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, atau tenaga profesional terkait dapat membantu memahami penyebab dan menentukan dukungan yang sesuai.



13. Memahami Kelebihan Beban Sensorik sebagai Perbedaan Kebutuhan, Bukan Kelemahan Karakter

Salah satu dampak negatif dari kurangnya pemahaman tentang kelebihan beban sensorik adalah munculnya penilaian sosial yang keliru.



Seseorang yang tidak nyaman berada di tempat ramai mungkin dianggap antisosial.



Seseorang yang meminta orang lain berbicara lebih pelan mungkin dianggap terlalu sensitif.



Seseorang yang membutuhkan waktu sendiri setelah menghadiri acara sosial mungkin dianggap tidak menghargai orang lain.



Padahal, respons terhadap rangsangan merupakan bagian dari pengalaman biologis dan psikologis manusia.



Tidak semua individu memiliki ambang toleransi yang sama terhadap suara, cahaya, sentuhan, atau kepadatan lingkungan.



Dalam perspektif psikologi individual, perbedaan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari variasi karakteristik manusia, bukan langsung dinilai sebagai kekurangan.



Tentu saja, memahami kelebihan beban sensorik bukan berarti setiap ketidaknyamanan harus dianggap sebagai kondisi klinis.



Seseorang bisa saja merasa tidak nyaman karena lingkungan memang terlalu bising, terlalu panas, atau terlalu padat.



Namun, ketika pengalaman tersebut terjadi berulang kali dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya.



Pendekatan yang lebih empatik memungkinkan kita melihat perilaku seseorang secara lebih utuh.



Alih-alih langsung bertanya mengapa seseorang tidak mampu bertahan di tempat ramai, kita dapat mulai bertanya apakah lingkungan tersebut memberikan tuntutan sensorik yang terlalu besar baginya.



Perubahan cara pandang ini dapat membantu mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

14. Produktivitas Bukan Satu-Satunya Ukuran Kapasitas Mental Manusia

Budaya modern sering mengukur kemampuan seseorang berdasarkan produktivitas, kecepatan, dan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan.



Seseorang yang mampu bekerja dalam lingkungan ramai sering dianggap lebih tangguh.



Sebaliknya, seseorang yang membutuhkan suasana tenang terkadang dianggap kurang adaptif.



Padahal, kemampuan manusia tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah tugas yang mampu diselesaikan.



Ada banyak faktor yang memengaruhi kapasitas mental, termasuk perhatian, sensitivitas sensorik, kondisi emosional, kualitas tidur, dan karakteristik lingkungan.



Seseorang mungkin sangat produktif dalam lingkungan yang tenang, tetapi mengalami penurunan performa ketika harus bekerja di tempat yang penuh gangguan.



Hal tersebut tidak otomatis menunjukkan kurangnya kemampuan.



Bisa jadi, lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan kebutuhan pemrosesan sensoriknya.



Dalam konteks psikologi, penting untuk membedakan antara kemampuan individu dan kondisi yang memungkinkan kemampuan tersebut muncul secara optimal.



Lingkungan yang baik bukan hanya lingkungan yang menuntut manusia untuk terus beradaptasi, tetapi juga lingkungan yang memberikan kesempatan bagi individu untuk bekerja sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.



Produktivitas yang sehat bukan berarti memaksakan diri untuk terus menerima rangsangan, melainkan memahami kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, dan kondisi seperti apa yang mendukung fungsi mental secara optimal.



Kesimpulan: Kelebihan Beban Sensorik Adalah Persoalan Pemrosesan, Bukan Sekadar Jumlah Pekerjaan

Kelebihan beban sensorik bukan sekadar masalah terlalu banyak pekerjaan, kurang pandai mengatur waktu, atau tidak mampu menghadapi kesibukan.



Fenomena ini berkaitan dengan bagaimana otak dan sistem saraf menerima, menyaring, mengintegrasikan, serta merespons berbagai rangsangan.



Seseorang dapat merasa kewalahan meskipun tidak sedang melakukan pekerjaan yang berat. Lingkungan yang penuh suara, cahaya, percakapan, gerakan, dan informasi dapat menciptakan tuntutan sensorik yang cukup besar.



Dampaknya dapat terlihat melalui kesulitan berkonsentrasi, mudah tersinggung, kelelahan mental, keinginan untuk menyendiri, hingga kebutuhan untuk menjauh dari lingkungan yang terlalu ramai.



Pengalaman tersebut juga dipengaruhi oleh sensitivitas individu, kondisi emosional, stres, kualitas tidur, dan karakteristik sistem pemrosesan sensorik.



Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasinya tidak cukup hanya dengan mengurangi pekerjaan atau meningkatkan produktivitas.



Kita juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan, intensitas rangsangan, kebutuhan pemulihan, dan kemampuan individu dalam mengelola informasi sensorik.



Pada akhirnya, memahami kelebihan beban sensorik berarti memahami bahwa manusia tidak hanya memiliki batas tenaga fisik dan kapasitas berpikir, tetapi juga memiliki batas dalam menerima dan memproses rangsangan.



Tidak semua orang yang terlihat lelah sedang bekerja terlalu keras. Sebagian mungkin sedang berusaha memproses terlalu banyak hal yang terus-menerus datang melalui indra mereka.



