JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa khawatir memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Entah itu tentang pekerjaan, masa depan, hubungan, keuangan, kesehatan, atau keputusan besar dalam hidup. Terkadang, pikiran kita seolah tidak pernah berhenti mencari kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bahkan, ketika semuanya tampak baik-baik saja, selalu ada hal yang membuat kita merasa cemas.



Banyak orang menganggap rasa khawatir sebagai sesuatu yang negatif. Perasaan ini sering dikaitkan dengan ketakutan, pikiran berlebihan, ketidaknyamanan, hingga gangguan kecemasan. Tidak sedikit pula yang berusaha menghilangkan rasa khawatir sepenuhnya karena menganggapnya sebagai penghalang untuk menikmati kehidupan.



Namun, tahukah kamu bahwa menurut psikologi, rasa khawatir sebenarnya tidak selalu buruk?



Dalam kadar tertentu, rasa khawatir justru bisa memiliki fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Perasaan tersebut dapat membantu kita mengantisipasi risiko, mempersiapkan diri menghadapi tantangan, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta menyadari hal-hal penting yang mungkin selama ini terabaikan.



Dengan kata lain, rasa khawatir tidak selalu menjadi musuh yang harus dilawan. Terkadang, perasaan tersebut merupakan sinyal psikologis yang membantu kita memperhatikan sesuatu yang membutuhkan tindakan.



Tentu saja, hal ini bukan berarti kita harus terus-menerus merasa khawatir. Kekhawatiran yang berlebihan, sulit dikendalikan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental.



Lantas, apa saja manfaat rasa khawatir jika dilihat dari sudut pandang psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat enam alasan mengapa rasa khawatir mungkin justru bermanfaat bagi dirimu sendiri.



1. Rasa Khawatir Membantumu Mempersiapkan Diri Menghadapi Kemungkinan Terburuk



Salah satu manfaat rasa khawatir adalah kemampuannya mendorong seseorang untuk memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan.



Ketika kamu merasa khawatir menghadapi wawancara kerja, misalnya, pikiranmu mungkin mulai membayangkan berbagai situasi. Bagaimana jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan pewawancara? Bagaimana jika kamu terlambat datang? Bagaimana jika pengalamanmu ternyata belum cukup memenuhi kualifikasi?



Sekilas, berbagai pertanyaan tersebut memang terasa melelahkan. Namun, jika diarahkan dengan tepat, kekhawatiran itu bisa mendorongmu melakukan persiapan yang lebih matang.



Kamu mungkin mulai mempelajari perusahaan, berlatih menjawab pertanyaan wawancara, menyiapkan dokumen, hingga mengatur waktu perjalanan agar tidak terlambat.



Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan antisipasi ancaman atau threat anticipation. Manusia memiliki kemampuan untuk membayangkan kemungkinan yang belum terjadi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan diri.



Kemampuan tersebut membantu kita mengenali potensi masalah sebelum masalah itu benar-benar muncul.



Misalnya, seseorang yang khawatir dengan kondisi keuangannya mungkin terdorong untuk membuat anggaran bulanan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan mulai membangun dana darurat.



Artinya, rasa khawatir dapat menjadi pemicu untuk melakukan persiapan yang lebih baik.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Persiapan berbeda dengan terus-menerus membayangkan hal buruk tanpa mengambil tindakan.



Jika kekhawatiran membuatmu semakin siap, perasaan tersebut bisa memberikan manfaat. Sebaliknya, jika kamu hanya menghabiskan waktu untuk membayangkan kegagalan tanpa melakukan apa pun, kekhawatiran justru berpotensi menjadi beban.



2. Membuatmu Lebih Berhati-hati dalam Mengambil Keputusan



Tidak semua keputusan dalam hidup bisa diambil secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan.



Di sinilah rasa khawatir dapat memainkan peran penting.



Ketika seseorang merasa khawatir terhadap konsekuensi dari sebuah keputusan, biasanya ia akan lebih terdorong untuk memikirkan dampak jangka panjangnya.



Contohnya, ketika mendapatkan tawaran pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi, kamu mungkin merasa khawatir apakah lingkungan kerjanya cocok, apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, atau apakah pekerjaan itu akan mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi.



Kekhawatiran tersebut dapat mendorongmu untuk mencari informasi lebih lanjut sebelum menerima tawaran tersebut.



Dalam perspektif psikologi kognitif, proses ini berkaitan dengan evaluasi risiko dan pengambilan keputusan. Otak manusia berusaha memperkirakan konsekuensi dari berbagai pilihan agar kita tidak sembarangan bertindak.



Rasa khawatir dalam kadar yang wajar dapat membuat seseorang lebih teliti, mempertimbangkan alternatif, dan tidak mudah terjebak dalam keputusan impulsif.



Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membeli barang mahal, misalnya, kekhawatiran tentang kondisi keuangan bisa membuatmu mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan.



Begitu pula dalam hubungan sosial. Kekhawatiran tentang perasaan orang lain dapat membuatmu berpikir dua kali sebelum mengucapkan sesuatu yang berpotensi menyakiti mereka.



Meskipun demikian, bukan berarti setiap keputusan harus didasarkan pada ketakutan. Terlalu banyak mempertimbangkan risiko justru bisa membuat seseorang kesulitan menentukan pilihan.



Kuncinya adalah menggunakan kekhawatiran sebagai bahan pertimbangan, bukan membiarkannya mengambil alih seluruh proses pengambilan keputusan.



3. Membantumu Menyadari Hal-Hal yang Benar-Benar Penting dalam Hidup



Pernahkah kamu merasa khawatir kehilangan seseorang yang kamu sayangi? Atau merasa cemas ketika membayangkan masa depan pekerjaan yang selama ini kamu perjuangkan?



Perasaan tersebut mungkin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memiliki arti besar dalam kehidupanmu.



Dalam banyak situasi, kekhawatiran muncul karena kita memiliki sesuatu yang ingin dijaga, dipertahankan, atau dicapai.



Seseorang yang khawatir tentang masa depan keluarganya mungkin sangat menghargai hubungan keluarga. Seseorang yang merasa cemas terhadap pekerjaannya mungkin memiliki komitmen besar terhadap tanggung jawab dan tujuan hidupnya.



Dengan demikian, rasa khawatir terkadang dapat menjadi petunjuk untuk memahami nilai-nilai pribadi.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep nilai personal atau personal values. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dianggap penting dan menjadi pedoman seseorang dalam menjalani kehidupan.



Ketika sesuatu yang penting bagi kita terasa terancam, respons emosional seperti rasa khawatir dapat muncul.



Misalnya, jika kamu terus merasa khawatir karena jarang menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin itu menjadi tanda bahwa hubungan keluarga merupakan salah satu prioritas hidupmu.



Kekhawatiran tersebut bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali cara kamu membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan keluarga.



Daripada terus menyalahkan diri sendiri karena merasa khawatir, cobalah bertanya: apa sebenarnya yang sedang berusaha kulindungi melalui perasaan ini?



Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin membantumu mengenali kebutuhan dan prioritas yang selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.



Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kekhawatiran mencerminkan nilai yang mendalam. Sebagian bisa muncul dari pengalaman buruk, ketidakpastian, atau kebiasaan berpikir negatif. Karena itu, penting untuk memahami konteks di balik perasaan tersebut.



4. Mendorongmu untuk Lebih Bertanggung Jawab terhadap Kehidupan Sendiri



Rasa khawatir juga dapat menjadi pengingat bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab.



Bayangkan kamu memiliki tenggat waktu pekerjaan yang semakin dekat. Awalnya, kamu mungkin merasa santai karena menganggap masih memiliki banyak waktu.



Namun, ketika tenggat waktu mulai mendekat, rasa khawatir muncul. Kamu mulai memikirkan kemungkinan tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengecewakan atasan, atau mendapatkan hasil yang kurang maksimal.



Jika dikelola dengan baik, perasaan tersebut bisa mendorongmu untuk segera menyelesaikan tugas.



Kamu mulai mengatur prioritas, membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian, dan mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan regulasi diri atau self-regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola pikiran, emosi, dan perilaku demi mencapai tujuan tertentu.



Rasa khawatir terkadang memberikan dorongan emosional agar seseorang tidak mengabaikan tanggung jawabnya.



Contoh lainnya adalah ketika kamu merasa khawatir dengan kesehatan di masa depan. Perasaan tersebut mungkin mendorongmu untuk mulai memperhatikan pola makan, berolahraga, tidur lebih teratur, atau melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.



Dengan kata lain, kekhawatiran dapat membantu mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata.



Meski begitu, tanggung jawab yang sehat tidak harus selalu didorong oleh rasa takut. Kamu juga bisa membangun kebiasaan baik karena menghargai diri sendiri dan ingin memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.



Jadi, manfaatkan kekhawatiran sebagai pengingat untuk bertindak, bukan sebagai alasan untuk terus menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.



5. Membantumu Mengembangkan Kemampuan Menghadapi Masalah



Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya bebas dari ketidakpastian. Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi yang membuatnya merasa takut, gelisah, atau tidak yakin terhadap masa depan.



Namun, pengalaman menghadapi kekhawatiran juga dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah.



Misalnya, kamu merasa khawatir karena sedang menghadapi konflik dengan seorang teman. Awalnya, kamu mungkin terus memikirkan apa yang salah, bagaimana hubungan kalian bisa memburuk, atau apakah persahabatan tersebut akan berakhir.



Akan tetapi, setelah memikirkan situasi itu, kamu mulai menyadari bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan.



Kamu bisa mencoba memahami sudut pandang temanmu, mengevaluasi perilakumu sendiri, mengajak berbicara secara terbuka, dan mencari jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak.



Proses tersebut dapat membantumu mengembangkan kemampuan problem-solving atau pemecahan masalah.



Dalam psikologi, kemampuan menyelesaikan masalah merupakan keterampilan penting yang membantu seseorang menghadapi situasi sulit secara lebih terarah.



Kekhawatiran yang diikuti tindakan pemecahan masalah dapat membantu seseorang belajar menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik.



Bahkan, pengalaman menyelesaikan persoalan yang sebelumnya terasa menakutkan bisa meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.



Keyakinan ini berkaitan dengan konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh psikolog Albert Bandura. Secara sederhana, self-efficacy merupakan keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi suatu situasi.



Ketika kamu berhasil mengatasi masalah yang sebelumnya membuatmu khawatir, kamu bisa memperoleh pengalaman berharga bahwa tidak semua situasi sulit harus berakhir buruk.



Kamu juga belajar bahwa dirimu memiliki kemampuan untuk mencari solusi, beradaptasi, dan bangkit ketika menghadapi tantangan.



Dengan demikian, kekhawatiran yang dikelola secara konstruktif dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan diri.



6. Mengajarkanmu untuk Lebih Mengenal dan Memahami Diri Sendiri



Alasan terakhir mengapa rasa khawatir bisa bermanfaat adalah karena perasaan tersebut dapat membuka kesempatan untuk mengenali kondisi emosional dan kebutuhan diri sendiri.



Sering kali, seseorang terlalu sibuk menjalani aktivitas sehari-hari hingga tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami tekanan.



Pekerjaan, tuntutan sosial, tanggung jawab keluarga, dan berbagai ekspektasi dapat membuat seseorang mengabaikan perasaannya sendiri.



Dalam kondisi seperti itu, rasa khawatir terkadang menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Misalnya, kamu merasa cemas setiap kali harus bertemu orang baru. Setelah mencoba memahami perasaan tersebut, kamu menyadari bahwa sebenarnya kamu takut dinilai buruk oleh orang lain.



Atau kamu selalu merasa khawatir ketika melakukan kesalahan kecil di tempat kerja. Setelah direnungkan, ternyata kamu memiliki tuntutan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri dan merasa harus selalu sempurna.



Kesadaran seperti ini dapat membantumu memahami pola pikir dan respons emosional yang selama ini memengaruhi kehidupanmu.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan memahami kondisi internal diri berkaitan dengan self-awareness atau kesadaran diri.



Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, kamu dapat lebih mudah mengenali pemicu stres, memahami kebutuhan emosional, serta mengetahui kapan harus beristirahat atau meminta bantuan.



Kamu juga bisa mulai membedakan antara kekhawatiran yang memiliki dasar realistis dan ketakutan yang muncul karena asumsi negatif.



Sebagai contoh, ada perbedaan antara merasa khawatir karena benar-benar menghadapi masalah keuangan dan merasa takut bahwa hidupmu akan gagal hanya karena melihat keberhasilan orang lain.



Keduanya bisa terasa sama-sama menekan, tetapi membutuhkan cara penanganan yang berbeda.



Oleh karena itu, jangan selalu terburu-buru menghakimi diri sendiri ketika merasa khawatir. Cobalah mendengarkan perasaan tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirimu.



Bagaimana Cara Mengelola Rasa Khawatir agar Tetap Bermanfaat?



Setelah memahami berbagai manfaatnya, penting untuk mengetahui bahwa rasa khawatir tetap perlu dikelola dengan baik.



Kekhawatiran yang sehat seharusnya membantu seseorang mengambil tindakan, bukan membuatnya terjebak dalam pikiran negatif tanpa akhir.



Berikut beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan:



1. Bedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan.



Tidak semua hal dalam kehidupan berada dalam kendalimu. Kamu mungkin tidak bisa menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu atau apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, kamu tetap bisa mengendalikan respons, persiapan, dan tindakanmu sendiri.



2. Ubah kekhawatiran menjadi rencana tindakan.



Jika kamu khawatir tentang pekerjaan, buatlah daftar hal yang perlu diselesaikan. Jika kamu khawatir tentang keuangan, mulailah menyusun anggaran. Fokuslah pada langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini.



3. Hindari terlalu sering membayangkan skenario terburuk.



Memikirkan kemungkinan buruk memang bisa membantu persiapan, tetapi bukan berarti semua kemungkinan tersebut pasti terjadi. Belajarlah melihat situasi secara lebih seimbang dengan mempertimbangkan berbagai hasil yang mungkin terjadi.



4. Berikan waktu untuk beristirahat.



Pikiran yang terus-menerus bekerja dapat membuat tubuh dan emosi kelelahan. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menenangkan, berolahraga, tidur cukup, atau berbicara dengan orang yang kamu percaya.



5. Jangan ragu mencari bantuan profesional.



Jika kekhawatiran berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan, mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental profesional.



Kesimpulan



Rasa khawatir memang bukan perasaan yang menyenangkan. Terkadang, perasaan tersebut membuat kita sulit tidur, kehilangan ketenangan, bahkan mempertanyakan kemampuan diri sendiri.



Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, rasa khawatir tidak selalu memiliki dampak negatif.



Dalam kadar yang wajar dan dikelola secara konstruktif, kekhawatiran dapat membantu kita mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk, mengambil keputusan dengan lebih hati-hati, memahami hal-hal yang penting, bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah, serta mengenali diri sendiri dengan lebih baik.



Hal terpenting adalah memahami bahwa merasa khawatir bukan berarti kamu lemah atau tidak mampu menghadapi kehidupan.



Kamu hanya sedang menghadapi sesuatu yang dianggap penting oleh pikiran dan perasaanmu.



Jangan berusaha menghilangkan setiap rasa khawatir yang muncul. Sebaliknya, belajarlah memahami pesan di baliknya. Jika memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki, lakukan tindakan nyata. Jika tidak ada hal yang bisa dikendalikan, belajarlah menerima ketidakpastian.



Pada akhirnya, bukan tentang bagaimana menjalani hidup tanpa rasa khawatir, melainkan bagaimana belajar mengelola kekhawatiran agar tidak mengendalikan seluruh kehidupanmu.



