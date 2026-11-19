JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah menjelaskan sesuatu dengan baik, tetapi orang lain justru salah memahami maksudmu? Atau pernahkah kamu berbicara panjang lebar, tetapi orang yang mendengarkan seolah tidak benar-benar memperhatikan? Bahkan, mungkin kamu pernah merasa pendapatmu kurang dihargai, bukan karena apa yang kamu katakan tidak penting, melainkan karena cara kamu menyampaikannya belum tepat.



Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berbicara sering kali dianggap sebagai kemampuan merangkai kata-kata. Orang yang pandai berbicara biasanya dinilai memiliki komunikasi yang baik. Padahal, menurut psikologi komunikasi, kemampuan berkomunikasi jauh lebih kompleks daripada sekadar berbicara dengan lancar, menggunakan kosakata yang bagus, atau memiliki suara yang meyakinkan.



Komunikasi melibatkan emosi, persepsi, empati, kepercayaan, bahasa tubuh, serta kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Cara seseorang berbicara dapat memengaruhi bagaimana pesannya diterima. Sebaliknya, cara seseorang mendengarkan juga dapat menentukan kualitas hubungan yang dibangun.



Menariknya, untuk memperbaiki kemampuan komunikasi, kita tidak selalu membutuhkan teknik berbicara yang rumit. Terkadang, kita hanya perlu mulai mengajukan pertanyaan yang tepat kepada diri sendiri.



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kita mengenali kebiasaan komunikasi, memahami emosi, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat tujuh pertanyaan yang dapat membantu memperbaiki cara kamu berbicara dan cara kamu didengar berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Apakah Saya Sedang Berusaha Dipahami atau Hanya Berusaha Menang?



Ini adalah salah satu pertanyaan paling penting dalam komunikasi, terutama ketika sedang menghadapi perbedaan pendapat.



Banyak orang memasuki percakapan dengan tujuan yang tidak disadari: membuktikan bahwa dirinya benar. Ketika seseorang memiliki tujuan seperti ini, percakapan dapat berubah menjadi kompetisi. Ia lebih sibuk mempersiapkan jawaban daripada memahami apa yang sedang disampaikan lawan bicaranya.



Dalam psikologi sosial, kecenderungan mempertahankan keyakinan dan mencari pembenaran atas pendapat sendiri berkaitan dengan konsep confirmation bias. Seseorang cenderung lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinannya dan mengabaikan informasi yang bertentangan.



Akibatnya, komunikasi tidak lagi menjadi ruang untuk saling memahami, tetapi menjadi arena untuk mempertahankan ego.



Bayangkan ketika kamu sedang berdiskusi dengan rekan kerja. Ia memberikan kritik terhadap hasil pekerjaanmu. Alih-alih mendengarkan kritik tersebut, kamu langsung menjelaskan alasan mengapa pekerjaan itu dibuat seperti demikian.



Respons seperti ini belum tentu salah, tetapi jika dilakukan secara otomatis, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk memahami sesuatu yang sebenarnya berguna.



Cobalah mengubah pertanyaan dalam pikiranmu dari:



"Bagaimana cara membuktikan bahwa saya benar?"



Menjadi:



"Apa yang bisa saya pahami dari sudut pandang orang ini?"



Perubahan kecil tersebut dapat membuatmu lebih terbuka terhadap informasi baru.



Bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan orang lain. Kamu tetap boleh mempertahankan pendapat, memberikan argumentasi, dan menyampaikan ketidaksetujuan. Namun, kamu perlu membedakan antara mempertahankan prinsip dan mempertahankan ego.



Orang yang memiliki kemampuan komunikasi baik tidak selalu berusaha memenangkan percakapan. Mereka memahami bahwa terkadang tujuan terbaik dari sebuah percakapan bukanlah kemenangan, melainkan pemahaman.



Pelajaran psikologis: Komunikasi yang sehat membutuhkan keterbukaan kognitif, yaitu kesediaan mempertimbangkan perspektif lain tanpa harus langsung menerimanya.



2. Apakah Saya Benar-Benar Mendengarkan atau Hanya Menunggu Giliran Berbicara?



Banyak orang merasa dirinya pendengar yang baik hanya karena mampu diam ketika orang lain berbicara.



Padahal, diam belum tentu berarti mendengarkan.



Ada perbedaan antara mendengar suara dan memberikan perhatian secara aktif terhadap pesan yang disampaikan seseorang. Dalam psikologi komunikasi, hal ini dikenal sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh, mencoba memahami pesan, memperhatikan emosi pembicara, serta memberikan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikuti percakapan.



Sayangnya, kebiasaan ini semakin sulit dilakukan ketika seseorang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri.



Ketika orang lain bercerita, mungkin kamu sedang memikirkan jawaban yang akan diberikan. Kamu sibuk menyusun nasihat, mencari kesalahan dalam ceritanya, atau menghubungkan pengalamannya dengan pengalaman pribadimu.



Tanpa disadari, kamu tidak lagi benar-benar mendengarkan.



Contohnya, ketika seorang teman bercerita bahwa dirinya sedang mengalami tekanan pekerjaan, kamu mungkin langsung menjawab:



"Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama."



Respons tersebut mungkin memiliki niat baik. Namun, terkadang orang yang sedang bercerita tidak membutuhkan pengalamanmu atau solusi cepat. Mereka hanya ingin merasa didengarkan dan dipahami.



Respons yang lebih baik bisa berupa:



"Sepertinya akhir-akhir ini pekerjaanmu benar-benar menguras energi. Bagian mana yang paling membuatmu merasa terbebani?"



Pertanyaan seperti ini membuka ruang bagi orang lain untuk menjelaskan perasaannya lebih jauh.



Kamu juga bisa menerapkan tiga kebiasaan sederhana:



Jangan langsung memotong pembicaraan.



Ulangi inti pesan dengan bahasamu sendiri untuk memastikan pemahaman.



Ajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan perhatian.



Misalnya, "Jadi, yang membuatmu kecewa sebenarnya bukan keputusannya, tetapi cara keputusan itu disampaikan?"



Dengan cara tersebut, lawan bicara memiliki kesempatan untuk mengoreksi jika pemahamanmu keliru.



Pelajaran psikologis: Mendengarkan secara aktif dapat meningkatkan rasa dipahami, membangun kepercayaan, dan membantu mengurangi kesalahpahaman dalam hubungan interpersonal.



3. Apakah Cara Saya Berbicara Membuat Orang Merasa Aman atau Justru Terancam?



Tidak semua orang akan mengingat setiap kalimat yang pernah kamu ucapkan. Namun, cara kamu memperlakukan mereka selama percakapan dapat meninggalkan kesan yang kuat.



Seseorang mungkin lupa detail pembicaraan, tetapi masih mengingat bagaimana perasaannya ketika berbicara denganmu.



Dalam psikologi, rasa aman secara emosional merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan interpersonal. Ketika seseorang merasa aman, ia cenderung lebih nyaman mengungkapkan pendapat, menyampaikan perasaan, dan mengakui kesalahan.



Sebaliknya, ketika percakapan dipenuhi penghakiman, sindiran, ancaman, atau penghinaan, seseorang bisa menjadi defensif.



Misalnya, perhatikan dua kalimat berikut:



Kalimat pertama:



"Kamu memang selalu tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar."



Kalimat kedua:



"Sepertinya ada beberapa bagian yang belum sesuai harapan. Mari kita cari tahu apa yang perlu diperbaiki."



Keduanya mungkin muncul dari situasi yang sama, tetapi memiliki dampak emosional yang berbeda.



Kalimat pertama menyerang identitas seseorang. Kalimat kedua berfokus pada perilaku dan solusi.



Dalam komunikasi interpersonal, perbedaan ini sangat penting. Kritik yang menyerang karakter sering kali membuat seseorang merasa harus membela diri. Sementara itu, kritik yang spesifik dan berorientasi pada perbaikan lebih memungkinkan terjadinya dialog.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri sebelum berbicara:



"Apakah kalimat yang akan saya ucapkan membantu menyelesaikan masalah atau hanya melampiaskan emosi?"



Pertanyaan ini sangat berguna ketika kamu sedang marah, kecewa, atau merasa tidak dihargai.



Kamu tidak harus menyembunyikan emosi. Kamu boleh menyampaikan ketidaknyamanan, menolak sesuatu, dan memberikan kritik. Namun, sampaikan dengan cara yang tidak merendahkan martabat orang lain.



Misalnya:



"Saya kurang nyaman ketika pendapat saya dipotong sebelum selesai. Saya ingin menyelesaikan penjelasan terlebih dahulu."



Kalimat tersebut tegas, tetapi tidak menyerang.



Pelajaran psikologis: Rasa aman emosional membantu seseorang lebih terbuka dalam berkomunikasi. Cara menyampaikan kritik dapat memengaruhi apakah orang lain merespons dengan keterbukaan atau sikap defensif.



4. Apakah Saya Berbicara Sesuai dengan Kebutuhan Pendengar?



Salah satu kesalahan komunikasi yang sering terjadi adalah menganggap semua orang harus memahami informasi dengan cara yang sama.



Padahal, setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, perhatian, dan kebutuhan yang berbeda.



Sesuatu yang mudah dipahami olehmu belum tentu mudah dipahami oleh orang lain.



Misalnya, ketika kamu menjelaskan sebuah pekerjaan kepada orang yang baru mempelajarinya, menggunakan banyak istilah teknis mungkin justru membuat penjelasan semakin sulit dimengerti.



Sebaliknya, jika kamu berbicara dengan seseorang yang sudah memahami topik tersebut, penjelasan yang terlalu mendasar dapat membuat percakapan terasa tidak efisien.



Dalam psikologi komunikasi, pemahaman terhadap audiens merupakan bagian penting dari penyampaian pesan yang efektif.



Sebelum berbicara, cobalah mengajukan pertanyaan:



"Apa yang sebenarnya perlu diketahui oleh orang yang sedang saya ajak bicara?"



Pertanyaan ini membantu kamu menentukan informasi yang relevan dan menghindari penjelasan yang terlalu panjang.



Kamu juga perlu memperhatikan situasi emosional pendengar.



Ketika seseorang sedang mengalami masalah, mungkin ia membutuhkan empati terlebih dahulu sebelum menerima saran. Ketika seseorang sedang belajar, ia mungkin membutuhkan penjelasan bertahap. Ketika berada dalam rapat, orang lain mungkin membutuhkan informasi yang singkat, jelas, dan langsung pada inti persoalan.



Contohnya, jika seseorang bertanya tentang suatu masalah, jangan langsung memberikan penjelasan panjang yang tidak berkaitan dengan kebutuhannya.



Kamu bisa memulai dengan:



"Bagian mana yang ingin kamu pahami lebih dulu?"



Atau:



"Kamu ingin mendengar penjelasan singkatnya atau pembahasan yang lebih mendalam?"



Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih terarah.



Ingat, berbicara dengan baik bukan berarti mengatakan sebanyak mungkin hal. Berbicara dengan baik berarti menyampaikan hal yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang dapat dipahami.



Pelajaran psikologis: Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kesesuaian pesan dengan pengetahuan, kebutuhan, dan konteks pendengar.



5. Apakah Emosi Saya Sedang Mengendalikan Kata-Kata yang Saya Ucapkan?



Pernahkah kamu mengatakan sesuatu ketika marah, kemudian menyesalinya beberapa menit kemudian?



Hal tersebut menunjukkan bahwa emosi dapat memengaruhi cara seseorang memproses informasi dan memberikan respons.



Ketika seseorang mengalami emosi yang kuat, seperti kemarahan, kecemasan, atau kekecewaan, perhatian dan penilaiannya dapat berubah. Ia mungkin menjadi lebih mudah salah menafsirkan perkataan orang lain atau memberikan respons secara impulsif.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan mengelola emosi berkaitan dengan konsep emotional regulation atau regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti menekan semua perasaan. Sebaliknya, kemampuan ini membantu seseorang mengenali apa yang sedang dirasakan dan memilih respons yang lebih sesuai.



Misalnya, ketika seseorang memberikan komentar yang menurutmu merendahkan, kamu mungkin langsung ingin membalas dengan kalimat yang lebih menyakitkan.



Namun, sebelum merespons, cobalah berhenti sejenak.



Tarik napas, pahami apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah saya sedang merespons masalah yang sebenarnya atau hanya bereaksi terhadap emosi sesaat?"



Pertanyaan ini dapat membantumu menciptakan jarak antara perasaan dan tindakan.



Kamu juga bisa menggunakan teknik sederhana berikut:



Kenali emosi yang sedang muncul. Apakah kamu marah, kecewa, malu, atau merasa tidak dihargai?



Berikan jeda sebelum menjawab, terutama ketika emosi sedang tinggi.



Identifikasi masalah sebenarnya, bukan hanya perasaan yang muncul.



Pilih kata-kata yang menyampaikan kebutuhanmu tanpa menyerang orang lain.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Kamu selalu membuat saya kesal!"



Cobalah mengatakan:



"Saya merasa kecewa dengan situasi ini. Saya ingin kita membicarakannya ketika suasana sudah lebih tenang."



Kamu tetap menyampaikan perasaan, tetapi tidak membiarkan emosi menentukan seluruh percakapan.



Pelajaran psikologis: Regulasi emosi membantu seseorang mengurangi respons impulsif dan memilih cara berkomunikasi yang lebih konstruktif.



6. Apakah Pesan Saya Sudah Jelas, Spesifik, dan Tidak Membingungkan?



Terkadang, masalah komunikasi bukan terletak pada perbedaan pendapat, tetapi pada pesan yang disampaikan secara tidak jelas.



Seseorang mungkin memiliki maksud yang baik, tetapi cara penyampaiannya terlalu berputar-putar, penuh asumsi, atau mengandung makna ganda.



Akibatnya, pendengar harus menebak-nebak apa yang sebenarnya ingin disampaikan.



Contohnya, ketika kamu mengatakan:



"Terserah, lakukan saja apa yang menurutmu baik."



Secara harfiah, kalimat tersebut terdengar seperti memberikan kebebasan. Namun, dalam situasi tertentu, kalimat itu bisa mengandung kekecewaan atau kemarahan yang tidak diungkapkan secara langsung.



Orang yang mendengarkan mungkin kebingungan karena harus menafsirkan maksud sebenarnya.



Dalam komunikasi, kejelasan pesan merupakan faktor penting untuk mengurangi kesalahpahaman.



Cobalah mengajukan pertanyaan:



"Jika orang lain mendengar kalimat saya, apakah mereka akan memahami maksud yang sama dengan yang ingin saya sampaikan?"



Untuk memperbaikinya, biasakan menyampaikan pesan secara langsung, spesifik, dan terstruktur.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu kurang memperhatikan pekerjaan ini."



Lebih baik mengatakan:



"Saya melihat laporan bagian kedua belum selesai. Bisakah kamu menyelesaikannya sebelum pukul tiga sore?"



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat kedua memberikan informasi yang lebih jelas tentang masalah, tindakan yang diharapkan, dan batas waktunya.



Kamu juga dapat menggunakan pola sederhana:



Situasi: Jelaskan apa yang terjadi.



Perasaan atau dampak: Jelaskan bagaimana situasi tersebut memengaruhimu.



Kebutuhan: Sampaikan apa yang kamu perlukan.



Permintaan: Jelaskan tindakan yang kamu harapkan.



Contohnya:



"Ketika jadwal rapat berubah tanpa pemberitahuan, saya kesulitan mengatur pekerjaan lain. Ke depannya, bisakah kita saling memberi informasi jika ada perubahan jadwal?"



Komunikasi seperti ini lebih mudah dipahami karena tidak mengandalkan asumsi.



Pelajaran psikologis: Pesan yang konkret dan spesifik membantu mengurangi ambiguitas serta memudahkan orang lain memahami harapan dan kebutuhan kita.



7. Apakah Saya Memberikan Ruang kepada Orang Lain untuk Menjadi Dirinya Sendiri?



Pertanyaan terakhir ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan.



Tidak semua percakapan harus berakhir dengan kesepakatan. Tidak semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Dan tidak semua perbedaan perlu diselesaikan dengan memaksakan perspektif pribadi.



Dalam psikologi humanistik, penghargaan terhadap pengalaman dan perspektif individu merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Salah satu tokoh yang banyak membahas hal ini adalah Carl Rogers. Ia menekankan pentingnya empati, penerimaan positif tanpa syarat, dan ketulusan dalam hubungan antarmanusia.



Gagasan tersebut dapat diterapkan dalam komunikasi sehari-hari.



Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda tentang pekerjaan, kehidupan, atau pilihan pribadi.



Kamu mungkin tidak setuju dengan keputusannya. Namun, ketidaksetujuan tidak harus berubah menjadi penghinaan.



Kamu bisa mengatakan:



"Saya memahami alasan kamu memilih jalan tersebut, meskipun saya mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda."



Kalimat ini menunjukkan bahwa kamu dapat menghormati seseorang tanpa harus menyetujui semua pendapatnya.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Apakah saya benar-benar menghargai pendapat orang lain, atau hanya menghargai mereka ketika mereka setuju dengan saya?"



Pertanyaan ini dapat membantu mengenali kecenderungan untuk mengendalikan percakapan.



Orang yang memiliki komunikasi matang tidak selalu mendominasi pembicaraan. Mereka memberikan ruang bagi orang lain untuk menjelaskan, bertanya, berbeda pendapat, bahkan mengubah pikirannya.



Ketika seseorang merasa pendapatnya dihargai, ia cenderung lebih nyaman terlibat dalam percakapan.



Tentu saja, memberikan ruang bukan berarti membiarkan orang lain melanggar batas pribadi. Kamu tetap berhak mengatakan tidak, mempertahankan prinsip, dan menghentikan percakapan yang tidak sehat.



Menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri harus berjalan beriringan.



Pelajaran psikologis: Empati dan penerimaan membantu membangun hubungan yang lebih terbuka, sementara penghormatan terhadap perbedaan memungkinkan komunikasi berlangsung tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.



Bagaimana Menerapkan 7 Pertanyaan Ini dalam Kehidupan Sehari-hari?



Memahami teori psikologi saja tidak cukup. Kemampuan komunikasi membutuhkan latihan yang konsisten.



Kamu bisa mulai dengan menjadikan tujuh pertanyaan tersebut sebagai evaluasi sederhana setelah melakukan percakapan penting.



Berikut rangkumannya:



No.



Pertanyaan refleksi



Kemampuan yang dilatih



1. Apakah saya ingin dipahami atau hanya ingin menang?



Keterbukaan pikiran



2. Apakah saya mendengarkan atau menunggu giliran berbicara?



Mendengarkan aktif



3. Apakah cara bicara saya membuat orang merasa aman?



Empati dan komunikasi suportif



4. Apakah saya berbicara sesuai kebutuhan pendengar?



Adaptasi komunikasi



5. Apakah emosi sedang mengendalikan kata-kata saya?



Regulasi emosi



6. Apakah pesan saya jelas dan spesifik?



Kejelasan komunikasi



7. Apakah saya memberikan ruang bagi perspektif orang lain?



Penghargaan dan penerimaan



Kamu tidak perlu langsung menguasai semuanya dalam satu hari.



Mulailah dengan satu kebiasaan sederhana: sebelum memberikan respons, pastikan kamu memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang lain.



Kemudian, perhatikan bagaimana perubahan kecil tersebut memengaruhi percakapanmu.



Lama-kelamaan, kamu akan lebih terbiasa berbicara dengan tenang, menyampaikan pendapat secara jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghadapi perbedaan tanpa harus selalu berkonflik.



Kesimpulan: Berbicara dengan Baik Bukan Hanya Tentang Kata-Kata, tetapi Juga Tentang Cara Memahami Manusia



Kemampuan berbicara yang baik bukan sekadar kemampuan membuat orang lain terkesan. Lebih dari itu, kemampuan komunikasi adalah tentang bagaimana menyampaikan pikiran tanpa merendahkan orang lain, bagaimana mempertahankan pendapat tanpa menyerang, dan bagaimana mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi.



Tujuh pertanyaan di atas mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif dimulai dari kesadaran terhadap diri sendiri.



Kamu perlu memahami tujuan ketika berbicara, mengenali emosi, memperhatikan kebutuhan pendengar, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan perspektifnya.



Sebab, menjadi seseorang yang didengar bukan berarti harus selalu berbicara paling keras, paling panjang, atau paling sering.



Terkadang, orang yang paling dihargai dalam sebuah percakapan justru adalah orang yang mampu berbicara secukupnya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan membuat orang lain merasa bahwa pendapat mereka juga penting.



Pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan tentang membuat semua orang setuju denganmu. Komunikasi yang baik adalah kemampuan membuat orang lain memahami maksudmu tanpa merasa direndahkan, sekaligus membuatmu mampu memahami mereka tanpa kehilangan jati dirimu.



