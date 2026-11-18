JawaPos.com - Teknologi thread lifting terus berkembang dengan menghadirkan berbagai inovasi untuk membantu menopang jaringan dan membentuk kontur wajah. Salah satunya Tesslift yang mengandalkan teknologi Scaffold Mesh dan struktur 360 derajat Cog.

Teknologi tersebut diperkenalkan PT Herca Cipta Dermal Perdana dalam acara Born in Symphony 2026 di Black Owl SCBD, Jakarta, Rabu (18/11). Acara bertema “Redefining the Future of Facelift, Inspired by Korean Beauty” itu menghadirkan praktisi estetika dari Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam sesi presentasi, Kyu Ho Yi, dari Korea Selatan menjelaskan teknologi yang digunakan Tesslift. Hal tersebut menggabungkan Scaffold Mesh sebagai struktur jaringan penyangga dengan 360 derajat Cog yang dirancang untuk membantu menopang jaringan wajah.

“Tesslift menghadirkan teknologi Scaffold Mesh dengan struktur jaringan penyangga dan 360 derajat Cog yang dirancang untuk membantu menopang jaringan serta membentuk kontur wajah. Inovasi ini menjadi salah satu perkembangan dalam teknologi thread lifting yang menawarkan pendekatan baru dalam perawatan estetika wajah,” ujar Kyu Ho Yi.

Pengenalan teknologi tersebut menjadi bagian dari Born in Symphony 2026 yang mempertemukan dokter estetika, dermatolog, dokter bedah plastik, pemilik klinik, distributor, mitra bisnis, hingga influencer. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan mengenai perkembangan teknologi perawatan estetika.

Selain Tesslift, Herca juga memperkenalkan X10Therma yang menggunakan teknologi Monopolar Radiofrequency (RF). Teknologi ini ditujukan untuk membantu merangsang produksi kolagen dan meningkatkan kekencangan kulit.

Seongmin Noh dari Korea Selatan menjelaskan bahwa X10Therma dilengkapi teknologi Impedance Matching yang menyesuaikan energi berdasarkan kondisi kulit. Perangkat tersebut juga memiliki sistem pendingin untuk menunjang kenyamanan perawatan.

“X10Therma menggunakan teknologi Monopolar Radiofrequency (RF) untuk membantu merangsang produksi kolagen dan meningkatkan kekencangan kulit. Keunggulannya terletak pada teknologi Impedance Matching yang secara otomatis menyesuaikan energi dengan kondisi kulit, dilengkapi sistem pendingin untuk memberikan perawatan yang lebih nyaman,” ungkap Seongmin Noh.

Sementara itu, Perwakilan PT Herca Cipta Dermal Perdana, Claudia, mengatakan perkembangan industri estetika perlu diimbangi dengan edukasi dan kolaborasi antara pelaku industri.