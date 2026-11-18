JawaPos.com-Saat dikhianati perasaan tersebut pasti sangat menyakitkan. Terutama saat kepercayaan yang anda bangun selama bertahun-tahun harus hancur akibat perselingkuhan pasangan.

Rasa marah yang tidak bisa dikendalikan mungkin mendorong anda untuk melakukan balasan.

Salah satunya adalah keinginan untuk berselingkuh demi membalas perbuatan pasangan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (18/11) selingkuh dengan maksud balas dendam merupakan tindakan saat seseorang mencoba membalas perselingkuhan pasangan dengan melakukan hal serupa.

Sekilas, tindakan ini sekilas terlihat sebagai sesuatu yang adil. Namun, sebelum memutuskan untuk membalas dendam, ada sejumlah alasan yang mendasari mengapa tindakan ini bukanlah pilihan terbaik bagi anda.

Memicu konflik batin

Pasangan anda berselingkuh karena memang menginginkannya. Berselingkuh hanya demi membalas perbuatan pasangan merupakan tindakan yang keliru.

Selingkuh untuk balas dendam mungkin hanya terlihat masuk akal saat anda sedang marah, terluka, dan kecewa. Emosi negatif tersebut dapat mengaburkan penilaian anda.

Anda hanya ingin menyakiti pasangan, tetapi pada akhirnya justru akan menyakiti diri sendiri.

Terjebak dalam hubungan toxic

Saat anda dan pasangan berselingkuh, sebenarnya hanya ada dua pilihan yang sehat, yakni memaafkan atau mengakhiri hubungan.

Selingkuh untuk balas dendam biasanya terjadi sebagai reaksi impulsif terhadap perselingkuhan pasangan dan berakhir buruk, baik bagi orang yang melakukannya maupun hubungan tersebut.

Jika tidak mampu memaafkannya atau memang tidak ingin melanjutkan hubungan, lebih baik akhiri hubungan tersebut dan tunjukkan bahwa anda mampu bersikap lebih dewasa.

Tidak membuat pasangan merasakan luka yang sama

Perselingkuhan yang anda lakukan belum tentu memberikan dampak yang sama kepada pasangan seperti saat mereka berselingkuh dari anda.

Bahkan pasangan mungkin akan mengatakan bahwa tindakan anda membuktikan bahwa siapa saja bisa berselingkuh.

Perselingkuhan bisa tiba-tiba dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah dalam hubungan anda berdua.

Overthinking

Cobalah memahami dan merespons emosi negatif yang sedang dirasakan supaya anda benar-benar yakin bahwa berselingkuh merupakan sesuatu yang ingin dilakukan.

Sebab,kemungkinan besar anda justru akan menyadari bahwa hal tersebut bukanlah keinginan sebenarnya.

Kebanyakan orang akan menyadari bahwa selingkuh untuk balas dendam merupakan keputusan yang buruk setelah emosi tidak terkendali.

Menimbulkan rasa bersalah

Anda mungkin akan merasa bersalah dan terus menyalahkan diri sendiri atas tindakan tersebut.

Sebaliknya, tindakan ini justru bisa membuat anda semakin marah. Anda akan merasa kesal pada diri sendiri karena telah melakukannya sekaligus menyalahkan pasangan karena telah membuat anda berada dalam situasi tersebut.

Akhirnya, anda akan merasa tidak nyaman dengan tindakan sendiri, meskipun sebelumnya menganggapnya sebagai bentuk keadilan yang pantas didapatkan.

Membenarkan perilaku pasangan

Jangan biarkan pasangan menggunakan tindakan anda sebagai alasan untuk membenarkan perilakunya.

Pasangan mungkin merasa sudah terbebas dari kesalahan dan menganggap bahwa anda telah menunjukkan bahwa diri anda tidak berbeda dengannya.

Selingkuh dengan tujuan balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya tindakan tersebut justru dapat memperburuk keadaan.

Tidak mengurangi rasa sakit

Balas dendam tidak pernah benar-benar mendatangkan ketenangan dan bukan cara yang sehat untuk memulihkan diri.

Saat selingkuh untuk balas dendam, anda justru bisa merasa buruk terhadap diri sendiri dan menyimpan kebencian terhadap pasangan.

Anda berhak memutuskan apakah ingin memaafkannya atau tidak. Namun, jika membalas perselingkuhan dengan tindakan serupa, bisa jadi anda justru kesulitan saat harus memaafkan diri sendiri.

Mengancam kelangsungan hubungan

Manusia bukan mesin yang bekerja. Kita memiliki perasaan yang kompleks dan setiap tindakan membawa konsekuensinya sendiri.

Jika ingin memperbaiki hubungan, berikan kesempatan kepada pasangan untuk meminta maaf dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Selain itu, kemungkinan pasangan mengulangi perselingkuhan juga bisa semakin besar.

Tetap termasuk perbuatan salah

Pasangan mungkin pernah menyerah pada godaan, tetapi bukan berarti anda harus melakukan hal serupa.

Anda justru sedang merencanakan sesuatu yang berpotensi merugikan diri sendiri. Kebanyakan orang tidak merencanakan untuk berselingkuh sejak awal. Itulah sebabnya mereka melakukannya tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang muncul.

Namun, anda masih memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jauh dengan menentukan pilihan terbaik.

Menghambat proses pemulihan diri

Selingkuh untuk balas dendam memberikan dorongan adrenalin yang membuat anda merasa bahwa tindakan tersebut adalah coping.

Padahal, berselingkuh justru dapat menunda proses pemulihan anda terhadap luka emosional.

Anda akan menghabiskan waktu dan energi untuk membalas pasangan serta membuat keadaan menjadi seimbang.

Selingkuh untuk balas dendam bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Tindakan tersebut justru menjadi bentuk pelarian dari persoalan yang sebenarnya.

Memperburuk keadaan

Hubungan anda akan semakin sulit pulih dari masalah. Jika anda juga berselingkuh, pasangan akan kehilangan kepercayaan kepada anda.

Artinya, anda berdua harus berusaha membangun kembali kepercayaan satu sama lain.

Saat dua orang tidak bisa saling percaya, mempertahankan hubungan akan menjadi semakin sulit.

Dua kesalahan tidak membuat sesuatu menjadi benar

Membalas kesalahan dengan kesalahan hanya akan membuat keadaan menjadi semakin buruk.

Jangan mengambil keputusan impulsif jika hal tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.