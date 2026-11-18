ilustrasi makanan untuk kesehatan otak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Makanan yang kita konsumsi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otak.

Sebab organ ini membutuhkan berbagai nutrisi untuk menghasilkan energi, memperbaiki sel, mengatur suasana hati, serta meningkatkan konsentrasi.

Sebaliknya, kebiasaan mengonsumsi makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak tidak sehat dapat mengganggu fungsi kognitif, termasuk kemampuan berpikir dan mengingat.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan bergizi kaya nutrisi sangat penting untuk melindungi sel-sel otak dan mempertahankan ketajaman mental dalam jangka panjang.

Hal ini semakin perlu diperhatikan saat memasuki usia 40-an, ketika otak mulai mengalami perubahan seiring bertambahnya usia.

Melansir NDTV, berikut 10 makanan yang sebaiknya dikonsumsi di usia 40-an untuk bantu menjaga kesehatan otak.

1. Ikan berlemak

Ikan berlemak kaya akan asam lemak omega-3. Hal ini dapat memperkuat struktur membran sel otak dan meningkatkan komunikasi antar neuron.

Omega-3 juga mengurangi peradangan, yang dapat melindungi dari penurunan daya ingat dan depresi.

2. Kacang kenari

Kacang kenari kaya akan asam alfa-linolenat, vitamin E, dan polifenol. Semua kandungan ini bersama-sama melawan stres oksidatif dan peradangan.

Studi menunjukkan bahwa asupan rutin dikaitkan dengan daya ingat yang lebih baik dan pemrosesan kognitif yang lebih cepat.

3. Blueberry

Blueberry mengandung antosianin, antioksidan yang meningkatkan komunikasi antarsel otak dan melindungi Anda dari penurunan fungsi otak seiring bertambahnya usia.

Blueberry juga meningkatkan daya ingat dan menunda hilangnya ingatan jangka pendek.

4. Sayuran hijau

Sayuran hijau seperti bayam dan kangkung kaya akan vitamin K, folat, lutein, dan beta-karoten, yang semuanya mendukung umur panjang sel otak.

Studi menunjukkan bahwa sayuran ini terbukti memperlambat penuaan kognitif dengan melindungi neuron dan meningkatkan aliran darah ke otak.

5. Telur

Telur kaya akan kolin, nutrisi yang digunakan tubuh untuk memproduksi asetilkolin, neurotransmiter yang penting untuk daya ingat dan pembelajaran.

Telur juga mengandung vitamin B, yang dapat mengatur zat kimia otak dan menurunkan risiko penurunan mental.

6. Kunyit

Kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit memiliki manfaat anti-inflamasi serta antioksidan yang kuat.

Kurkumin dapat meningkatkan suasana hati, daya ingat, dan mengurangi penumpukan plak amiloid yang terkait dengan penyakit Alzheimer.

7. Biji labu

Biji-bijian ini kaya akan magnesium, seng, zat besi, dan tembaga, yang semuanya penting untuk sinyal saraf dan ketajaman mental.

Kekurangan mineral-mineral ini berkaitan dengan kabut otak, masalah memori, dan bahkan gangguan suasana hati.

8. Teh hijau

Teh hijau mengandung L-theanine, asam amino yang meningkatkan relaksasi dan fokus tanpa rasa kantuk.

Antioksidannya juga melindungi otak dari stres oksidatif dan penurunan fungsi otak akibat usia.

9. Alpukat

Kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, alpukat melancarkan aliran darah ke otak, memastikan otak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi.

Alpukat juga mengandung vitamin E dan folat, yang melindungi dari penurunan kognitif.

10. Brokoli

Brokoli kaya akan antioksidan dan vitamin K, yang mendukung struktur otak dan melindungi dari kerusakan.