JawaPos.com-Interaksi dapat berlangsung dalam beragam bentuk, mulai dari bahasa tubuh, percakapan, sampai diskusi.

Salah satu cara menunjukkan perhatian kepada orang lain adalah melalui kemampuan mendengarkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sinyal yang perlu ditunjukkan saat menyimak lawan bicara.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (18/11) berikut adalah beberapa teknik mendengarkan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan situasi.

Teknik-teknik ini bisa anda praktekkan dalam momen tertentu agar komunikasi berjalan lebih efektif tanpa membuat anda kewalahan menerima terlalu banyak informasi.

Mendengarkan dengan bias

Teknik ini dilakukan dengan hanya mendengar apa yang ingin didengar atau yang menurut anda seharusnya disampaikan oleh orang lain.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sering muncul dalam lingkungan kerja maupun hubungan pribadi yang melibatkan stres dan emosi. Akibatnya, anda sudah lebih dahulu menarik kesimpulan sebelum orang tersebut benar-benar menyelesaikan ucapannya.

Mendengarkan dengan simpati

Mendengarkan dengan simpati merupakan cara anda menunjukkan bahwa memahami perkataan seseorang sekaligus menyadari bagaimana situasi tersebut mempengaruhi perasaannya.

Sikap ini juga berkaitan dengan bahasa tubuh. Anda mungkin akan melihat seseorang memberikan gestur peduli seperti memiringkan kepala, menghela napas,ataupun mengangguk saat mendengarkan cerita.

Mendengarkan dengan empati

Jenis mendengarkan ini sangat mirip dengan mendengarkan secara simpatik, tetapi melibatkan tingkat pemahaman emosional yang lebih dalam.

Hal ini dapat menjadi tanda adanya persahabatan atau hubungan yang sangat dekat.

Saat anda mampu merasakan kesedihan maupun kebahagiaan orang lain, hal tersebut menunjukkan bahwa anda menyayangi dan benar-benar peduli terhadap mereka.

Mendengarkan secara kritis

Mendengarkan dengan cara ini sangat bermanfaat, terutama dalam dunia bisnis. Pendekatan ini berarti menyimak perkataan seseorang dengan cermat, memilih informasi penting, lalu membuat penilaian jika diperlukan.

Dengan memperhatikan informasi paling penting dari perkataan seseorang, anda dapat menarik kesimpulan dengan lebih cepat dan mudah.

Mendengarkan untuk memperoleh informasi

Aktivitas mendengarkan secara informatif dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, bukan sekadar membuat suatu proses menjadi lebih efisien.

Orang-orang yang paling sering menggunakan jenis pendengaran ini biasanya sedang menempuh pendidikan, seperti siswa sekolah, mahasiswa, atau mereka yang bekerja dalam lingkungan bisnis.

Mengembangkan kemampuan mendengarkan merupakan langkah yang baik saat anda mulai bekerja di tempat baru, memulai perjalanan akademik, atau ingin mempelajari hal-hal baru untuk mengembangkan diri sesuai minat.

Mendengarkan untuk menikmati sesuatu

Jenis mendengarkan ini dapat dilakukan sendiri maupun bersama orang lain yang memiliki ketertarikan serupa terhadap sesuatu yang dinikmati.

Biasanya, aktivitas ini dilakukan di luar jam kerja. Banyak orang menikmati drama, musik indah, atau stand up comedy..

Mendengarkan secara selektif

Mendengarkan secara selektif berarti anda hanya menangkap informasi yang ingin didengar dan cenderung mengabaikan hal-hal lain karena dianggap tidak relevan atau membosankan.

Cobalah untuk lebih bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang sedang disampaikan, terutama dalam situasi penting seperti saat rapat, interview, atau disaat orang-orang terdekat sedang curhat soal masalah pribadi.

Mendengarkan untuk membangun kedekatan

Mendengarkan untuk membangun kedekatan melibatkan beberapa jenis teknik mendengarkan, namun memiliki tujuan untuk membangun hubungan dengan orang lain.

Respons yang diberikan perlu disesuaikan dengan siapa yang sedang berbicara dan mengikuti suasana percakapan.