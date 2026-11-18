ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Saat ini, handphone bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari.

Berbagai aktivitas dapat dilakukan melalui perangkat ini, mulai dari menghubungi orang-orang tersayang hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat.

Namun, kemudahan yang ditawarkan teknologi tersebut perlu diimbangi dengan kebiasaan penggunaan yang bijak.

Faktanya terlalu sering bermain handphone atau menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Penggunaan ponsel yang tidak terkontrol bahkan bisa berkembang menjadi ketergantungan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai gangguan, baik yang berkaitan dengan kesehatan tubuh maupun kondisi mental.

Melansir healthshots, berikut enam dampak kesehatan akibat penggunaan handphone secara berlebihan yang perlu Anda ketahui.

1. Ganggu kualitas tidur

Sebuah studi menunjukkan bahwa menggunakan ponsel setidaknya 30 menit setelah lampu dimatikan memengaruhi kualitas tidur, meningkatkan risiko kantuk di siang hari dan latensi tidur

Mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur atau beralih ke mode malam dapat menjaga siklus tidur yang sehat.

2. Kelelahan mata

Menatap layar kecil dalam waktu lama dapat menyebabkan mata tegang. Layar ponsel memancarkan cahaya biru yang menimbulkan penglihatan kabur, mata kering, sakit kepala, dan kesulitan fokus.

Menurut penelitian, pengguna smartphone memiliki risiko 39,7 persen lebih tinggi mengalami nyeri mata dan mata kering dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya.

3. Masalah jantung

Penggunaan ponsel, terutama menjelang tidur, juga dikaitkan dengan masalah jantung.

Paparan ponsel dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

Risiko ini terutama tinggi di kalangan perokok dan orang-orang dengan kondisi kronis seperti diabetes.

Cobalah untuk tidak menggunakan ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur.

4. Gangguan fungsi kognitif

Meskipun menyediakan akses cepat ke informasi, ketergantungan yang berlebihan pada ponsel dapat mengganggu fungsi kognitif.

Gangguan terus-menerus dari notifikasi atau beralih antar aplikasi dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas dan pekerjaan penting.

Paparan radiasi dari handphone menyebabkan gejala seperti daya ingat yang buruk, mudah lupa, gangguan, tidak dapat mengendalikan perhatian, dan lainnya.

5. Kecanduan

Orang-orang saat ini lebih terikat pada ponsel mereka, sering memeriksanya puluhan kali per hari.

Perilaku kompulsif tersebut bisa mengganggu kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan bahkan kesejahteraan mental.

Orang yang kecanduan ponsel menunjukkan tingkat kecemasan lebih tinggi dan mengalami kesulitan untuk fokus pada tugas saat tidak memegang ponsel.

6. Stres psikologis

Banyak orang mengalami stres dan kecemasan akibat penggunaan ponsel setiap hari, terutama karena kebutuhan terus-menerus untuk tetap terhubung.