JawaPos.com-Perilaku mencari perhatian ternyata tidak hanya dilakukan oleh anak-anak.

Orang dewasa juga kerap melakukan attention seeking behavior atau perilaku mencari perhatian. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat membuat orang-orang terdekat merasa tidak nyaman.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (18/11) orang menginginkan sekaligus membutuhkan perhatian dalam kadar tertentu.namun, ada batas yang membedakan keinginan untuk berinteraksi dengan perilaku mencari perhatian yang tidak sehat.

Ada berbagai alasan yang mendasari seorang dewasa masih memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

Pura-pura tidak mampu

Anda berpura-pura tidak mampu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri.

Tujuannya supaya orang lain bersedia mengerjakannya untuk anda sekaligus memberikan perhatian selama mereka membantu.

Memancing pujian

Anda menceritakan pencapaian,sekecil apapun dengan cara yang membuat orang lain seolah-olah harus memberi pujian. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan diri sendiri sekaligus mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain. Jika anda melakukannya terus-menerus, kebiasaan ini dapat menjadi tanda perilaku mencari perhatian yang perlu diwaspadai.

Tidak pernah menanyakan hidup orang lain

Anda mendominasi percakapan dan berusaha mendapatkan simpati atau nasihat dari lawan bicara, tetapi jarang memberikan perhatian yang sama pada mereka.

Padahal, percakapan seharusnya berlangsung dua arah. Saat bertemu atau berbincang sebagaimana mereka menanyakan kehidupan anda.

Sebaliknya, anda mungkin terus membicarakan diri sendiri, tanpa menyadari bahwa percakapan tersebut akhirnya berpusat pada diri anda.

Sengaja memancing kontroversi di medsos

Anda sengaja menciptakan keributan di media sosial dan mengunggah sesuatu yang kontroversial demi memancing reaksi orang lain.

Atau, anda mengunggah pesan-pesan samar yang seolah menunjukkan bahwa sedang mengalami masalah. Setelah itu, anda menunggu komentar yang mempertanyakan keadaan anda.

Melebih-lebihkan cerita

Anda sering membesar-besarkan cerita dan menggambarkan setiap situasi buruk seolah-olah jauh lebih parah daripada kenyataannya.

Hal tersebut dilakukan supaya orang lain merasa iba dan memberikan simpati lebih pada anda.

Sengaja memicu pertengkaran

Saat tujuannya mendapatkan perhatian, terkadang tidak menjadi masalah apakah perhatian tersebut bersifat positif atau negatif.

Anda terus menerus memicu pertengkaran tanpa alasan yang jelas, seringkali hanya demi mendapatkan perhatian dari orang atau pihak yang sedang berkonflik dengan anda.

Melakukan sesuatu demi pujian

Apapun yang anda lakukan karena ingin mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, bukan karena menginginkannya atau karena aktivitas tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan anda.

Sebagian orang yang membutuhkan perhatian mungkin lebih memilih mendapatkan perhatian negatif daripada tidak diperhatikan sama sekali.