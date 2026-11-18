JawaPos.com – Mendengarkan musik melalui earphone atau headphone sudah menjadi kebiasaan banyak orang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, berolahraga, hingga bersantai, musik sering menjadi teman yang membuat suasana lebih menyenangkan.

Namun, kebiasaan memutar musik dengan suara terlalu keras ternyata dapat membawa risiko bagi kesehatan telinga. Terlebih jika dilakukan setiap hari dalam waktu lama tanpa memberikan kesempatan bagi telinga untuk beristirahat.

Tingkat bahaya paparan suara tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras volumenya, tetapi juga berapa lama telinga terpapar suara tersebut. Kerusakan akibat kebisingan bahkan bisa berkembang secara perlahan tanpa disadari hingga akhirnya memengaruhi kemampuan mendengar.

Dilansir dari English Jagran, ada empat dampak buruk yang perlu diperhatikan ketika seseorang terlalu sering mendengarkan musik dengan volume tinggi. Berikut penjelasannya.

1. Sel-Sel Rambut di Dalam Telinga Mengalami Kerusakan Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah kerusakan pada sel-sel rambut kecil di bagian telinga dalam. Sel tersebut memiliki peran penting dalam menangkap getaran suara dan meneruskannya sebagai sinyal menuju otak.

Ketika telinga terus-menerus menerima suara dengan intensitas tinggi, sel-sel tersebut dapat mengalami tekanan hingga kerusakan.

Masalahnya, sel rambut pada telinga bagian dalam manusia tidak dapat tumbuh kembali setelah mengalami kerusakan permanen.

Itulah sebabnya kebiasaan mendengarkan musik terlalu keras tidak boleh dianggap sepele. Jika terus dilakukan, kemampuan telinga dalam menerima suara bisa menurun secara bertahap.

2. Meningkatkan Risiko Gangguan Pendengaran Permanen Paparan suara keras dalam jangka waktu panjang dapat memicu kondisi yang dikenal sebagai Noise-Induced Hearing Loss (NIHL), yaitu gangguan pendengaran akibat kebisingan.

Kondisi tersebut tidak hanya bisa dialami oleh orang yang bekerja di lingkungan bising, tetapi juga mereka yang terbiasa mendengarkan musik melalui perangkat audio dengan volume berlebihan.

Gangguan pendengaran terkadang muncul secara perlahan. Awalnya, seseorang mungkin hanya merasa kesulitan menangkap percakapan dalam suasana ramai atau harus meminta orang lain mengulangi perkataannya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1,1 miliar anak muda di seluruh dunia berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat kebiasaan mendengarkan suara yang tidak aman, termasuk penggunaan perangkat audio pribadi.

Karena itu, menjaga tingkat volume dan membatasi durasi mendengarkan musik menjadi langkah penting untuk melindungi kemampuan pendengaran.

3. Penggunaan Earbud dan Headphone Bisa Memperbesar Risiko Earbud dan headphone memang memberikan kenyamanan karena memungkinkan seseorang menikmati musik tanpa mengganggu orang lain.

Meski begitu, penggunaan perangkat tersebut dengan pengaturan suara yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko paparan kebisingan.

Perangkat yang digunakan langsung di telinga menyalurkan suara dalam jarak sangat dekat dengan saluran pendengaran. Jika volumenya terus ditingkatkan, telinga akan menerima paparan suara yang berpotensi membahayakan.

Risikonya semakin besar ketika seseorang menggunakan perangkat tersebut selama berjam-jam tanpa jeda.

Untuk mengurangi dampaknya, sebaiknya gunakan volume secukupnya, batasi waktu pemakaian, dan berikan kesempatan bagi telinga untuk beristirahat.

4. Memicu Tinnitus atau Sensasi Telinga Berdenging Telinga yang terus-menerus berdenging, berdengung, atau mengeluarkan sensasi suara tertentu meskipun tidak ada sumber suara dari luar dikenal sebagai tinnitus.

Keluhan ini dapat muncul setelah seseorang terpapar suara keras, termasuk ketika mendengarkan musik dengan volume berlebihan.

Pada beberapa orang, tinnitus hanya berlangsung sementara. Namun, dalam kondisi tertentu, sensasi tersebut bisa bertahan lebih lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Suara berdenging juga dapat membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi, merasa tidak nyaman saat beristirahat, bahkan mengalami gangguan tidur.