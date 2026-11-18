JawaPos.com - Sudah lelah selalu menjadi yang kedua, bukan prioritas, bahkan pelarian?



Jika Anda seorang wanita yang terjebak dalam ketidakpastian seperti itu, sebaiknya Anda menyimak ulasan ini sampai selesai.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (18/11), berikut ini delapan cara elegan menjadi seorang wanita yang selalu dipilih pria.



1. Bersikap Santai dan Biarkan Si Dia yang Memimpin



Jangan selalu menjadi wanita yang inisiatif, santailah sedikit dan lihatlah apakah Si Dia mengejar Anda?.



Bukan berarti harus selalu mengikuti arahannya.



Tapi, Anda memiliki kendali untuk mengarahkan kembali situasi dan melihat apakah Si Dia bersedia mengambil inisiatif lebih jauh.



Ketahuilah, seorang pria yang tidak mau memimpin akan menghilang jika Anda tidak terus-menerus menghubunginya.



Biarkan saja pergi, karena pria tersebut tidak bersedia menjalin hubungan serius dengan Anda.



2. Berhenti Bersusah Payah Mengubah Diri untuk Si Dia



Jika Anda terus mencari cara agar Si Dia membalas perasaan Anda, itu sama saja dengan berusaha 'mendapatkan' cinta seseorang.



Ini adalah strategi yang keliru dan tidak akan membantu Anda mencapai tujuan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pasangan yang ideal.



Sebaliknya, jadilah diri sendiri yang autentik dan biarkan segalanya mengalir apa adanya.



Jauh lebih baik mengetahui sejak awal bahwa Anda dan Si Dia memang tidak cocok untuk hubungan jangka panjang.



3. Jangan Terlalu Mudah Memberikan Hati Anda



Jangan langsung menaruh kepercayaan kepada Si Dia.

Seorang pria harus membuktikan dirinya supaya layak mendapatkan cinta dan kepercayaan Anda.



Jadi, jangan terburu-buru memberikan hati Anda sebelum mengetahui apa niatnya.



Setelah Si Dia membuktikan diri seiring berjalannya waktu melalui tindakan nyata, barulah Anda bisa menilai apakah Anda dan Si Dia cocok untuk hubungan jangka panjang atau tidak.



Fokus pada masa kini dan jangan berimajinasi seolah-olah Si Dia sudah menjadi calon suami.



4. Jangan Mencari-cari Tanda-Tanda yang Samar



Pria yang serius menjalin hubungan tidak akan bersikap samar.



Jika benar-benar serius dengan Anda, maka pria tersebut akan membawa hubungan ke jenjang berikutnya dan mengajak Anda berkomitmen secara eksklusif.



Jadi, jika Anda mendapati diri terus mencoba menafsirkan apa maksud Si Dia yang sebenarnya, berarti Anda sedang memberikan makna tanpa didasari oleh fakta.



Jadi, stop mencoba menafsirkan maksudnya!.



Biarkan tindakan Si Dia yang berbicara.



Jika Si Dia membiarkan segalanya tetap samar dan tidak membagikan rencana masa depannya dengan Anda, itu berarti Si Dia tidak melihat Anda sebagai bagian dari masa depannya.



Bukankah Anda tidak ingin lagi terjebak dalam 'friend-zone'?.



5. Jangan Memberi Hanya Demi Mendapatkan Sesuatu sebagai Imbalan



Jangan berharap seorang pria membalas tindakan Anda.



Jika Anda melakukan sesuatu dengan harapan bisa memenangkan hati Si Dia, berarti Anda secara diam-diam mengharapkan Si Dia melakukan hal yang sama untuk Anda.



Strategi ini hanya akan membawa Anda pada kekecewaan dan sakit hati.



Selain itu, jika Anda berusaha memenangkan hatinya, secara energetik Anda justru menempatkan diri dalam peran maskulin.



Ini bukanlah cara untuk menaklukkan hati seorang pria.



6. Berkencan dengan Beberapa Orang Sekaligus



Membuka diri terhadap berbagai pilihan dan perhatikan siapa yang benar-benar berusaha mengejar Anda.



Jangan langsung menonaktifkan profil kencan Anda hanya karena Anda mulai menyukai seseorang.



Sebaliknya, jalani hubungan secara perlahan.



Ibarat memasak sup atau semur, proses ini tidak bisa diburu-buru.



Jangan terburu-buru menjalin hubungan eksklusif sampai Si Dia benar-benar membuktikan dirinya layak mendapatkan hati Anda.



7. Beranikan Diri untuk Bersuara dan Menyampaikan Keinginan



Salah satu cara ampuh agar tidak lagi terjebak dalam 'friend-zone' adalah dengan berhenti bersikap 'asal setuju' demi menjaga suasana.



Beranikan diri untuk bersuara dan sampaikan keinginan Anda.



Jika Si Dia mengajak Anda berkencan secara mendadak, hanya sebagai pelengkap, katakan padanya bahwa Anda lebih suka jika mengajak Anda jauh-jauh hari.



Jangan terlalu mudah mengalah atau menahan pendapat hanya agar terlihat menyenangkan bagi orang lain.



Cari tahu sedini mungkin apakah Anda dan Si Dia bisa memiliki pemahaman dan tujuan yang selaras.



8. Jangan Pernah Berkompromi dalam Situasi Apa pun



Anda layak bersama seseorang yang sama tergila-gilanya pada Anda seperti halnya Anda pada Si Dia.



Jangan berikan hati Anda kepada pria yang tidak menyatakan niatnya dengan jelas.



Jangan pernah menjadikan seseorang sebagai prioritas jika Si Dia hanya menganggapmu sebagai pilihan.



Anda layak mendapatkan lebih dari sekadar sisa-sisa perhatian.



Jadi, jangan mau menerima apa pun yang kurang dari keinginan hati Anda sesungguhnya!.***