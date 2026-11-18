JawaPos.com - Memulai pagi hari sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang terbiasa merasa lelah atau kesulitan beranjak dari tempat tidur.

Suara alarm yang berdering kerap disambut dengan tombol snooze, membuat waktu persiapan menjadi terburu-buru dan memicu stres sejak awal hari.

Padahal, cara Anda mengawali pagi hari sangat menentukan suasana hati, tingkat produktivitas, serta energi sepanjang hari.

Membangun rutinitas pagi yang konsisten bukan hanya tentang bangun lebih cepat, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan fisik dan mental secara bertahap.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Rabu (18/11), menyebutkan seni menjadi seseorang yang terbiasa bangun pagi melibatkan kebiasaan kecil yang dapat melatih ritme sirkadian tubuh secara alami.

Sejumlah penelitian psikologi dan neurosains juga menunjukkan bahwa konsistensi di jam pertama setelah bangun tidur dapat memperkuat regulasi emosi dan meningkatkan fokus kognitif secara signifikan.

Berikut adalah enam kebiasaan pagi hari yang dapat Anda terapkan agar lebih mudah bangun dan meningkatkan produktivitas dengan penuh energi:

1. Hindari menekan tombol snooze pada alarm

Kebiasaan menunda alarm justru membuat tubuh masuk ke dalam siklus tidur terpecah yang baru (fragmented sleep), yang membuat Anda merasa jauh lebih lelah dibandingkan langsung bangun saat alarm pertama berbunyi.

Meletakkan jam atau ponsel jauh dari jangkauan tempat tidur sehingga Anda harus bangkit untuk mematikannya adalah trik sederhana yang efektif.

2. Paparan sinar matahari alami

Secepat mungkin segera buka tirai jendela atau melangkah keluar rumah selama beberapa menit setelah bangun tidur.

Paparan cahaya matahari alami berfungsi memberikan sinyal biologis kepada otak untuk menghentikan produksi melatonin dan meningkatkan kewaspadaan tubuh secara alami.

3. Menghidrasi tubuh dengan segelas air putih

Setelah tidur semalaman, tubuh mengalami dehidrasi ringan yang kerap menjadi penyebab utama rasa lelah dan lesu di pagi hari.

Membiasakan diri minum segelas air putih sebelum mengonsumsi kopi atau teh dapat membantu mengaktifkan kembali metabolisme tubuh dan menyegarkan sistem pencernaan.

4. Lakukan peregangan ringan

Anda tidak perlu langsung berolahraga berat di pagi hari. Cukup lakukan peregangan otot selama lima hingga sepuluh menit untuk melancarkan sirkulasi darah, meredakan kekakuan tubuh setelah tidur, dan mengirimkan sinyal kepada otot bahwa hari telah dimulai.

5. Luangkan waktu untuk mindfulness atau ketenangan

Alih-alih langsung mengecek ponsel dan membanjiri pikiran dengan berita atau pesan kerja, gunakan 10 hingga 15 menit pertama untuk duduk tenang, menarik napas dalam, atau menulis jurnal.

Kebiasaan ini membantu menenangkan sistem saraf dan membangun suasana hati yang lebih positif.

6. Rencanakan hari dengan pikiran yang positif

Mengetahui apa yang akan dikerjakan pada hari itu mengurangi kecemasan bawah sadar Anda.

Buat daftar prioritas singkat atau tentukan satu hal utama yang ingin Anda selesaikan. Hal ini memberikan motivasi psikologis yang kuat untuk segera beranjak dari tempat tidur.

Pada akhirnya, mengubah diri menjadi seseorang yang menikmati pagi hari bukanlah proses instan, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan produktivitas.

Dengan menerapkan kebiasan pagi ini, Anda tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan awal yang menyenangkan untuk menjalani hari.