JawaPos.com - Hidup dipenuhi dengan berbagai hal yang sebenarnya tidak ingin anda lakukan.

Sayangnya, anda terus mendorong diri sendiri untuk terus melangkah dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin anda kerjakan, bahkan saat anda sedang ingin melakukannya.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip (18/11) seseorang yang sedang merasa lelah secara mental dan mengalami stres cenderung lebih suka menunda pekerjaan.

Lantas, bagaimana cara untuk mendorong diri anda supaya tetap mengerjakan yang selama ini terus anda tunda. Berikut tips mengatasi procrastinate yang kerap mengganggu keseharian anda.

Hadapi secara langsung

Setiap orang pasti pernah dihadapkan pada berbagai hal yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Namun, anda tetap berusaha menyelesaikannya karena tidak memiliki pilihan lain.

Meski demikian, jika anda ingin membangun sesuatu untuk jangka panjang, anda perlu tetap mengerjakan hal-hal yang memang harus diselesaikan, terlepas dari apakah anda menyukainya atau tidak.

Buat jadwal dan komitmen

Mencapai tujuan dan melewati masa-masa sulit akan terasa lebih mudah jika anda memiliki jadwal yang teratur.

Coba perhatikan bagian kehidupan anda yang saat ini terasa terbengkalai dan membutuhkan tindakan nyata.

Jadwal mampu memberikan kepastian dan keteraturan yang dapat anda jadikan pegangan sekaligus dasar untuk terus bergerak mencapai tujuan.

Kerjakan tugas dalam waktu

Anda dapat mengatasi perasaan tersebut dengan membuat kesepakatan pada diri sendiri untuk mengerjakannya selama lima menit saja. Setelah itu, perhatikan bagaimana perasaan anda.

Sering kali,rasa khawatir dan keengganan yang muncul pada awalnya perlahan menghilang saat anda mulai terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut.

Hal yang terpenting adalah jangan sampai kebiasaan menunda tersebut terus berulang dan menjadi pola yang sulit dihentikan.

Pecah tugas menjadi bagian kecil

Menyelesaikan tugas berat dan tidak menyenangkan akan terasa lebih mudah jika anda membaginya menjadi beberapa bagian kecil.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah dapat mengurangi kelelahan mental dan membantu anda lebih fokus pada tugas selama waktu belajar yang telah ditentukan.

Fokus pada manfaat

Kegiatan yang biasanya anda anggap menyenangkan atau menenangkan terkadang tidak lagi terasa menarik seperti biasanya.

Salah satu cara untuk mengatasi keengganan melakukan sesuatu adalah dengan memusatkan perhatian pada manfaat yang akan anda peroleh setelah aktivitas tersebut selesai.

Jangan ikuti pikiran

Terlalu banyak menerima perasaan sebagai sebuah kebenaran, dapat membuat anda menjadi menunda-nunda pekerjaan.

Masalahnya, hal-hal terpenting yang seharusnya menjadi dasar pertimbangkan anda terkadang belum sepenuhnya diketahui pada saat ini.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelum mengubah arah.

Sampai saat itu datang, tetaplah berpegang pada rencana dan terus jalankan langkah-langkah yang telah anda susun.

Beristirahat

Rutinitas dan tuntutan kehidupan sehari-hari dapat membuat seseorang merasa lelah, baik secara fisik maupun mental.

Tidak ada seseorang yang bisa selalu berada dalam kondisi terbaik, setiap hari, sepanjang waktu. Hal itu yang membuat anda mengalami burnout.

Bersikaplah lebih dari pada diri sendiri. Anda bukan robot dan itu bukanlah hal yang harus dikompromikan.