JawaPos.com - Masing-masing individu memiliki kerikatan emosional dominan dalam dirinya, entah itu kepada keluarga, orang-orang yang dicintai, keuangan, atau karier.



Melalui angka yang pertama kali terlihat dipercaya dapat memandu Anda untuk mengetahui kemana arah keterikatan emosional yang Anda miliki, bahkan lebih dalam dari itu.



Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Rabu (18/11), berikut ini arti di balik angka yang pertama kali Anda lihat.



Angka 2, 6, atau 8



Angka-angka ini mencerminkan keterikatan emosional yang kuat terhadap rumah dan orang-orang yang Anda cintai.



Anda penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan bersedia melakukan apa pun demi orang-orang terkasih.



Kebaikan hati Anda menarik orang-orang yang terluka atau memiliki kepribadian toksik.



Itu sebabnya Anda perlu menetapkan batasan yang tegas.



Mungkin butuh waktu lama bagi Anda untuk melepaskan masa lalu atau melupakan orang-orang yang pernah menyakiti atau mengkhianati Anda.



Dari luar, Anda mungkin tampak tangguh, padahal di dalam hati Anda sangat lembut dan Anda jarang sekali menunjukkannya kepada dunia.



Jadi, Anda cenderung memikul segalanya sendirian tanpa banyak bicara.



Hidup tidak selalu mudah bagi Anda, sebagian dari Anda mungkin telah melalui transformasi besar untuk mencapai titik saat ini dan meraih tujuan-tujuan Anda.



Anda mendambakan stabilitas dan kedamaian.



Keyakinan Anda pasang surut, tergantung perasaan dan bagaimana situasi berkembang.



Anda memiliki intuisi yang tajam dan ingin menjalin hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain.



Angka 1, 4, 9, atau 0



Melihat angka-angka ini menunjukkan keterikatan emosional yang cukup besar pada keuangan dan pekerjaan serta cenderung overthinking.



Jadi, Anda pribadi yang berorientasi pada karier dan pekerja keras.



Saat Anda memiliki hasrat terhadap sesuatu, Anda akan mencurahkan seluruh jiwa dan raga ke dalamnya.



Anda berpikiran terbuka, ramah, dan mampu berteman dengan siapa saja dari berbagai latar belakang.



Anda sosok berani dan tegas, bahkan tidak takut untuk melawan norma yang ada.



Anda sangat protektif terhadap orang-orang tercinta dan kemungkinan besar berperan sebagai penyokong atau pengayom utama di dalam keluarga.



Anda ingin membangun fondasi yang kokoh, baik dalam karier, keluarga, maupun kehidupan secara umum.



Anda penuh semangat dan berkomitmen dalam hubungan, baik hubungan romantis maupun persahabatan.



Anda memiliki ketangguhan emosional sehingga orang lain cenderung merasa aman dan nyaman saat berada di dekat Anda.



Anda menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.



Anda lebih suka menelusuri akar permasalahan hingga tuntas daripada sekadar melihat permukaannya saja.***