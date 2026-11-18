JawaPos.com - Konflik batin membuat anda seolah-olah menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Tidak mudah untuk menghindari perasaan yang putus asa, kehilangan harapan, ataupun kebingungan.

Perasaan tersebut terkadang membuat seseorang untuk memilih melarikan diri dari masalah yang harus dihadapi.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (18/11) jarang sekali seseorang berhasil mencapai sesuatu tanpa usaha keras.

Berikut adalah bagaimana cara untuk menemukan keberanian dalam menghadapi masalah dan ketakutan yang selama ini paling dihindari.

Belajar menerima penderitaan

Sebagian besar hal positif dan baik dalam hidup pada akhirnya melibatkan sejumlah tantangan dan rasa tidak nyaman.

Jarang sekali seseorang berhasil mencapai sesuatu tanpa usaha keras. Bahkan terkadang proses tersebut mengharuskan anda melewati berbagai hal yang membosankan dan tidak menyenangkan.

Menerima ketidaknyamanan bukan berarti anda harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi karena suatu alasan. Hal tersebut juga bukan berarti anda pantas menderita.

Menfaatkan dukungan

Anda mungkin bisa mendapatkan dukungan melalui komunitas, kelompok pendukung, bahkan melalui komunitas di media sosial.

Ada juga saat anda harus menghadapi persimpangan kehidupan seorang diri. Dalam situasi seperti ini, anda sangat membutuhkan bantuan profesional mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang tepat.

Susun rencana jangka pendek dan panjang

Rasa takut sering kali berakar dari ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap suatu persoalan.

Anda bisa berusaha mengurangi ketakutan tersebut dengan mempelajari lebih juah bukan hanya tantangan yang sedang dihadapi, tetapi juga proses untuk menghadapinya sampai menemukan jalan keluar.

Tingkatkan kepercayaan diri

Salah satu alasan seseorang memilih melarikan diri dari masalah adalah karena merasa tidak cukup percaya diri untuk menghadapinya.

Saat merasa kesulitan membangun kepercayaan diri atau keyakinan, anda bisa mengatasinya dengan bantuan terapis profesional.

Mereka dapat memberikan berbagai pendekatan yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan terhadap kemampuan sendiri secara bertahap.

Bertindak dengan langkah kecil

Mulailah dari sesuatu yang sederhana. Pilih satu persoalan yang sebenarnya sudah anda ketahui bagaimana cara menyelesaikannya, namun selama ini terus anda hindari.

Kemudian, ambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya dan tandai persoalan tersebut sebagai sesuatu yang sedudut selesai dari daftar tugas anda.

Secara perlahan, lanjutkan dengan menyelesaikan berbagai masalah lain yang lebih mudah dikelola, tidak terlalu menakutkan, dan tidak memiliki konsekuensi besar.

Jadwalkan waktu untuk bersantai

Anda justru bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan menghadapi lebih banyak persoalan jika memberikan waktu istirahat di sela-sela periode usaha yang intens.

Kuncinya adalah tidak terjebak dalam rasa aman semua sampai menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bersantai.

Pada titik tertentu, anda akan menyadari bahwa waktu istirahat sudah cukup dan sudah saatnya kembali mencari solusi untuk berbagai persoalan yang sedang dihadapi.

Evaluasikan circle pertemanan

Ada banyak orang di dunia yang tidak memberikan pengaruh positif maupun dukungan kepada orang lain.

Ada pula orang yang justru ingin melihat orang lain mengalami kesulitan seperti dirinya atau berusaha menjatuhkan pencapaian dan usaha orang lain (crab mentality).

Putuskan untuk menghadapi masalah

Setiap perubahan hidup yang benar-benar bermakna pada akhirnya berawal dari keputusan seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya sudah dengan keadaan yang selama ini dijalani.

Pada akhirnya, anda perlu mengambil keputusan untuk berdiri dan berjuang menghadapinya.

Mungkin anda tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melakukannya. Namun, sebenarnya anda mampu.

Meski anda mungkin ingin berusaha menyelesaikan semuanya sendiri, ada kemungkinan persoalan yang dihadapi ternyata lebih kompleks daripada yang bisa ditangani melalui upaya pengembangan diri sendiri secara sendiri.