JawaPos.com-Saat ini, melindungi perhatian dan energi diri sendiri merupakan salah satu bentuk self-love yang perlu anda lakukan.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (17/11) sikap ini dapat membantu anda untuk menurunkan stres, tekanan darah, dan juga ekspektasi yang terlalu tinggi.

Sikap melindungi diri sendiri ini juga dapat membantu anda menjaga sesuatu yang anda anggap paling berharga di dalam hidup.

Berikut sejumlah manfaat yang bisa anda rasakan saat anda berhenti overthinking dan tidak lagi berusaha selalu tersedia untuk semua orang, terutama dalam menjaga ketenangan hidup.

Memiliki cukup energi

Saat anda terus memberikan pada hal-hal kecil, sebenarnya anda hanya mengalihkan energi dari sesuatu yang sebenarnya menjadi fokus utama.

Tanyakan kembali pada diri anda mengenai hal-hal yang benar-benar anda pedulikan. Sementara itu, persoalan lainnya sebaiknya ditempatkan pada ututan prioritas yang lebih terakhir.

Punya banyak waktu untuk orang tersayang

Budaya kerja saat ini mengharuskan anda untuk menyeimbangkan berbagai urusan sekaligus kehidupan pribadi.

Kemampuan multitasking kerap dipuji, sementara orang yang memilih untuk fokus pada satu atau dua hal paling penting justru dianggap kurang produktif.

Manusia sebenarnya tidak dirancang untuk mengerjakan banyak hal sekaligus karena cara tersebut tidak selalu efisien.

Mampu membedakan hal penting

Saat anda mulai memutuskan untuk tidak terlalu memperdulikan banyak hal, anda mungkin akan menyadari betapa banyak persoalan yang selama ini dianggap penting dan terus menumpuk dalam daftar pekerjaan.

Kemampuan membedakan persoalan yang benar-benar mendesak dengan hal-hal yang hanya menarik perhatian merupakan salah satu langkah penting untuk mengalokasikan energi yang terbatas pada sesuatu yang memang layak mendapatkannya.

Dapat mendelegasikan tanggungjawab

Jika anda merasa suatu pekerjaan tidak terlalu mendesak, tidak begitu penting, dan masih bisa diselesaikan dengan baik oleh orang lain.

Dalam banyak situasi kehidupan, hasil yang cukup baik sebenarnya sudah memadai.

Belajarlah untuk melepaskan hal-hal yang memang bisa anda tinggalkan agar memiliki ruang untuk mengambil tanggung jawab yang benar-benar dibutuhkan atau menjadi prioritas.

Menyadari terlalu banyak tanggung jawab dapat membuat lelah

Burnout dan stress merupakan kondisi yang nyata. Akibatnya, hanya tersisa sedikit ruang untuk memperhatikan sesuatu yang benar-benar penting.

Cobalah untuk mengevaluasi berbagai urusan yang sebenarnya tidak perlu masuk ke dalam kehidupan adna dan bisa dilepaskan.

Ambillah lebih sedikit tanggung jawab, kurangi hal-hal yang tidak perlu dipedulikan, dan hadirkan diri secara lebih utuh dalam berbagai aktivitas.

Mampu memprioritaskan hal urgen

Meskipun terkadang ingin menangani berbagai hal sekaligus, namun jika tubuh anda sedang tidak baik-baik saja, aktivitas tersebut dapat memicu burnout.

Lebih bijaklah dalam mengambil keputusan, termasuk untuk melepaskan beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul.

Pikiran jadi lebih ringan

Anda bisa merasa jauh lebih baik saat memiliki kesempatan untuk berpikir secara jernih.