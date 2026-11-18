JawaPos.com - Tren makeup baddie looks yang kerap tampil di FYP media sosial kini mulai menarik perhatian banyak orang.

Trennya dimulai dari munculnya berbagai challenge baddie looks sampai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Makeup baddie memiliki karakteristik yang memadukan kesan tegas, bold, namun tetap flawless sehingga dapat mencuri perhatian.

Baddie looks memberikan kesan kuat dan percaya diri bagi anda. Namun, pengaplikasiannya membutuhkan teknik-teknik tertentu, supaya hasil makeup tetap terlihat halus dan terkesan tidak terlalu menor.

Melansir informasi dari laman makeoverforall pada (16/11) ada karakter tertentu yang perlu diperhatikan dalam mencoba makeup baddie.

Mulai dari pemilihan produk yang tepat sampai teknik pengaplikasiannya untuk looks makeup yang mulus, berdimensi wajah yang lebih terdefinisi, mata yang tajam, serta bibir yang terlihat penuh.

Meskipun identik dengan hasil riasan profesional, teknik baddie makeup sebenarnya dapat dipelajari sendiri di rumah.

Berikut beberapa tutorial makeup baddie yang bisa anda ikuti untuk mencoba makeup looks kekinian dengan tampilan yang lebih menarik.

Skin prep

Skin prep menjadi tahap awal yang tidak boleh dilewatkan untuk mendapatkan makeup baddie looks yang sempurna. Mulailah dengan membersihkan muka menggunakan facial wash, lanjut menggunakan toner, moisturizer, serta mengaplikasikan sunscreen.

Pastikan setiap produk skincare memiliki waktu yang cukup untuk meresap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tujuan skin prep pada makeup baddie looks ini adalah untuk membantu produk makeup yang cenderung tebal dan berlayer agar menempel sempurna di kulit serta tidak mudah cracky.

Aplikasikan base makeup secara bertahap

Setelah menggunakan skincare, aplikasikan primer untuk membantu menghasilkan tampilan makeup baddie yang lebih mulus.

Primer sangat berguna untuk membantu mengecilkan tampilan pori-pori sehingga permukaan wajah lebih siap untuk menerima complexion.

Meskipun makeup identik dengan riasan bold dan tebal, namun terdapat beberapa trik supaya hasilnya tetap terlihat elegan dan tidak terkesan menor.

Salah satunya dimulai dengan mengaplikasikan base makeup secara tepat. Mulailah dengan mengaplikasikan foundation atau cushion secara bertahap untuk menciptakan coverage secara merata.

Aplikasikan produk dari bagian tengah wajah, kemudian blend menggunakan sponge atau kuas ke arah luar. Jika masih ada area yang perlu disamarkan seperti noda, kotoran, atau jerawat, tambahkan complexion secukupnya secara tipis lalu ratakan secara perlahan.

Pakai concealer dengan teknik lifting

Makeup baddie identik dengan tampilan full coverage ini juga perlu teknik permainan bayangan dan cahaya, supaya hasilnya terlihat lebih menarik

Salah satu caranya adalah dengan mengatur perpaduan warna gelap-terang pada wajah anda.

Setelah mengaplikasikan base makeup, pakai concealer untuk membantu menciptakan dimensi wajah dengan teknik gelap-terang.

Untuk mendapatkannya, aplikasikan contour dengan menggunakan teknik lifting.

Caranya dengan meletakkan concealer pada bawah mata, kemudian tarik arahnya sedikit naik menuju pelipis. Anda juga dapat menambahkan sedikit concealer pada bagian tengah wajah, seperti dahi, hidung, dan dagu.

Penempatan concealer pada bagian-bagian tersebut mampu menciptakan efek visual yang lebih cerah dan terang.

Perhatikan juga teknik blend saat menggunakan kuas atau sponge. Usahakan untuk nge blend concealer ke arah atas, supaya wajah terlihat lebih terangkat dan memberikan dimensi yang lebih tirus.

Bentuk dimensi dengan contour

Salah satu kunci penting dalam makeup baddie looks adalah permainan contour. Contour dapat membuat wajah anda terlihat lebih terangkat, tegas, dan terstruktur sebagai ciri khas badie looks.

Aplikasikan contour pada beberapa bagian wajah seperti tulang pipi, rahang, dan sisi hidung, lalu blend ke arah atas supaya produknya tidak terlihat kasar dan lebih menyatu dengan produk sebelumnya.

Kemudian, aplikasikan blush on pada bagian atas pipi dan ratakan menuju arah pelipis. Teknik ini membantu mempertahankan efek wajah yang lebih terangkat.

Pemilihan warna blush on juga perlu diperhatikan, sebaiknya anda memilih blush on dengan warna-warna seperti pink, mauve, terracotta, atau burn peach.

Rias mata agar lebih tajam

Salah satu yang selalu menjadi perhatian utama pada makeup baddie adalah riasan pada bagian mata.

Untuk memulainya, aplikasikan concealer sebagai base eyeshadow dengan warna netral,kemudian blend sampai menyatu dengan kulit.

Setelah itu pakai eyeshadow berwarna coklat, mauve, atau yang lebih bold, lalu blend dari ujung mata ke arah tengah.

Kemudian, pertegas mata dengan menggunakan eyeliner dengan teknik wingned. Tambahkan bulu mata bervolume tebal untuk menghasilkan tampilanyang lebih tajam dan mencolok.

Rapikan alis

Selain mata, makeup baddie juga perlu memperhatikan alis sebagai salah satu highlight utama looksnya. Untuk menciptakan alis yang proporsional, tegas, dan terstruktur, anda perlu menggunakan pensil alis dengan warna yang sesuai.

Tekniknya dilakukan dengan cara membingkai alis anda secara terstruktur, lalu isi bagian yang kosong dimulai dari tengah sampai ujung alis. Bentuk bagian ujung secara lebih presisi dan meruncing, lalu isi bagian depan alis dengan goresan lembut supaya hasilnya tetap natural.

Setelah itu,rapikan bagian alis anda menggunakan concealer supaya tampilannya terlihat lebih proporsional dan terstruktur.

Ciptakan ilusi bibir yang lebih penuh

Ciri khas terakhir dari makeup baddie adalah sentuhan bibir yang full coverage dan terlihat plumpy. Untuk mendapatkannya, anda bisa menggunakan lip matte ataupun lip liner.

Tekniknya dimulai dengan mengaplikasikan lip liner berwarna coklat untuk membentuk dimensi pada bibir.

Buat garis sedikit mengikuti atau melewati garis alami bibir pada bagian tertentu, terutama di area tengah atas dan bawah.