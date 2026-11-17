JawaPos.com - Dengan padu padan yang tepat, jam tangan dapat menjadi elemen pelengkap yang membuat gaya berpakaian terlihat lebih rapi, elegan, sekaligus mencerminkan karakter pemakainya.

Dalam dunia fashion, jam tangan juga memiliki fungsi sebagai aksesori yang memperkuat identitas gaya.

Model klasik dengan tali kulit, misalnya, cocok untuk penampilan formal maupun semi-formal. Sementara desain dengan karakter sporty dan material modern lebih mudah dipadukan dengan pakaian kasual.

Memilih jam tangan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan desain yang menarik. Kesesuaian dengan pakaian, warna aksesori lain, serta aktivitas sehari-hari juga perlu diperhatikan.

Jam Tangan Tali Kulit untuk Gaya Formal dan Elegan Jam tangan dengan tali kulit menjadi salah satu pilihan yang relatif mudah dipadukan dengan pakaian formal.

Model ini cocok dikenakan bersama kemeja, blazer, setelan jas, hingga busana kerja semi-formal.

Warna tali kulit juga berpengaruh terhadap kesan yang ditampilkan. Tali kulit hitam memberikan kesan klasik dan tegas, sedangkan cokelat tua menghadirkan nuansa lebih hangat dan santai.

Salah satu desain yang mengusung karakter tersebut terlihat pada Cerruti 1881 Dervio.

Jam tangan ini menggunakan dial berwarna salmon di balik kaca berbentuk kubah, dipadukan dengan tali kulit bermotif croco berwarna cokelat tua.

Aksen rose gold pada crown dan tombol chronograph memberikan sentuhan berbeda tanpa membuat tampilannya terlalu mencolok.

Untuk padu padan sehari-hari, jam tangan dengan karakter seperti ini bisa dikenakan bersama kemeja putih, celana bahan, dan sepatu kulit.

Kombinasi tersebut cocok untuk menghadiri pertemuan bisnis, acara resmi, maupun aktivitas kantor.

Padukan Jam Tangan Berkarakter dengan Outfit Minimalis Bagi yang menyukai gaya berpakaian sederhana, jam tangan bisa menjadi aksesori utama untuk memberikan karakter pada penampilan.

Prinsipnya, ketika pakaian didominasi warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, atau navy, jam tangan dengan detail desain yang kuat dapat menjadi pusat perhatian.

Cerruti 1881 Lucardo, misalnya, menawarkan pendekatan desain yang berbeda melalui bezel olive dengan aksen sekrup bernuansa rose gold.

Bagian dial menggunakan konstruksi berlapis dengan desain open-worked yang memperlihatkan karakter mekanis jam automatic.

Perpaduan tersebut membuat Lucardo memiliki tampilan industrial dan modern. Tali silikon hitam dengan aksen kulit bermotif croco matte black turut memperkuat kesan tegas.

Jam tangan dengan karakter seperti ini bisa dipadukan dengan kaus polos, jaket, celana chino, atau outfit monokrom.

Hasilnya, penampilan sederhana tetap terlihat memiliki identitas tanpa perlu menggunakan terlalu banyak aksesori.

Sesuaikan Warna Jam Tangan dengan Pakaian Keselarasan warna menjadi salah satu faktor penting dalam memadukan jam tangan dengan pakaian.

Tidak harus menggunakan warna yang sama persis. Justru, kombinasi warna yang saling melengkapi dapat menciptakan tampilan lebih menarik.

Beberapa kombinasi yang bisa dicoba antara lain:

1. Hitam dan silver: Cocok untuk gaya minimalis, modern, dan formal.

2. Cokelat dan krem: Memberikan kesan hangat, klasik, serta cocok untuk gaya smart casual.

3. Rose gold dan navy: Menghadirkan perpaduan elegan tanpa terlihat berlebihan.

4. Olive dan hitam: Cocok untuk penampilan kasual dengan karakter maskulin dan modern.

Selain warna jam tangan, perhatikan pula aksesori lain seperti ikat pinggang, sepatu, atau gelang. Menjaga keselarasan warna aksesori dapat membuat penampilan terlihat lebih terencana.

Perhatikan Material Tali Sesuai Aktivitas Material tali jam tangan juga menentukan kenyamanan dan kesan yang ingin ditampilkan.

Tali kulit umumnya cocok untuk acara formal dan kegiatan kantor. Sementara tali silikon lebih fleksibel untuk aktivitas sehari-hari karena memberikan kesan kasual dan sporty.

Namun, pemilihan material sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Jika lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau menghadiri acara resmi, tali kulit bisa menjadi pilihan.

Sebaliknya, bagi yang memiliki mobilitas tinggi dan menyukai gaya santai, tali silikon dapat memberikan alternatif yang lebih sesuai.

Jangan Berlebihan Menggunakan Aksesori Jam tangan sebaiknya menjadi bagian dari keseluruhan penampilan, bukan bersaing dengan aksesori lainnya.

Jika sudah menggunakan jam tangan dengan desain mencolok, sebaiknya batasi penggunaan gelang atau aksesori lain yang memiliki detail terlalu ramai.

Sebaliknya, jam tangan berdesain sederhana dapat dipadukan dengan aksesori tambahan selama warna dan karakternya tetap selaras.

Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Penampilan yang menarik tidak selalu membutuhkan banyak aksesori, tetapi bagaimana setiap elemen saling melengkapi.

Jam Tangan sebagai Bagian dari Identitas Gaya Perkembangan desain jam tangan memperlihatkan bagaimana aksesori ini terus beradaptasi dengan kebutuhan fashion modern.

Desain klasik tetap memiliki tempat, sementara karakter industrial dan kontemporer menawarkan pilihan bagi mereka yang ingin tampil lebih ekspresif.

Pada akhirnya, jam tangan yang tepat bukan semata-mata yang memiliki desain paling mewah atau mencolok.