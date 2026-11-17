JawaPos.com - Serat menjadi salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan, terutama sistem pencernaan. Sayangnya, kebutuhan serat harian masih kerap diabaikan oleh sebagian orang. Secara umum, serat terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Keduanya mempunyai fungsi berbeda, tetapi sama-sama memberikan manfaat bagi kesehatan. Serat larut dapat menyerap air dan membentuk tekstur menyerupai gel di dalam saluran pencernaan. Jenis serat ini berperan membantu mengendalikan kadar kolesterol serta menjaga kestabilan gula darah. Baca Juga:Jangan Abaikan, Ini 7 Gejala Tubuh Kekurangan Protein Sementara itu, serat tidak larut berfungsi menambah volume tinja sehingga proses buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur. Selain mendukung kesehatan pencernaan, makanan yang kaya serat juga dapat membantu mengontrol berat badan. Hal ini karena serat membuat perut terasa kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk makan berlebihan dapat berkurang. Manfaat lainnya, serat berperan sebagai prebiotik yang menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus. Dengan demikian, kecukupan serat turut mendukung keseimbangan mikroorganisme dalam sistem pencernaan. Sebaliknya, apabila tubuh tidak memperoleh serat dalam jumlah yang mencukupi, berbagai gangguan kesehatan bisa muncul. Kondisi ini tidak selalu ditandai dengan sembelit, tetapi juga dapat memengaruhi sejumlah fungsi tubuh lainnya. Dilansir dari NTDV, terdapat tujuh tanda dan gejala yang dapat berkaitan dengan kurangnya asupan serat. Berikut penjelasannya. 1. Mengalami gangguan pencernaan Salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah perubahan pola buang air besar. Seseorang yang kekurangan serat bisa mengalami sembelit, frekuensi BAB berkurang, hingga kesulitan mengeluarkan tinja. Selain itu, rendahnya asupan serat juga dapat berkaitan dengan munculnya keluhan perut kembung dan produksi gas berlebih. 2. Berat badan mengalami kenaikan Serat memiliki peran penting dalam mengendalikan rasa lapar. Makanan berserat tinggi dapat membuat seseorang merasa kenyang lebih lama sehingga membantu membatasi jumlah makanan yang dikonsumsi. Ketika asupan serat terlalu sedikit, rasa lapar bisa lebih cepat muncul dan mendorong seseorang untuk makan lebih banyak. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. 3. Kadar kolesterol meningkat Serat larut diketahui membantu mengurangi penyerapan kolesterol di dalam tubuh. Karena itu, konsumsi serat yang tidak mencukupi dapat membuat pengendalian kadar kolesterol menjadi kurang optimal. Apabila kadar kolesterol terus meningkat, risiko gangguan kesehatan jantung juga perlu diwaspadai. 4. Gula darah lebih mudah berfluktuasi Asupan serat yang rendah dapat memengaruhi proses penyerapan gula dari makanan. Akibatnya, kadar gula darah berpotensi mengalami perubahan lebih cepat setelah makan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi orang yang memiliki diabetes maupun resistensi insulin. 5. Meningkatkan risiko wasir Kurangnya serat dapat memicu sembelit berkepanjangan. Ketika buang air besar menjadi sulit, seseorang biasanya harus mengejan lebih kuat untuk mengeluarkan tinja. Kebiasaan mengejan tersebut dapat memberikan tekanan berlebih pada pembuluh darah di sekitar anus dan rektum sehingga meningkatkan risiko timbulnya wasir. 6. Tubuh lebih mudah merasa lelah Rendahnya konsumsi serat juga dapat berkaitan dengan pengaturan gula darah yang kurang stabil. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat energi dan membuat tubuh lebih mudah merasa lemas atau kelelahan. Karena itu, menjaga pola makan seimbang dengan mencukupi kebutuhan serat menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kesehatan tubuh. 7. Lebih sering ingin mengonsumsi camilan Serat membantu mengatur rasa lapar dan kenyang. Jika kebutuhan serat tidak terpenuhi, seseorang mungkin lebih mudah merasa lapar meskipun baru saja makan. Akibatnya, keinginan untuk mengonsumsi camilan, terutama makanan rendah serat dan tinggi kalori, bisa meningkat. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini dapat memengaruhi kualitas pola makan sehari-hari. Mencukupi kebutuhan serat dapat dilakukan dengan memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serta biji-bijian utuh. Pastikan juga mengonsumsi air putih yang cukup agar fungsi serat dalam sistem pencernaan berjalan dengan baik.