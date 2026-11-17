JawaPos.com - Tren fashion terus mengalami perkembangan, termasuk di kalangan Generasi Z (Gen Z). Berbagai cara dilakukan anak muda untuk mendapatkan pakaian yang sesuai dengan selera dan gaya berpakaian mereka, salah satunya melalui aktivitas thrifting.

Thrifting merupakan aktivitas membeli pakaian atau barang fashion bekas yang masih layak digunakan dengan harga relatif terjangkau. Aktivitas ini pun menjadi salah satu tren fashion banyak diminati karena menawarkan beragam pilihan busana yang bisa menjadi alternatif bagi anak muda untuk melengkapi koleksi pakaian mereka.

Dalam penelitian Exploring Thrifting Practices Among Generation Z in Greater Jakarta dijelaskan bahwa bagi sebagian anak muda, thrifting sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Pakaian tidak hanya dipandang sebagai barang yang digunakan sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari cara seseorang menampilkan dirinya.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa thrifting menarik bagi Gen Z. Namun, ketertarikan tersebut tidak hanya berkaitan dengan gaya berpakaian, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Lantas, apa yang membuat thrifting begitu diminati di kalangan Gen Z? Berikut alasannya.

1. Harga Lebih Terjangkau

Salah satu alasan Gen Z menyukai thrifting adalah harganya yang relatif murah dibandingkan membeli pakaian baru. Dengan anggaran yang terjangkau, mereka tetap bisa mendapatkan berbagai jenis pakaian untuk melengkapi koleksi busana sehari-hari.

Bahkan, beberapa pakaian bekas yang dijual masih memiliki kualitas bagus dan berasal dari merek ternama. Hal ini dapat menjadi alternatif bagi anak muda yang ingin tetap tampil modis dengan menyesuaikan anggaran yang dimiliki.

2. Menemukan Pakaian yang Unik

Pakaian bekas terkadang memiliki model, motif, atau potongan yang sudah jarang ditemukan di pasaran. Hal ini yang membuat thrifting menjadi menarik bagi anak muda yang ingin memiliki koleksi pakaian berbeda dari kebanyakan orang. Mereka juga bisa memadukan berbagai jenis pakaian untuk menciptakan penampilan yang berbeda dari orang lain.

3. Mendapatkan Pakaian Berkualitas

Selain harga, kualitas pakaian juga menjadi pertimbangan ketika memilih thrifting. Tidak semua pakaian bekas memiliki kondisi yang sudah buruk. Ada banyak barang yang masih layak digunakan, bahkan memiliki bahan dan jahitan yang cukup bagus.

Bagi Gen Z, menemukan pakaian dengan kualitas baik menjadi kepuasan tersendiri, terutama jika harganya lebih rendah dibandingkan produk baru. Meski begitu, pembeli tetap perlu memeriksa kondisi bahan, jahitan, kancing, dan bagian lainnya sebelum memutuskan untuk membeli.

4. Menjadi Cara Mengekspresikan Diri

Bagi Gen Z, fashion tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan berpakaian, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan identitas diri. Melalui pakaian yang dikenakan, mereka dapat menggambarkan selera, karakter, hingga kreativitas dalam berpenampilan.

Thrifting memberikan ruang bagi mereka untuk mencoba berbagai gaya, mulai dari vintage, retro, hingga kasual. Mereka juga bisa memadukan pakaian bekas dengan koleksi yang sudah dimiliki untuk menciptakan ciri khas penampilan sendiri.

5. Lebih Peduli Terhadap Lingkungan

Alasan lainnya adalah meningkatnya kepedulian Gen Z terhadap isu lingkungan. Industri fashion, terutama fast fashion, menghasilkan banyak pakaian dalam waktu singkat sehingga dapat menambah limbah tekstil yang bisa mencemari lingkungan.

Membeli pakaian bekas dapat menjadi salah satu cara untuk memperpanjang masa penggunaan suatu produk. Dengan menggunakan kembali pakaian yang masih layak, konsumen turut mendukung kebiasaan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Media Sosial Turut Membuat Trifhting Semakin Menarik

Ketertarikan Gen Z untuk melakukan thrifting tidak terlepas dari pengaruh media sosial. Melalui berbagai platform digital, anak muda dapat melihat inspirasi gaya berpakaian, tren fesyen bekas, serta pengalaman orang lain dalam memadukan pakaian hasil thrifting. Hal ini membuat informasi dan tren thrifting lebih mudah dikenal dan diikuti.

Tidak hanya itu, konten visual yang dibagikan di media sosial juga dapat mempengaruhi cara Gen Z memandang fesyen berkelanjutan. Unggahan mengenai gaya berpakaian dan penggunaan pakaian bekas dapat membentuk pemahaman anak muda bahwa thrifting bukan sekadar membeli barang bekas, tetapi juga berkaitan dengan gaya hidup.