JawaPos.com – Menghemat uang terkadang dianggap sebagai perilaku pelit, terutama ketika seseorang mulai membatasi pengeluaran untuk hal-hal tertentu. Padahal, kebiasaan berhemat tidak selalu berarti harus mengorbankan kenyamanan atau menurunkan kualitas hidup.

Orang yang memiliki kondisi finansial mapan justru sering menerapkan strategi khusus dalam mengelola pengeluaran. Mereka lebih selektif ketika membeli sesuatu, mempertimbangkan manfaat jangka panjang, serta memastikan uang digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar memberikan nilai.

Bagi mereka, mengatur keuangan bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan bagaimana memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Dengan cara tersebut, kehidupan tetap terasa nyaman tanpa harus menghamburkan uang demi mengikuti tren atau memenuhi keinginan sesaat.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat 13 kebiasaan yang dapat menggambarkan cara orang kaya mengelola uang secara lebih bijaksana tanpa harus terlihat pelit. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Lebih Memilih Barang Berkualitas daripada Sering Membeli Barang Baru Salah satu prinsip yang sering diterapkan dalam pengelolaan keuangan adalah tidak mudah tergoda membeli barang hanya karena harganya murah.

Produk dengan kualitas baik biasanya memiliki daya tahan lebih lama sehingga tidak perlu sering diganti. Misalnya, membeli sepatu dengan bahan kuat, pakaian dengan model klasik, atau perlengkapan rumah tangga yang awet digunakan bertahun-tahun.

Selain mempertimbangkan kualitas, perawatan barang juga tidak kalah penting. Memperbaiki pakaian yang rusak, membersihkan sepatu secara rutin, dan menjaga perlengkapan rumah dapat memperpanjang masa penggunaannya.

Dengan begitu, pengeluaran untuk membeli barang pengganti bisa ditekan.

2. Menghitung Manfaat Barang, Bukan Hanya Melihat Harganya Harga murah belum tentu membuat suatu barang menjadi pilihan paling hemat. Sebaliknya, produk yang terlihat mahal bisa memberikan keuntungan apabila dapat digunakan dalam jangka waktu panjang.

Sebagai contoh, sebuah blazer seharga Rp4 juta yang dipakai hingga 100 kali memiliki biaya penggunaan sekitar Rp40 ribu setiap pemakaian. Sementara blazer seharga Rp1 juta yang hanya digunakan 10 kali membutuhkan biaya sekitar Rp100 ribu setiap pemakaian.

Cara berpikir seperti ini dikenal sebagai perhitungan biaya per penggunaan atau cost per use.

Dengan mempertimbangkan seberapa sering barang akan digunakan dan berapa lama daya tahannya, seseorang bisa menghindari pembelian yang sebenarnya kurang memberikan manfaat.

3. Memanfaatkan Promo, Poin, dan Keuntungan Tambahan Mengelola uang dengan bijak bukan berarti harus menghindari semua penawaran menarik. Justru, berbagai keuntungan tambahan dapat dimanfaatkan selama sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya, menggunakan program loyalitas, mengumpulkan poin belanja, memanfaatkan cashback, atau memilih kartu pembayaran yang memberikan manfaat sesuai pola pengeluaran.

Sebagian orang juga memanfaatkan fasilitas tambahan seperti perlindungan perjalanan, garansi produk, dan diskon khusus pelanggan.

Namun, penggunaan kartu kredit tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Pastikan tagihan dibayar penuh sesuai jadwal agar keuntungan yang diperoleh tidak habis untuk membayar bunga dan biaya tambahan.

4. Tidak Ragu Bernegosiasi dengan Cara yang Sopan Kemampuan bernegosiasi juga bisa membantu mengendalikan pengeluaran. Tidak semua harga atau biaya layanan harus diterima begitu saja tanpa mencari tahu kemungkinan pilihan lainnya.

Orang yang cermat dalam mengatur keuangan biasanya tidak segan menanyakan apakah tersedia harga khusus, potongan pelanggan setia, atau tarif lebih rendah untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Negosiasi dapat dilakukan ketika menyewa tempat, menggunakan jasa profesional, maupun membeli barang dalam jumlah besar.

Kuncinya adalah menyampaikan pertanyaan secara sopan dan tetap menghargai pihak lain. Dengan komunikasi yang baik, peluang memperoleh kesepakatan menguntungkan bisa terbuka tanpa menimbulkan kesan memaksa.

5. Membuat Jamuan Berkesan Tanpa Harus Mengeluarkan Banyak Uang Menjamu teman atau keluarga tidak selalu harus dilakukan di restoran mahal. Suasana yang menyenangkan justru bisa diciptakan melalui acara sederhana di rumah.

Misalnya, menyiapkan makan malam dengan menu rumahan, menata meja secara menarik, atau menyajikan hidangan favorit yang dibuat sendiri.

Kualitas sebuah pertemuan tidak hanya ditentukan oleh harga makanan, tetapi juga suasana dan kebersamaan yang tercipta.

Dengan sedikit kreativitas, acara berkumpul bersama orang terdekat tetap terasa istimewa tanpa harus menghabiskan anggaran besar.

6. Memiliki Gaya Berpakaian yang Konsisten Mengikuti tren fashion yang terus berubah bisa membuat pengeluaran pakaian semakin membengkak. Karena itu, memiliki gaya berpakaian yang sederhana dan konsisten dapat menjadi salah satu cara menghemat uang.

Pilih beberapa model pakaian dengan warna netral yang mudah dipadukan untuk berbagai kesempatan. Misalnya, kemeja putih, celana hitam, blazer sederhana, atau sepatu dengan desain klasik.

Selain membuat penampilan lebih praktis, pilihan tersebut membantu mengurangi keinginan membeli pakaian baru hanya karena sedang populer.

Barang-barang yang sudah dimiliki pun bisa dikombinasikan dengan berbagai cara sehingga tetap terlihat menarik.

7. Mengutamakan Pengalaman daripada Hadiah yang Terlalu Mahal Memberikan hadiah kepada orang terdekat tidak harus selalu identik dengan barang bermerek atau produk berharga tinggi.

Pengalaman sederhana terkadang justru meninggalkan kesan lebih mendalam. Contohnya, memberikan tiket konser, mengajak seseorang mengikuti kelas memasak, atau merencanakan perjalanan singkat bersama.

Hal terpenting dari sebuah hadiah adalah perhatian dan makna yang diberikan kepada penerimanya.

Sebelum membeli hadiah, pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan, memiliki manfaat jangka panjang, atau mempunyai nilai emosional bagi orang yang menerimanya.

8. Membuat Aturan Keuangan untuk Menghindari Gaya Hidup Konsumtif Salah satu penyebab pengeluaran terus meningkat adalah gaya hidup yang ikut berubah ketika penghasilan bertambah.

Misalnya, seseorang mulai sering membeli barang mahal, berlangganan berbagai layanan, atau memilih tempat makan yang lebih mewah hanya karena pendapatannya meningkat.

Untuk menghindari hal tersebut, penting memiliki aturan pengelolaan keuangan yang jelas.

Salah satu caranya adalah memisahkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi segera setelah menerima gaji. Selain itu, periksa kembali layanan berlangganan setiap beberapa bulan untuk memastikan semuanya masih diperlukan.

Keinginan meningkatkan gaya hidup juga bisa ditunda terlebih dahulu agar keputusan belanja tidak hanya didasarkan pada dorongan sesaat.

9. Mengeluarkan Uang untuk Menghemat Waktu Tidak semua pengeluaran tambahan bisa dianggap sebagai pemborosan. Dalam kondisi tertentu, mengeluarkan uang untuk mendapatkan lebih banyak waktu justru dapat memberikan manfaat.

Contohnya, menggunakan jasa kebersihan rumah, memesan layanan antar ketika jadwal sangat padat, atau membayar bantuan profesional untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.

Dengan menyerahkan pekerjaan tertentu kepada orang lain, seseorang bisa memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat, bekerja, atau melakukan aktivitas yang lebih penting.

Meski demikian, keputusan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial. Jangan sampai biaya untuk membeli kenyamanan justru membebani anggaran bulanan.

10. Rajin Merawat Barang agar Tidak Mengeluarkan Biaya Besar Mencegah kerusakan biasanya lebih hemat dibandingkan harus membeli barang baru atau membayar perbaikan besar.

Prinsip ini berlaku untuk berbagai hal, mulai dari kendaraan, peralatan rumah tangga, pakaian, hingga perangkat elektronik.

Misalnya, melakukan servis kendaraan sesuai jadwal, membersihkan pendingin ruangan, memeriksa kondisi atap rumah, dan memperbaiki pakaian yang mulai rusak.

Perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu memperpanjang usia penggunaan barang.

Selain itu, menyisihkan dana khusus untuk perbaikan juga bisa membantu mengantisipasi pengeluaran mendadak yang berpotensi mengganggu keuangan.

11. Memantau Kondisi Keuangan secara Berkala Mengelola uang dengan baik membutuhkan pemahaman mengenai kondisi keuangan pribadi. Karena itu, penting untuk mengetahui berapa penghasilan, pengeluaran, tabungan, utang, dan aset yang dimiliki.

Tidak harus menggunakan aplikasi yang rumit. Catatan sederhana atau lembar kerja keuangan sudah cukup untuk membantu memantau arus uang.

Luangkan waktu setiap minggu untuk memeriksa transaksi dan memastikan pengeluaran masih sesuai rencana.

Dengan mengetahui kondisi keuangan secara rutin, seseorang bisa lebih cepat mengenali kebiasaan boros dan menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki.

12. Membedakan Hemat dengan Pelit Hemat dan pelit memang sering dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya mempunyai perbedaan mendasar.

Sikap pelit cenderung berfokus pada keinginan mengeluarkan uang sesedikit mungkin, bahkan ketika hal tersebut dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

Sementara itu, berhemat berarti menggunakan uang secara bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat, kebutuhan, dan kualitas yang diperoleh.

Orang yang memiliki pengelolaan keuangan baik tetap bersedia membayar secara layak untuk sesuatu yang memang bernilai. Misalnya, menghargai jasa penjahit profesional, membeli makanan berkualitas, atau mendukung usaha kecil yang menjadi langganan.

Intinya, penghematan bukan tentang selalu mencari harga termurah, melainkan memperoleh manfaat terbaik dari uang yang dimiliki.

13. Membiasakan Diri Memeriksa Kebutuhan Sebelum Berbelanja Agar kebiasaan menabung lebih mudah dilakukan, seseorang bisa membuat daftar pertanyaan sederhana sebelum memutuskan membeli sesuatu.

Misalnya, apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Seberapa sering barang itu akan digunakan? Apakah ada alternatif lain yang lebih terjangkau dengan manfaat serupa?

Pertimbangkan juga apakah pembelian tersebut masih sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Salah satu cara mengendalikan belanja impulsif adalah memberikan jeda sebelum membeli barang yang bukan kebutuhan mendesak. Dengan begitu, keputusan bisa dibuat secara lebih rasional.

Selain itu, membiasakan diri menikmati kegiatan sederhana seperti memasak di rumah, berjalan santai, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dapat membantu mengurangi pengeluaran hiburan yang tidak perlu.