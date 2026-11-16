Cukup di Rumah, Ini 5 Cara Membantu Meredakan Kemerahan pada Wajah

JawaPos.com – Kulit wajah yang tiba-tiba memerah sering kali membuat seseorang merasa kurang nyaman dan tidak percaya diri. Kondisi ini bisa muncul akibat berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, iritasi produk perawatan kulit, alergi, hingga karakteristik kulit yang sensitif.

Kemerahan pada wajah terkadang juga disertai sensasi panas, gatal, atau perih. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan membuat kulit semakin sensitif.

Meski begitu, ada beberapa langkah perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu menenangkan kulit. Bahan alami tertentu serta kebiasaan merawat wajah dengan tepat dapat menjadi pilihan untuk mengurangi rasa tidak nyaman.

Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk membantu meredakan kemerahan pada wajah.

1. Kompres Wajah Menggunakan Air Dingin Salah satu cara sederhana untuk mengurangi kemerahan adalah memberikan sensasi dingin pada kulit.

Kompres dingin dapat membantu meredakan rasa panas dan membuat wajah terasa lebih nyaman, terutama ketika kemerahan muncul setelah terpapar sinar matahari atau mengalami iritasi ringan.

Caranya cukup mudah. Basahi kain bersih menggunakan air dingin, kemudian tempelkan secara perlahan pada bagian wajah yang mengalami kemerahan selama beberapa menit.

Hindari menempelkan es batu secara langsung ke permukaan kulit karena suhu yang terlalu ekstrem justru berisiko menyebabkan iritasi.

Gunakan air dingin biasa dan lakukan dengan lembut agar kulit tidak mengalami gesekan berlebihan.

2. Manfaatkan Gel Lidah Buaya Lidah buaya dikenal sebagai salah satu bahan alami yang sering digunakan untuk membantu menenangkan kulit.

Kandungan gelnya memiliki efek melembapkan dan memberikan sensasi sejuk sehingga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada kulit yang mengalami iritasi ringan.

Untuk menggunakannya, pilih gel lidah buaya yang sesuai untuk kulit wajah dan memiliki kandungan tambahan seminimal mungkin.

Oleskan tipis pada area yang membutuhkan, kemudian perhatikan reaksi kulit setelah pemakaian.

Meski dikenal memiliki manfaat untuk perawatan kulit, lidah buaya tetap berpotensi menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Karena itu, lakukan pengujian pada area kecil kulit terlebih dahulu sebelum menggunakannya secara lebih luas.

3. Gunakan Mentimun untuk Menenangkan Kulit Mentimun menjadi salah satu bahan yang cukup populer dalam perawatan wajah rumahan.

Kandungan airnya yang tinggi memberikan sensasi dingin dan menyegarkan ketika diaplikasikan pada kulit.

Cara penggunaannya pun praktis. Cuci mentimun hingga bersih, iris tipis, lalu tempelkan pada bagian wajah yang terasa panas atau mengalami kemerahan.

Diamkan selama beberapa menit, kemudian angkat secara perlahan.

Mentimun dapat membantu memberikan rasa nyaman sementara, terutama ketika kulit terasa panas akibat cuaca atau paparan lingkungan.

Pastikan mentimun yang digunakan bersih dan hentikan pemakaian apabila muncul rasa gatal atau reaksi yang tidak biasa.

4. Rutin Menggunakan Sunscreen Paparan sinar ultraviolet merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan kulit dan memperburuk kemerahan pada wajah.

Karena itu, penggunaan tabir surya menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan kulit, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan.

Pilih sunscreen dengan SPF minimal 30 dan perlindungan spektrum luas atau broad spectrum agar kulit terlindungi dari sinar UVA dan UVB.

Bagi pemilik kulit sensitif, sunscreen dengan kandungan mineral seperti zinc oxide atau titanium dioxide bisa menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan.

Gunakan tabir surya setiap pagi dan ulangi pemakaian secara berkala, terutama setelah berkeringat atau mencuci wajah.

Selain membantu mencegah kulit terbakar, perlindungan matahari yang konsisten juga dapat mengurangi risiko kerusakan kulit akibat paparan UV.

5. Hindari Eksfoliasi Ketika Kulit Sedang Meradang Eksfoliasi memang bermanfaat untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga tekstur wajah tetap halus.

Namun, ketika kulit sedang mengalami kemerahan, iritasi, atau terasa perih, sebaiknya hentikan sementara kebiasaan tersebut.

Penggunaan scrub, peeling, maupun produk eksfoliasi yang terlalu kuat dapat memperburuk kondisi kulit karena lapisan pelindungnya sedang mengalami gangguan.

Selama masa pemulihan, prioritaskan perawatan sederhana menggunakan pembersih wajah yang lembut dan pelembap yang sesuai dengan jenis kulit.

Setelah kemerahan membaik, eksfoliasi dapat dilakukan kembali secara bertahap sesuai toleransi kulit.