Cukup Konsisten Selama 20 Hari, 5 Olahraga Ini Bisa Bantu Pangkas Kalori

JawaPos.com – Memiliki berat badan ideal membutuhkan usaha dan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara konsisten. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah rutin melakukan aktivitas fisik untuk membantu meningkatkan pembakaran kalori.

Selain membantu mengontrol berat badan, olahraga juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara teratur dapat menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan stamina, memperbaiki suasana hati, serta mendukung kesehatan secara menyeluruh.

Agar hasilnya lebih optimal, latihan kardio seperti bersepeda dan berjalan cepat bisa dikombinasikan dengan olahraga kekuatan. Perpaduan keduanya membantu meningkatkan kebugaran sekaligus menjaga massa otot selama proses penurunan berat badan.

Kunci utamanya adalah konsistensi dan menyesuaikan intensitas olahraga dengan kemampuan tubuh. Aktivitas fisik intensitas sedang dapat dilakukan secara bertahap hingga mencapai sekitar 60 menit sehari, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Dilansir dari English Jagran, ada lima jenis olahraga sederhana yang bisa menjadi pilihan untuk mendukung program penurunan berat badan selama 20 hari. Berikut ulasannya.

1. Peregangan Peregangan atau stretching merupakan aktivitas sederhana yang sering kali dianggap sepele, padahal memiliki banyak manfaat bagi tubuh.

Gerakan ini membantu meningkatkan kelenturan, menjaga mobilitas sendi, serta mengurangi ketegangan pada otot. Melakukan peregangan secara rutin juga dapat mempersiapkan tubuh sebelum menjalani aktivitas fisik yang lebih intens.

Beberapa gerakan yang bisa dicoba antara lain pose yoga Virasana dan Cat Stretch. Keduanya dapat dimasukkan ke dalam rutinitas harian untuk membantu menjaga fleksibilitas tubuh.

Meski bukan jenis olahraga yang membakar banyak kalori, peregangan dapat menjadi pelengkap penting dalam program kebugaran.

2. Yoga Yoga bisa menjadi pilihan olahraga bagi siapa saja yang ingin menjaga kebugaran sekaligus melatih keseimbangan tubuh dan pikiran.

Melakukan yoga pada pagi hari dapat membantu tubuh terasa lebih segar sebelum memulai berbagai aktivitas. Gerakan dan posisi tertentu juga melatih kekuatan otot, kelenturan, serta keseimbangan.

Latihan yoga dapat dilakukan dengan intensitas yang disesuaikan kemampuan masing-masing. Tidak harus langsung mencoba gerakan sulit, pemula bisa memulai dari pose sederhana dan meningkatkan tingkat kesulitannya secara perlahan.

Jika dilakukan secara rutin dan dikombinasikan dengan pola makan sehat, yoga dapat mendukung upaya menjaga berat badan.

3. Bersepeda Bersepeda termasuk olahraga kardio yang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk membantu membakar kalori.

Aktivitas ini melibatkan sejumlah otot tubuh, terutama bagian kaki seperti paha dan betis. Selain itu, bersepeda secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta mendukung kesehatan jantung.

Tidak perlu langsung menempuh jarak jauh. Mulailah dengan durasi dan kecepatan yang nyaman, kemudian tingkatkan secara bertahap seiring meningkatnya kemampuan fisik.

Bersepeda di sekitar rumah atau menggunakan sepeda statis juga bisa menjadi alternatif praktis untuk menjaga rutinitas olahraga.

4. Kickboxing Bagi yang menyukai olahraga dengan gerakan dinamis, kickboxing bisa menjadi pilihan menarik untuk mendukung pembakaran kalori.

Olahraga ini menggabungkan gerakan pukulan dan tendangan yang melibatkan berbagai kelompok otot. Selain membantu melatih kekuatan, kickboxing juga dapat meningkatkan koordinasi, keseimbangan, serta daya tahan tubuh.

Gerakannya yang cukup intens membuat tubuh membutuhkan energi lebih besar. Dengan latihan teratur dan teknik yang benar, kickboxing dapat menjadi bagian dari program pengelolaan berat badan.

Bagi pemula, sebaiknya mulai dengan gerakan dasar dan intensitas ringan agar tubuh dapat beradaptasi.

5. Mendaki Gunung Mendaki gunung atau hiking merupakan aktivitas luar ruangan yang mampu memberikan tantangan fisik sekaligus pengalaman menyenangkan.

Saat mendaki, tubuh bekerja lebih keras karena harus melewati berbagai kondisi medan dan kemiringan jalur. Aktivitas tersebut melibatkan otot kaki, pinggul, serta otot inti untuk menjaga keseimbangan.

Selain membantu membakar kalori, hiking juga dapat melatih daya tahan jantung dan paru-paru. Tingkat kesulitannya bisa disesuaikan dengan memilih jalur pendakian yang sesuai kemampuan.