7 Alasan Mengapa Anda Sering Merasa Ada Sesuatu yang Buruk Akan Terjadi

JawaPos.com-Terkadang mungkin anda merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.

Dan ternyata, kejadian itu seolah menjadi kenyataan saat peristiwa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.

Perasaan semacam ini dapat mengganggu ketenangan batin, terlebih jika terus membuat anda merasa takut dan cemas.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (16/11) terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi firasat buruk yang akan segera terjadi.

Beberapa diantaranya berkaitan dengan alam bawah sadar, yang sudah menjadi kebiasaan.

Berikut alasan di balik perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.

Firasat

Sebagian orang percaya bahwa intuisi berasal dari sisi spiritual yang memungkinkan seseorang menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.

Anda mungkin bisa merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dalam situasi tersebut, pikiran bawah sadar anda sedang mengenali perubahan perilaku.

Perubahan tersebutlah yang mengarahkan pada situasi yang lebih buruk, seperti memberikan sinyal bahaya.

Trauma diabaikan

Trauma atau pengalaman negatif dapat membuat anda merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Hal tersebut kemudian akan memunculkan prasangka negatif sebagai bentuk peringatan.

Suatu pemicu atau trigger dapat membuat pikiran anda masuk ke dalam mode melawan atau menghindar.

Kecemasan

Kondisi ini merupakan perasaan khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi sebelum hal tersebut benar-benar berlangsung.

Kecemasan ini bisa menjadi tidak wajar saat anda terus menerus merasa dihantui firasat buruk sampai ketakutan tersebut menghalangi anda untuk bertindak.

Gangguan mental

Berbagai jenis penyakit dapat membuat seseorang merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Gangguan mental juga menjadi penyebab yang lebih jelas. Seseorang dengan gangguan mental mungkin memiliki pikiran atau perasaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan situasi.

Terlalu banyak informasi

Seseorang yang ingin memiliki banyak pengetahuan selalu mengikuti perkembangan informasi justru dapat membuat dirinya terjebak dalam kecemasan sampai depresi.

Jika anda terlalu mendalami dan terus-menerus terpapar informasi negatif, hal tersebut akan memperburuk kondisi depresi dan kecemasan.

Tetaplah mengikuti perkembangan informasi, tetapi batasi paparan terhadap hal-hal negatif. Kurangi pula waktu yang anda habiskan saat scroll media sosial.

Perfeksionisme

Perfeksionisme justru sering membuat seseorang mengalami tekanan tambahan yang sebenarnya tidak perlu.

Tekanan tersebut dapat memicu negative thinking, seperti firasat buruk sampai ketakutan.

Konflik pribadi

Konflik dapat menjadi sumber tekanan yang besar sampai membuat anda merasa sesuatu yang buruk akan terjadi.