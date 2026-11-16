Bukan Logo Mahal! 7 Jenis Pakaian Ini Justru Jadi Favorit Orang Kaya

JawaPos.com - Penampilan seseorang sering kali menjadi bagian pertama yang diperhatikan ketika bertemu dengan orang lain. Tidak sedikit yang menganggap bahwa kekayaan bisa terlihat dari pakaian mahal, aksesori berkilauan, atau merek ternama yang dikenakan.

Padahal, gaya berpakaian orang yang memiliki kondisi finansial mapan tidak selalu identik dengan kemewahan yang mencolok. Sebagian justru lebih menyukai busana sederhana dengan tampilan bersih, elegan, dan tidak berlebihan.

Mereka cenderung memperhatikan kualitas bahan, kenyamanan, potongan pakaian, hingga detail kecil yang membuat penampilan terlihat lebih menarik. Gaya semacam ini juga sering dikaitkan dengan konsep quiet luxury, yaitu penampilan mewah yang tidak mengandalkan logo besar maupun kemewahan berlebihan.

Dikutip dari laman Geediting, terdapat tujuh karakteristik pakaian sederhana yang kerap dikaitkan dengan gaya berpakaian kalangan berada. Menariknya, beberapa pilihan busana tersebut sebenarnya bisa diterapkan siapa saja tanpa harus selalu membeli barang bermerek mahal.

Berikut tujuh ciri pakaian yang dimaksud.

1. Lebih Memilih Pakaian Berkualitas daripada Memiliki Banyak Koleksi Salah satu kebiasaan yang sering dikaitkan dengan gaya berpakaian orang kaya adalah mengutamakan mutu dibandingkan jumlah pakaian yang dimiliki.

Mereka tidak selalu membutuhkan lemari penuh dengan berbagai model busana. Sebaliknya, mereka lebih memilih beberapa pakaian yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan dalam waktu lama.

Mulai dari bahan yang tidak mudah rusak, jahitan kuat, hingga warna yang tidak gampang pudar menjadi pertimbangan sebelum membeli pakaian.

Selain membuat penampilan lebih rapi, pilihan tersebut juga dianggap lebih praktis karena pakaian berkualitas biasanya bisa digunakan untuk berbagai kesempatan.

2. Memakai Busana dengan Potongan yang Pas di Tubuh Harga mahal tidak selalu membuat pakaian terlihat bagus apabila ukurannya tidak sesuai dengan bentuk tubuh.

Karena itu, potongan busana menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam gaya berpakaian elegan. Pakaian yang pas dapat memberikan kesan rapi, proporsional, dan membuat penampilan terlihat lebih terawat.

Sebagian orang memilih menggunakan jasa penjahit untuk menyesuaikan ukuran pakaian agar hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan bentuk tubuh.

Kemeja yang tidak kebesaran, celana dengan panjang tepat, serta jas yang mengikuti garis bahu merupakan contoh sederhana yang dapat meningkatkan kesan berkelas.

3. Tidak Terlalu Mengandalkan Logo Merek Besar Pakaian dengan logo berukuran besar memang mudah menarik perhatian. Namun, gaya elegan tidak selalu membutuhkan identitas merek yang terlihat jelas.

Sebagian kalangan berada justru lebih menyukai busana dengan desain minimalis dan branding yang tidak terlalu mencolok.

Mereka cenderung memperhatikan kualitas produk, bahan, serta karakter desain daripada sekadar menunjukkan merek yang digunakan.

Model pakaian seperti ini sering ditemukan dalam konsep quiet luxury, yang mengedepankan kesan eksklusif melalui kualitas dan kesederhanaan.

4. Mengutamakan Kenyamanan melalui Bahan Berkualitas Penampilan menarik tentu akan terasa kurang maksimal apabila pakaian yang digunakan membuat tubuh tidak nyaman.

Itulah sebabnya pemilihan bahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam gaya berpakaian yang elegan.

Kain seperti katun berkualitas, wol halus, sutra, dan kasmir sering dipilih karena memiliki tekstur nyaman serta tampilan yang menarik.

Selain memberikan kenyamanan ketika dikenakan, bahan yang tepat juga dapat membuat pakaian terlihat lebih jatuh dan rapi.

Tidak harus selalu memilih bahan paling mahal, yang terpenting adalah menyesuaikan jenis kain dengan kebutuhan, cuaca, dan aktivitas sehari-hari.

5. Memiliki Gaya Berpakaian Khas yang Konsisten Orang yang mempunyai selera berpakaian matang biasanya tidak selalu mengikuti setiap tren yang sedang populer.

Mereka cenderung memahami model pakaian yang paling sesuai dengan kepribadian, bentuk tubuh, serta aktivitas sehari-hari.

Ada yang nyaman dengan gaya klasik, sementara lainnya lebih menyukai penampilan minimalis dengan warna-warna netral.

Konsistensi dalam memilih busana membuat seseorang mempunyai ciri khas tersendiri. Mereka juga tidak perlu terus-menerus membeli pakaian baru hanya karena muncul tren yang sedang ramai diperbincangkan.

6. Memperhatikan Detail Kecil pada Setiap Pakaian Hal sederhana seperti kancing, resleting, jahitan, hingga bagian kerah ternyata bisa memengaruhi kualitas penampilan seseorang.

Pakaian yang terlihat biasa saja dapat memberikan kesan berbeda apabila memiliki detail pengerjaan yang rapi.

Karena itu, pemilihan busana berkualitas biasanya tidak hanya didasarkan pada tampilan luarnya. Kondisi bahan, kekuatan jahitan, kerapian potongan, dan kualitas aksesori pakaian juga menjadi perhatian.

Detail kecil tersebut mungkin tidak langsung terlihat oleh semua orang. Namun, secara keseluruhan dapat membuat pakaian tampak lebih terawat dan nyaman digunakan.

7. Menyukai Model Klasik yang Tidak Mudah Ketinggalan Zaman Tren fashion selalu mengalami perubahan. Model yang populer saat ini belum tentu masih diminati beberapa tahun mendatang.

Untuk menghindari kebiasaan terus membeli pakaian mengikuti tren, sebagian orang lebih memilih koleksi busana klasik yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan.

Contohnya adalah kemeja putih, celana bahan berpotongan sederhana, blazer hitam, hingga gaun minimalis yang elegan.

Pilihan tersebut mudah dipadukan dengan berbagai aksesori maupun jenis pakaian lainnya.