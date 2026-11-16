Cukup Pakai Bahan Rumahan, Ini 5 Tips Merawat Tumit agar Tidak Pecah-Pecah

JawaPos.com - Memiliki kulit tumit yang lembut dan terawat tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun, tidak sedikit yang mengalami masalah tumit kering, menebal, bahkan pecah-pecah sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman saat beraktivitas.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena kulit kehilangan kelembapan. Kebiasaan menggunakan sandal terbuka, terlalu lama berdiri, sering berjalan tanpa alas kaki, serta kurangnya perawatan juga dapat memperburuk keadaan kulit tumit.

Jika dibiarkan, kulit yang semakin menebal bisa mengalami retakan hingga menimbulkan rasa sakit ketika digunakan berjalan. Meski begitu, masalah ini tidak selalu membutuhkan perawatan mahal karena beberapa langkah sederhana dapat dilakukan sendiri di rumah.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, terdapat lima cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi tumit kasar dan pecah-pecah. Berikut penjelasannya.

1. Lakukan Eksfoliasi untuk Mengangkat Kulit Mati Salah satu langkah penting dalam merawat tumit adalah membersihkan penumpukan sel kulit mati yang membuat permukaannya terasa kasar.

Eksfoliasi dapat membantu mengurangi lapisan kulit yang menebal sehingga tumit terasa lebih halus. Caranya cukup sederhana, yakni dengan merendam kaki menggunakan air hangat selama beberapa menit agar kulit menjadi lebih lunak.

Setelah itu, gosok bagian tumit secara perlahan menggunakan batu apung atau kikir khusus kaki. Hindari menggosok terlalu keras karena dapat menyebabkan iritasi maupun luka.

Setelah selesai, bilas kaki hingga bersih dan segera gunakan pelembap. Apabila kulit tumit mengalami retakan terbuka atau berdarah, sebaiknya hindari eksfoliasi terlebih dahulu.

2. Manfaatkan Minyak Kelapa untuk Menjaga Kelembapan Minyak kelapa dapat menjadi salah satu pilihan perawatan rumahan untuk membantu mengatasi kulit tumit yang kering.

Kandungan minyak di dalamnya membantu menjaga kelembapan sekaligus mendukung fungsi lapisan pelindung alami kulit. Dengan kondisi kulit yang lebih terhidrasi, risiko kulit menjadi semakin kering dapat dikurangi.

Cara penggunaannya cukup mudah. Bersihkan kaki terlebih dahulu, kemudian oleskan minyak kelapa secukupnya pada bagian tumit yang terasa kasar.

Untuk membantu mempertahankan kelembapan, kamu bisa menggunakan kaus kaki berbahan lembut setelah mengoleskannya, terutama sebelum tidur.

3. Oleskan Madu untuk Membantu Merawat Kulit Selain dikenal sebagai bahan makanan, madu juga sering dimanfaatkan dalam perawatan kulit karena mempunyai sifat humektan, yaitu membantu menarik dan mempertahankan kelembapan.

Kandungan alami dalam madu juga memiliki aktivitas antimikroba sehingga berpotensi membantu menjaga kebersihan kulit.

Untuk perawatan sederhana, madu dapat dioleskan pada kulit tumit yang kering dan tidak mengalami luka terbuka. Diamkan beberapa saat, kemudian bilas menggunakan air bersih.

Namun, madu bukan pengganti obat untuk mengatasi infeksi atau luka pada tumit. Jika terdapat retakan yang dalam, nyeri, atau tanda infeksi, sebaiknya lakukan pemeriksaan medis.

4. Gunakan Pelembap Khusus Kaki Secara Teratur Penggunaan pelembap menjadi salah satu cara paling penting untuk membantu memperbaiki kondisi tumit yang kering dan pecah-pecah.

Pilih produk perawatan kaki yang memiliki kandungan pelembap seperti urea, gliserin, atau petroleum jelly. Kandungan tersebut dapat membantu mempertahankan kadar air dan melembutkan kulit yang menebal.

Oleskan pelembap setelah mandi atau mencuci kaki ketika kulit masih sedikit lembap. Kamu juga bisa menggunakannya kembali sebelum tidur agar kelembapan kulit tetap terjaga.

Untuk tumit yang sangat kering, penggunaan petroleum jelly pada malam hari dapat membantu mengunci kelembapan. Lakukan perawatan secara konsisten agar kondisi kulit berangsur membaik.

5. Pilih Alas Kaki yang Empuk dan Nyaman Perawatan kulit saja terkadang belum cukup apabila tumit terus mendapatkan tekanan berlebihan saat beraktivitas.

Penggunaan sepatu atau sandal yang kurang sesuai dapat meningkatkan gesekan dan tekanan pada bagian tumit. Kondisi tersebut berpotensi memperparah kulit yang sudah kering dan mengalami retakan.

Karena itu, pilih alas kaki dengan bantalan empuk, ukuran yang pas, serta bagian tumit yang mampu memberikan dukungan dengan baik.

Hindari menggunakan sepatu yang sudah rusak atau sandal yang terlalu tipis. Saat berada di rumah, gunakan sandal khusus dalam ruangan agar telapak kaki tidak terus-menerus menerima tekanan langsung dari lantai.