7 Tips Saat Merindukan Diri Sendiri di Masa Lalu, Belajar Berdamai dengan Perubahan

JawaPos.com-Mengenang masa lalu dengan bernostalgia dapat menghadirkan kembali kenangan indah, tetapi perasaan merindukan kehidupan anda di masa lalu membuat seseorang sulit menjalani kehidupan saat ini.

Merindukan kehidupan lama membuat berbagai memori berharga kembali muncul. Namun, hal tersebut bisa jadi buruk saat bayang-bayang pengalaman buruk tiba-tiba ke permukaan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethin yang dikutip pada (16/11) jika pikiran lama mulai mengganggu, pertimbangkan untuk melakukan hal-hal berikut.

Mengenali secara spesifik kerinduan

Daripada terus terpaku pada gambaran umum tentang kehidupan lama, cobalah mengenali secara spesifik apa yang sebenarnya sedang anda rindukan secara pasti.

Luangkan waktu untuk memahami perasaan anda tentang kehidupan lama. Setelah tahu secara spesifik, anda bisa mulai menata kehidupan baru agar kembali menghadirkan pengalaman tersebut.

Refleksi diri

Refleksi diri merupakan kebiasaan sehat yang bisa dilakukan dengan cara memahami kondisi diri terhadap kehidupan yang sedang dijalani.

Refleksi diri melibatkan proses yang rumit dan mendalam. Proses ini mengharuskan anda untuk memahami perasaan sebenarnya, mengevaluasi kebutuhan pribadi, serta mencari tahu apa yang sebaiknya dipenuhi.

Biasakan untuk bersyukur

Rasa syukur merupakan sikap menghargai dan berterima kasih atas segala hal yang anda miliki saat ini.

Rasa syukur membantu anda melihat dan menghargai berbagai hal baik yang sudah ada di kehidupan anda saat ini.

Perhatikan berbagai hal yang patut anda syukur. Sadari bagaimana perasaan anda saat mengakui hal tersebut di dalam hati.

Beri waktu beristirahat

Berikan waktu pada diri anda untuk berhenti dari kesibukan sehari-hari dengan menikmati momen tanpa tuntutan apapun. Anda bisa bermeditasi, berbaring sambil bersantai, ataupun mendengarkan podcast.

Ingatlah bahwa istirahat merupakan salah satu bagian dari self-care yang sangat dibutuhkan.

Jalan hidup versi diri sendiri

Saat anda merindukan kehidupan anda yang lama, hal itu mungkin menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang kurang tepat dalam kehidupan baru anda.

Menjalani kehidupan yang otentik membutuhkan usaha, kesabaran, dan konsistensi.

Keaslian diri atau otentisitas mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari fungsi kognitif, seperti penilaian, pengambilan keputusan, dan perilaku, sampai cara seseorang membangun serta mengelola hubungan.

Bangun hubungan dengan orang lain

Saat merasa kehilangan koneksi dengan orang lain dalam kehidupan, cobalah membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna.

Anda bisa kembali menjalin hubungan dengan orang-orang dari kehidupan lama ataupun mencoba memperluas jejaring pertemanan dengan mengenal orang baru.

Lihat kehidupan dari versi lebih luas

Seiring berjalannya waktu, emosi negatif bisa semakin menumpuk sehingga seseorang merasa mudah terjebak dalam pola pikir yang buruk.

Saat anda mengenang masa lalu, pastikan anda melihat kehidupan lama secara realistis dan apa adanya.