6 Alasan Mengapa Rasa Percaya Diri Terkait Pubertas Penting bagi Remaja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Masa pubertas merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi remaja yang sedang mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, terjadi berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Perubahan tersebut merupakan bagian alami dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Namun, tidak semua remaja mampu menghadapi perubahan pubertas dengan mudah. Sebagian remaja merasa malu, minder, cemas, bahkan kurang nyaman dengan kondisi tubuhnya sendiri.



Perubahan fisik seperti munculnya jerawat, perubahan bentuk tubuh, pertumbuhan rambut di bagian tertentu, perubahan suara, menstruasi, hingga perubahan tinggi badan sering kali membuat remaja lebih memperhatikan penampilan dirinya. Mereka mulai membandingkan tubuh dan penampilan dengan teman sebaya maupun orang lain yang dilihat melalui media sosial. Jika tidak memiliki pemahaman dan penerimaan diri yang baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri.



Menurut psikologi perkembangan, masa remaja merupakan periode ketika seseorang mulai membentuk identitas diri, memahami kemampuan pribadi, serta mencari pengakuan dari lingkungan sosial. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah kepercayaan diri atau self-confidence. Kepercayaan diri membantu remaja menerima perubahan yang terjadi, mengenali potensi dirinya, dan menghadapi berbagai tantangan selama masa pubertas.



Rasa percaya diri bukan berarti seseorang harus selalu merasa sempurna atau tidak pernah mengalami rasa malu. Sebaliknya, percaya diri merupakan kemampuan untuk menghargai diri sendiri, menerima kekurangan, mengenali kelebihan, serta tetap merasa berharga meskipun sedang mengalami perubahan.



Lantas, mengapa rasa percaya diri terkait pubertas sangat penting bagi remaja?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat enam alasan yang dapat dijelaskan melalui sudut pandang psikologi.



1. Membantu Remaja Menerima Perubahan Fisik Selama Pubertas



Alasan pertama mengapa rasa percaya diri sangat penting selama masa pubertas adalah membantu remaja menerima perubahan fisik yang sedang dialaminya.



Pubertas membawa banyak perubahan pada tubuh. Pada remaja perempuan, perubahan tersebut dapat berupa pertumbuhan payudara, menstruasi, perubahan bentuk pinggul, serta munculnya jerawat. Sementara itu, remaja laki-laki dapat mengalami perubahan suara, pertumbuhan jakun, peningkatan massa otot, tumbuhnya rambut di wajah, dan perubahan bentuk tubuh.



Perubahan ini terkadang membuat remaja merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak nyaman karena bentuk tubuhnya berbeda dari teman sebaya. Bahkan, ada remaja yang menganggap perubahan fisik tertentu sebagai sesuatu yang memalukan.



Dalam psikologi, penerimaan terhadap kondisi tubuh berkaitan dengan konsep body image atau citra tubuh. Citra tubuh merupakan cara seseorang memandang, menilai, dan merasakan kondisi fisiknya.



Remaja yang memiliki citra tubuh positif cenderung lebih mampu menerima perubahan fisik sebagai bagian normal dari perkembangan. Sebaliknya, citra tubuh negatif dapat membuat seseorang terlalu fokus pada kekurangan penampilan dan merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri.



Dengan memiliki rasa percaya diri, remaja dapat memahami bahwa setiap orang mengalami pubertas dengan waktu dan proses yang berbeda. Tidak semua orang mengalami pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, atau perkembangan bentuk tubuh pada usia yang sama.



Oleh karena itu, remaja tidak perlu merasa rendah diri ketika perubahan fisiknya berbeda dari teman-temannya. Setiap tubuh memiliki proses perkembangan masing-masing.



Mengapa hal ini penting?



Penerimaan terhadap perubahan fisik dapat membantu remaja:



Mengurangi rasa malu terhadap kondisi tubuh sendiri.



Tidak mudah merasa minder ketika melihat penampilan orang lain.



Memiliki pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri.



Mengurangi kebiasaan membandingkan bentuk tubuh dengan teman sebaya.



Menjalani masa pubertas dengan lebih nyaman dan tenang.



Dengan demikian, rasa percaya diri membantu remaja memahami bahwa perubahan fisik bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari proses pertumbuhan.



2. Meningkatkan Kesehatan Mental dan Mengurangi Rasa Cemas



Alasan kedua adalah rasa percaya diri berperan dalam mendukung kesehatan mental remaja selama masa pubertas.



Pubertas tidak hanya menyebabkan perubahan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional. Perubahan hormon, perkembangan otak, tuntutan lingkungan, serta pengalaman sosial dapat membuat emosi remaja menjadi lebih kompleks.



Pada masa ini, remaja mungkin lebih mudah merasa malu, sensitif terhadap kritik, khawatir mengenai penampilan, atau takut mendapatkan penilaian negatif dari orang lain.



Sebagai contoh, seorang remaja yang mengalami jerawat mungkin merasa tidak percaya diri ketika harus berbicara di depan kelas. Ia bisa saja berpikir bahwa teman-temannya akan memperhatikan jerawat tersebut dan memberikan penilaian buruk.



Pikiran seperti ini dapat memicu kecemasan sosial dan membuat remaja menghindari situasi tertentu.



Dalam psikologi, kepercayaan diri berkaitan dengan cara seseorang mengevaluasi kemampuan dan nilai dirinya. Remaja yang memiliki keyakinan positif terhadap dirinya cenderung lebih mampu menghadapi situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan.



Konsep self-esteem atau harga diri juga memiliki hubungan erat dengan hal ini. Harga diri menggambarkan sejauh mana seseorang merasa dirinya berharga dan layak dihargai.



Remaja dengan harga diri yang sehat tidak selalu merasa senang atau percaya diri setiap saat. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk tetap menghargai dirinya meskipun mengalami kegagalan, perubahan penampilan, atau kritik dari orang lain.



Kepercayaan diri yang sehat juga dapat membantu remaja mengembangkan pola pikir yang lebih realistis. Mereka tidak mudah menganggap satu kekurangan sebagai gambaran keseluruhan dirinya.



Misalnya, ketika mendapatkan komentar negatif tentang penampilan, remaja dapat belajar memahami bahwa komentar tersebut tidak menentukan nilai dirinya sebagai manusia.



Mengapa hal ini penting?



Kepercayaan diri yang sehat dapat mendukung kesehatan mental dengan cara:



Membantu mengelola perasaan malu dan takut.



Mengurangi ketergantungan pada penilaian orang lain.



Meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan emosional.



Membantu membangun penerimaan diri.



Mendorong remaja mencari bantuan ketika mengalami kesulitan.



Namun, perlu dipahami bahwa kepercayaan diri bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesehatan mental. Dukungan keluarga, lingkungan sekolah, hubungan sosial, dan kondisi psikologis juga memiliki peran penting.



3. Membantu Remaja Membentuk Identitas dan Mengenali Jati Diri



Alasan ketiga adalah kepercayaan diri membantu remaja membentuk identitas diri selama masa pubertas.



Dalam teori psikososial yang dikembangkan oleh Erik Erikson, masa remaja merupakan tahap perkembangan yang dikenal sebagai Identity vs. Role Confusion atau identitas versus kebingungan peran.



Pada tahap ini, remaja mulai mencari jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai dirinya sendiri, seperti:



Siapa sebenarnya saya?



Apa kemampuan dan kelebihan saya?



Apa yang saya sukai?



Bagaimana saya ingin dikenal oleh orang lain?



Apa tujuan yang ingin saya capai?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan identitas.



Selama pubertas, remaja mulai memiliki keinginan untuk menentukan pilihan sendiri. Mereka ingin mengetahui minat, bakat, nilai kehidupan, gaya berpakaian, hingga lingkungan pertemanan yang sesuai dengan kepribadiannya.



Namun, proses pencarian identitas terkadang membuat remaja merasa bingung dan tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Mereka mungkin berusaha mengikuti perilaku teman sebaya hanya agar diterima dalam kelompok sosial.



Di sinilah rasa percaya diri memiliki peran penting.



Remaja yang percaya diri cenderung lebih berani mengenali kepribadian dan potensi dirinya tanpa harus selalu mengikuti standar orang lain.



Sebagai contoh, seorang remaja mungkin memiliki ketertarikan terhadap seni, musik, olahraga, atau bidang akademik tertentu. Dengan rasa percaya diri, ia akan lebih berani mengembangkan minat tersebut meskipun tidak semua teman memiliki ketertarikan yang sama.



Kepercayaan diri juga membantu remaja memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Mereka tidak harus menjadi seperti orang lain untuk mendapatkan penghargaan.



Mengapa hal ini penting?



Kepercayaan diri dalam pembentukan identitas dapat membantu remaja:



Mengenali kelebihan dan kekurangan pribadi.



Menentukan minat serta tujuan hidup.



Berani mengekspresikan pendapat dan kepribadian.



Tidak mudah kehilangan jati diri karena tekanan lingkungan.



Mengembangkan kemandirian dalam mengambil keputusan.



Dengan demikian, rasa percaya diri menjadi salah satu modal psikologis yang membantu remaja melewati proses pencarian jati diri secara lebih positif.



4. Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi dan Membangun Hubungan Sehat



Alasan keempat adalah rasa percaya diri membantu remaja membangun hubungan sosial yang sehat.



Pada masa pubertas, hubungan dengan teman sebaya biasanya menjadi semakin penting. Remaja mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman, mengikuti kegiatan kelompok, serta mencari lingkungan sosial yang dapat menerima dirinya.



Kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan merupakan bagian dari perkembangan sosial dan emosional.



Namun, tidak semua remaja merasa mudah untuk bersosialisasi. Ada yang merasa malu berbicara, takut ditolak, khawatir dianggap aneh, atau merasa tidak menarik dibandingkan teman-temannya.



Kurangnya rasa percaya diri dapat membuat remaja memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka mungkin enggan mengikuti kegiatan sekolah, takut menyampaikan pendapat, atau kesulitan memulai percakapan.



Sebaliknya, remaja yang memiliki kepercayaan diri lebih sehat cenderung berani berinteraksi dan menunjukkan dirinya secara wajar.



Mereka tidak harus menjadi orang yang paling populer atau paling banyak berbicara. Kepercayaan diri justru membantu seseorang merasa nyaman ketika berinteraksi tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain.



Dalam psikologi sosial, kemampuan membangun hubungan juga berkaitan dengan keterampilan interpersonal, seperti komunikasi, empati, kemampuan mendengarkan, dan menghargai perbedaan.



Kepercayaan diri dapat membantu remaja mempraktikkan keterampilan tersebut karena mereka tidak terlalu disibukkan oleh kekhawatiran mengenai penilaian orang lain.



Contohnya, ketika memasuki lingkungan sekolah baru, remaja yang percaya diri akan lebih berani memperkenalkan diri, menyapa teman, dan mengikuti kegiatan bersama.



Selain itu, rasa percaya diri juga membantu remaja membangun batasan dalam hubungan sosial. Mereka dapat belajar mengatakan tidak terhadap ajakan yang tidak sesuai dengan nilai atau kenyamanan dirinya.



Mengapa hal ini penting?



Rasa percaya diri membantu remaja:



Lebih berani memulai komunikasi.



Membangun pertemanan yang positif.



Menghargai perbedaan pendapat.



Tidak terlalu takut terhadap penolakan.



Berani menolak tekanan teman sebaya yang negatif.



Mengembangkan hubungan yang saling menghormati.



Oleh sebab itu, rasa percaya diri tidak hanya berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi cara ia menjalin hubungan dengan orang lain.



5. Membantu Remaja Menghadapi Bullying dan Tekanan Sosial



Alasan kelima adalah kepercayaan diri membantu remaja menghadapi perundungan atau bullying serta berbagai tekanan sosial selama masa pubertas.



Perubahan fisik yang terjadi selama pubertas terkadang menjadi sasaran komentar atau ejekan dari orang lain. Misalnya, remaja yang memiliki tubuh lebih pendek, berat badan berbeda, suara yang belum berubah, kulit berjerawat, atau perkembangan fisik yang lebih lambat dapat mengalami perlakuan tidak menyenangkan.



Komentar negatif tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis, terutama ketika dilakukan secara berulang.



Remaja yang sedang membentuk identitas diri sering kali sangat memperhatikan penerimaan lingkungan. Akibatnya, ejekan dari teman sebaya dapat membuat mereka merasa tidak berharga dan kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri.



Dalam perspektif psikologi, pengalaman penolakan sosial dapat memengaruhi harga diri dan kesejahteraan emosional seseorang.



Kepercayaan diri yang sehat dapat membantu remaja memahami bahwa perlakuan buruk orang lain tidak menentukan nilai dirinya.



Mereka dapat belajar bahwa setiap orang memiliki karakteristik fisik yang berbeda dan tidak ada alasan untuk mempermalukan seseorang karena perubahan tubuh yang normal.



Selain itu, remaja yang percaya diri cenderung lebih mampu menyampaikan batasan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Mereka dapat mengatakan bahwa komentar tersebut membuatnya tidak nyaman atau mencari bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya.



Penting untuk dipahami bahwa tanggung jawab menghentikan bullying bukan berada pada korban. Kepercayaan diri dapat membantu remaja menghadapi situasi tersebut, tetapi pencegahan dan penanganan bullying tetap menjadi tanggung jawab bersama, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.



Mengapa hal ini penting?



Kepercayaan diri dapat membantu remaja:



Tidak mudah mempercayai komentar negatif mengenai tubuhnya.



Memahami bahwa perbedaan fisik merupakan hal yang normal.



Berani menyampaikan ketidaknyamanan.



Menolak tekanan sosial yang merugikan.



Mencari bantuan ketika mengalami perundungan.



Mempertahankan penghargaan terhadap diri sendiri.



Dengan demikian, kepercayaan diri menjadi salah satu bekal psikologis untuk membantu remaja menghadapi lingkungan sosial yang terkadang memberikan tekanan terhadap penampilan maupun perilaku mereka.



6. Mendorong Prestasi, Kemandirian, dan Keberanian Mengembangkan Potensi



Alasan keenam adalah rasa percaya diri dapat mendorong remaja mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.



Masa pubertas merupakan periode ketika remaja mulai mengembangkan berbagai kemampuan, baik dalam bidang akademik, olahraga, seni, organisasi, maupun keterampilan sosial.



Akan tetapi, sebagian remaja tidak berani menunjukkan kemampuannya karena merasa takut gagal atau khawatir mendapatkan penilaian negatif.



Misalnya, seorang siswa sebenarnya memiliki kemampuan berbicara di depan umum, tetapi selalu menolak ketika diminta melakukan presentasi. Ia takut melakukan kesalahan dan merasa teman-temannya akan menertawakan dirinya.



Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dapat menjadi terbatas.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Konsep ini mengacu pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.



Self-efficacy berbeda dari kepercayaan diri secara umum. Seseorang dapat memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam satu bidang, tetapi belum tentu merasa yakin dalam bidang lainnya.



Sebagai contoh, seorang remaja mungkin percaya diri ketika bermain sepak bola, tetapi masih merasa gugup ketika berbicara di depan kelas.



Keyakinan terhadap kemampuan diri dapat mendorong remaja untuk mencoba hal baru, menetapkan tujuan, dan bertahan ketika menghadapi kesulitan.



Selain itu, remaja yang memiliki kepercayaan diri sehat cenderung lebih mudah memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan dapat dijadikan pengalaman untuk memperbaiki kemampuan.



Kepercayaan diri juga mendukung kemandirian karena remaja menjadi lebih berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.



Mengapa hal ini penting?



Rasa percaya diri dapat membantu remaja:



Berani mencoba pengalaman baru.



Mengembangkan bakat dan minat.



Tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.



Lebih aktif dalam kegiatan sekolah.



Memiliki motivasi untuk mencapai tujuan.



Belajar mengambil keputusan secara mandiri.



Dengan demikian, rasa percaya diri tidak hanya membantu remaja menghadapi perubahan selama pubertas, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan kemampuan dan pencapaian di masa depan.



Cara Meningkatkan Rasa Percaya Diri Remaja Selama Masa Pubertas



Setelah memahami enam alasan di atas, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang sehat selama masa pubertas.



Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh remaja dengan dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya.



1. Belajar Menerima Perubahan Tubuh



Remaja perlu memahami bahwa perubahan fisik merupakan bagian normal dari proses pubertas. Setiap orang memiliki waktu perkembangan yang berbeda sehingga tidak perlu membandingkan tubuh sendiri dengan orang lain.



2. Mengenali Kelebihan dan Potensi Diri



Cobalah mengenali hal-hal yang menjadi kelebihan diri, seperti kemampuan akademik, kreativitas, keterampilan olahraga, kemampuan berkomunikasi, atau sifat positif yang dimiliki.



Dengan mengenali potensi tersebut, remaja dapat membangun penilaian diri yang lebih seimbang.



3. Menghindari Kebiasaan Membandingkan Diri



Media sosial sering menampilkan penampilan yang telah melalui proses penyuntingan atau pemilihan sudut terbaik. Remaja perlu memahami bahwa apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan dan kondisi seseorang secara keseluruhan.



4. Memiliki Lingkungan Pertemanan yang Positif



Pilihlah teman yang dapat memberikan dukungan, menghargai perbedaan, dan tidak menjadikan kondisi fisik sebagai bahan ejekan.



Lingkungan pertemanan yang positif dapat membantu remaja merasa aman dan diterima.



5. Berani Mencoba Hal Baru



Jangan takut mencoba kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Pengalaman baru dapat membantu remaja mengenali potensi diri sekaligus membangun keyakinan terhadap kemampuannya.



6. Berkomunikasi dengan Orang yang Dipercaya



Ketika merasa malu, cemas, atau tidak nyaman dengan perubahan pubertas, remaja dapat membicarakannya dengan orang tua, guru, konselor sekolah, atau tenaga profesional.



Mendapatkan dukungan dan informasi yang tepat dapat membantu remaja memahami perubahan yang sedang dialami.



Peran Orang Tua dan Lingkungan dalam Membangun Kepercayaan Diri Remaja



Kepercayaan diri bukan hanya terbentuk dari dalam diri remaja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.



Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak memahami perubahan pubertas. Komunikasi yang terbuka, edukasi mengenai perkembangan tubuh, serta sikap yang tidak menghakimi dapat membuat remaja merasa lebih aman ketika menghadapi perubahan.



Orang tua sebaiknya menghindari komentar yang merendahkan penampilan anak, seperti mengejek berat badan, tinggi badan, bentuk tubuh, atau kondisi kulit. Komentar semacam itu dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri.



Sebaliknya, berikan apresiasi terhadap usaha, karakter, dan kemampuan anak. Ajarkan bahwa nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh sikap, tanggung jawab, kebaikan, dan kemampuan yang dimiliki.



Sekolah juga dapat berperan melalui pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai usia, pembentukan lingkungan belajar yang aman, serta pencegahan perundungan.



Ketika keluarga dan sekolah memberikan dukungan yang positif, remaja memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kepercayaan diri dan menjalani masa pubertas secara sehat.



Kesimpulan



Rasa percaya diri memiliki peran penting dalam membantu remaja menghadapi berbagai perubahan selama masa pubertas. Menurut psikologi perkembangan, masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas diri, harga diri, kemampuan sosial, dan kemandirian.



Enam alasan mengapa rasa percaya diri terkait pubertas penting bagi remaja adalah membantu menerima perubahan fisik, meningkatkan kesehatan mental, membentuk identitas diri, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, menghadapi bullying dan tekanan sosial, serta mendorong prestasi dan pengembangan potensi.



Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti remaja harus memiliki tubuh sempurna, selalu tampil menarik, atau tidak pernah merasa takut. Justru, kepercayaan diri berarti mampu menerima diri sendiri, memahami kemampuan pribadi, dan tetap menghargai diri meskipun sedang mengalami perubahan.



Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mendapatkan edukasi pubertas yang benar, dukungan keluarga, lingkungan pertemanan yang positif, serta kesempatan untuk mengembangkan potensinya.



