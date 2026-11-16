8 Alasan Kita Tidak Saling Memahami, Bahkan Bila Sudah Mengenal Lama Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kita merasa heran mengapa dua orang yang sudah saling mengenal selama bertahun-tahun masih bisa begitu sulit memahami satu sama lain? Mereka mungkin sudah melewati banyak hal bersama, mengetahui kebiasaan masing-masing, mengenal keluarga, memahami sifat dasar, bahkan mengetahui cerita masa lalu yang tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Namun, ketika terjadi perbedaan pendapat, konflik kecil, atau persoalan emosional, keduanya justru merasa tidak dimengerti.



Ada pasangan yang sudah menikah belasan tahun tetapi masih sering salah memahami perasaan satu sama lain. Ada sahabat yang sudah berteman sejak sekolah, tetapi tetap kesulitan memahami alasan di balik keputusan masing-masing. Ada pula anggota keluarga yang tinggal serumah sepanjang hidup, tetapi tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang terdekatnya.



Fenomena ini menunjukkan bahwa lamanya mengenal seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memahami dirinya.



Dalam psikologi, mengenal dan memahami merupakan dua proses yang berbeda. Mengenal seseorang berarti mengetahui informasi tentang dirinya, seperti kebiasaan, karakter, kesukaan, ketidaksukaan, serta pengalaman hidupnya. Sementara itu, memahami seseorang membutuhkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandangnya, mengenali emosi yang sedang dialami, serta menerima bahwa cara seseorang berpikir dan merasakan sesuatu mungkin berbeda dari cara kita.



Kita bisa mengetahui banyak hal tentang seseorang, tetapi belum tentu mengerti mengapa ia bersikap demikian. Kita bisa menghafal kebiasaannya, tetapi belum tentu memahami kebutuhan emosionalnya. Bahkan, kita bisa sangat dekat secara fisik dan sosial, tetapi tetap memiliki jarak psikologis yang cukup jauh.



Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat delapan alasan psikologis mengapa dua orang yang sudah lama saling mengenal belum tentu mampu saling memahami.



1. Kita Lebih Sering Memahami Seseorang Berdasarkan Ingatan Masa Lalu daripada Keadaan Dirinya Saat Ini



Salah satu alasan mengapa hubungan yang sudah berlangsung lama justru rentan mengalami kesalahpahaman adalah karena kita sering kali membentuk gambaran seseorang berdasarkan pengalaman masa lalu.



Ketika sudah mengenal seseorang selama bertahun-tahun, otak kita cenderung membangun pola tertentu tentang siapa dirinya. Kita mengetahui bagaimana ia biasanya bereaksi, bagaimana ia menghadapi masalah, apa yang membuatnya marah, dan bagaimana ia mengambil keputusan.



Gambaran tersebut kemudian menjadi semacam referensi ketika kita berinteraksi dengannya.



Dalam psikologi kognitif, kecenderungan ini berkaitan dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih memperhatikan dan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan yang sudah dimiliki sebelumnya.



Misalnya, kita mengenal seseorang sebagai pribadi yang pendiam dan tidak suka membicarakan masalah. Ketika suatu hari ia memilih diam setelah mengalami persoalan berat, kita langsung menyimpulkan bahwa ia memang selalu seperti itu.



Padahal, bisa saja kali ini ia sedang membutuhkan dukungan, tetapi tidak tahu bagaimana cara memintanya.



Sebaliknya, seseorang yang dahulu dikenal sangat terbuka mungkin sekarang lebih tertutup karena pengalaman hidup, tekanan pekerjaan, kekecewaan, atau perubahan kondisi emosional.



Masalahnya, kita sering tidak menyadari bahwa manusia terus berkembang. Pengalaman hidup dapat mengubah cara seseorang berpikir, merasakan, mengambil keputusan, bahkan memandang hubungan.



Kita merasa sudah mengenalnya dengan baik karena memiliki banyak pengalaman bersama. Namun, tanpa disadari, kita justru sedang berinteraksi dengan gambaran dirinya yang tersimpan dalam ingatan, bukan dengan dirinya yang sekarang.



Kita terkadang terlalu sibuk mengingat siapa seseorang dahulu, sampai lupa mencari tahu siapa dirinya hari ini.



Karena itu, memahami seseorang membutuhkan kesediaan untuk mengenalnya kembali, bahkan ketika kita sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengannya.



2. Kita Menganggap Orang Lain Memiliki Cara Berpikir dan Merasakan yang Sama dengan Kita



Alasan kedua berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai ukuran dalam memahami orang lain.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan egocentric bias dan false consensus effect. Kita cenderung menganggap bahwa cara berpikir, standar, perasaan, serta respons kita terhadap suatu keadaan juga dimiliki oleh orang lain.



Misalnya, ketika sedang menghadapi masalah, kita merasa lebih nyaman jika seseorang memberikan solusi secara langsung. Karena itulah, ketika orang lain bercerita tentang kesulitannya, kita segera memberikan nasihat.



Namun, orang tersebut mungkin sebenarnya tidak membutuhkan solusi. Ia hanya ingin didengarkan, ditemani, dan diberi ruang untuk mengungkapkan perasaannya.



Di sinilah kesalahpahaman muncul.



Kita merasa sudah membantu, sedangkan orang lain merasa tidak didengarkan.



Contoh lainnya terjadi dalam hubungan pasangan. Seseorang mungkin menganggap bahwa menunjukkan kasih sayang berarti selalu memberikan perhatian melalui kata-kata. Sementara pasangannya lebih terbiasa menunjukkan cinta melalui tindakan nyata, seperti membantu pekerjaan rumah, memenuhi kebutuhan, atau meluangkan waktu.



Keduanya sebenarnya memiliki niat baik, tetapi menggunakan bahasa emosional yang berbeda.



Persoalan menjadi semakin rumit ketika masing-masing menganggap caranya sendiri sebagai cara yang paling benar.



Kita berpikir, "Kalau aku berada di posisinya, aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu."



Padahal, setiap manusia memiliki latar belakang psikologis, pengalaman masa kecil, pola asuh, kebutuhan emosional, dan cara menghadapi tekanan yang berbeda.



Apa yang terasa sederhana bagi seseorang bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Apa yang dianggap sebagai bentuk perhatian oleh satu orang bisa terasa seperti tekanan bagi orang lainnya.



Memahami seseorang berarti menyadari bahwa pengalaman subjektif setiap manusia tidak selalu bisa diukur menggunakan pengalaman pribadi kita.



Tidak semua orang membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan. Tidak semua orang terluka oleh hal yang sama, dan tidak semua orang merasa dicintai dengan cara yang sama.



3. Kita Lebih Sibuk Menyiapkan Jawaban daripada Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh



Banyak orang merasa dirinya pendengar yang baik karena mampu memberikan tanggapan ketika orang lain berbicara.



Namun, mendengarkan dan benar-benar menyimak merupakan dua hal yang berbeda.



Dalam komunikasi interpersonal, terdapat konsep active listening atau mendengarkan secara aktif. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perhatian penuh, memahami pesan, menangkap emosi, serta memastikan bahwa kita tidak terburu-buru membuat penilaian.



Sayangnya, dalam banyak percakapan, kita lebih sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan berikutnya daripada mencoba memahami apa yang sedang disampaikan.



Ketika seseorang menceritakan kekecewaannya, pikiran kita mungkin langsung mencari kesalahan dalam ceritanya. Ketika ia mengungkapkan kemarahan, kita sibuk menyiapkan pembelaan. Ketika ia menyampaikan kritik, kita justru memikirkan bagaimana cara membuktikan bahwa dirinya juga pernah melakukan kesalahan.



Akibatnya, percakapan berubah menjadi arena mempertahankan pendapat, bukan ruang untuk saling memahami.



Kita mendengar kata-katanya, tetapi tidak benar-benar menangkap perasaannya.



Sebagai contoh, seseorang berkata, "Aku merasa akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk dan tidak punya waktu untukku."



Respons yang muncul mungkin, "Aku bekerja juga untuk kepentingan kita. Kamu seharusnya mengerti."



Secara logika, jawaban tersebut mungkin benar. Namun, jawaban itu belum menyentuh inti perasaan yang sedang disampaikan.



Barangkali yang sebenarnya ingin dikatakan adalah, "Aku merindukan kehadiranmu. Aku ingin merasa bahwa aku masih menjadi bagian penting dalam hidupmu."



Ketika kita hanya merespons kalimat secara harfiah, kita bisa kehilangan makna emosional di baliknya.



Dalam hubungan yang sehat, mendengarkan bukan berarti harus selalu setuju. Mendengarkan berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan pengalaman subjektifnya tanpa langsung dihakimi.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan jawaban yang cerdas. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia memahami sebelum memberikan penilaian.



4. Pengalaman Masa Lalu Membuat Kita Memiliki Mekanisme Pertahanan yang Berbeda



Setiap manusia membawa pengalaman masa lalu ke dalam hubungan yang sedang dijalaninya.



Pengalaman tersebut tidak hanya membentuk ingatan, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang mempercayai orang lain, mengekspresikan emosi, menghadapi konflik, dan merespons kedekatan.



Dalam psikologi, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep defense mechanisms atau mekanisme pertahanan psikologis.



Mekanisme pertahanan merupakan proses psikologis yang membantu seseorang mengurangi kecemasan atau melindungi dirinya dari perasaan yang dianggap mengancam.



Sebagai contoh, seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan mungkin menjadi sangat sensitif terhadap perubahan sikap orang terdekatnya. Ketika pesan tidak segera dibalas, ia bisa merasa diabaikan atau mencurigai sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi.



Sementara itu, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak terbiasa membicarakan emosi mungkin belajar menyimpan perasaan sendiri.



Ketika menghadapi konflik, ia memilih diam, menghindar, atau mengalihkan pembicaraan.



Di sisi lain, orang yang pernah mengalami penolakan mungkin cenderung sangat membutuhkan kepastian dan perhatian.



Masalah muncul ketika dua orang dengan mekanisme pertahanan berbeda menjalin hubungan.



Satu orang ingin menyelesaikan masalah dengan segera melalui percakapan panjang. Orang lainnya justru membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakannya.



Orang pertama mungkin menganggap diam sebagai bentuk ketidakpedulian. Orang kedua mungkin menganggap desakan untuk segera berbicara sebagai tekanan.



Padahal, keduanya mungkin sedang berusaha melindungi diri dari ketidaknyamanan emosional.



Dalam konteks hubungan, perbedaan pola keterikatan atau attachment styles juga dapat memengaruhi situasi tersebut. Ada orang yang merasa aman ketika memiliki kedekatan emosional, sedangkan orang lain mungkin merasa tertekan ketika kedekatan itu dirasakan terlalu intens.



Penting untuk diingat bahwa pengalaman masa lalu bukan alasan untuk membenarkan perilaku yang menyakiti orang lain. Namun, memahami latar belakang psikologis dapat membantu kita melihat bahwa tidak semua reaksi seseorang semata-mata berasal dari niat buruk.



Kadang-kadang, seseorang bukan tidak ingin memahami kita. Ia hanya sedang berhadapan dengan ketakutannya sendiri.



5. Kita Terlalu Banyak Membuat Asumsi dan Terlalu Sedikit Mengajukan Pertanyaan



Salah satu penyebab kesalahpahaman terbesar dalam hubungan manusia adalah asumsi.



Semakin lama kita mengenal seseorang, terkadang semakin besar keyakinan bahwa kita sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkannya.



Kita merasa bisa membaca ekspresinya, menebak maksud perkataannya, dan memahami alasan di balik tindakannya tanpa perlu bertanya.



Sayangnya, kemampuan membaca orang lain tidak selalu seakurat yang kita bayangkan.



Dalam psikologi sosial terdapat konsep fundamental attribution error, yaitu kecenderungan untuk terlalu menekankan faktor kepribadian ketika menjelaskan perilaku orang lain, sementara situasi atau kondisi yang sedang dialaminya kurang diperhitungkan.



Misalnya, seorang teman membatalkan janji secara mendadak.



Kita mungkin langsung menyimpulkan bahwa ia tidak menghargai waktu atau tidak menganggap hubungan tersebut penting.



Padahal, bisa saja ia sedang menghadapi persoalan keluarga, kelelahan, atau tekanan yang tidak diketahui oleh kita.



Begitu pula ketika seseorang terlihat dingin, kurang responsif, atau tidak banyak berbicara. Kita mungkin langsung menganggap dirinya berubah atau tidak lagi peduli.



Padahal, belum tentu demikian.



Asumsi menjadi semakin berbahaya ketika tidak pernah diklarifikasi. Kita menyimpan kesimpulan sendiri, kemudian memperlakukan orang lain berdasarkan kesimpulan tersebut.



Lama-kelamaan, orang yang bersangkutan merasa tidak dipahami karena dirinya terus-menerus dinilai berdasarkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia maksudkan.



Padahal, satu pertanyaan sederhana terkadang dapat mencegah konflik yang panjang.



Misalnya:



"Apa sebenarnya yang sedang kamu rasakan?"



"Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?"



"Ketika kamu mengatakan itu, apa maksud yang ingin kamu sampaikan?"



"Apakah kamu sedang membutuhkan solusi atau hanya ingin didengarkan?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi menunjukkan kesediaan untuk tidak merasa paling tahu tentang kehidupan batin orang lain.



Kedekatan tidak membuat kita otomatis mampu membaca pikiran seseorang. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun tetap perlu ditanya, didengarkan, dan diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya.



6. Ego Membuat Kita Lebih Ingin Dimengerti daripada Berusaha Memahami



Dalam banyak konflik interpersonal, kedua pihak sebenarnya memiliki keinginan yang sama: ingin dipahami.



Masing-masing ingin perasaannya diakui, pendapatnya didengarkan, dan sudut pandangnya dianggap masuk akal.



Namun, persoalannya adalah keduanya sering kali sama-sama menunggu pihak lain untuk memulai.



Kita berpikir bahwa orang lain seharusnya mengerti karena sudah mengenal kita begitu lama. Kita berharap mereka memahami perubahan suasana hati, mengetahui hal-hal yang membuat kita kecewa, dan menyadari kebutuhan emosional tanpa harus dijelaskan.



Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa kecewa.



Di sisi lain, orang tersebut mungkin juga memiliki harapan yang sama terhadap kita.



Fenomena ini berhubungan dengan konsep egosentrisme dalam psikologi, yaitu kecenderungan melihat suatu situasi melalui sudut pandang sendiri dan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengambil perspektif orang lain.



Dalam hubungan, ego tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan atau merasa lebih hebat. Ego juga dapat muncul dalam bentuk kebutuhan untuk selalu dianggap benar, kesulitan mengakui kesalahan, atau keengganan menunjukkan kerentanan.



Contohnya, ketika terjadi pertengkaran, seseorang mungkin lebih fokus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah daripada memahami mengapa pasangannya merasa terluka.



Ia mengingat semua hal yang telah dilakukan untuk hubungan tersebut, kemudian menggunakan semua itu sebagai pembelaan.



Sementara pasangannya hanya ingin agar perasaannya diakui.



Akibatnya, pembicaraan tidak pernah benar-benar menyentuh persoalan utama.



Kedua pihak sibuk mempertahankan harga diri, sampai lupa bahwa tujuan sebuah percakapan bukanlah memenangkan perdebatan.



Dalam hubungan yang dewasa, memahami tidak selalu berarti mengalah. Mengakui bahwa orang lain memiliki alasan untuk merasa kecewa juga tidak berarti kita harus menganggap semua tindakannya benar.



Kita bisa tetap memiliki pendapat sendiri sambil mengakui bahwa pengalaman orang lain juga valid bagi dirinya.



Kedewasaan emosional justru terlihat ketika seseorang mampu berkata, "Aku mungkin tidak melihat persoalan ini dengan cara yang sama, tetapi aku ingin memahami mengapa kamu merasakannya demikian."



7. Kita Tidak Terbiasa Mengungkapkan Perasaan Secara Jelas dan Jujur



Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali dan mengungkapkan perasaannya.



Ada orang yang sangat mudah menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Namun, ada pula yang hanya mengetahui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja tanpa mampu menjelaskan penyebabnya.



Dalam psikologi terdapat istilah alexithymia, yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan emosi yang dialami. Istilah ini bukan sekadar kondisi tidak suka bercerita, melainkan berkaitan dengan kesulitan mengenali serta mengolah pengalaman emosional.



Selain itu, pola asuh dan lingkungan sosial juga dapat memengaruhi kebiasaan seseorang dalam mengekspresikan perasaan.



Seseorang yang sejak kecil terbiasa mendengar bahwa menangis adalah tanda kelemahan mungkin tumbuh menjadi pribadi yang sulit menunjukkan kesedihan.



Orang yang terbiasa menghadapi masalah sendirian mungkin merasa tidak nyaman ketika harus meminta bantuan.



Ada pula orang yang sebenarnya merasa terluka, tetapi memilih menunjukkan kemarahan karena tidak tahu bagaimana menyampaikan kekecewaan secara langsung.



Akibatnya, orang lain hanya melihat perilaku yang muncul di permukaan.



Seseorang terlihat marah, padahal di balik kemarahannya terdapat rasa takut kehilangan. Seseorang terlihat tidak peduli, padahal sebenarnya ia merasa tidak cukup berharga untuk meminta perhatian. Seseorang terlihat menjauh, padahal ia sedang kewalahan menghadapi emosinya sendiri.



Ketika perasaan tidak disampaikan secara jelas, orang lain harus menebak-nebak maksud di balik perilaku tersebut.



Dan semakin banyak tebakan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.



Inilah sebabnya keterbukaan emosional menjadi salah satu unsur penting dalam hubungan interpersonal.



Kita perlu belajar mengungkapkan apa yang dirasakan tanpa selalu menyalahkan orang lain.



Daripada berkata, "Kamu memang tidak pernah peduli," kita bisa mengatakan, "Aku merasa kurang diperhatikan ketika kita jarang menghabiskan waktu bersama."



Kalimat pertama menyerang karakter seseorang. Kalimat kedua menjelaskan pengalaman emosional yang sedang dialami.



Perbedaan cara menyampaikan pesan ini dapat mengubah arah sebuah percakapan.



Memahami seseorang akan lebih mudah ketika masing-masing bersedia menjelaskan isi pikirannya, bukan hanya menunjukkan perilaku yang harus diterjemahkan oleh orang lain.



8. Kedekatan yang Terlalu Lama Membuat Kita Berhenti Berusaha Saling Mengenal



Ini mungkin menjadi alasan yang paling sering tidak disadari.



Pada awal sebuah hubungan, baik itu persahabatan, hubungan romantis, maupun hubungan keluarga, biasanya terdapat keinginan yang besar untuk mengenal satu sama lain.



Kita banyak bertanya, memperhatikan hal-hal kecil, mendengarkan cerita, dan mencoba memahami kebiasaan masing-masing.



Namun, setelah hubungan berlangsung lama, intensitas usaha tersebut sering kali berkurang.



Kita merasa sudah tahu bagaimana seseorang berpikir. Kita menganggap sudah mengenal sifatnya. Kita bahkan mungkin merasa tidak perlu lagi menanyakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh lamanya kebersamaan, tetapi juga oleh bagaimana individu terus membangun komunikasi, kedekatan emosional, dan respons terhadap kebutuhan masing-masing.



Salah satu konsep yang relevan adalah perceived partner responsiveness, yaitu sejauh mana seseorang merasa bahwa pasangannya memahami, menghargai, dan peduli terhadap dirinya.



Perasaan bahwa seseorang benar-benar hadir dan responsif terhadap kebutuhan kita memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional.



Artinya, berada bersama seseorang selama bertahun-tahun tidak otomatis membuatnya merasa dipahami.



Seseorang bisa tinggal serumah dengan pasangannya, tetapi tidak pernah benar-benar membicarakan apa yang sedang ia pikirkan.



Dua sahabat bisa bertemu setiap minggu, tetapi tidak pernah membicarakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masing-masing.



Anak dan orang tua bisa berkomunikasi setiap hari, tetapi percakapan mereka hanya berkisar pada pekerjaan, sekolah, kebutuhan rumah, dan urusan sehari-hari.



Hubungan tetap berjalan, tetapi kedalaman komunikasi perlahan menghilang.



Kita menjadi terbiasa dengan kehadiran seseorang sampai lupa bahwa ia juga memiliki dunia batin yang terus berubah.



Ada harapan baru, kekhawatiran baru, luka baru, pengalaman baru, dan kebutuhan emosional yang mungkin belum pernah kita ketahui.



Kedekatan seharusnya tidak membuat kita berhenti bertanya. Justru semakin lama sebuah hubungan berlangsung, semakin penting untuk terus memperbarui pemahaman tentang satu sama lain.



Karena manusia bukan buku yang selesai dibaca setelah beberapa halaman pertama.



Ia adalah cerita yang terus berkembang.



Mengapa Mengenal Lama Tidak Selalu Berarti Memahami Lebih Dalam?



Dari delapan alasan di atas, kita dapat melihat bahwa memahami seseorang merupakan proses psikologis yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengetahui kebiasaannya.



Mengenal lama memberikan kita banyak informasi tentang seseorang, tetapi informasi tersebut belum tentu membuat kita mampu memahami pengalaman subjektifnya.



Ada beberapa perbedaan penting antara mengenal dan memahami.



Mengenal seseorang



Memahami seseorang



Mengetahui kebiasaannya



Memahami alasan di balik kebiasaannya



Mengingat pengalaman masa lalunya



Menyadari bagaimana pengalaman itu memengaruhi dirinya sekarang



Mengetahui apa yang disukainya



Memahami mengapa hal tersebut penting baginya



Mengenali cara ia berbicara



Menangkap emosi di balik perkataannya



Mengetahui sifatnya



Memberi ruang bagi perubahan dirinya



Mengetahui masalahnya



Memahami bagaimana ia mengalami masalah tersebut



Dengan kata lain, pengetahuan tentang seseorang belum tentu menghasilkan kedekatan emosional.



Kita bisa mengetahui banyak hal tentang kehidupannya, tetapi tetap tidak mengetahui bagaimana rasanya menjadi dirinya.



Kita bisa mengetahui mengapa ia mengambil keputusan tertentu, tetapi belum tentu memahami konflik batin yang harus ia hadapi sebelum mengambil keputusan tersebut.



Dan mungkin, inilah salah satu keterbatasan mendasar dalam hubungan manusia: kita tidak pernah sepenuhnya bisa masuk ke dalam pikiran dan perasaan orang lain.



Namun, bukan berarti kita tidak bisa berusaha mendekatinya.



Bagaimana Cara Membangun Pemahaman yang Lebih Baik dalam Hubungan?



Memahami seseorang bukan kemampuan yang muncul begitu saja. Ia merupakan keterampilan interpersonal yang dapat dikembangkan melalui kesadaran diri, komunikasi, dan kemauan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.



Ada beberapa hal yang dapat dilakukan.



1. Berhenti menganggap bahwa kita sudah mengetahui semuanya.



Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan dirinya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan hanya karena kita pernah mengalami situasi serupa dengannya.



2. Belajar mendengarkan tanpa langsung menghakimi.



Ketika seseorang bercerita, cobalah memahami pengalaman emosionalnya sebelum memberikan penilaian atau nasihat.



3. Tanyakan apa yang sebenarnya ia rasakan.



Jangan hanya menilai perilaku yang terlihat. Terkadang, emosi yang mendasari suatu tindakan jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan.



4. Sampaikan kebutuhan emosional secara jelas.



Jangan berharap orang lain selalu mampu membaca pikiran kita. Mengungkapkan kebutuhan bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari komunikasi yang sehat.



5. Berikan ruang bagi perubahan.



Jangan terus-menerus memperlakukan seseorang berdasarkan versi dirinya yang kita kenal bertahun-tahun lalu. Setiap orang berhak berkembang dan berubah.



6. Jangan menjadikan perbedaan sebagai ancaman.



Tidak semua perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan mencari siapa yang benar. Ada kalanya dua orang memang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda.



7. Belajar mengakui kesalahan.



Memahami hubungan juga berarti menyadari bahwa persepsi kita bisa keliru. Kemampuan untuk meminta maaf dan memperbaiki komunikasi merupakan bagian penting dari kedewasaan emosional.



8. Teruslah mengenal satu sama lain.



Jangan berhenti bertanya hanya karena sudah lama bersama. Tanyakan apa yang sedang menjadi perhatian, apa yang berubah, apa yang ditakutkan, dan apa yang sedang diharapkan.



Hubungan yang baik bukan hubungan yang tidak pernah mengalami kesalahpahaman, melainkan hubungan yang memiliki kesediaan untuk memperbaiki kesalahpahaman tersebut.



Penutup: Kita Bisa Menghabiskan Waktu Bertahun-Tahun Bersama, tetapi Tetap Tidak Mengenal Dunia Batin Satu Sama Lain



Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu kita sadari: mengenal seseorang dalam waktu lama tidak menjamin bahwa kita benar-benar memahami dirinya.



Waktu memang memberikan kesempatan untuk mengetahui banyak hal tentang seseorang. Namun, waktu saja tidak cukup untuk membangun pemahaman emosional.



Pemahaman membutuhkan perhatian, kerendahan hati, komunikasi, dan kesediaan untuk terus belajar melihat dunia melalui sudut pandang orang lain.



Kita sering mengira bahwa orang yang sudah lama bersama kita seharusnya mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap mereka mampu membaca perubahan suasana hati, memahami alasan di balik keputusan, dan menyadari kebutuhan emosional tanpa harus diminta.



Namun, manusia bukan pembaca pikiran.



Orang yang paling dekat dengan kita sekalipun tetap memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang sedang kita rasakan. Begitu pula sebaliknya, kita tidak akan pernah sepenuhnya mengetahui isi pikiran orang lain hanya dengan mengandalkan pengalaman bersama.



Mungkin, salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah ketika kita berhenti berusaha mengenal seseorang karena merasa sudah mengenalnya terlalu lama.



Padahal, seseorang yang kita kenal sepuluh tahun lalu belum tentu memiliki kebutuhan, pemikiran, dan perasaan yang sama dengan dirinya hari ini.



Ia mungkin sedang berubah. Ia mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ia mungkin memiliki ketakutan yang belum pernah diceritakan, atau harapan yang selama ini tidak pernah mendapat ruang untuk disampaikan.



Karena itu, jangan hanya bertanya kepada orang terdekat tentang apa yang sedang mereka lakukan. Sesekali, tanyakan juga bagaimana mereka menjalani hidupnya, apa yang sedang mereka pikirkan, dan apa yang sebenarnya mereka rasakan.



Sebab, hubungan yang panjang belum tentu memiliki kedalaman, dan kedekatan yang nyata tidak hanya dibangun dari seberapa lama kita bersama, tetapi juga dari seberapa besar kesediaan kita untuk terus memahami satu sama lain.



Pada akhirnya, mungkin kita tidak harus selalu sepakat untuk bisa saling memahami. Kita hanya perlu berhenti menganggap bahwa sudut pandang kita adalah satu-satunya cara yang benar dalam melihat kehidupan.



Sebab, memahami seseorang bukan berarti harus menjadi dirinya. Memahami berarti bersedia mengakui bahwa ada dunia yang berbeda di dalam diri orang lain, dan dunia itu layak didengarkan, dihargai, serta dipahami.

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