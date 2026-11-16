4 Tipe Orang yang Lebih Rentan Mengalami Krisis Eksistensi, Merasa Kehilangan Arah Hidup

JawaPos.com - Krisis eksistensi dapat mengubah cara seseorang dalam memandang kehidupan secara drastis.

Pengalaman tersebut dapat mereka lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul, apakah kontribusi yang mereka lakukan selama ini benar-benar berarti?.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (16/11) krisis eksistensi pada umumnya bisa dialami oleh siapa saja.

Namun, ada orang-orang tertentu yang lebih rentan mengalami krisis eksistensi dibandingkan dengan yang lain.

Orang depresi

Orang depresi bisa menggambarkan kondisinya melalui berbagai perasaan. Seperti rasa marah, sedih, sampai hampa.

Pada intinya, depresi dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk merasakan emosi yang positif.

Kondisi depresi dapat merampas kemampuan seseorang untuk melihat keindahan di dalam kehidupan.

Orang yang terlalu baik hati

Orang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang memiliki pandangan yang lebih terbatas mengenai hal-hal buruk yang mampu dilakukan manusia.

Bagi seseorang yang memiliki sifat baik hati dan penuh empati, kenyataan seperti ini sangat sulit diterima.

Begitu juga kehidupan yang tidak selalu dipenuhi dengan kebaikan maupun keburukan, segala sesuatu memiliki sisi abu-abu masing-masing.

People pleaser

Ada orang-orang yang terinspirasi oleh tindakan penuh kasih sayang, kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Menyaksikan penderitaan orang lain sekaligus sikap orang-orang yang kurang peduli terhadap kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah.

Kondisi ini dapat mengganggu kondisi mental, yang membuat mereka mengalami titik refleksi mendalam yang membuat seseorang menyadari cara pandangnya terhadap kehidupan.

Orang yang terjebak dalam rutinitas

Eksistensi manusia di kehidupan seharusnya jauh lebih besar daripada sekadar bekerja, membayar cicilan, kemudian meninggal dunia.

Namun, ada banyak orang yang justru terjebak di dalam rutinitas berulang demi bertahan hidup sekaligus mencari kesuksesan di tengah dunia yang semakin kompetitif.

Seseorang tetap perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan aktivitas lain yang dapat memberikan kepuasan serta makna di dalam kehidupan.

Terlalu condong pada satu sisi akhirnya dapat menciptakan ketidakseimbangan yang suatu saat akan berdampak negatif.