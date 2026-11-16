6 Pola Hubungan yang Harus Dicoba untuk Diputus oleh Semua Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah bertengkar, tidak pernah kecewa, atau selalu memiliki pendapat yang sama. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika dua orang mampu saling memahami, menghargai, dan menyelesaikan masalah tanpa harus saling melukai.



Setiap pasangan tentu menginginkan hubungan yang bahagia dan bertahan lama. Namun, tanpa disadari, ada sejumlah kebiasaan yang justru dapat merusak kedekatan emosional. Kebiasaan tersebut sering kali terlihat sederhana, seperti mendiamkan pasangan ketika marah, mengungkit kesalahan masa lalu, atau mengharapkan pasangan memahami keinginan tanpa perlu dijelaskan.



Masalahnya, pola-pola seperti ini dapat berkembang menjadi kebiasaan berulang. Awalnya mungkin hanya terjadi sesekali, tetapi lama-kelamaan bisa menciptakan jarak emosional, menurunkan rasa percaya, bahkan membuat salah satu atau kedua pasangan merasa tidak lagi aman dalam hubungan.



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar rasa cinta yang dimiliki seseorang. Cara pasangan berkomunikasi, menghadapi konflik, mengelola emosi, dan memperlakukan satu sama lain juga memiliki peran yang sangat penting.



Penelitian mengenai hubungan romantis, termasuk karya psikolog John Gottman, menunjukkan bahwa pola interaksi sehari-hari dapat memberikan gambaran penting mengenai kesehatan dan keberlangsungan sebuah hubungan.



Lantas, pola hubungan seperti apa yang sebaiknya mulai dihentikan oleh setiap pasangan?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat enam pola hubungan yang perlu dikenali dan diubah agar hubungan romantis menjadi lebih sehat, dewasa, dan saling membahagiakan.



1. Pola Silent Treatment: Menghukum Pasangan dengan Mendiamkannya



Salah satu pola hubungan yang cukup sering terjadi adalah silent treatment, yaitu tindakan sengaja mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman atau cara untuk menunjukkan kemarahan.



Ketika terjadi pertengkaran, seseorang mungkin memilih tidak berbicara, mengabaikan pesan, menghindari kontak mata, atau bersikap seolah-olah pasangannya tidak ada.



Sekilas, tindakan tersebut mungkin terlihat seperti cara untuk menghindari konflik. Namun, ada perbedaan besar antara mengambil waktu untuk menenangkan diri dan menggunakan diam sebagai alat untuk menghukum seseorang.



Dalam psikologi hubungan, perilaku menarik diri dari interaksi ketika konflik dikenal sebagai stonewalling. John Gottman memasukkan stonewalling sebagai salah satu dari empat pola komunikasi destruktif yang ia sebut sebagai Four Horsemen.



Ketika seseorang terus-menerus menghadapi sikap diam tanpa penjelasan, ia bisa merasa ditolak, tidak dihargai, dan tidak memiliki kepastian mengenai kondisi hubungan.



Bayangkan seseorang yang sedang berusaha menyelesaikan masalah dengan pasangannya. Ia bertanya baik-baik, mencoba menjelaskan perasaannya, tetapi hanya mendapatkan keheningan. Lama-kelamaan, ia mungkin berhenti berusaha karena merasa percuma berbicara.



Inilah yang berbahaya. Masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan justru dibiarkan menumpuk.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Jika sedang marah atau kewalahan secara emosional, tidak ada salahnya meminta waktu untuk menenangkan diri. Namun, komunikasikan hal tersebut secara jelas.



Contohnya:



"Aku sedang terlalu emosional untuk membicarakan ini sekarang. Aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Nanti malam kita lanjutkan pembicaraannya, ya."



Dengan cara ini, pasangan tidak merasa ditinggalkan atau dihukum. Keduanya tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah setelah emosi lebih stabil.



Ingat, mengambil jeda untuk menenangkan diri adalah bentuk pengelolaan emosi. Mendiamkan pasangan untuk membuatnya menderita adalah pola komunikasi yang tidak sehat.



2. Pola Saling Menyalahkan: Menganggap Pasangan sebagai Sumber Semua Masalah



Dalam hubungan romantis, konflik merupakan sesuatu yang wajar. Dua orang dengan latar belakang, pengalaman, kepribadian, dan kebutuhan berbeda tentu tidak selalu memiliki pandangan yang sama.



Namun, konflik bisa menjadi semakin rumit ketika pasangan terbiasa saling menyalahkan.



Misalnya, ketika terjadi kesalahpahaman, seseorang langsung berkata:



"Kamu memang selalu bikin masalah!"



"Semua ini gara-gara kamu!"



"Kamu tidak pernah bisa mengerti aku!"



Kalimat seperti ini bukan hanya membahas suatu permasalahan, tetapi juga menyerang karakter pasangan.



Menurut konsep Four Horsemen dari John Gottman, kritik yang menyerang kepribadian atau karakter pasangan (criticism) merupakan salah satu pola komunikasi yang dapat merusak hubungan.



Perbedaannya terletak pada cara menyampaikan keluhan.



Mengatakan, "Aku kecewa karena kamu tidak memberi kabar ketika pulang terlambat," berfokus pada perilaku tertentu dan dampaknya terhadap perasaan.



Sementara itu, mengatakan, "Kamu memang tidak pernah peduli kepadaku," merupakan penilaian menyeluruh terhadap karakter pasangan.



Jika kebiasaan saling menyalahkan terus berlangsung, pasangan dapat terjebak dalam siklus defensif. Satu pihak menyerang, pihak lain membela diri, kemudian serangan berikutnya muncul. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar mendengarkan.



Hubungan pun berubah menjadi arena untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, bukan tempat untuk mencari solusi bersama.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Mulailah mengganti kalimat yang menyalahkan dengan kalimat yang menjelaskan perasaan dan kebutuhan.



Gunakan pola komunikasi berikut:



Jelaskan kejadian yang membuat tidak nyaman.



Sampaikan perasaan tanpa menyerang karakter pasangan.



Jelaskan kebutuhan yang belum terpenuhi.



Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.



Contohnya, daripada berkata, "Kamu tidak pernah punya waktu untukku," cobalah mengatakan, "Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Aku ingin kita punya lebih banyak waktu berkualitas bersama."



Perubahan kecil dalam cara berbicara dapat membantu mengurangi sikap defensif dan membuka ruang untuk memahami satu sama lain.



3. Pola Membaca Pikiran Pasangan: Berharap Dimengerti Tanpa Pernah Mengungkapkan Keinginan



Banyak orang menganggap bahwa pasangan yang benar-benar mencintai seharusnya mampu memahami perasaan dan keinginan mereka tanpa perlu diberi tahu.



Misalnya, seseorang merasa kecewa karena pasangannya tidak mengucapkan selamat pada hari penting. Namun, ia tidak pernah menyampaikan bahwa momen tersebut sebenarnya sangat berarti baginya.



Ketika pasangan tidak melakukan sesuatu yang diharapkan, ia kemudian menyimpulkan bahwa dirinya tidak dicintai atau tidak diprioritaskan.



Pola ini berkaitan dengan mind reading, yaitu kecenderungan menganggap orang lain seharusnya mengetahui isi pikiran kita tanpa komunikasi yang jelas.



Dalam psikologi kognitif, kebiasaan mengasumsikan apa yang dipikirkan atau diketahui orang lain tanpa bukti yang cukup dapat menjadi sumber kesalahpahaman.



Masalahnya, setiap orang memiliki cara berbeda dalam memahami cinta, perhatian, dan kepedulian.



Ada orang yang merasa dicintai melalui kata-kata. Ada yang lebih menghargai tindakan nyata, waktu bersama, sentuhan, atau bentuk perhatian sederhana.



Karena itu, pasangan tidak selalu bisa mengetahui apa yang sedang dibutuhkan tanpa diberi penjelasan.



Mengharapkan pasangan memahami semua keinginan tanpa komunikasi justru dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Belajarlah mengungkapkan kebutuhan secara langsung, jelas, dan tidak menyudutkan.



Contohnya:



"Aku senang kalau kamu sesekali memberikan kabar ketika sedang sibuk."



"Aku ingin kita punya waktu khusus untuk menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan ponsel."



"Aku merasa dihargai ketika kamu mengingat hal-hal kecil yang penting bagiku."



Komunikasi yang terbuka bukan berarti mengurangi romantisme. Justru, komunikasi membantu pasangan mengenali kebutuhan satu sama lain dengan lebih baik.



Cinta memang dapat membuat seseorang ingin memahami pasangannya, tetapi komunikasi tetap menjadi jembatan agar pemahaman tersebut benar-benar terjadi.



4. Pola Mengungkit Kesalahan Masa Lalu: Tidak Pernah Benar-Benar Menyelesaikan Konflik



Pernahkah seseorang meminta maaf atas suatu kesalahan, tetapi kesalahan tersebut terus diungkit setiap kali terjadi pertengkaran baru?



Jika iya, kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa pasangan belum benar-benar menyelesaikan konflik sebelumnya.



Mengungkit kesalahan masa lalu secara berulang dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.



Contohnya, ketika pasangan terlambat pulang, masalah tersebut seharusnya dapat dibicarakan berdasarkan situasi yang sedang terjadi. Namun, pembicaraan justru berkembang menjadi daftar kesalahan dari beberapa bulan atau bahkan tahun sebelumnya.



"Memang dari dulu kamu selalu seperti ini."



"Dulu juga kamu pernah melakukan hal yang sama."



"Aku masih ingat waktu kamu menyakitiku."



Akibatnya, pembicaraan kehilangan fokus. Masalah yang seharusnya diselesaikan hari ini berubah menjadi perdebatan panjang mengenai seluruh kesalahan masa lalu.



Dalam psikologi hubungan, pola ini dapat berkaitan dengan resentment, yaitu rasa kesal, kecewa, atau sakit hati yang menumpuk dan belum terselesaikan.



Jika dibiarkan, resentment dapat mengurangi kedekatan emosional dan membuat pasangan semakin sulit membangun kembali kepercayaan.



Namun, penting untuk membedakan antara mengungkit kesalahan demi menyerang pasangan dan membicarakan masa lalu karena luka tersebut memang belum pulih.



Jika pernah terjadi pengkhianatan, kebohongan, atau pelanggaran kepercayaan, pasangan mungkin membutuhkan pembicaraan berulang untuk memahami kejadian dan membangun kembali rasa aman.



Artinya, tidak semua pembahasan mengenai masa lalu merupakan sesuatu yang buruk.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Belajarlah membedakan konflik yang sudah diselesaikan dengan masalah yang masih membutuhkan perhatian.



Jika suatu kesalahan sudah dibicarakan, permintaan maaf telah disampaikan, dan perubahan nyata telah dilakukan, hindari menggunakan kesalahan tersebut sebagai senjata dalam konflik berikutnya.



Sebaliknya, jika masih ada luka yang belum pulih, sampaikan secara terbuka.



Misalnya:



"Aku tahu kita sudah membicarakan kejadian itu, tetapi terkadang aku masih merasa terluka. Aku ingin kita membicarakannya lagi supaya aku bisa benar-benar merasa aman."



Hubungan yang sehat bukan berarti melupakan semua kesalahan. Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan membangun kepercayaan kembali.



5. Pola Membandingkan Pasangan: Mengukur Hubungan dengan Kehidupan Orang Lain



Media sosial membuat seseorang semakin mudah melihat kehidupan pasangan lain.



Ada yang terlihat selalu romantis, sering mendapatkan hadiah, rutin pergi berlibur, atau selalu menunjukkan kemesraan di depan publik.



Tanpa disadari, seseorang bisa mulai membandingkan hubungannya sendiri dengan hubungan orang lain.



Misalnya:



"Lihat pasangan teman kita, mereka selalu punya waktu bersama."



"Kenapa kamu tidak bisa romantis seperti suami orang lain?"



"Pasangan orang lain bisa memberikan hadiah mahal, sedangkan kamu tidak."



Perbandingan seperti ini dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat.



Dalam psikologi sosial, fenomena tersebut berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan seseorang menilai dirinya atau kehidupannya dengan membandingkannya dengan orang lain.



Ketika diterapkan dalam hubungan romantis, kebiasaan ini dapat membuat seseorang terus-menerus merasa kekurangan meskipun sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik.



Hal yang sering terlupakan adalah bahwa apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang.



Pasangan yang tampak bahagia belum tentu tidak memiliki masalah. Hubungan yang terlihat sempurna belum tentu bebas dari konflik.



Selain itu, setiap pasangan mempunyai kondisi ekonomi, tanggung jawab, karakter, dan kebutuhan yang berbeda.



Memaksakan standar hubungan orang lain kepada pasangan sendiri dapat membuat salah satu pihak merasa tidak pernah cukup baik.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Fokuslah membangun hubungan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan standar yang dibuat oleh orang lain.



Jika menginginkan lebih banyak perhatian, romantisme, atau waktu bersama, sampaikan keinginan tersebut tanpa harus menjadikan pasangan lain sebagai pembanding.



Contohnya:



"Aku ingin kita lebih sering melakukan hal-hal sederhana bersama, seperti makan malam atau berjalan-jalan di akhir pekan."



Daripada berkata:



"Kenapa kamu tidak bisa seperti pasangan teman-temanku?"



Perbedaan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi dampaknya terhadap komunikasi bisa sangat besar.



Hubungan yang sehat tidak harus terlihat sempurna di mata orang lain. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang mampu memenuhi kebutuhan emosional kedua pihak dengan cara yang realistis dan saling menghargai.



6. Pola Mengorbankan Diri Secara Berlebihan: Kehilangan Identitas demi Mempertahankan Hubungan



Banyak orang menganggap bahwa mencintai seseorang berarti harus selalu mengalah, memenuhi semua permintaannya, dan menempatkan kebahagiaan pasangan di atas kebahagiaan sendiri.



Padahal, pengorbanan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa batas dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang.



Misalnya, seseorang selalu membatalkan rencana pribadi demi pasangannya. Ia berhenti melakukan hobi yang disukai karena pasangannya tidak menyukainya. Bahkan, ia merasa bersalah ketika ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga.



Pada awalnya, perilaku ini mungkin terlihat seperti bentuk cinta dan kesetiaan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, seseorang berisiko kehilangan identitas dan kebutuhan pribadinya.



Dalam psikologi hubungan, kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep self-silencing, yaitu kecenderungan menekan pikiran, perasaan, atau kebutuhan sendiri demi mempertahankan hubungan atau menghindari konflik.



Ada pula konsep codependency yang sering digunakan untuk menggambarkan pola ketergantungan emosional yang tidak sehat, meskipun istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis seseorang hanya berdasarkan satu perilaku.



Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian.



Dalam teori self-determination, kebutuhan akan otonomi merupakan salah satu aspek penting bagi kesejahteraan psikologis manusia.



Artinya, seseorang tetap membutuhkan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, memiliki pilihan, mengembangkan minat, dan menjalani kehidupan pribadi meskipun sedang menjalin hubungan romantis.



Mencintai seseorang tidak berarti harus kehilangan diri sendiri.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Mulailah membangun batasan yang sehat dalam hubungan.



Tetap luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai.



Pertahankan hubungan baik dengan keluarga dan teman.



Berani menyampaikan ketidaknyamanan.



Jangan selalu mengatakan iya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak.



Berikan ruang kepada pasangan untuk memiliki kehidupan pribadinya sendiri.



Batasan bukan berarti tidak mencintai pasangan. Batasan justru membantu kedua pihak memahami bagaimana cara memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik.



Hubungan yang sehat bukan hubungan ketika dua orang kehilangan identitas demi menjadi satu, melainkan ketika dua individu tetap dapat berkembang sambil membangun kehidupan bersama.



Mengapa Keenam Pola Ini Penting untuk Dihentikan?



Keenam pola tersebut memiliki satu kesamaan: semuanya dapat menghambat terciptanya komunikasi yang sehat dan rasa aman secara emosional.



Hubungan romantis bukan hanya tentang perasaan cinta, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya ketika sedang marah, kecewa, lelah, atau menghadapi perbedaan pendapat.



Seseorang bisa saja sangat mencintai pasangannya, tetapi jika ia terus-menerus menggunakan komunikasi yang menyakitkan, hubungan tersebut tetap berisiko mengalami keretakan.



Sebaliknya, pasangan yang mampu mengelola konflik dengan baik memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan yang suportif dan saling menghargai.



Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk membangun hubungan lebih sehat:



1. Belajar mendengarkan sebelum memberikan respons.



Tidak semua percakapan harus berakhir dengan pembuktian siapa yang benar. Terkadang, pasangan hanya ingin didengarkan dan dipahami.



2. Jangan menjadikan konflik sebagai ajang untuk menyerang.



Fokuslah pada masalah yang sedang terjadi, bukan menyerang karakter atau kelemahan pasangan.



3. Berani meminta maaf dan memperbaiki perilaku.



Permintaan maaf yang tulus perlu disertai perubahan nyata. Mengucapkan maaf tanpa memperbaiki perilaku yang sama dapat membuat pasangan kehilangan kepercayaan.



4. Bangun komunikasi yang jujur dan terbuka.



Jangan berharap pasangan selalu memahami isi pikiran tanpa penjelasan. Sampaikan kebutuhan, harapan, dan batasan secara sehat.



5. Hargai perbedaan individu.



Pasangan tidak harus memiliki kepribadian, hobi, atau cara berpikir yang sama. Perbedaan dapat menjadi sesuatu yang memperkaya hubungan selama keduanya saling menghormati.



6. Jangan takut mencari bantuan profesional.



Jika konflik terus berulang, komunikasi semakin buruk, atau hubungan dipenuhi luka emosional, konseling pasangan dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu memahami dan mengubah pola interaksi.



Perlu diingat, jika hubungan melibatkan kekerasan fisik, ancaman, pemaksaan seksual, atau kontrol yang membahayakan, persoalannya bukan sekadar komunikasi yang perlu diperbaiki. Keselamatan dan dukungan profesional harus menjadi prioritas.



Kesimpulan



Hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dengan rasa cinta, tetapi juga dengan kebiasaan yang mendukung kepercayaan, rasa aman, dan penghargaan terhadap satu sama lain.



Enam pola yang perlu dicoba untuk diputus oleh setiap pasangan adalah silent treatment, saling menyalahkan, mengharapkan pasangan membaca pikiran, mengungkit kesalahan masa lalu sebagai senjata, membandingkan pasangan dengan orang lain, serta mengorbankan diri secara berlebihan.



Mengubah pola-pola tersebut memang tidak selalu mudah. Kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun mungkin membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak untuk diperbaiki.



Namun, perubahan dapat dimulai dari hal sederhana: memilih kata-kata yang lebih baik, mendengarkan tanpa menghakimi, berani mengungkapkan perasaan, dan bersedia bertanggung jawab atas kesalahan sendiri.



Pada akhirnya, hubungan yang dewasa bukan hubungan yang tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang dewasa adalah hubungan ketika dua orang tidak menjadikan satu sama lain sebagai musuh setiap kali masalah datang.



Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban atau siapa yang paling sering mengalah, melainkan tentang bagaimana dua orang dapat bertumbuh bersama tanpa harus saling kehilangan diri sendiri.





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