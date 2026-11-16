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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 17 November 2026 | 00.33 WIB

7 Konflik Batin yang Akan Anda Alami Saat Berusaha Menjadi Versi Terbaik untuk Diri Sendiri

Ilustrasi sedang merenung. (Pexels) - Image

Ilustrasi sedang merenung. (Pexels)

JawaPos.com - Sebagian besar orang mungkin pernah mengalami konflik batin.

Kehidupan memang terasa kompleks, sehingga banyak alasan yang membuat anda mengambil keputusan yang terkesan salah.

Namun, bukan berarti anda adalah manusia yang buruk. Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada(16/11) perjalanan menjadi versi terbaik dari diri sendiri tidak selalu berjalan mudah.

Sebaliknya, proses tersebut akan diwarnai dengan peristiwa tidak menyenangkan dan konflik batin yang panjang seperti kejadian-kejadian berikut. 

Semua orang pernah menyakiti orang lain tanpa sengaja. Pergulatan batin yang muncul adalah menerima kenyataan bahwa mengambil keputusan sulit yang masih membuat anda merasa tidak nyaman bukan berarti menjadikan diri sendiri sebagai orang yang buruk.

Hal terpenting adalah belajar meninggalkan masa lalu, mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang, serta melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi.

Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah menjadi diri sendiri untuk menghadapi ajaran yang telah ditanamkan. 

Anda dan keluarga bisa saling menghargai perbedaan. Namun, dalam beberapa situasi, konflik bisa menjadi lebih dalam sampai membuat anda harus memilih mengikuti keinginan atau mempertahankan prinsip.

Menghancurkan sesuatu terasa sangat mudah, namun membangun dan memperbaikinya membutuhkan usaha yang lebih besar.

Anda perlu mengendalikan perilaku dan menahan diri supaya tidak terlihat impulsif. Kemampuan tersebut membutuhkan proses yang panjang untuk dibangun, terutama jika anda sendiri yang masih kesulitan mempertahankan emosi.

Jika anda masih bisa menemukan jalan tengah, tentu akan lebih baik saat harus menghadapi masalah. Namun, pilihan tersebut tidak selalu ada.

Konflik batin seperti ini berkaitan erat dengan keberanian untuk mempertahankan keyakinan sekaligus mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul saat anda memutuskan untuk membela sesuatu.

Ada masanya saat seseorang harus memilih antara mempertahankan kenyamanan pribadi atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam hidup.

Namun, pengorbanan tidak selalu berarti harus mendahulukan orang lain. Terkadang, justru diperlakukan keputusan sulit yang mungkin mengecewakan orang lain demi melindungi diri sendiri.

Hal terpenting di dalam hidup adalah mempertimbangkan apa saja yang bersedia dilepaskan demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Kemampuan untuk berkonsisten menjalankan komitmen bukanlah hal yang mudah. Kondisi tersebut bahkan bisa semakin sulit bagi seseorang yang mengalami gangguan mental.

Sebagai gantinya, cobalah menerapkan tujuan pribadi yang realistis dan menemukan strategi yang tepat untuk membantu anda lebih konsisten. 

Perfeksionisme bisa membuat seseorang sulit untuk mengambil tindakan. Mereka bahkan menghindari hal-hal yang sebenarnya penting karena selalu takut melakukan kesalahan.

Lepaskan tuntutan untuk selalu menjadi sempurna, supaya konflik batin anda bisa berkurang. 

Anda perlu belajar menerima bahwa dirinya sudah berusaha sebaik mungkin sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangan.

  ***

Editor: Novia Tri Astuti
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