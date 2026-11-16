8 Cara Menunjukkan Cinta kepada Pasangan Tanpa Mengucapkan I Love You

JawaPos.com - Rasa cinta tidak selalu harus diungkapkan melalui kata-kata. Terkadang, perasaan yang begitu besar justru dapat terlihat dari tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, beberapa pasangan mungkin belum menyadari hal tersebut.

Mereka masih merasa kurang dicintai apabila anda tidak mengungkapkan perasaan secara langsung dengan berkata I love You.

Padahal, menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (16/11) menunjukkan sikap bahwa anda selalu hadir dan mendukung pasangan dapat membuat mereka merasa dihargai dan lebih berarti.

Selain itu, ada beberapa tindakan sederhana lain yang dapat anda lakukan untuk menunjukkan kasih sayang pada pasangan.

Meletakkan HP saat mereka mulai bercerita

Letakkan HP, lepaskan sosial media,dan dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan. Pada akhirnya, perhatian terbaik yang bisa diberikan adalah meluangkan waktu untuk orang-orang yang anda cintai.

Membuatkan minuman

Perhatian bisa anda lakukan dengan mudah, termasuk dengan cara membuatkan minuman. Secangkir minuman hangat yang anda buat dapat menggambarkan kasih sayang yang tinggi.

Sentuhan kecil

Sentuhan kecil pada bahu, tangan, ataupun usapan lembut bisa menjadi cara untuk megunkapkan rasa cinta.

Tujuannya semata-mata untuk menunjukkan kasih sayang yang terasa menyenangkan dan untuk membangun kedekatan emosional.

Menyisihkan snack

Apapun makanan yang hampir habis namun sengaja disimpan untuk pasangan, bisa jadi salah satu cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan cinta.

Simpanlah camilan favorit pasangan, kue kesukaan, makanan kecil, atau bahkan potongan kue terakhir.

Cara sederhana ini dapat membuat mereka merasa lebih dihargai dan dicintai.

Meminta maaf daripada membiarkan ego

Meminta maaf dengan sungguh-sungguh terkadang mengharuskan seseorang mengesampingkan harga dirinya dan memilih melakukan hal yang benar.

Itulah bagian terpentingnya, yaitu berusaha memperbaiki keadaan. Terlalu banyak pasangan yang ingin selalu merasa benar sehingga enggan mengalah.

Kebiasaan seperti ini justru bisa memicu pertengkaran yang semakin besar.

Mengucapkan maaf dapat menyampaikan pesan bahwa prioritas anda adalah memastikan bahwa hubungan anda tetap baik-baik saja.

Menyesuikan mood

Percakapan tersebut menjadi contoh seseorang yang kurang peka dalam membaca situasi. Ada banyak contoh lain yang menunjukkan ketidak pekaan seseorang saat tidak mampu menyesuaikan suasana hati saat pasangannya sedang tidak baik-baik saja.

Intinya, anda hadir untuk mereka tanpa terus berharap agar pasangan segera merasa lebih baik, sehingga anda bisa kembali menceritakan pengalaman anda sendiri.

Menjaga rutinitas kecil

Rutinitas kecil merupakan cara yang baik untuk membuat waktu bersama pasangan terasa lebih istimewa.

Melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara berulang dan penuh makna, anda menunjukkan bahwa diri anda tetap memilih mereka.

Saat sudah menemukan rutinitas yang cocok untuk dilakukan bersama, kebiasaan tersebut bisa membawa perubahan besar dalam hubungan.

Membantu pekerjaan

Kebanyakan orang sebenarnya tidak suka menghindari tanggung jawab. Namun, membayangkan masih banyak pekerjaan atau urusan yang harus diselesaikan saat sedang sakit, sytes, atau berduka bisa menjadi beban yang sangat berat.

Tidak seharusnya seseorang menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, anda bisa mengambil inisiatif untuk membantu pasangan tanpa harus diperintah.