6 Cara Menjadikan Kreativitas sebagai Bagian yang Tak Terpisahkan dari Hidupmu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kreativitas sering kali dianggap sebagai kemampuan istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti seniman, penulis, musisi, desainer, atau mereka yang bekerja di bidang industri kreatif. Padahal, kreativitas bukanlah bakat eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setiap manusia memiliki potensi untuk berpikir kreatif, menemukan ide baru, memecahkan masalah, dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.



Dalam kehidupan sehari-hari, kreativitas sebenarnya hadir dalam banyak bentuk sederhana. Ketika seseorang menemukan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan, mencoba resep masakan yang berbeda, menata ulang ruangan, menulis jurnal, atau mencari solusi ketika menghadapi masalah, ia sedang menggunakan kreativitasnya.



Menurut psikologi, kreativitas berkaitan erat dengan kemampuan berpikir fleksibel, keterbukaan terhadap pengalaman, rasa ingin tahu, serta keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kreativitas juga memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis karena aktivitas kreatif dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan diri, mengelola emosi, dan menemukan makna dalam kehidupannya.



Namun, kreativitas tidak selalu muncul secara spontan. Ada kalanya seseorang merasa kehabisan ide, takut melakukan kesalahan, terlalu sibuk dengan rutinitas, atau merasa dirinya tidak cukup berbakat untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Kondisi tersebut dapat membuat kreativitas semakin jarang digunakan.



Kabar baiknya, kreativitas bisa dikembangkan melalui kebiasaan yang konsisten. Kamu tidak harus mengubah seluruh hidup atau menghasilkan karya luar biasa setiap hari. Justru, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berulang dapat membantu kreativitas tumbuh menjadi bagian alami dari kehidupan.



Lantas, bagaimana cara menjadikan kreativitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidupmu menurut psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat enam cara yang bisa mulai diterapkan.



1. Bangun Rasa Ingin Tahu dan Biasakan Mempertanyakan Sesuatu



Salah satu fondasi penting kreativitas adalah rasa ingin tahu. Orang yang kreatif biasanya tidak mudah menerima segala sesuatu begitu saja. Mereka memiliki dorongan untuk memahami bagaimana sesuatu bekerja, mengapa suatu peristiwa terjadi, dan apakah ada cara lain untuk melihat sebuah persoalan.



Dalam psikologi, rasa ingin tahu berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut memberikan kepuasan dari dalam diri, bukan semata-mata karena hadiah, pujian, atau tuntutan orang lain.



Ketika kamu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pikiran akan lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Kamu tidak hanya menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga terdorong untuk mencari informasi, mengeksplorasi pengalaman, dan menghubungkan berbagai gagasan yang sebelumnya terlihat tidak berkaitan.



Misalnya, ketika membaca sebuah artikel, jangan hanya berhenti pada informasi yang disampaikan. Cobalah bertanya, apakah ada sudut pandang lain yang belum dibahas? Bagaimana jika gagasan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada hubungan antara informasi ini dengan pengalaman yang pernah kamu alami?



Pertanyaan sederhana seperti itu dapat melatih otak untuk berpikir lebih mendalam dan fleksibel.



Kamu juga bisa membangun kebiasaan rasa ingin tahu dengan mencoba hal-hal baru. Kunjungi tempat yang belum pernah didatangi, baca buku dari bidang yang berbeda, pelajari keterampilan baru, atau ajak berbicara orang yang memiliki perspektif berbeda.



Semakin banyak pengalaman yang kamu kumpulkan, semakin banyak pula bahan yang dapat digunakan untuk menghasilkan ide kreatif.



Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Biasakan mengajukan minimal satu pertanyaan baru setiap hari.



Luangkan waktu untuk membaca topik di luar bidang yang biasa kamu pelajari.



Jangan terburu-buru menilai sesuatu sebelum memahami sudut pandangnya.



Coba perhatikan hal-hal kecil yang selama ini sering kamu abaikan.



Catat pertanyaan menarik yang muncul ketika menjalani aktivitas sehari-hari.



Pada dasarnya, kreativitas sering kali dimulai dari satu pertanyaan sederhana: bagaimana jika ada cara lain untuk melakukan ini?



2. Berikan Ruang untuk Bereksperimen Tanpa Takut Melakukan Kesalahan



Salah satu penghambat terbesar kreativitas adalah ketakutan terhadap kegagalan. Banyak orang sebenarnya memiliki ide menarik, tetapi memilih untuk tidak mencobanya karena khawatir hasilnya tidak sempurna, dianggap aneh, atau mendapatkan kritik dari orang lain.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan perfeksionisme maladaptif, yaitu kecenderungan menetapkan standar yang terlalu tinggi hingga seseorang merasa tertekan untuk menghindari kesalahan.



Perfeksionisme semacam ini dapat membuat seseorang terlalu sibuk memikirkan hasil akhir sehingga tidak memiliki keberanian untuk memulai. Akibatnya, ide hanya berhenti di dalam pikiran tanpa pernah diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata.



Padahal, proses kreatif hampir selalu melibatkan percobaan, perubahan, dan kesalahan. Sebuah ide yang awalnya terlihat menarik mungkin tidak berjalan sesuai harapan ketika diterapkan. Namun, dari pengalaman tersebut, kamu bisa menemukan pendekatan yang lebih baik.



Cobalah mengubah cara pandang terhadap kesalahan. Jangan menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa kamu tidak kreatif. Sebaliknya, lihatlah sebagai informasi yang membantu kamu memahami apa yang perlu diperbaiki.



Misalnya, jika kamu ingin belajar menulis, jangan menunggu sampai memiliki kemampuan menulis yang sempurna. Mulailah dengan membuat satu paragraf setiap hari. Jika ingin belajar menggambar, jangan terlalu memikirkan apakah hasilnya bagus atau tidak. Nikmati proses mencoba berbagai bentuk, garis, dan teknik.



Kamu juga bisa menerapkan prinsip eksperimen kecil. Alih-alih membuat perubahan besar sekaligus, cobalah satu hal baru dalam skala sederhana. Dengan begitu, kamu dapat belajar tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi.



Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Buat sesuatu tanpa menuntut hasilnya harus sempurna.



Berani mencoba metode baru meskipun belum yakin akan berhasil.



Anggap kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.



Kurangi kebiasaan membandingkan hasil karya dengan pencapaian orang lain.



Berikan apresiasi kepada diri sendiri atas keberanian untuk mencoba.



Ingatlah bahwa kreativitas tidak tumbuh dari usaha untuk selalu benar. Kreativitas justru berkembang ketika seseorang berani mengeksplorasi kemungkinan, termasuk kemungkinan untuk melakukan kesalahan.



3. Jadikan Aktivitas Kreatif sebagai Rutinitas Kecil



Banyak orang menunggu datangnya inspirasi sebelum mulai melakukan sesuatu yang kreatif. Mereka berpikir bahwa kreativitas hanya bisa muncul ketika suasana hati sedang baik, pikiran sedang tenang, atau ide datang secara tiba-tiba.



Padahal, mengandalkan inspirasi saja dapat membuat kreativitas menjadi aktivitas yang tidak konsisten.



Menurut psikologi kebiasaan, perilaku yang dilakukan secara berulang dalam konteks yang relatif stabil dapat semakin mudah dilakukan secara otomatis. Artinya, semakin sering kamu memberikan ruang bagi aktivitas kreatif dalam keseharian, semakin mudah pula aktivitas tersebut menjadi bagian dari rutinitas.



Kamu tidak harus menyediakan waktu berjam-jam untuk menjadi kreatif. Mulailah dengan durasi yang realistis, misalnya 10 hingga 15 menit setiap hari.



Waktu tersebut bisa digunakan untuk menulis jurnal, membuat sketsa, membaca buku, menyusun ide, mengambil foto, merancang sesuatu, atau sekadar memikirkan solusi alternatif terhadap masalah yang sedang dihadapi.



Hal terpenting bukanlah seberapa lama kamu melakukannya, melainkan konsistensi dalam memberikan kesempatan kepada pikiran untuk berkreasi.



Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah menghubungkan aktivitas kreatif dengan kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, setelah sarapan kamu menulis tiga ide baru. Setelah pulang bekerja, kamu meluangkan waktu untuk menggambar. Sebelum tidur, kamu mencatat satu hal menarik yang ditemukan sepanjang hari.



Cara ini membuat aktivitas kreatif terasa lebih mudah dilakukan karena tidak perlu terus-menerus mencari waktu khusus.



Selain itu, jangan menjadikan kreativitas sebagai sumber tekanan baru. Jika suatu hari kamu tidak menghasilkan ide yang menarik, bukan berarti kamu gagal. Ada kalanya aktivitas kreatif hanya menjadi ruang untuk bereksplorasi dan menikmati proses.



Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Sediakan waktu 10–15 menit untuk aktivitas kreatif setiap hari.



Pilih kegiatan yang benar-benar kamu nikmati.



Hubungkan aktivitas kreatif dengan rutinitas yang sudah terbentuk.



Buat target sederhana dan realistis.



Fokus pada proses, bukan hanya jumlah karya yang dihasilkan.



Dengan membangun kebiasaan kecil, kamu tidak lagi harus menunggu inspirasi untuk menjadi kreatif. Kamu mulai menciptakan kondisi yang memungkinkan kreativitas hadir secara konsisten.



4. Berikan Kesempatan kepada Pikiran untuk Beristirahat



Mungkin terdengar bertentangan, tetapi salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas adalah berhenti sejenak dari aktivitas yang menuntut konsentrasi.



Dalam kehidupan modern, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, menyelesaikan tugas, menerima informasi, dan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Pikiran terus-menerus dipenuhi berbagai tuntutan sehingga hampir tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat.



Padahal, kreativitas tidak selalu muncul ketika seseorang sedang berusaha keras memikirkan sesuatu.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep inkubasi dalam proses kreatif. Konsep ini menjelaskan bahwa jeda dari suatu persoalan terkadang dapat membantu seseorang menemukan perspektif baru ketika kembali mengerjakannya.



Ketika kamu berhenti sejenak dari sebuah masalah, pikiran mendapatkan kesempatan untuk memproses informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan. Hal ini dapat membantu munculnya hubungan baru antara berbagai gagasan.



Pernahkah kamu mengalami situasi ketika sedang kesulitan menemukan jawaban, tetapi tiba-tiba mendapatkan ide ketika mandi, berjalan santai, atau melakukan aktivitas sederhana?



Pengalaman tersebut berkaitan dengan kondisi ketika perhatian tidak lagi sepenuhnya diarahkan pada satu persoalan. Pikiran memiliki kesempatan untuk bergerak lebih bebas dan menghubungkan berbagai informasi.



Karena itu, jangan menganggap waktu istirahat sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Beristirahat justru dapat menjadi bagian penting dari proses kreatif.



Kamu bisa mencoba berjalan kaki tanpa terlalu sering melihat ponsel, menikmati suasana alam, mendengarkan musik, melakukan peregangan, atau duduk tenang sambil membiarkan pikiran berkelana.



Namun, perlu dipahami bahwa istirahat bukan berarti terus-menerus mengonsumsi hiburan digital. Menghabiskan waktu dengan menggulir media sosial tanpa henti belum tentu memberikan ruang pemulihan mental yang dibutuhkan.



Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Ambil jeda singkat setelah menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi.



Cobalah berjalan kaki tanpa membawa terlalu banyak distraksi.



Luangkan waktu untuk menikmati alam dan lingkungan sekitar.



Jangan memaksakan diri menemukan ide ketika pikiran sedang lelah.



Biasakan menjaga kualitas tidur agar fungsi kognitif tetap optimal.



Kreativitas membutuhkan keseimbangan antara fokus dan istirahat. Ada saatnya kamu perlu bekerja keras untuk mengembangkan ide, tetapi ada pula saatnya kamu perlu berhenti agar pikiran mendapatkan ruang untuk menemukan kemungkinan baru.



5. Perkaya Pengalaman dan Berani Keluar dari Zona Nyaman



Kreativitas tidak berkembang dalam ruang yang sepenuhnya terbatas pada pengalaman yang sama. Semakin beragam pengalaman seseorang, semakin banyak pula perspektif yang dapat digunakan untuk membentuk gagasan baru.



Dalam psikologi kepribadian, keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience merupakan salah satu dimensi dalam model kepribadian Big Five. Dimensi ini berkaitan dengan imajinasi, rasa ingin tahu intelektual, apresiasi terhadap seni, dan ketertarikan terhadap pengalaman baru.



Orang yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman cenderung lebih tertarik mengeksplorasi ide, mencoba hal berbeda, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang.



Namun, bukan berarti seseorang harus memiliki kepribadian tertentu untuk menjadi kreatif. Keterbukaan terhadap pengalaman juga dapat dilatih melalui kebiasaan mengeksplorasi hal-hal baru.



Misalnya, jika kamu terbiasa membaca buku pengembangan diri, cobalah membaca novel, sejarah, filsafat, atau ilmu pengetahuan. Jika biasanya menghabiskan akhir pekan di rumah, sesekali kunjungi museum, taman, pameran seni, atau tempat yang belum pernah didatangi.



Kamu juga bisa belajar dari orang-orang yang memiliki latar belakang dan cara berpikir berbeda. Percakapan dengan seseorang yang memiliki pengalaman berbeda dapat membuka perspektif yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.



Hal menarik dari kreativitas adalah bahwa ide baru sering kali lahir dari penggabungan dua atau lebih gagasan yang sudah ada. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki, semakin banyak pula kemungkinan kombinasi yang dapat terbentuk.



Contohnya, seseorang yang mempelajari psikologi dan desain mungkin dapat mengembangkan pendekatan desain yang lebih memperhatikan perilaku manusia. Seseorang yang menyukai teknologi sekaligus pendidikan mungkin dapat menemukan cara baru untuk membuat proses belajar lebih menarik.



Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Pelajari satu keterampilan baru di luar bidang yang biasa kamu tekuni.



Kunjungi tempat-tempat yang memberikan pengalaman berbeda.



Berteman dan berdiskusi dengan orang yang memiliki perspektif beragam.



Konsumsi berbagai jenis bacaan, film, musik, dan karya seni.



Sesekali ubah rutinitas agar kamu mendapatkan pengalaman baru.



Keluar dari zona nyaman tidak harus berarti mengambil risiko besar. Terkadang, mencoba sesuatu yang sederhana tetapi belum pernah dilakukan sudah cukup untuk memperluas cara pandang dan memperkaya sumber inspirasi.



6. Hubungkan Kreativitas dengan Nilai dan Tujuan Hidup



Agar kreativitas benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, kamu perlu menemukan alasan pribadi mengapa aktivitas kreatif tersebut penting.



Jika kreativitas hanya dilakukan karena ingin mendapatkan pujian, mengikuti tren, atau membuktikan kemampuan kepada orang lain, motivasi tersebut mungkin tidak selalu bertahan dalam jangka panjang.



Sebaliknya, ketika aktivitas kreatif terhubung dengan nilai dan tujuan pribadi, kamu memiliki alasan yang lebih kuat untuk terus melakukannya.



Dalam teori determinasi diri atau Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, terdapat tiga kebutuhan psikologis dasar yang berperan dalam motivasi manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Otonomi berkaitan dengan perasaan memiliki pilihan dan kendali atas tindakan sendiri. Kompetensi berkaitan dengan perasaan mampu berkembang dan menguasai sesuatu. Sementara itu, keterhubungan berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Ketiga kebutuhan tersebut dapat mendukung motivasi intrinsik dan keterlibatan seseorang dalam aktivitas yang dijalani.



Dalam konteks kreativitas, kamu bisa menerapkannya dengan memilih kegiatan yang benar-benar sesuai dengan minat pribadi, memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang, serta menggunakan kreativitas untuk membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Misalnya, jika kamu menyukai menulis, jangan hanya menulis karena ingin mendapatkan banyak pembaca. Jadikan menulis sebagai cara untuk memahami pikiran, mengungkapkan perasaan, atau membagikan pengetahuan yang bermanfaat.



Jika kamu menyukai fotografi, jangan hanya berfokus pada jumlah suka di media sosial. Nikmati proses mengamati keindahan lingkungan dan mengabadikan momen yang memiliki arti bagimu.



Kreativitas juga bisa menjadi sarana untuk memberikan kontribusi kepada orang lain. Kamu dapat membuat materi edukasi, membantu menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar, membagikan ide, atau menciptakan sesuatu yang memberikan manfaat.



Ketika kreativitas memiliki makna personal, aktivitas tersebut tidak lagi terasa seperti kewajiban. Kamu melakukannya karena merasa bahwa proses tersebut merupakan bagian dari kehidupan yang ingin kamu jalani.



Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Kenali aktivitas kreatif yang benar-benar membuatmu merasa tertarik.



Tentukan alasan pribadi mengapa kamu ingin mengembangkan kreativitas.



Jangan selalu mengukur keberhasilan berdasarkan pengakuan orang lain.



Gunakan kreativitas sebagai sarana mengekspresikan diri.



Cobalah menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi orang lain.



Pada akhirnya, kreativitas bukan hanya tentang menghasilkan karya yang mengagumkan. Kreativitas juga tentang bagaimana kamu menjalani kehidupan dengan lebih sadar, terbuka, dan berani menemukan cara baru untuk berkembang.



Mengapa Kreativitas Penting bagi Kesehatan Psikologis?



Menjadikan kreativitas sebagai bagian dari kehidupan bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan ide. Aktivitas kreatif juga dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesejahteraan psikologis.



Berikut beberapa manfaat yang berkaitan dengan kreativitas menurut berbagai perspektif psikologi.



1. Membantu mengekspresikan emosi



Aktivitas seperti menulis, menggambar, bermain musik, dan membuat kerajinan dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan yang sulit disampaikan melalui kata-kata. Aktivitas tersebut dapat membantu seseorang mengenali dan memahami pengalaman emosionalnya.



2. Mendukung kesejahteraan subjektif



Kegiatan kreatif yang dilakukan secara sukarela dan memberikan rasa keterlibatan dapat menghadirkan kepuasan serta pengalaman positif. Ketika seseorang menikmati proses berkarya, ia dapat merasakan kebahagiaan yang tidak semata-mata bergantung pada hasil akhir.



3. Melatih fleksibilitas berpikir



Kreativitas mendorong seseorang mempertimbangkan berbagai alternatif ketika menghadapi persoalan. Kemampuan ini dapat membantu seseorang menjadi lebih adaptif ketika menghadapi perubahan dan tantangan.



4. Meningkatkan rasa percaya diri



Ketika berhasil menyelesaikan proyek kreatif, sekecil apa pun, seseorang dapat merasakan pencapaian pribadi. Pengalaman tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa dirinya mampu belajar, berkembang, dan menghasilkan sesuatu.



5. Membantu menemukan makna dalam kehidupan



Aktivitas kreatif dapat menjadi sarana untuk mengenali minat, nilai, dan identitas pribadi. Melalui proses menciptakan sesuatu, seseorang dapat menemukan cara untuk menghubungkan pengalaman hidup dengan tujuan yang dianggap penting.



Meskipun demikian, kreativitas bukan pengganti bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental. Manfaat psikologisnya juga dapat berbeda pada setiap individu, tergantung pada jenis kegiatan, motivasi, dan kondisi masing-masing.



Kesimpulan



Menjadikan kreativitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup bukan berarti kamu harus selalu memiliki ide luar biasa atau menghasilkan karya setiap hari. Kreativitas lebih dari sekadar kemampuan artistik. Kreativitas merupakan cara berpikir dan menjalani kehidupan dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, fleksibilitas, serta keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru.



Menurut perspektif psikologi, kreativitas dapat dikembangkan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Mulailah dengan membangun rasa ingin tahu, memberikan ruang untuk bereksperimen, menciptakan rutinitas kreatif, memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat, memperkaya pengalaman, serta menghubungkan aktivitas kreatif dengan nilai dan tujuan hidup.



Kamu tidak perlu menunggu menjadi seseorang yang berbakat untuk mulai hidup secara kreatif. Sebaliknya, kreativitas dapat tumbuh karena kamu bersedia memberikan ruang bagi dirimu untuk belajar dan bereksplorasi.



Ingatlah bahwa kehidupan yang kreatif tidak selalu dipenuhi pencapaian besar. Terkadang, kreativitas justru terlihat dari keberanian untuk mencoba pendekatan berbeda, menemukan keindahan dalam hal sederhana, dan melihat peluang di tengah keterbatasan.



Jadi, mulailah dari hal kecil hari ini. Tuliskan satu ide, pelajari sesuatu yang baru, buat sesuatu dengan tanganmu sendiri, atau temukan cara berbeda untuk menyelesaikan rutinitas.



