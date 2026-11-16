7 Pelajaran tentang Ketertarikan yang Perlu Kita Pelajari demi Cinta Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ketertarikan sering kali menjadi awal dari sebuah kisah cinta. Ada sesuatu dalam diri seseorang yang membuat kita ingin mengenalnya lebih jauh. Bisa jadi karena senyumnya, cara berbicaranya, kepribadiannya, kecerdasannya, atau bahkan hal sederhana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa disadari, rasa tertarik tersebut perlahan tumbuh menjadi keinginan untuk selalu dekat, menghabiskan waktu bersama, dan membangun hubungan yang lebih dalam.



Namun, apakah ketertarikan saja cukup untuk membuat sebuah hubungan bertahan lama?



Dalam psikologi, ketertarikan romantis merupakan sesuatu yang cukup kompleks. Perasaan tertarik tidak hanya dipengaruhi oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan emosional, kesamaan nilai, rasa aman, hingga bagaimana seseorang memperlakukan kita. Itulah sebabnya, terkadang kita bisa tertarik kepada seseorang yang sebenarnya belum tentu cocok menjadi pasangan hidup.



Kita juga perlu memahami bahwa cinta bukan sekadar tentang menemukan seseorang yang membuat jantung berdebar. Cinta yang sehat membutuhkan kesadaran, kedewasaan emosional, komunikasi, dan kemampuan untuk menerima bahwa setiap orang memiliki kekurangan.



Memahami ketertarikan dapat membantu kita mengenali perasaan sendiri, menghindari hubungan yang tidak sehat, serta membangun hubungan yang lebih bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), terdapat tujuh pelajaran tentang ketertarikan yang perlu kita pelajari demi cinta menurut perspektif psikologi.



1. Ketertarikan tidak selalu berarti kecocokan



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika jatuh cinta adalah menganggap bahwa rasa tertarik yang kuat merupakan tanda bahwa seseorang memang ditakdirkan untuk kita.



Padahal, ketertarikan dan kecocokan merupakan dua hal yang berbeda.



Kita mungkin merasa sangat tertarik kepada seseorang karena penampilannya, pembawaannya yang percaya diri, atau sikapnya yang penuh perhatian. Kehadirannya membuat kita bersemangat dan ingin terus berkomunikasi dengannya. Akan tetapi, ketika mulai mengenalnya lebih dalam, kita mungkin menemukan bahwa cara berpikir, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang dimilikinya sangat berbeda dengan kita.



Dalam psikologi hubungan, ketertarikan awal sering kali dipengaruhi oleh kesan pertama dan daya tarik interpersonal. Sementara itu, kecocokan lebih berkaitan dengan keselarasan nilai, kebutuhan emosional, pola komunikasi, dan harapan dalam hubungan.



Misalnya, kita bisa tertarik kepada seseorang yang memiliki kepribadian spontan dan penuh kejutan. Namun, jika kita sendiri membutuhkan stabilitas dan kepastian, perbedaan tersebut mungkin menjadi tantangan ketika hubungan mulai serius.



Pelajaran yang perlu kita pahami adalah jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa seseorang merupakan pasangan yang tepat hanya karena kita memiliki perasaan yang kuat kepadanya.



Berikan waktu untuk mengenal karakter, kebiasaan, cara menyelesaikan masalah, serta bagaimana dia memperlakukan orang lain.



Sebab, ketertarikan mungkin membuat kita ingin memulai hubungan, tetapi kecocokan dan komitmenlah yang membantu hubungan tersebut berkembang.



2. Kita sering tertarik kepada seseorang karena merasa memiliki kesamaan



Pernahkah kita bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi rasanya seperti sudah mengenalnya sejak lama?



Percakapan terasa mengalir, selera humor terasa cocok, dan banyak hal yang ternyata memiliki kesamaan. Kita menyukai hal-hal yang sama, memiliki pandangan hidup yang serupa, atau bahkan mempunyai pengalaman masa lalu yang hampir mirip.



Fenomena ini dapat dijelaskan melalui prinsip kesamaan atau similarity attraction dalam psikologi.



Manusia cenderung merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dalam sikap, minat, nilai, maupun cara pandang terhadap kehidupan. Kesamaan dapat membuat interaksi terasa lebih mudah karena kita merasa dipahami dan diterima.



Ketika bertemu seseorang yang memiliki pandangan serupa, kita mungkin merasa tidak perlu terlalu banyak menjelaskan diri sendiri. Ada perasaan bahwa orang tersebut bisa memahami apa yang kita pikirkan dan rasakan.



Namun, bukan berarti pasangan harus memiliki semua kesukaan dan pemikiran yang sama.



Justru, hubungan yang sehat tetap membutuhkan ruang bagi perbedaan. Kita bisa memiliki hobi yang berbeda, selera musik yang tidak sama, atau cara menikmati waktu luang yang berlainan. Hal terpenting adalah bagaimana kedua orang saling menghargai perbedaan tersebut.



Kesamaan nilai-nilai mendasar seperti kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan pandangan mengenai masa depan biasanya lebih penting daripada kesamaan dalam hal-hal kecil.



Pelajaran dari hal ini adalah carilah seseorang yang bukan hanya menyenangkan untuk diajak berbicara, tetapi juga memiliki nilai kehidupan yang bisa berjalan searah dengan kita.



3. Rasa aman secara emosional lebih penting daripada sekadar membuat jantung berdebar



Ketika tertarik kepada seseorang, kita sering mengaitkannya dengan perasaan berdebar, gugup, penasaran, dan sulit berhenti memikirkannya.



Perasaan tersebut memang bisa menjadi bagian dari pengalaman jatuh cinta. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu rasa aman secara emosional.



Dalam hubungan romantis, rasa aman emosional berarti kita merasa nyaman menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus takut dihakimi, direndahkan, atau ditinggalkan karena menunjukkan kelemahan.



Kita bisa menyampaikan pendapat tanpa merasa terancam. Kita bisa mengungkapkan kesedihan tanpa dianggap berlebihan. Bahkan, ketika melakukan kesalahan, kita tetap diperlakukan dengan hormat.



Psikologi keterikatan atau attachment theory menjelaskan bahwa pengalaman hubungan awal dapat memengaruhi bagaimana seseorang membangun kedekatan emosional ketika dewasa. Sebagian orang merasa nyaman dengan kedekatan, sementara sebagian lainnya mungkin merasa takut ditinggalkan atau justru kesulitan membuka diri.



Itulah mengapa rasa aman menjadi bagian penting dalam hubungan yang sehat.



Coba bayangkan dua situasi.



Pertama, kita bersama seseorang yang membuat kita selalu penasaran, tetapi juga sering merasa cemas karena sikapnya tidak konsisten. Hari ini dia begitu perhatian, besok menghilang tanpa penjelasan.



Kedua, kita bersama seseorang yang mungkin tidak selalu memberikan kejutan romantis, tetapi konsisten menunjukkan perhatian, menghargai perasaan, dan mampu berkomunikasi dengan baik.



Keduanya mungkin menghadirkan perasaan yang berbeda. Namun, untuk membangun hubungan jangka panjang, konsistensi dan rasa aman merupakan fondasi yang sangat berharga.



Pelajarannya adalah jangan hanya mencari seseorang yang membuat kita berdebar-debar. Carilah juga seseorang yang membuat hati kita merasa tenang.



4. Ketertarikan bisa tumbuh melalui kedekatan dan interaksi yang konsisten



Tidak semua kisah cinta dimulai dengan cinta pada pandangan pertama.



Ada hubungan yang awalnya biasa saja, tetapi perlahan berkembang setelah dua orang semakin sering berinteraksi. Mereka mulai mengenal kebiasaan masing-masing, memahami karakter, dan menemukan kenyamanan dalam kebersamaan.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengembangkan perasaan lebih positif terhadap sesuatu setelah terpapar secara berulang.



Dalam konteks hubungan, interaksi yang berulang dapat membuka kesempatan untuk membangun keakraban dan mengenal seseorang secara lebih mendalam.



Misalnya, dua orang yang awalnya hanya berteman di tempat kerja mulai sering berbincang. Mereka saling membantu, berbagi cerita, dan menghabiskan waktu bersama. Dari interaksi sederhana tersebut, muncul rasa nyaman yang kemudian berkembang menjadi ketertarikan.



Namun, kedekatan saja tidak otomatis menghasilkan cinta. Kualitas interaksi tetap penting.



Jika seseorang terus-menerus menunjukkan perilaku yang tidak menghargai, kedekatan justru dapat membuat kita semakin memahami bahwa hubungan tersebut tidak cocok.



Karena itu, jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan pertemuan pertama. Berikan kesempatan untuk mengenal karakter aslinya melalui waktu dan pengalaman bersama.



Cinta yang bertumbuh secara perlahan terkadang memiliki fondasi yang lebih kuat karena dibangun melalui proses saling mengenal.



Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketertarikan tidak selalu harus dipaksakan sejak awal. Terkadang, perasaan tumbuh ketika dua orang memberikan kesempatan untuk saling mengenal dengan tulus.



5. Jangan sampai kita mencintai seseorang hanya karena ingin mengisi kekosongan dalam diri



Ada kalanya seseorang membuat kita tertarik bukan semata-mata karena kepribadiannya, melainkan karena kehadirannya memberikan sesuatu yang sedang kita butuhkan.



Mungkin kita sedang merasa kesepian, membutuhkan perhatian, ingin dihargai, atau sedang berusaha melupakan pengalaman cinta yang menyakitkan.



Ketika seseorang datang dan memberikan perhatian, kita bisa merasa sangat terikat kepadanya. Kita mulai menganggapnya sebagai sosok yang mampu menyembuhkan semua luka dan membuat kehidupan terasa lebih baik.



Padahal, ada perbedaan antara mencintai seseorang dan membutuhkan seseorang agar kita tidak merasa kesepian.



Dalam psikologi, kebutuhan akan kedekatan dan penerimaan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kita memang membutuhkan hubungan sosial yang hangat. Namun, ketika seluruh kebahagiaan dan harga diri bergantung pada pasangan, hubungan tersebut berisiko menjadi tidak seimbang.



Contohnya, kita mungkin tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut kembali sendirian. Kita memaklumi perilaku yang menyakitkan karena merasa tidak akan menemukan orang lain yang bersedia menerima kita.



Inilah alasan mengapa mengenal dan menghargai diri sendiri menjadi bagian penting sebelum membangun hubungan romantis.



Kita perlu belajar bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasangan. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat dua orang saling bertumbuh, bukan tempat salah satunya harus terus-menerus menyelamatkan yang lain.



Bukan berarti kita harus sempurna atau menyelesaikan semua masalah pribadi sebelum jatuh cinta. Setiap orang memiliki luka, kekurangan, dan kebutuhan emosional.



Namun, kita perlu memiliki kesadaran bahwa pasangan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup.



Pelajarannya adalah cintailah seseorang karena kita menghargai siapa dirinya, bukan hanya karena kita membutuhkan kehadirannya untuk mengisi kekosongan dalam diri.



6. Ketertarikan yang sehat membutuhkan rasa ingin tahu, bukan sekadar asumsi



Ketika mulai menyukai seseorang, terkadang kita lebih banyak membayangkan daripada benar-benar mengenalnya.



Kita menganggap dia memiliki sifat tertentu hanya karena cara berbicaranya. Kita mengira dia akan menjadi pasangan yang perhatian karena sesekali menunjukkan sikap romantis. Bahkan, kita mungkin sudah membayangkan masa depan bersama seseorang yang sebenarnya belum sepenuhnya kita pahami.



Fenomena ini berkaitan dengan kecenderungan idealisasi dalam hubungan romantis.



Ketika memiliki perasaan terhadap seseorang, kita terkadang lebih mudah memperhatikan hal-hal positif dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan harapan kita.



Akibatnya, kita tidak selalu jatuh cinta kepada orang yang sebenarnya, tetapi kepada gambaran tentang dirinya yang kita bangun dalam pikiran.



Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu mengembangkan rasa ingin tahu yang sehat.



Cobalah mengenal seseorang melalui percakapan yang lebih bermakna. Cari tahu bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia memperlakukan orang lain, apa yang dianggap penting dalam hidup, serta bagaimana dia memandang komitmen.



Jangan hanya memperhatikan bagaimana seseorang bersikap ketika semuanya berjalan menyenangkan. Perhatikan juga bagaimana dia bereaksi ketika menghadapi perbedaan pendapat, kekecewaan, atau situasi yang tidak sesuai keinginannya.



Kita juga perlu berani menerima kenyataan ketika menemukan sesuatu yang berbeda dari ekspektasi.



Seseorang tidak harus sempurna agar layak dicintai. Namun, kita tetap berhak menentukan apakah karakter dan perilakunya sesuai dengan kebutuhan hubungan yang ingin kita bangun.



Pelajaran pentingnya adalah jangan terburu-buru mencintai gambaran seseorang. Kenali manusia yang sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangannya.



7. Ketertarikan bisa menjadi awal cinta, tetapi tindakanlah yang menunjukkan keseriusan



Perasaan tertarik memang menyenangkan. Kita ingin selalu berkomunikasi, memperhatikan hal-hal kecil, dan mencari alasan untuk bertemu.



Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan membutuhkan lebih dari sekadar perasaan.



Seseorang mungkin mengatakan bahwa dia menyukai kita, tetapi apakah tindakannya mencerminkan perkataan tersebut?



Apakah dia menghargai waktu kita? Apakah dia bersedia mendengarkan ketika kita sedang menghadapi masalah? Apakah dia mampu mengakui kesalahan? Apakah dia menunjukkan usaha yang seimbang dalam mempertahankan hubungan?



Dalam psikologi hubungan, salah satu konsep yang penting adalah komitmen. Komitmen berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan hubungan dan kesediaan untuk berinvestasi di dalamnya.



Hubungan yang sehat tidak dibangun hanya melalui kata-kata romantis, melainkan juga melalui tindakan sehari-hari.



Misalnya, seseorang yang benar-benar menghargai hubungan tidak hanya hadir ketika sedang membutuhkan perhatian. Dia juga berusaha menjaga komunikasi, menghormati batasan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa.



Bukan berarti pasangan harus selalu sempurna atau tidak pernah melakukan kesalahan. Perbedaan pendapat dan konflik merupakan bagian yang wajar dalam hubungan.



Namun, yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah bagaimana kedua orang menghadapi masalah tersebut.



Apakah mereka bersedia saling mendengarkan? Apakah mereka mau memperbaiki kesalahan? Ataukah salah satunya selalu menyalahkan dan mengabaikan perasaan pasangannya?



Cinta yang matang tidak hanya berbicara tentang seberapa besar perasaan kita kepada seseorang, tetapi juga tentang seberapa baik kita memperlakukannya.



Pelajarannya adalah jangan hanya menilai seseorang dari bagaimana dia membuat kita merasa saat awal hubungan. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan kita secara konsisten setelah hubungan berkembang.



Penutup: Memahami Ketertarikan Membantu Kita Menemukan Cinta yang Lebih Sehat



Ketertarikan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Kita bisa tertarik kepada seseorang karena penampilannya, kepribadiannya, kesamaan pemikiran, atau kenyamanan yang muncul ketika menghabiskan waktu bersama.



Namun, perasaan tertarik bukanlah satu-satunya hal yang menentukan kualitas sebuah hubungan.



Ada banyak hal yang perlu kita pelajari sebelum membangun cinta yang lebih dewasa. Kita perlu memahami perbedaan antara ketertarikan dan kecocokan, menghargai kesamaan sekaligus perbedaan, membangun rasa aman emosional, serta belajar mengenali seseorang tanpa terlalu cepat mengidealkannya.



Kita juga perlu memahami bahwa hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat kita kehilangan jati diri. Cinta bukan tentang menggantungkan seluruh kebahagiaan kepada orang lain, melainkan tentang dua individu yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik.



Pada akhirnya, seseorang yang tepat bukan selalu orang yang memberikan perasaan paling menggebu-gebu. Terkadang, dia adalah orang yang mampu membuat kita merasa dihargai, didengarkan, diterima, dan tetap memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri.



Sebab, cinta yang baik bukan hanya tentang menemukan seseorang yang membuat kita jatuh hati, tetapi juga menemukan seseorang yang bersama-sama mau menjaga hati dan membangun hubungan dengan penuh tanggung jawab.



Jangan hanya bertanya, "Seberapa besar ketertarikanku kepadanya?" Cobalah juga bertanya, "Apakah hubungan ini membuat kami tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik?"



