Jika Kamu Ingin Mencoba untuk Percaya pada Orang Lain, Cobalah Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit untuk percaya kepada orang lain? Mungkin kamu pernah dikecewakan oleh seseorang yang sangat kamu percaya. Mungkin juga kamu pernah dikhianati, dibohongi, atau disakiti oleh orang yang sebelumnya kamu anggap tidak akan pernah melakukan hal tersebut kepadamu.



Pengalaman seperti itu terkadang meninggalkan luka yang tidak mudah hilang. Bahkan, setelah waktu berlalu dan orang-orang baru datang ke dalam hidupmu, kamu tetap merasa kesulitan untuk membuka diri. Ada perasaan takut bahwa kejadian yang sama akan terulang kembali. Kamu ingin percaya, tetapi ada bagian dari dirimu yang terus mengingatkan agar tidak terlalu berharap kepada siapa pun.



Akhirnya, kamu mulai menjaga jarak. Kamu lebih berhati-hati dalam bercerita, sulit menerima kebaikan orang lain, dan sering mempertanyakan ketulusan seseorang. Ketika ada orang yang menunjukkan perhatian, kamu justru bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tulus atau hanya memiliki maksud tertentu.



Jika kamu pernah berada dalam situasi seperti ini, perlu kamu ketahui bahwa kesulitan mempercayai orang lain bukan berarti kamu adalah seseorang yang buruk atau tidak bisa menjalin hubungan yang sehat. Bisa jadi, hal tersebut merupakan cara dirimu melindungi diri dari kemungkinan terluka kembali.



Namun, ada satu hal yang perlu kamu pahami: melindungi diri memang penting, tetapi jangan sampai rasa takut membuatmu kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus.



Dalam psikologi, kepercayaan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Kepercayaan tidak terbentuk dalam semalam, melainkan berkembang melalui pengalaman, konsistensi, komunikasi, dan rasa aman yang dibangun bersama.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/11), jika kamu ingin mulai belajar percaya kepada orang lain, kamu tidak harus langsung membuka seluruh isi hatimu. Kamu bisa memulainya secara perlahan melalui lima cara berikut ini.



1. Mulailah dengan Memberikan Kepercayaan dalam Hal-Hal Kecil



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika seseorang sulit percaya kepada orang lain adalah merasa bahwa kepercayaan harus diberikan secara penuh atau tidak sama sekali.



Padahal, kepercayaan tidak harus dibangun dengan cara yang besar. Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, kamu bisa mulai mempercayai seseorang untuk menjaga cerita sederhana yang kamu bagikan. Kamu bisa meminta bantuan kecil kepada teman, menerima pendapat seseorang, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diandalkan.



Dalam psikologi, pendekatan seperti ini berkaitan dengan pembentukan kepercayaan secara bertahap. Pengalaman positif yang berulang dapat membantu seseorang merasa lebih aman dalam menjalin hubungan.



Ketika seseorang menunjukkan bahwa perkataannya sesuai dengan tindakannya, kamu akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempercayainya.



Kamu juga tidak perlu langsung memberikan kepercayaan kepada seseorang hanya karena mereka bersikap baik kepadamu. Berikan waktu untuk melihat bagaimana mereka memperlakukanmu dalam berbagai keadaan.



Ingatlah bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang harus diberikan sekaligus. Kamu berhak memberikannya sedikit demi sedikit sesuai dengan pengalaman yang kamu rasakan.



2. Belajar Membedakan Orang Baru dengan Orang yang Pernah Menyakitimu



Ketika seseorang pernah mengalami pengkhianatan, tidak jarang pengalaman tersebut memengaruhi cara mereka memandang orang lain.



Seseorang yang pernah dibohongi mungkin akan merasa sulit mempercayai perkataan orang baru. Seseorang yang pernah ditinggalkan mungkin akan terus merasa takut kehilangan, bahkan ketika sedang berada dalam hubungan yang baik.



Tanpa disadari, pengalaman masa lalu bisa membuat seseorang menganggap bahwa semua orang memiliki kemungkinan untuk melakukan hal yang sama.



Padahal, tidak semua orang memiliki karakter, nilai, dan cara memperlakukan orang lain yang serupa.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan generalisasi pengalaman, yaitu ketika seseorang menggunakan pengalaman sebelumnya untuk membentuk harapan terhadap situasi yang baru.



Misalnya, kamu pernah memiliki teman yang memanfaatkan kebaikanmu. Setelah kejadian itu, kamu menjadi sulit mempercayai teman-teman yang lain karena takut kembali dimanfaatkan.



Padahal, orang yang baru kamu kenal belum tentu memiliki niat yang sama dengan orang yang pernah menyakitimu.



Cobalah belajar menilai seseorang berdasarkan perilakunya sendiri, bukan berdasarkan kesalahan yang pernah dilakukan orang lain.



Tentu saja, kamu tetap perlu berhati-hati. Jangan mengabaikan tanda-tanda perilaku yang tidak sehat hanya demi membuktikan bahwa kamu sudah bisa percaya.



Namun, berikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya.



Masa lalu memang bisa menjadi pelajaran, tetapi jangan biarkan masa lalu menentukan bagaimana kamu memperlakukan setiap orang yang datang ke dalam hidupmu.



3. Belajar Mengomunikasikan Perasaan dan Ketakutanmu



Tidak semua orang bisa memahami apa yang sedang kamu rasakan jika kamu tidak pernah mengungkapkannya.



Terkadang, seseorang yang sulit percaya justru memilih diam ketika merasa tidak nyaman. Mereka menyimpan kecurigaan, memendam rasa takut, dan berharap orang lain bisa memahami apa yang ada di dalam pikirannya.



Sayangnya, kebiasaan seperti ini justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan.



Jika kamu ingin membangun kepercayaan, cobalah belajar mengomunikasikan perasaanmu secara jujur dan tenang.



Misalnya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman, kamu bisa mengatakannya tanpa harus langsung menuduh atau menyalahkan.



Kamu bisa berkata, "Aku terkadang membutuhkan waktu untuk merasa nyaman dengan orang lain karena pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi, aku berharap kita bisa membangun kepercayaan secara perlahan."



Kalimat sederhana seperti itu dapat membantu orang lain memahami keadaanmu.



Dalam psikologi, komunikasi terbuka memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional. Ketika dua orang mampu menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan batasan masing-masing, hubungan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara sehat.



Namun, perlu diingat bahwa kamu tidak harus menceritakan seluruh pengalaman traumatis atau masa lalumu kepada siapa pun.



Pilihlah orang yang memang sudah menunjukkan sikap menghargai dan bisa menjaga batasan pribadimu.



Kamu berhak menentukan kapan harus bercerita, kepada siapa kamu ingin terbuka, dan seberapa banyak hal yang ingin kamu bagikan.



4. Jangan Selalu Menganggap Hal Buruk Akan Terjadi



Ketika kamu terlalu sering mengalami kekecewaan, pikiranmu mungkin terbiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk.



Misalnya, ketika seseorang terlambat membalas pesan, kamu langsung berpikir bahwa mereka mulai tidak peduli. Ketika seseorang bersikap sedikit berbeda, kamu merasa bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu.



Padahal, belum tentu semua hal tersebut memiliki makna negatif.



Bisa saja orang tersebut sedang sibuk, memiliki masalah pribadi, atau sekadar sedang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Kebiasaan memikirkan kemungkinan buruk secara berlebihan dapat membuat hubungan terasa melelahkan. Kamu mungkin terus mencari tanda-tanda pengkhianatan, bahkan ketika belum ada bukti yang mendukung kekhawatiran tersebut.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan pola pikir negatif dan kewaspadaan berlebihan.



Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan belajar memeriksa kembali pikiranmu sebelum mengambil kesimpulan.



Ketika muncul pikiran negatif, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apakah aku memiliki bukti bahwa orang ini benar-benar sedang berbohong?



Apakah ada kemungkinan lain yang lebih masuk akal?



Apakah aku sedang menilai keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu?



Apakah aku sudah mencoba membicarakan hal ini dengan orang yang bersangkutan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantumu membedakan antara fakta dan asumsi.



Bukan berarti kamu harus selalu berpikir positif atau mengabaikan intuisi. Sebaliknya, kamu sedang belajar agar tidak membiarkan ketakutan mengambil alih seluruh keputusanmu.



Kamu boleh berhati-hati, tetapi jangan sampai setiap kebaikan orang lain selalu kamu curigai.



5. Pahami Bahwa Percaya kepada Orang Lain Bukan Berarti Menghilangkan Batasan Diri



Hal terpenting yang perlu kamu pahami ketika belajar mempercayai orang lain adalah bahwa kepercayaan tidak sama dengan membiarkan siapa pun memperlakukanmu sesuka hati.



Kamu tetap boleh memiliki batasan. Kamu tetap boleh mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman. Kamu juga tetap berhak menjauh dari seseorang yang berulang kali menunjukkan perilaku tidak menghargaimu.



Terkadang, orang yang pernah disakiti merasa bahwa untuk bisa kembali percaya, mereka harus menjadi pribadi yang lebih terbuka, tidak mudah curiga, dan selalu memberikan kesempatan kedua.



Padahal, membangun kepercayaan yang sehat justru membutuhkan kemampuan untuk mengenali batasan diri sendiri.



Dalam psikologi hubungan, batasan pribadi atau personal boundaries merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Batasan membantu seseorang memahami apa yang bisa diterima, apa yang membuatnya tidak nyaman, dan bagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain.



Misalnya, kamu boleh mengatakan bahwa kamu tidak nyaman jika seseorang sering mengingkari janji. Kamu juga boleh meminta kejujuran, menghargai privasi, dan mengharapkan komunikasi yang baik.



Orang yang benar-benar menghargaimu tidak harus selalu menyetujui semua keinginanmu, tetapi mereka akan berusaha menghormati batasan yang kamu miliki.



Jangan pernah merasa bersalah karena ingin menjaga dirimu sendiri.



Belajar percaya bukan berarti menjadi seseorang yang mudah dibohongi. Justru, kamu sedang belajar memberikan kepercayaan secara bijaksana kepada orang-orang yang memang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkannya.



Penutup: Tidak Apa-Apa Jika Kamu Membutuhkan Waktu untuk Kembali Percaya



Pada akhirnya, belajar mempercayai orang lain memang bukan perkara mudah, terutama jika kamu pernah mengalami pengalaman yang membuatmu kehilangan rasa aman.



Mungkin ada hari ketika kamu merasa sudah bisa membuka diri, tetapi pada hari berikutnya kamu kembali merasa takut. Mungkin ada saat ketika kamu ingin dekat dengan seseorang, tetapi pikiranmu terus mengingatkan tentang kemungkinan disakiti.



Tidak apa-apa. Kamu tidak harus memaksakan diri untuk berubah dalam waktu singkat.



Proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu, kesabaran, dan pengalaman yang sehat. Kamu bisa memulainya dengan memberikan kepercayaan dalam hal kecil, belajar melihat orang baru sebagai individu yang berbeda, mengomunikasikan perasaan, mengelola pikiran negatif, serta tetap menjaga batasan diri.



Satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa tidak semua orang yang datang ke dalam hidupmu akan menyakitimu. Masih ada orang-orang yang tulus, yang mampu menghargai kehadiranmu, menjaga kepercayaanmu, dan menerima dirimu tanpa harus membuatmu merasa tidak aman.



Jangan biarkan pengalaman buruk membuatmu menutup seluruh pintu kesempatan.



Kamu boleh belajar dari masa lalu tanpa harus terus hidup di dalamnya.



Sebab, tujuan belajar percaya bukanlah memastikan bahwa tidak akan ada orang yang mengecewakanmu lagi. Tujuannya adalah membangun hubungan yang lebih sehat, mampu mengenali siapa yang layak dipercaya, dan tetap memiliki keberanian untuk membuka hati tanpa kehilangan kemampuan melindungi diri sendiri.



