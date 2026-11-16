10 Hal yang Bisa Membuat Kamu Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik Secara Signifikan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi orang tua adalah salah satu perjalanan paling menantang sekaligus paling bermakna dalam kehidupan manusia. Tidak ada sekolah yang benar-benar mengajarkan bagaimana menjadi ayah atau ibu yang sempurna. Sebagian besar orang belajar melalui pengalaman, meniru pola asuh orang tuanya, melakukan kesalahan, memperbaiki diri, dan perlahan memahami kebutuhan anak.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: menjadi orang tua yang baik bukan berarti harus selalu benar, tidak pernah marah, atau mampu memenuhi semua keinginan anak. Menjadi orang tua yang baik berarti mampu menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa aman, dicintai, dihargai, sekaligus dibimbing untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa pengalaman anak bersama orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosional, kemampuan sosial, pembentukan kepribadian, kepercayaan diri, hingga cara anak menjalin hubungan ketika dewasa.



Kabar baiknya, menjadi orang tua yang lebih baik bukanlah sesuatu yang membutuhkan perubahan besar dalam semalam. Justru, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang luar biasa.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat 10 hal yang bisa membuat kamu menjadi orang tua yang jauh lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan, psikologi keluarga, dan penelitian tentang hubungan orang tua dan anak.



1. Belajar Mengendalikan Emosi Sebelum Mengendalikan Perilaku Anak

Salah satu kemampuan terpenting yang harus dimiliki orang tua adalah kemampuan mengelola emosi sendiri.



Banyak orang tua berharap anak mampu mengendalikan amarah, tidak berteriak, tidak menangis berlebihan, dan bersikap tenang ketika menghadapi masalah. Namun, terkadang orang tua justru kesulitan melakukan hal yang sama.



Ketika anak menumpahkan makanan, merusak barang, menolak mandi, tidak mau belajar, atau terus-menerus merengek, sebagian orang tua langsung bereaksi dengan kemarahan.



Mereka membentak, mengancam, atau memberikan hukuman karena merasa perilaku anak harus segera dihentikan.



Padahal, menurut psikologi perkembangan, anak masih berada dalam proses mempelajari kemampuan mengatur emosi. Bagian otak yang berperan dalam pengendalian impuls, perencanaan, dan pengambilan keputusan, yaitu korteks prefrontal, berkembang secara bertahap hingga masa dewasa muda.



Artinya, anak belum tentu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya seperti orang dewasa.



Di sinilah peran orang tua menjadi sangat penting.



Anak belajar mengelola emosi bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga dengan mengamati bagaimana orang tuanya menghadapi situasi sulit.



Jika orang tua terbiasa berteriak ketika marah, anak dapat menganggap bahwa berteriak adalah cara yang normal untuk menyelesaikan konflik.



Sebaliknya, jika orang tua mampu mengambil jeda, berbicara dengan tenang, dan menyampaikan perasaan tanpa menyakiti orang lain, anak mendapatkan contoh nyata tentang pengelolaan emosi.



Apa yang bisa dilakukan?

- Ketika mulai marah, berhentilah berbicara selama beberapa detik.

- Tarik napas dalam-dalam sebelum memberikan respons.

- Jika emosi terlalu tinggi, ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri selama anak tetap berada dalam kondisi aman.

- Hindari memberikan hukuman ketika sedang kehilangan kendali.

- Jelaskan perasaan dengan bahasa sederhana, seperti, "Ayah sedang kesal, jadi Ayah mau menenangkan diri sebentar."

Ingat, mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau menyembunyikan perasaan. Kamu tetap boleh merasa marah, kecewa, dan lelah. Hal terpenting adalah bagaimana kamu mengekspresikannya.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang tidak pernah marah. Anak membutuhkan orang tua yang tahu bagaimana mengelola kemarahannya.

2. Berikan Perhatian Penuh, Bukan Sekadar Kehadiran Fisik

Banyak orang tua merasa sudah memberikan perhatian karena selalu berada di rumah bersama anak.



Namun, ada perbedaan besar antara hadir secara fisik dan hadir secara emosional.



Orang tua bisa duduk di samping anak selama berjam-jam, tetapi pikirannya sibuk dengan pekerjaan, media sosial, pesan WhatsApp, atau berbagai masalah lainnya.



Akibatnya, anak mungkin merasa tidak benar-benar diperhatikan.



Dalam psikologi, kualitas hubungan orang tua dan anak berkaitan erat dengan konsep responsive parenting, yaitu kemampuan orang tua untuk mengenali, memahami, dan merespons kebutuhan anak secara tepat.



Anak membutuhkan pengalaman bahwa ketika mereka ingin bercerita, menunjukkan sesuatu, atau meminta bantuan, ada seseorang yang bersedia memberikan perhatian.



Hal ini membantu membangun rasa aman dan kedekatan emosional.



Perhatian penuh juga tidak harus dilakukan selama berjam-jam. Terkadang, 15–20 menit interaksi berkualitas dapat memberikan pengalaman yang sangat berarti.



Misalnya, ketika anak sedang bercerita tentang sekolah, letakkan ponsel dan dengarkan ceritanya.



Jangan langsung memotong pembicaraan, menghakimi, atau memberikan nasihat sebelum memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.



Cobalah bertanya:

- "Hari ini apa yang paling menyenangkan di sekolah?"

- "Ada sesuatu yang membuat kamu sedih hari ini?"

- "Apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ayah atau Ibu?"

- "Menurut kamu, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu?"

Yang paling penting bukanlah seberapa banyak pertanyaan yang kamu ajukan, melainkan apakah anak merasa didengarkan.



Apa yang bisa dilakukan?

1. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk berinteraksi dengan anak.

2. Hindari menggunakan ponsel ketika sedang berbicara dengannya.

3. Ikuti aktivitas yang disukai anak, meskipun aktivitas tersebut terlihat sederhana.

4. Dengarkan cerita anak tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

5. Tunjukkan ketertarikan terhadap hal-hal kecil yang dianggap penting oleh anak.

Ketika anak merasa diperhatikan, mereka cenderung lebih nyaman untuk terbuka kepada orang tua.



Jangan sampai suatu hari anak lebih memilih menceritakan masalah hidupnya kepada orang lain karena merasa orang tuanya tidak pernah benar-benar mendengarkan.

3. Bangun Kelekatan Emosional yang Aman dengan Anak

Dalam psikologi perkembangan terdapat konsep yang sangat penting bernama attachment theory atau teori kelekatan.



Teori ini dikembangkan oleh psikolog John Bowlby dan kemudian diteliti lebih lanjut oleh Mary Ainsworth.



Secara sederhana, teori kelekatan menjelaskan bahwa hubungan emosional antara anak dan pengasuh utamanya berperan penting dalam membentuk rasa aman serta cara anak menjalin hubungan dengan orang lain.



Anak yang memiliki hubungan kelekatan aman cenderung memiliki pengalaman bahwa orang tuanya merupakan tempat yang dapat diandalkan ketika mereka membutuhkan perlindungan, kenyamanan, dan dukungan.



Hal ini bukan berarti anak harus selalu menempel kepada orang tua.



Justru, rasa aman dapat membantu anak lebih berani mengeksplorasi lingkungan, mencoba pengalaman baru, dan mengembangkan kemandirian.



Bayangkan seorang anak yang sedang bermain di taman.



Ia mungkin sesekali melihat ke arah ibunya untuk memastikan bahwa ibunya masih ada. Setelah merasa aman, ia kembali bermain dan menjelajahi lingkungan.



Itulah salah satu gambaran sederhana bagaimana rasa aman dapat mendukung keberanian anak.



Sebaliknya, jika orang tua sering mengabaikan kebutuhan emosional anak, bersikap tidak konsisten, atau memberikan kasih sayang hanya ketika anak berperilaku baik, anak dapat mengalami kesulitan memahami apakah orang tuanya dapat diandalkan.



Bagaimana membangun kelekatan yang aman?

- Peluk anak ketika ia membutuhkan kenyamanan.

- Respons tangisan anak dengan mencoba memahami penyebabnya.

- Tepati janji yang diberikan.

- Berikan perhatian ketika anak meminta bantuan.

- Hindari mempermalukan anak ketika ia menunjukkan emosi.

- Tunjukkan kasih sayang secara konsisten, bukan hanya ketika anak mendapatkan prestasi.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kualitas hubungan dibangun melalui pengalaman sehari-hari.



Tidak harus selalu ada momen istimewa. Mengantar anak sekolah, makan bersama, membaca cerita sebelum tidur, atau mendengarkan keluhannya juga merupakan kesempatan membangun kedekatan.



Jadilah tempat yang membuat anak merasa aman untuk kembali, bukan tempat yang membuatnya takut untuk pulang.

4. Berhenti Membandingkan Anak dengan Anak Lain

Salah satu kesalahan yang cukup sering dilakukan orang tua adalah membandingkan kemampuan anak dengan saudara, teman, sepupu, atau anak tetangga.



Contohnya:

- "Lihat kakakmu, dia rajin belajar. Kenapa kamu tidak?"

- "Anak tetangga sudah bisa membaca, kamu masih belum."

- "Temanmu selalu mendapatkan nilai bagus. Kamu harus seperti dia."

- "Kenapa kamu tidak sepintar anak lain?"

Sebagian orang tua menganggap perbandingan tersebut dapat memotivasi anak agar berkembang lebih baik.



Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan membandingkan anak secara negatif justru berpotensi merusak harga diri dan kepercayaan dirinya.



Anak bisa mulai merasa bahwa dirinya tidak cukup baik.



Lebih buruk lagi, anak dapat mengembangkan keyakinan bahwa kasih sayang dan penerimaan orang tua bergantung pada kemampuannya mengalahkan orang lain.



Psikolog Albert Bandura melalui teori social learning menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan. Sementara itu, teori motivasi dan konsep self-determination menekankan pentingnya kompetensi dan penerimaan dalam mendukung perkembangan individu.



Anak membutuhkan kesempatan untuk merasakan bahwa dirinya mampu berkembang berdasarkan kemampuan dan usahanya sendiri.



Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan, minat, temperamen, dan kekuatan yang berbeda.



Ada anak yang cepat dalam matematika, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami hubungan sosial.



Ada anak yang pandai berbicara, tetapi kesulitan berkonsentrasi.



Ada pula anak yang memiliki kemampuan artistik luar biasa, meskipun prestasi akademiknya biasa saja.



Tugas orang tua bukan menciptakan anak yang selalu lebih unggul daripada anak lain.



Tugas orang tua adalah membantu anak mengenali dan mengembangkan potensinya.



Apa yang bisa dilakukan?



Daripada mengatakan:



"Kamu kalah pintar dibandingkan temanmu."



Cobalah mengatakan:



"Kemarin kamu belum memahami soal ini, tetapi sekarang kamu sudah bisa mengerjakannya. Itu perkembangan yang bagus."



Daripada mengatakan:



"Kakakmu jauh lebih rajin."



Cobalah mengatakan:



"Ayah tahu kamu sedang berusaha. Mari kita cari cara supaya belajar menjadi lebih mudah."



Fokuslah pada perkembangan anak dibandingkan orang lain.



Anak perlu memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi juga tentang menjadi lebih baik dibandingkan dirinya sendiri di masa lalu.

5. Ajarkan Disiplin Tanpa Kekerasan dan Ancaman

Disiplin merupakan bagian penting dalam pengasuhan.



Anak membutuhkan aturan, batasan, dan konsekuensi agar dapat memahami tanggung jawab serta belajar membedakan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.



Namun, disiplin tidak sama dengan hukuman keras.



Sebagian orang tua masih percaya bahwa anak harus ditakuti agar patuh. Mereka menggunakan bentakan, ancaman, penghinaan, bahkan hukuman fisik untuk mengendalikan perilaku anak.



Masalahnya, kepatuhan yang muncul karena rasa takut tidak selalu berarti anak memahami alasan di balik aturan tersebut.



Anak mungkin berhenti melakukan sesuatu karena takut dimarahi, bukan karena memahami mengapa perilaku tersebut salah.



Dalam jangka panjang, pola disiplin yang terlalu keras dapat berkaitan dengan peningkatan masalah perilaku dan kesulitan emosional pada anak.



Salah satu pendekatan yang lebih konstruktif adalah authoritative parenting, yaitu pola asuh yang menggabungkan kehangatan emosional dengan aturan dan batasan yang jelas.



Orang tua tetap memiliki otoritas, tetapi menggunakan komunikasi, konsistensi, dan penjelasan yang sesuai dengan usia anak.



Contohnya:



Ketika anak melempar mainan, jangan langsung berteriak.



Katakan:



"Mainan bukan untuk dilempar. Kalau kamu melemparnya, mainan bisa rusak atau melukai seseorang. Sekarang kita simpan dulu mainannya."



Ketika anak menolak membereskan kamar, jelaskan bahwa membereskan mainan merupakan tanggung jawabnya.



Berikan konsekuensi yang masuk akal dan berkaitan dengan perilaku tersebut.



Prinsip disiplin yang sehat:

1. Aturan harus jelas dan mudah dipahami.

2. Konsekuensi harus konsisten.

3. Hindari hukuman yang mempermalukan anak.

4. Jelaskan alasan di balik aturan.

5. Berikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan.

6. Hargai perilaku positif yang ditunjukkan anak.

Orang tua juga perlu memahami bahwa disiplin membutuhkan kesabaran.



Anak tidak akan langsung memahami seluruh aturan hanya karena sudah diberi tahu satu kali.



Terkadang, orang tua harus mengulang penjelasan berkali-kali sampai anak benar-benar mampu menerapkannya.



Tujuan disiplin bukan membuat anak takut kepada orang tua, melainkan membantu anak belajar mengendalikan dirinya sendiri.

6. Hargai Perasaan Anak, Jangan Menganggap Emosinya Berlebihan

Pernahkah anak menangis hanya karena es krimnya jatuh?



Atau marah karena tidak dibelikan mainan?



Bagi orang dewasa, masalah tersebut mungkin terlihat sangat kecil. Namun, bagi anak, pengalaman tersebut bisa terasa sangat besar.



Kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah meremehkan perasaan anak.



Contohnya:

- "Begitu saja menangis."

- "Kamu terlalu cengeng."

- "Tidak usah sedih, itu bukan masalah besar."

- "Anak laki-laki tidak boleh menangis."

- "Kamu harus kuat."

Pernyataan seperti ini dapat membuat anak merasa bahwa emosinya tidak diterima.



Padahal, kemampuan mengenali dan memahami emosi merupakan bagian penting dari perkembangan psikologis.



Dalam psikologi, terdapat konsep emotion coaching, yang menekankan pentingnya membantu anak mengenali, memberi nama, memahami, dan mengelola perasaannya.



Orang tua tidak harus selalu memenuhi keinginan anak untuk menunjukkan bahwa perasaannya dihargai.



Ada perbedaan antara menerima emosi dan membenarkan semua perilaku.



Misalnya, ketika anak marah karena tidak boleh bermain ponsel, kamu bisa mengatakan:



"Ayah tahu kamu kecewa karena belum boleh bermain ponsel. Kamu boleh merasa kecewa, tetapi kita tetap harus mengikuti aturan waktu bermain."



Dengan cara ini, anak belajar bahwa perasaan mereka dapat diterima, tetapi tidak semua tindakan boleh dilakukan.



Cara melatih kecerdasan emosional anak:

- Bantu anak mengenali nama emosinya.

- Dengarkan alasan di balik perasaannya.

- Jangan langsung menyuruh anak berhenti menangis.

- Ajarkan cara menenangkan diri.

- Berikan contoh bagaimana mengungkapkan emosi secara sehat.

- Tetap tegakkan batasan ketika emosi anak berubah menjadi perilaku yang menyakiti orang lain.

Misalnya, ketika anak memukul adiknya karena marah, katakan:



"Kamu boleh marah, tetapi tidak boleh memukul. Kalau kamu kesal, katakan apa yang membuatmu marah."



Dengan demikian, anak belajar bahwa emosi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau disembunyikan.



Emosi adalah bagian alami dari kehidupan yang perlu dipahami dan dikelola.

7. Berikan Kesempatan kepada Anak untuk Mandiri dan Membuat Keputusan

Banyak orang tua terlalu ingin melindungi anak.



Mereka mengatur hampir seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari pakaian yang harus dikenakan, makanan yang harus dimakan, teman yang boleh diajak bermain, hingga aktivitas yang harus dilakukan.



Pada tingkat tertentu, pengawasan memang diperlukan.



Namun, terlalu banyak mengendalikan anak dapat menghambat kesempatan mereka untuk belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab.



Psikologi motivasi, khususnya teori Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan, menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar berupa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Otonomi berarti memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pilihan dan keputusan yang memengaruhi dirinya.



Anak yang diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan secara bertahap dapat belajar memahami konsekuensi, mengembangkan rasa percaya diri, dan membangun kemandirian.



Misalnya:



Daripada selalu menentukan pakaian anak, berikan dua pilihan yang sesuai.



Daripada selalu memerintahkan anak membereskan mainan tanpa penjelasan, ajak ia membuat rutinitas membereskan mainan setelah bermain.



Daripada langsung menyelesaikan setiap masalah anak, tanyakan terlebih dahulu bagaimana menurutnya masalah tersebut bisa diselesaikan.



Apa yang bisa dilakukan?



Sesuaikan tanggung jawab dengan usia dan kemampuan anak.

- Anak kecil dapat belajar memilih pakaian dan merapikan mainan.

- Anak usia sekolah dapat mulai mengatur perlengkapan sekolah dan jadwal belajar.

- Anak yang lebih besar dapat dilibatkan dalam pengelolaan uang saku dan pengambilan keputusan sederhana.

- Remaja dapat diberikan ruang lebih luas untuk menentukan minat, tujuan, dan pilihan yang bertanggung jawab.

Biarkan anak melakukan kesalahan kecil selama masih dalam batas aman.



Jika anak lupa membawa buku, jangan selalu terburu-buru menyelamatkannya. Gunakan pengalaman tersebut untuk membantunya belajar mempersiapkan perlengkapan sekolah.



Tentu saja, memberikan kebebasan bukan berarti membiarkan anak tanpa pengawasan.



Orang tua tetap bertanggung jawab menyediakan batasan yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.



Anak yang mandiri bukanlah anak yang tidak membutuhkan orang tua, melainkan anak yang mendapatkan bekal untuk menghadapi kehidupan dengan kemampuannya sendiri.

8. Jadilah Teladan, Bukan Hanya Pemberi Nasihat

Salah satu kenyataan penting dalam pengasuhan adalah bahwa anak sering kali lebih memperhatikan tindakan orang tua daripada perkataannya.



Orang tua bisa berkali-kali mengatakan bahwa berbohong adalah perilaku buruk.



Namun, jika anak melihat orang tuanya sering berbohong, ia akan menerima pesan yang bertentangan.



Orang tua bisa meminta anak mengurangi penggunaan ponsel, tetapi jika dirinya sendiri terus-menerus bermain ponsel, pesan tersebut menjadi kurang meyakinkan.



Psikolog Albert Bandura menjelaskan melalui teori pembelajaran sosial bahwa manusia dapat mempelajari perilaku dengan mengamati dan meniru orang lain.



Dalam kehidupan anak, orang tua merupakan salah satu model perilaku yang paling berpengaruh.



Anak mengamati bagaimana orang tua berbicara, memperlakukan orang lain, menyelesaikan konflik, menghadapi kegagalan, dan menunjukkan kasih sayang.



Karena itu, jika kamu ingin memiliki anak yang jujur, tunjukkan kejujuran.



Jika ingin memiliki anak yang sopan, perlakukan orang lain dengan sopan.



Jika ingin memiliki anak yang bertanggung jawab, tunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.



Jika ingin anak mampu meminta maaf, jangan merasa terlalu gengsi untuk meminta maaf kepada anak.



Contohnya, ketika kamu membentak anak karena sedang lelah, kamu bisa mengatakan:



"Tadi Ayah berbicara terlalu keras. Itu bukan cara yang baik. Ayah minta maaf. Lain kali Ayah akan berusaha berbicara lebih tenang."



Tindakan tersebut justru memberikan pelajaran penting.



Anak belajar bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi orang yang bertanggung jawab bersedia mengakui dan memperbaikinya.



Beberapa kebiasaan sederhana yang bisa menjadi teladan:

- Mengucapkan terima kasih.

- Meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

- Menepati janji.

- Menghargai orang yang berbeda pendapat.

- Membaca dan belajar secara rutin.

- Mengelola kemarahan tanpa kekerasan.

- Menyelesaikan masalah melalui komunikasi.

Jangan hanya bertanya apakah anak sudah menjadi pribadi yang baik.



Tanyakan juga kepada diri sendiri apakah perilaku sehari-hari kita sudah memberikan contoh yang baik kepadanya.

9. Fokus pada Usaha dan Proses, Bukan Hanya Hasil

Sebagian orang tua terlalu menekankan hasil akhir.



Anak mendapatkan nilai 95 dipuji, sedangkan anak mendapatkan nilai 70 dimarahi.



Anak memenangkan perlombaan dianggap membanggakan, sedangkan anak yang kalah dianggap kurang berusaha.



Padahal, keberhasilan anak tidak seharusnya hanya diukur dari prestasi akademik atau pencapaian tertentu.



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu pola pikir bahwa kemampuan seseorang dapat dikembangkan melalui proses belajar, usaha, strategi yang tepat, dan pengalaman.



Anak yang memiliki pola pikir berkembang cenderung melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir tersebut.



Misalnya, ketika anak mendapatkan nilai buruk, jangan langsung mengatakan:



"Kamu memang tidak pintar matematika."



Cobalah mengatakan:



"Bagian mana yang menurutmu paling sulit? Mari kita pelajari bersama."



Ketika anak gagal dalam perlombaan, jangan langsung menyalahkan kemampuannya.



Katakan:



"Kamu sudah berani mencoba. Sekarang kita bisa belajar dari pengalaman ini untuk kesempatan berikutnya."



Namun, memuji usaha bukan berarti memuji setiap tindakan tanpa melihat kualitasnya.



Pujian yang baik sebaiknya spesifik dan jujur.



Contohnya:

- "Kamu sudah berusaha menyelesaikan soal yang sulit."

- "Ayah melihat kamu tetap mencoba meskipun tadi sempat kesulitan."

- "Cara kamu membagi waktu belajar minggu ini sudah lebih baik."

- "Kamu berani meminta bantuan ketika tidak memahami sesuatu."

Pujian seperti ini membantu anak memahami bahwa proses belajar memiliki nilai penting.



Selain itu, hindari memberikan label permanen seperti "anak jenius", "anak malas", atau "anak nakal".



Label dapat membatasi cara anak memandang dirinya sendiri.



Lebih baik fokus pada perilaku yang dapat diperbaiki dan kemampuan yang dapat dikembangkan.



Ajarkan anak bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih baik.

10. Jangan Lupa Memperbaiki Diri Sendiri sebagai Orang Tua

Hal terakhir ini mungkin merupakan salah satu yang paling penting.



Banyak orang tua menghabiskan begitu banyak energi untuk memperbaiki perilaku anak, tetapi lupa memperbaiki dirinya sendiri.



Mereka ingin anak lebih sabar, tetapi tidak belajar mengelola kemarahan.



Mereka ingin anak lebih disiplin, tetapi tidak memiliki kebiasaan yang konsisten.



Mereka ingin anak terbuka, tetapi jarang memberikan ruang untuk percakapan yang jujur.



Mereka ingin anak menghargai orang lain, tetapi sering merendahkan orang di sekitarnya.



Padahal, kualitas pengasuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis orang tua.



Orang tua yang terus-menerus mengalami stres, kelelahan, tekanan pekerjaan, atau konflik rumah tangga mungkin lebih sulit merespons kebutuhan anak dengan sabar.



Dalam psikologi keluarga, kondisi orang tua merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas interaksi dalam keluarga.



Karena itu, menjaga kesehatan psikologis diri sendiri bukan tindakan egois.



Justru, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pengasuhan.



Kamu tidak bisa memberikan perhatian emosional secara optimal jika terus-menerus mengabaikan kebutuhan diri sendiri.



Apa yang bisa dilakukan?

1. Kenali hal-hal yang sering memicu kemarahan.

2. Pelajari pola pengasuhan yang kamu terima ketika kecil.

3. Sadari kebiasaan buruk yang mungkin tanpa sadar kamu tiru dari orang tua terdahulu.

4. Luangkan waktu untuk beristirahat.

5. Jaga komunikasi dengan pasangan.

6. Jangan ragu meminta bantuan ketika merasa kewalahan.

7. Belajar tentang psikologi perkembangan dan kebutuhan anak.

Satu hal yang sangat penting: kamu tidak harus mengulangi semua pola pengasuhan yang pernah kamu alami.



Jika dahulu kamu dibesarkan dengan bentakan, bukan berarti kamu harus membesarkan anak dengan cara yang sama.



Jika dahulu perasaanmu sering diabaikan, kamu bisa belajar menjadi orang tua yang lebih mampu mendengarkan.



Jika dahulu kamu tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, kamu bisa memberikan ruang tersebut kepada anakmu.



Masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang menjadi orang tua, tetapi bukan berarti masa lalu harus menentukan seluruh masa depan keluarga.



Menjadi orang tua yang lebih baik dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa diri sendiri juga masih perlu belajar dan berkembang.



Kesimpulan: Anak Tidak Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna

Menjadi orang tua yang baik bukanlah tentang memenuhi seluruh kebutuhan materi anak, memberikan pendidikan terbaik, atau memastikan anak selalu mendapatkan prestasi tinggi.



Lebih dari itu, menjadi orang tua yang baik adalah tentang membangun hubungan yang sehat, memberikan rasa aman, mengajarkan nilai kehidupan, dan membantu anak mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dunia.



Sepuluh hal yang bisa mulai kamu praktikkan adalah:

1. Belajar mengendalikan emosi sebelum mengendalikan perilaku anak.

2. Memberikan perhatian penuh, bukan sekadar kehadiran fisik.

3. Membangun kelekatan emosional yang aman.

4. Berhenti membandingkan anak dengan anak lain.

5. Mengajarkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman.

6. Menghargai perasaan anak.

7. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri.

8. Menjadi teladan melalui tindakan sehari-hari.

9. Menghargai usaha dan proses, bukan hanya hasil.

10. Terus memperbaiki diri sebagai orang tua.

Tidak perlu mempraktikkan semuanya secara sempurna mulai besok.



Mulailah dari satu perubahan sederhana. Misalnya, mendengarkan anak tanpa bermain ponsel, mengurangi kebiasaan membentak, atau meluangkan waktu khusus untuk bermain bersama.



Lakukan secara konsisten dan evaluasi perkembangannya.



Ingatlah bahwa anak mungkin tidak akan mengingat semua nasihat yang pernah kamu berikan. Namun, pengalaman emosional yang mereka rasakan ketika tumbuh bersama orang tuanya dapat menjadi bagian penting dari cara mereka memandang diri sendiri dan dunia.



Suatu hari nanti, ketika anak sudah dewasa, yang paling berharga bukanlah seberapa sering kamu berhasil membuatnya patuh.



Melainkan apakah ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya berharga, mampu menghadapi kesulitan, berani mengambil keputusan, dan selalu memiliki pengalaman tentang kasih sayang yang sehat.



Jangan hanya berusaha membesarkan anak yang sukses. Berusahalah membesarkan manusia yang sehat secara emosional, memiliki karakter baik, mampu mencintai dirinya sendiri, dan dapat memperlakukan orang lain dengan baik.



