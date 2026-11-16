6 Alasan Mengapa Kita Diam-Diam Merindukan Kekacauan yang Katanya Kita Benci Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sesuatu yang terasa kontradiktif dalam diri manusia. Kita sering mengatakan bahwa kita menginginkan kehidupan yang tenang, stabil, teratur, dan jauh dari masalah. Kita ingin hubungan yang tidak penuh drama, pekerjaan yang tidak menguras pikiran, serta hari-hari yang bisa dijalani tanpa kejutan yang melelahkan. Kita mengeluh ketika hidup terasa berantakan dan berharap suatu hari semuanya bisa berjalan sesuai rencana.



Namun, anehnya, ketika hidup mulai benar-benar tenang, sebagian dari kita justru merasa gelisah.



Hari-hari berjalan biasa saja. Tidak ada konflik besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah mendadak, dan tidak ada situasi yang memaksa kita berpikir terlalu keras. Semuanya tampak baik-baik saja. Akan tetapi, muncul perasaan asing yang sulit dijelaskan: bosan, hampa, kehilangan gairah, bahkan seperti ada sesuatu yang kurang.



Pada titik tertentu, kita mulai merindukan hal-hal yang dahulu membuat kita lelah.



Kita merindukan percakapan panjang yang penuh emosi, hubungan yang naik turun, kesibukan yang membuat kita hampir tidak punya waktu untuk diri sendiri, atau situasi tidak terduga yang dahulu sering kita keluhkan. Kita bahkan terkadang membuka kembali kenangan tentang masa-masa paling kacau dalam hidup, bukan karena ingin mengulang penderitaannya, melainkan karena masa itu terasa lebih hidup dibandingkan keadaan sekarang.



Mengapa hal seperti ini bisa terjadi?



Dalam psikologi, fenomena tersebut dapat dipahami melalui beberapa konsep, mulai dari kebutuhan akan stimulasi, pola keterikatan emosional, kebiasaan terhadap stres, hingga cara otak membentuk hubungan antara intensitas emosi dan perasaan hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat enam alasan mengapa kita diam-diam merindukan kekacauan yang sebenarnya kita benci.



1. Otak Kita Bisa Terbiasa dengan Intensitas Emosi, Bukan Ketenangan



Salah satu alasan mengapa seseorang merindukan kekacauan adalah karena otaknya sudah terbiasa hidup dalam intensitas emosional yang tinggi.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan penuh tekanan. Setiap hari ada masalah yang harus diselesaikan, konflik yang harus dihadapi, pekerjaan yang menumpuk, atau hubungan yang membuat emosinya terus berubah. Dalam situasi seperti itu, tubuh dan pikiran terbiasa berada dalam kondisi siaga.



Ketika kehidupan akhirnya membaik, semua tekanan tersebut perlahan menghilang. Tidak ada lagi masalah besar yang harus dipikirkan. Tidak ada konflik yang perlu diselesaikan. Namun, alih-alih merasa lega, orang tersebut justru merasa seperti kehilangan sesuatu.



Hal ini berkaitan dengan proses adaptasi psikologis dan fisiologis terhadap stres.



Ketika seseorang terlalu sering mengalami tekanan, sistem respons stres tubuh dapat menjadi terbiasa menghadapi situasi yang menuntut kewaspadaan. Adrenalin dan kortisol merupakan bagian dari sistem biologis yang membantu tubuh merespons ancaman dan tuntutan.



Ketika rangsangan tersebut berkurang, seseorang mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih tenang.



Ketenangan yang seharusnya terasa nyaman justru bisa terasa asing.



Inilah mengapa sebagian orang sulit menikmati kehidupan yang stabil. Bukan karena ketenangan itu buruk, tetapi karena pikiran mereka belum terbiasa menganggap ketenangan sebagai sesuatu yang aman dan menyenangkan.



Mereka sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan, sehingga lupa bagaimana rasanya sekadar hidup tanpa harus selalu bersiap menghadapi masalah.



Terkadang, yang kita rindukan bukan masalahnya, melainkan intensitas perasaan yang dahulu menyertainya.



2. Kekacauan Memberikan Sensasi Bahwa Kita Sedang Benar-Benar Hidup



Pernahkah kamu merasa bahwa kehidupan yang penuh masalah justru terasa lebih berwarna dibandingkan kehidupan yang semuanya berjalan normal?



Ada hari-hari ketika kita merasa sangat marah, sangat bahagia, sangat kecewa, atau sangat bersemangat. Emosi datang silih berganti dan membuat setiap peristiwa terasa memiliki arti yang besar.



Sebaliknya, kehidupan yang stabil sering kali terasa monoton. Bangun pagi, bekerja, makan, beristirahat, lalu mengulang rutinitas yang sama keesokan harinya.



Tidak ada sesuatu yang terlalu menggembirakan, tetapi juga tidak ada sesuatu yang terlalu menyedihkan.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep sensation seeking, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari pengalaman yang memberikan stimulasi, variasi, dan intensitas tertentu.



Sebagian orang memang memiliki kebutuhan stimulasi yang lebih tinggi. Mereka mudah merasa bosan ketika kehidupan berjalan terlalu monoton dan cenderung tertarik pada pengalaman yang memberikan sensasi kuat.



Kekacauan sering menyediakan semua itu.



Pertengkaran menciptakan ketegangan. Ketidakpastian menciptakan antisipasi. Hubungan yang tidak stabil menghadirkan emosi yang berubah-ubah. Bahkan masalah yang melelahkan sekalipun bisa membuat seseorang merasa bahwa hidupnya sedang berlangsung dengan penuh intensitas.



Ada perbedaan antara merasa nyaman dan merasa hidup. Sayangnya, sebagian orang tanpa sadar menganggap keduanya sebagai hal yang sama.



Akibatnya, ketika kehidupan menjadi tenang, mereka salah mengartikan kebosanan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah.



Padahal, hidup yang tidak dipenuhi drama bukan berarti hidup kehilangan makna.



Kita hanya perlu belajar menemukan kegembiraan dari hal-hal yang tidak selalu ekstrem: percakapan sederhana, pencapaian kecil, hubungan yang sehat, perjalanan baru, atau kegiatan yang membuat kita berkembang.



Sebab, kehidupan yang bermakna tidak harus selalu penuh kejutan.



3. Kita Sering Menganggap Sesuatu yang Familiar sebagai Sesuatu yang Aman



Manusia memiliki kecenderungan untuk merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang sudah dikenalnya, bahkan ketika sesuatu tersebut sebenarnya tidak menyenangkan.



Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep familiarity atau efek keterbiasaan.



Contohnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik mungkin menganggap pertengkaran sebagai bagian normal dari sebuah hubungan. Baginya, komunikasi yang penuh ketegangan bukan sesuatu yang aneh karena itulah pola yang selama ini ia kenal.



Ketika dewasa, ia mungkin bertemu seseorang yang komunikatif, konsisten, dan tidak suka memperbesar masalah.



Anehnya, hubungan tersebut justru terasa membingungkan.



Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada ancaman ditinggalkan. Tidak ada permainan emosi. Namun, ia merasa kurang tertarik atau bahkan mempertanyakan apakah hubungan itu benar-benar memiliki perasaan yang kuat.



Mengapa?



Salah satu penjelasannya berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment patterns.



Pengalaman hubungan pada masa awal kehidupan dapat memengaruhi cara seseorang memahami kedekatan, kepercayaan, dan keamanan emosional. Jika seseorang terbiasa menghadapi hubungan yang tidak konsisten, ia mungkin membawa ekspektasi tertentu ketika membangun hubungan pada masa dewasa.



Ia bisa saja tanpa sadar mengasosiasikan cinta dengan kecemasan, perhatian dengan perjuangan, dan kedekatan dengan ketidakpastian.



Akibatnya, hubungan yang sehat terasa asing, sedangkan hubungan yang penuh gejolak terasa lebih mudah dikenali.



Namun, penting untuk dipahami bahwa pengalaman masa kecil tidak otomatis menentukan seluruh kehidupan seseorang. Pola keterikatan dapat berubah melalui pengalaman baru, hubungan yang sehat, dan proses refleksi diri.



Kita bisa belajar bahwa dicintai tidak harus membuat kita terus-menerus merasa takut kehilangan.



Kadang-kadang, kita bukan merindukan kekacauan. Kita hanya sedang mencari sesuatu yang terasa familiar.



4. Ketidakpastian Bisa Membuat Kita Terus-Menerus Menunggu Sesuatu



Ada alasan lain yang cukup menarik mengapa manusia bisa sulit melepaskan situasi yang penuh kekacauan: ketidakpastian dapat menciptakan dorongan psikologis yang sangat kuat.



Coba ingat hubungan yang komunikasinya tidak konsisten.



Hari ini seseorang memberikan perhatian luar biasa. Besok ia menghilang. Lusa ia kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.



Situasi semacam ini membuat pikiran terus bekerja.



Kita menunggu pesan, menebak maksud perkataan, mengingat percakapan sebelumnya, dan mencoba memahami perubahan sikap orang tersebut.



Anehnya, justru ketidakpastian itulah yang membuat kita sulit melepaskan perhatian.



Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep intermittent reinforcement atau penguatan berselang. Konsep ini menjelaskan bahwa perilaku yang sesekali mendapatkan imbalan secara tidak terduga dapat menjadi sangat sulit dihentikan.



Misalnya, seseorang yang sesekali mendapatkan perhatian setelah berkali-kali diabaikan mungkin justru semakin terdorong untuk terus menunggu perhatian berikutnya.



Hal ini bukan berarti semua hubungan yang tidak stabil otomatis menghasilkan ketergantungan. Namun, pola penghargaan yang tidak konsisten memang dapat memperkuat perilaku menunggu dan mencari kepastian.



Kita mulai lebih fokus pada kemungkinan mendapatkan momen menyenangkan berikutnya daripada memperhatikan bagaimana hubungan tersebut sebenarnya memperlakukan kita.



Ketika hubungan itu berakhir, yang dirindukan terkadang bukan orangnya secara utuh, melainkan sensasi menunggu, berharap, dan membayangkan kemungkinan yang belum terjadi.



Kita kehilangan sesuatu yang selama ini memenuhi ruang pikiran.



Itulah sebabnya melepaskan kekacauan terkadang terasa lebih sulit daripada yang kita bayangkan.



Kita bukan hanya sedang meninggalkan sebuah situasi, tetapi juga sedang menghentikan kebiasaan mental yang sudah berlangsung lama.



5. Kita Merindukan Versi Diri Kita yang Dulu, Bukan Kehidupan yang Dulu



Tidak semua kerinduan terhadap masa lalu sebenarnya merupakan kerinduan terhadap peristiwa yang pernah terjadi.



Terkadang, kita hanya merindukan diri sendiri ketika berada di masa tersebut.



Mungkin dahulu kita memiliki banyak teman, sering bepergian, melakukan hal-hal spontan, atau menjalani kehidupan yang penuh cerita. Ada banyak peristiwa yang membuat kita tertawa, marah, menangis, dan merasa terhubung dengan orang lain.



Meskipun masa itu penuh masalah, kita mengingatnya sebagai periode yang memiliki banyak warna.



Sekarang keadaan mungkin sudah berbeda. Kita lebih dewasa, lebih berhati-hati, lebih sibuk dengan tanggung jawab, dan lebih memahami konsekuensi dari setiap keputusan.



Kehidupan menjadi lebih teratur, tetapi terkadang kita merasa kehilangan spontanitas.



Fenomena ini dapat dikaitkan dengan nostalgia.



Dalam psikologi, nostalgia bukan sekadar mengingat masa lalu. Nostalgia juga dapat membantu seseorang mempertahankan rasa kesinambungan identitas, yaitu perasaan bahwa dirinya yang sekarang masih terhubung dengan dirinya pada masa lalu.



Ketika mengingat masa-masa yang kacau, kita mungkin sebenarnya sedang mengingat keberanian, kebebasan, spontanitas, dan semangat yang pernah kita miliki.



Kita merindukan masa ketika semuanya terasa mungkin.



Masalahnya, ingatan manusia tidak selalu bekerja seperti rekaman video yang objektif. Kita cenderung mengingat beberapa bagian pengalaman dengan lebih kuat daripada bagian lainnya.



Dalam nostalgia, pengalaman menyenangkan bisa terasa lebih menonjol, sementara rasa lelah, kecemasan, dan penderitaan yang menyertainya perlahan memudar.



Akibatnya, masa lalu terlihat jauh lebih indah daripada kenyataan yang sebenarnya.



Kita lalu berpikir bahwa kehidupan dahulu lebih baik, padahal mungkin yang kita rindukan hanyalah perasaan menjadi diri sendiri dengan cara yang berbeda.



Karena itu, daripada mencoba mengulang kekacauan masa lalu, kita bisa bertanya kepada diri sendiri: kualitas apa dari diri kita yang dahulu sebenarnya ingin kita hidupkan kembali?



Mungkin jawabannya adalah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, kemampuan menikmati momen, atau keinginan untuk lebih banyak terhubung dengan orang lain.



Semua itu bisa kita hadirkan kembali tanpa harus mengulang penderitaan yang sama.



6. Kita Belum Sepenuhnya Mengenal Cara Menikmati Ketenangan



Alasan terakhir mungkin menjadi yang paling mendasar.



Banyak orang tahu bagaimana menghadapi masalah, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana menikmati kehidupan ketika masalah tersebut sudah tidak ada.



Kita terbiasa menyelesaikan sesuatu, mengejar target, memenuhi tuntutan, dan memikirkan hal-hal yang belum selesai. Pikiran terus diarahkan pada sesuatu yang harus dicapai atau diperbaiki.



Ketika semuanya mulai terkendali, kita kehilangan tujuan jangka pendek yang selama ini memenuhi pikiran.



Tidak ada lagi masalah mendesak yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi seseorang yang harus diyakinkan. Tidak ada lagi situasi yang memaksa kita untuk terus bergerak.



Kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri.



Dan ternyata, keheningan tidak selalu mudah dihadapi.



Dalam kehidupan modern, banyak orang mengisi waktu kosong dengan hiburan, media sosial, pekerjaan tambahan, atau aktivitas tanpa henti. Ketika tidak ada sesuatu yang harus dilakukan, mereka justru merasa tidak nyaman.



Hal ini dapat berkaitan dengan kesulitan menghadapi pengalaman internal, seperti pikiran yang mengganggu, perasaan kesepian, atau ketidakpuasan terhadap kehidupan sendiri.



Kekacauan terkadang menjadi pengalih perhatian yang efektif.



Selama ada masalah, kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita bisa terus menyalahkan keadaan, sibuk memperbaiki situasi, atau mencari jawaban atas perilaku orang lain.



Namun, ketika keadaan menjadi tenang, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dihindari mulai muncul.



Apakah kita benar-benar bahagia dengan kehidupan sekarang?



Apakah kita menjalani kehidupan yang kita inginkan atau hanya mengikuti tuntutan orang lain?



Apakah kita merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang?



Apakah selama ini kita terlalu sibuk bertahan hingga lupa menikmati hidup?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu nyaman, tetapi bisa menjadi awal dari pemahaman diri yang lebih baik.



Ketenangan membutuhkan kemampuan untuk hadir dalam kehidupan saat ini tanpa harus terus mencari sesuatu yang bisa membuat emosi kita bergerak ekstrem.



Kita perlu belajar bahwa tidak semua hari harus istimewa. Tidak semua hubungan harus penuh gairah. Tidak semua waktu luang harus diisi dengan sesuatu yang produktif.



Ada kalanya kehidupan yang baik justru terlihat sangat sederhana.



Bangun pagi tanpa kecemasan. Menjalani pekerjaan tanpa tekanan berlebihan. Pulang ke rumah tanpa membawa konflik. Berbicara dengan seseorang tanpa harus takut disalahpahami.



Hal-hal seperti itu mungkin tidak menghasilkan cerita dramatis, tetapi justru menjadi fondasi kehidupan yang sehat.



Jadi, Apakah Merindukan Kekacauan Berarti Kita Tidak Bahagia dengan Ketenangan?



Tidak selalu.



Merindukan masa lalu, menginginkan pengalaman baru, atau merasa bosan dengan rutinitas merupakan bagian yang wajar dari pengalaman manusia.



Yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang terus-menerus menciptakan masalah, mempertahankan hubungan yang menyakitkan, atau kembali ke situasi yang merugikan hanya karena merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang stabil.



Jika hal tersebut terjadi berulang kali, mungkin ada pola emosional yang perlu dipahami lebih dalam.



Kita perlu membedakan antara merindukan intensitas dan merindukan penderitaan.



Kita boleh merindukan spontanitas tanpa harus kembali pada kehidupan yang tidak teratur. Kita boleh menginginkan gairah tanpa harus menjalani hubungan yang penuh ketidakpastian. Kita boleh mencari tantangan tanpa harus menciptakan masalah yang sebenarnya tidak perlu.



Kehidupan yang tenang juga bisa penuh warna.



Kita bisa mencari petualangan baru, mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan, membangun hubungan yang lebih dalam, mengejar impian, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang.



Semua itu memberikan stimulasi tanpa harus mengorbankan kesehatan emosional.



Pada akhirnya, kedewasaan bukan berarti kita harus menghilangkan seluruh kebutuhan akan kegembiraan, kejutan, dan intensitas. Kedewasaan justru berarti kita mulai memahami bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang tidak merusak diri sendiri.



Penutup: Mungkin Kita Tidak Merindukan Kekacauannya, Melainkan Perasaan yang Pernah Kita Miliki di Dalamnya



Ada satu hal yang menarik tentang manusia: kita sering menginginkan sesuatu ketika memilikinya, tetapi baru memahami nilainya setelah kehilangannya.



Dahulu kita menginginkan kehidupan yang tenang karena lelah menghadapi kekacauan. Namun, ketika ketenangan akhirnya datang, kita justru merindukan beberapa bagian dari kehidupan yang dahulu kita tinggalkan.



Kita merindukan percakapan panjang, kejutan yang tidak terduga, keberanian mengambil risiko, perasaan jatuh cinta, dan pengalaman yang membuat hari-hari terasa berbeda.



Namun, mungkin bukan kekacauan itu sendiri yang kita rindukan.



Mungkin kita hanya merindukan perasaan menjadi hidup, merasa terhubung, memiliki sesuatu untuk dinantikan, dan menjadi seseorang yang penuh semangat menghadapi hari esok.



Kita tidak harus kembali ke masa-masa paling berantakan untuk menemukan semua itu.



Sebab, ada perbedaan besar antara kehidupan yang penuh warna dan kehidupan yang penuh luka.



Kita boleh menjalani kehidupan yang menarik tanpa harus menjadikannya rumit. Kita boleh memiliki emosi yang kuat tanpa harus terus-menerus terluka. Kita boleh mencari pengalaman baru tanpa harus kehilangan rasa aman.



Barangkali, tantangan terbesar dalam hidup bukanlah belajar bertahan ketika semuanya berantakan, melainkan belajar merasa cukup ketika semuanya baik-baik saja.



Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah kehidupan tanpa cerita.



Ketenangan adalah ketika kita tidak lagi membutuhkan kekacauan hanya untuk merasa bahwa kita sedang hidup.

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