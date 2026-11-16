7 Alasan Mengapa Orang Sulit Meninggalkan Pasangannya yang Toxic Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Hubungan asmara seharusnya menjadi tempat seseorang merasa aman, dihargai, dicintai, dan diterima apa adanya. Namun, kenyataannya tidak semua hubungan berjalan seperti yang diharapkan. Ada hubungan yang justru dipenuhi pertengkaran, manipulasi emosional, rasa takut, kecemburuan berlebihan, hingga perlakuan yang merendahkan harga diri. Ironisnya, meskipun menyadari bahwa hubungan tersebut tidak sehat, banyak orang tetap memilih bertahan dan merasa sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya.



Bagi sebagian orang, pertanyaan yang sering muncul mungkin sederhana: mengapa seseorang tidak segera pergi ketika sudah mengetahui bahwa pasangannya toxic? Mengapa mereka masih mempertahankan hubungan yang membuat mereka sering menangis, kecewa, bahkan kehilangan jati diri?



Dari sudut pandang psikologi, meninggalkan hubungan toxic ternyata bukan perkara sesederhana mengambil keputusan untuk berpisah. Ada banyak faktor emosional, psikologis, dan sosial yang membuat seseorang terikat pada hubungan yang sebenarnya menyakitkan. Perasaan cinta, ketergantungan emosional, ketakutan akan kesendirian, pengalaman masa lalu, hingga manipulasi psikologis dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki kekuatan untuk pergi.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat tujuh alasan mengapa seseorang sulit meninggalkan pasangan yang toxic menurut psikologi.



1. Terjebak dalam Trauma Bonding atau Ikatan Trauma



Salah satu alasan paling kuat mengapa seseorang sulit meninggalkan pasangan toxic adalah fenomena yang dikenal sebagai trauma bonding. Istilah ini menggambarkan ikatan emosional yang dapat terbentuk dalam hubungan yang melibatkan perlakuan menyakitkan, manipulasi, atau ketimpangan kekuasaan, terutama ketika perlakuan buruk diselingi dengan momen kasih sayang.



Dalam hubungan seperti ini, pasangan mungkin sering menyakiti, mengabaikan, merendahkan, atau membuat seseorang merasa tidak berharga. Namun, setelah pertengkaran besar, pasangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat perhatian, meminta maaf, memberikan hadiah, atau menunjukkan kasih sayang secara berlebihan.



Pergantian antara perlakuan buruk dan perlakuan manis inilah yang dapat membuat seseorang semakin terikat secara emosional.



Secara psikologis, pola tersebut dapat berkaitan dengan intermittent reinforcement, yaitu penguatan perilaku yang diberikan secara tidak konsisten. Ketika kasih sayang datang secara tidak terduga, seseorang bisa menjadi semakin terpaku pada harapan bahwa perlakuan baik tersebut akan kembali.



Akibatnya, korban tidak hanya mengingat rasa sakit yang dialaminya, tetapi juga terus mengingat momen-momen indah bersama pasangan.



Mereka mungkin berpikir, "Sebenarnya dia orang baik, hanya saja terkadang emosinya sulit dikendalikan."



Atau, "Kalau aku bisa membuatnya lebih bahagia, mungkin dia tidak akan memperlakukanku seperti ini lagi."



Pola pikir tersebut membuat seseorang terus berharap bahwa pasangannya akan berubah. Mereka akhirnya bertahan bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena terikat pada siklus antara rasa sakit dan kebahagiaan yang sesekali diberikan.



2. Takut Kesepian dan Tidak Siap Menghadapi Kehidupan Tanpa Pasangan



Alasan berikutnya adalah ketakutan menghadapi kesendirian. Bagi sebagian orang, kehilangan pasangan terasa jauh lebih menakutkan daripada terus berada dalam hubungan yang tidak sehat.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan fear of being alone atau ketakutan terhadap kesendirian. Seseorang mungkin merasa bahwa hidupnya akan kosong jika tidak lagi memiliki pasangan.



Mereka mulai membayangkan berbagai kemungkinan buruk setelah berpisah, seperti tidak memiliki teman berbagi cerita, kehilangan tempat untuk mencurahkan perasaan, tidak ada orang yang menemani aktivitas sehari-hari, atau kesulitan menemukan pasangan baru.



Bahkan, ada orang yang merasa bahwa dirinya tidak akan pernah dicintai lagi setelah hubungan tersebut berakhir.



Ketakutan ini bisa semakin kuat apabila seseorang memiliki harga diri yang rendah atau terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada keberadaan pasangan.



Akibatnya, mereka lebih memilih mempertahankan hubungan yang menyakitkan daripada menghadapi ketidakpastian setelah perpisahan.



Padahal, kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Berada tanpa pasangan justru bisa menjadi kesempatan untuk mengenali diri sendiri, membangun kembali kepercayaan diri, dan memulihkan kesehatan emosional.



Seseorang perlu memahami bahwa memiliki pasangan bukanlah satu-satunya syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Kehidupan yang sehat tetap bisa dibangun meskipun tanpa hubungan romantis.



3. Memiliki Ketergantungan Emosional terhadap Pasangan



Ketergantungan emosional atau emotional dependency juga menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang sulit keluar dari hubungan toxic.



Dalam hubungan yang sehat, dua orang saling membutuhkan tetapi tetap mampu menjalani kehidupan masing-masing. Mereka memiliki identitas, aktivitas, pertemanan, dan tujuan hidup di luar hubungan asmara.



Sebaliknya, dalam hubungan yang dipenuhi ketergantungan emosional, seseorang bisa menjadikan pasangannya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, rasa aman, dan pengakuan diri.



Ketika pasangan marah, mereka merasa seluruh kehidupannya ikut berantakan. Ketika pasangan tidak membalas pesan, mereka menjadi gelisah. Bahkan, ketika pasangan mengancam untuk pergi, mereka bisa mengalami ketakutan yang sangat besar.



Ketergantungan tersebut membuat seseorang merasa tidak mampu mengambil keputusan tanpa persetujuan pasangan.



Misalnya, mereka takut mengungkapkan pendapat karena khawatir memicu pertengkaran. Mereka juga rela mengorbankan kebutuhan pribadi agar pasangan tetap merasa senang.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuat seseorang kehilangan batasan pribadi atau personal boundaries.



Mereka mulai menganggap bahwa mengalah adalah bentuk cinta, memendam perasaan adalah bentuk kesabaran, dan terus memaafkan adalah kewajiban dalam sebuah hubungan.



Padahal, hubungan yang sehat tidak mengharuskan seseorang mengorbankan seluruh kebutuhannya demi mempertahankan orang lain.



Cinta seharusnya membuat seseorang merasa lebih utuh, bukan membuatnya kehilangan dirinya sendiri.



4. Terjebak dalam Harapan bahwa Pasangan Akan Berubah



Banyak orang bertahan dalam hubungan toxic karena masih percaya bahwa pasangannya suatu hari nanti akan berubah.



Mereka mengingat bagaimana pasangan bersikap pada awal hubungan. Dulu, pasangan mungkin sangat perhatian, romantis, penuh pengertian, dan selalu berusaha membuat mereka bahagia.



Kenangan tersebut kemudian menjadi alasan untuk terus bertahan.



Mereka berpikir bahwa perilaku buruk yang terjadi sekarang hanyalah fase sementara. Mereka percaya bahwa pasangan sebenarnya masih memiliki sisi baik yang suatu saat akan kembali muncul.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan optimism bias atau kecenderungan memandang masa depan secara lebih positif daripada yang didukung oleh kenyataan.



Selain itu, ada pula konsep sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan mempertahankan sesuatu karena sudah terlalu banyak waktu, tenaga, emosi, atau sumber daya yang diinvestasikan.



Seseorang mungkin berpikir:



"Aku sudah menjalani hubungan ini selama lima tahun. Sayang sekali kalau harus berakhir."



"Aku sudah banyak berkorban untuknya. Masa semuanya harus berakhir begitu saja?"



"Aku yakin suatu saat dia akan sadar dan kembali seperti dulu."



Pikiran-pikiran tersebut membuat seseorang merasa bahwa meninggalkan hubungan berarti menyia-nyiakan semua perjuangan yang sudah dilakukan.



Padahal, lamanya sebuah hubungan tidak otomatis menunjukkan bahwa hubungan tersebut layak dipertahankan.



Masa lalu yang indah juga tidak dapat menjadi pembenaran untuk terus menerima perlakuan buruk pada masa sekarang.



Perubahan pasangan seharusnya dinilai dari tindakan nyata, konsistensi, tanggung jawab, dan kesediaan memperbaiki perilaku, bukan hanya janji yang terus diulang.



5. Memiliki Harga Diri yang Rendah dan Merasa Tidak Pantas Mendapatkan yang Lebih Baik



Harga diri atau self-esteem memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memandang dirinya sendiri dan menjalani hubungan romantis.



Orang yang memiliki harga diri rendah cenderung lebih mudah meragukan nilai dirinya. Mereka mungkin merasa tidak cukup menarik, tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau tidak memiliki sesuatu yang membuat orang lain mau mencintainya.



Ketika berada dalam hubungan toxic, kondisi tersebut bisa semakin memburuk.



Pasangan yang sering merendahkan, mengkritik, membandingkan, atau menyalahkan dapat membuat seseorang perlahan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.



Lama-kelamaan, mereka mulai mempercayai perkataan negatif yang diberikan oleh pasangan.



Misalnya, ketika pasangan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang mau menerima dirinya, seseorang mungkin benar-benar mempercayai pernyataan tersebut.



Mereka kemudian berpikir bahwa hubungan yang menyakitkan itu merupakan pilihan terbaik yang bisa didapatkan.



Dalam kondisi seperti ini, seseorang bukan hanya takut kehilangan pasangan, tetapi juga merasa tidak memiliki nilai yang cukup untuk mendapatkan hubungan yang lebih sehat.



Hal ini dapat menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Semakin sering seseorang direndahkan, semakin rendah penilaian mereka terhadap diri sendiri. Semakin rendah harga dirinya, semakin sulit pula mereka membayangkan kehidupan tanpa pasangan tersebut.



Karena itu, membangun kembali harga diri menjadi bagian penting dalam proses keluar dari hubungan toxic.



Seseorang perlu menyadari bahwa dirinya tetap berharga meskipun pernah ditolak, disakiti, atau tidak dihargai oleh orang yang dicintainya.



Tidak ada seorang pun yang harus membuktikan kelayakannya untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi.



6. Mengalami Manipulasi Psikologis seperti Gaslighting



Manipulasi psikologis merupakan salah satu alasan yang sering membuat seseorang kesulitan meninggalkan hubungan toxic.



Salah satu bentuk manipulasi yang dikenal dalam psikologi populer adalah gaslighting. Istilah ini merujuk pada pola manipulasi yang membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, penilaian, atau pemahamannya sendiri terhadap suatu kejadian.



Contohnya, ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya berbohong, tetapi pasangan justru mengatakan bahwa dirinya terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, atau salah memahami situasi.



Ketika korban mengungkapkan rasa sakitnya, pasangan mungkin menjawab:



"Kamu terlalu drama."



"Kamu selalu membesar-besarkan masalah."



"Itu cuma perasaanmu saja."



"Kalau kamu tidak membuatku marah, aku tidak akan bersikap seperti itu."



Jika pola ini terus terjadi, seseorang bisa mulai meragukan dirinya sendiri.



Mereka tidak lagi yakin apakah perlakuan yang diterimanya memang salah atau justru dirinya yang terlalu berlebihan.



Bahkan, mereka bisa merasa bersalah ketika mencoba membicarakan masalah dalam hubungan.



Manipulasi semacam ini dapat membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap penilaian pribadi. Akibatnya, mereka semakin bergantung pada pasangan untuk menentukan apa yang benar dan salah.



Inilah yang membuat hubungan toxic semakin sulit ditinggalkan.



Seseorang mungkin sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak lagi memiliki keyakinan untuk mempercayai perasaannya sendiri.



Penting untuk dipahami bahwa perbedaan pendapat dalam hubungan merupakan hal yang wajar. Namun, terus-menerus menyangkal pengalaman pasangan, memutarbalikkan fakta, dan membuatnya meragukan kewarasannya bukanlah cara berkomunikasi yang sehat.



7. Terbiasa dengan Pola Hubungan Tidak Sehat Sejak Masa Kecil



Pengalaman masa kecil juga dapat memengaruhi cara seseorang membangun dan mempertahankan hubungan ketika dewasa.



Menurut teori attachment atau kelekatan yang dikembangkan dalam psikologi perkembangan, pengalaman seseorang dengan pengasuh utama dapat berperan dalam membentuk pola keterikatan emosional.



Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik, kurang memberikan perhatian emosional, tidak konsisten dalam menunjukkan kasih sayang, atau sering menggunakan hukuman emosional mungkin membawa pengalaman tersebut ke dalam hubungan romantis ketika dewasa.



Sebagai contoh, seseorang yang sejak kecil terbiasa mendapatkan kasih sayang secara tidak konsisten mungkin menganggap hubungan yang penuh ketidakpastian sebagai sesuatu yang biasa.



Mereka bisa merasa bahwa cinta memang harus diperjuangkan dengan susah payah, bahwa pertengkaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan, atau bahwa mengorbankan kebutuhan pribadi merupakan bentuk kesetiaan.



Ketika dewasa, mereka mungkin tanpa sadar mengulangi pola hubungan yang sudah terasa familiar sejak kecil.



Hal ini tidak berarti bahwa semua orang yang memiliki pengalaman masa kecil sulit pasti akan terjebak dalam hubungan toxic. Pengalaman masa lalu hanyalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi pola hubungan seseorang.



Namun, memahami pengalaman tersebut bisa membantu seseorang mengenali mengapa dirinya terus tertarik pada hubungan yang memiliki pola serupa.



Dengan kesadaran dan proses pemulihan yang tepat, seseorang dapat belajar membangun hubungan yang lebih aman, sehat, dan saling menghargai.



Bagaimana Cara Mulai Keluar dari Hubungan Toxic?



Memahami alasan mengapa seseorang sulit meninggalkan pasangan toxic merupakan langkah awal yang penting. Namun, kesadaran saja terkadang belum cukup untuk membuat seseorang berani mengambil keputusan.



Dibutuhkan proses emosional, dukungan sosial, dan langkah nyata agar seseorang bisa keluar dari hubungan yang merugikan.



Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:



1. Akui bahwa hubungan tersebut tidak sehat.



Jangan terus-menerus membenarkan perilaku pasangan yang menyakiti. Cobalah melihat hubungan berdasarkan kenyataan yang terjadi, bukan hanya berdasarkan harapan bahwa pasangan akan berubah.



2. Bangun kembali harga diri.



Ingat bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apakah seseorang memiliki pasangan atau tidak. Mulailah kembali melakukan aktivitas yang disukai, mengembangkan kemampuan, dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan pribadi.



3. Ceritakan masalah kepada orang yang dipercaya.



Jangan menghadapi semuanya sendirian. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau orang yang dapat memberikan dukungan tanpa menghakimi.



4. Bangun batasan yang sehat.



Belajar mengatakan tidak terhadap perilaku yang merugikan. Seseorang berhak memiliki privasi, pendapat, ruang pribadi, dan kehidupan di luar hubungan romantis.



5. Pertimbangkan bantuan profesional.



Psikolog atau konselor dapat membantu memahami pola ketergantungan emosional, pengalaman masa lalu, dan kesulitan mengambil keputusan. Bantuan profesional juga dapat mendukung proses pemulihan setelah hubungan berakhir.



6. Utamakan keselamatan jika terdapat kekerasan atau ancaman.



Jika pasangan melakukan kekerasan fisik, seksual, mengancam, menguntit, atau mengendalikan kehidupan secara ekstrem, jangan memaksakan konfrontasi atau perpisahan secara langsung tanpa mempertimbangkan keselamatan. Buat rencana keamanan dan mintalah bantuan orang tepercaya atau layanan pendampingan korban kekerasan.



Perlu diingat, seseorang tidak harus menunggu sampai mengalami kekerasan fisik untuk menganggap sebuah hubungan sebagai hubungan yang tidak sehat.



Kesimpulan



Sulit meninggalkan pasangan toxic bukan berarti seseorang lemah, bodoh, atau tidak memiliki harga diri. Ada banyak faktor psikologis yang dapat membuat seseorang tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, mulai dari trauma bonding, ketakutan akan kesendirian, ketergantungan emosional, harapan terhadap perubahan pasangan, harga diri rendah, manipulasi psikologis, hingga pola keterikatan yang terbentuk sejak masa kecil.



Sering kali, seseorang tidak hanya sedang berusaha mempertahankan hubungan, tetapi juga sedang berjuang melawan ketakutan, kenangan, harapan, dan ketergantungan emosional yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.



Namun, penting untuk memahami bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus merasa takut, tidak berharga, dan kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.



Hubungan yang sehat memang tidak selalu berjalan mulus. Akan ada perbedaan pendapat, konflik, dan kesalahan. Akan tetapi, kedua pihak tetap harus memiliki kemauan untuk saling menghargai, bertanggung jawab, dan memperbaiki keadaan.



Pada akhirnya, meninggalkan hubungan yang toxic bukan berarti seseorang gagal dalam mencintai. Terkadang, keputusan untuk pergi justru merupakan bentuk keberanian untuk mulai mencintai dan menghargai diri sendiri.



Karena seseorang tidak harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan hanya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu mencintai dengan tulus.

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