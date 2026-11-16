5 Cara Sederhana untuk Mengurangi Pertengkaran sebagai Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjalani hubungan asmara tidak selalu dipenuhi dengan momen romantis dan kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap pasangan pasti pernah menghadapi perbedaan pendapat, kesalahpahaman, hingga pertengkaran. Mulai dari masalah kecil seperti terlambat membalas pesan, pembagian tugas rumah, hingga persoalan yang lebih besar seperti keuangan, kepercayaan, dan masa depan hubungan.



Pada dasarnya, pertengkaran merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, pola pikir, dan pengalaman hidup berbeda tentu tidak selalu bisa memiliki pandangan yang sama. Namun, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa sering pasangan bertengkar, melainkan bagaimana keduanya menghadapi konflik tersebut.



Dalam psikologi hubungan, konflik tidak selalu menjadi tanda bahwa sebuah hubungan sedang bermasalah. Konflik justru dapat menjadi kesempatan bagi pasangan untuk saling memahami kebutuhan, mengenali perasaan, dan membangun komunikasi yang lebih sehat.



Sayangnya, tidak sedikit pasangan yang justru terjebak dalam pola pertengkaran berulang. Masalah yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi konflik besar karena emosi yang tidak terkendali, komunikasi yang kurang tepat, atau kebiasaan saling menyalahkan.



Kabar baiknya, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi pertengkaran dalam hubungan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat lima cara yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Belajar Mengendalikan Emosi Sebelum Membicarakan Masalah



Salah satu penyebab pertengkaran semakin membesar adalah ketika pasangan berusaha menyelesaikan masalah dalam kondisi emosi yang sedang memuncak.



Ketika seseorang merasa marah, kecewa, atau tersinggung, kemampuan untuk berpikir secara jernih bisa menurun. Akibatnya, seseorang lebih mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, mengambil kesimpulan secara terburu-buru, atau merespons pasangan dengan sikap defensif.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan respons stres emosional. Saat emosi meningkat, tubuh dapat mengalami peningkatan detak jantung, ketegangan otot, dan perubahan pola pernapasan. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih sulit mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain.



Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk belajar menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan.



Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat, salah satu pasangan bisa mengatakan, "Aku sedang emosi sekarang. Boleh kita istirahat sebentar dan membicarakannya lagi setelah lebih tenang?"



Mengambil jeda bukan berarti menghindari masalah atau sengaja mendiamkan pasangan. Sebaliknya, langkah ini bertujuan agar kedua pihak bisa kembali berdiskusi dengan pikiran yang lebih jernih.



Namun, jeda sebaiknya disertai kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan. Jangan sampai waktu untuk menenangkan diri justru berubah menjadi kebiasaan menghindari konflik.



Dengan mengelola emosi, pasangan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan masalah tanpa harus saling menyakiti.



2. Gunakan Komunikasi yang Jujur Tanpa Menyalahkan Pasangan



Komunikasi merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan yang sehat. Banyak pertengkaran sebenarnya bukan disebabkan oleh persoalan yang terlalu besar, melainkan cara pasangan menyampaikan perasaan dan pendapatnya.



Sebagai contoh, ketika merasa kurang diperhatikan, seseorang mungkin mengatakan, "Kamu memang tidak pernah peduli sama aku!"



Kalimat tersebut terdengar seperti tuduhan. Pasangan yang mendengarnya bisa merasa diserang sehingga lebih memilih membela diri daripada memahami perasaan yang sedang disampaikan.



Dalam pendekatan psikologi komunikasi, penggunaan pernyataan berfokus pada diri sendiri atau I-statements dapat membantu mengurangi kesan menyalahkan.



Daripada mengatakan, "Kamu selalu mengabaikan aku," cobalah mengubahnya menjadi, "Aku merasa sedih ketika kita jarang menghabiskan waktu bersama karena aku ingin lebih dekat denganmu."



Perbedaan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang cukup besar.



Pernyataan pertama berfokus pada kesalahan pasangan, sedangkan pernyataan kedua menjelaskan perasaan dan kebutuhan diri sendiri.



Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar komunikasi menjadi lebih sehat:



Sampaikan perasaan dengan jujur tanpa menggunakan kata-kata yang merendahkan.



Hindari kata-kata mutlak seperti "selalu" dan "tidak pernah" ketika sedang marah.



Jelaskan masalah secara spesifik, bukan mengungkit semua kesalahan masa lalu.



Gunakan nada bicara yang tenang dan tidak mengintimidasi.



Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.



Ingat, tujuan komunikasi dalam hubungan bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, melainkan menemukan jalan keluar yang bisa diterima bersama.



3. Belajar Mendengarkan dan Memahami Sudut Pandang Pasangan



Ketika bertengkar, banyak orang terlalu fokus mempersiapkan jawaban hingga lupa benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan pasangan.



Padahal, mendengarkan merupakan bagian penting dari komunikasi yang sehat.



Dalam psikologi hubungan, kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami pasangan dikenal sebagai empati. Empati membantu seseorang melihat sebuah persoalan bukan hanya dari sudut pandangnya sendiri, tetapi juga dari pengalaman dan perasaan orang lain.



Sebagai contoh, seorang pasangan mungkin merasa kesal karena pasangannya sering pulang terlambat. Di sisi lain, pasangan yang pulang terlambat mungkin sedang menghadapi tekanan pekerjaan dan merasa sudah berusaha memenuhi tanggung jawabnya.



Jika keduanya hanya mempertahankan pendapat masing-masing, pertengkaran akan sulit diselesaikan.



Namun, ketika keduanya mulai mendengarkan, mereka bisa memahami bahwa di balik kemarahan tersebut terdapat kebutuhan yang berbeda. Satu pihak membutuhkan waktu bersama, sedangkan pihak lainnya membutuhkan pengertian atas kesibukan yang sedang dihadapi.



Untuk membangun kebiasaan mendengarkan, cobalah beberapa langkah berikut:



Pertama, jangan langsung menyela. Biarkan pasangan menyelesaikan penjelasannya sebelum memberikan tanggapan.



Kedua, jangan buru-buru menghakimi. Hindari menganggap perasaan pasangan berlebihan hanya karena kamu tidak mengalami hal yang sama.



Ketiga, tunjukkan bahwa kamu memahami perasaannya. Misalnya, dengan mengatakan, "Aku mengerti kenapa kamu merasa kecewa."



Keempat, tanyakan hal yang belum dipahami. Jangan membuat kesimpulan sendiri ketika pasangan belum selesai menjelaskan.



Mendengarkan bukan berarti harus selalu menyetujui pendapat pasangan. Kamu tetap boleh memiliki pandangan berbeda. Namun, memahami perasaannya dapat membantu menciptakan ruang diskusi yang lebih aman dan nyaman.



4. Jangan Membiasakan Diri Mengungkit Kesalahan Masa Lalu



Salah satu kebiasaan yang sering memperburuk pertengkaran adalah mengungkit masalah lama yang sebenarnya sudah pernah dibicarakan.



Ketika sedang membahas satu persoalan, pasangan justru mulai membawa kesalahan yang terjadi beberapa minggu atau bahkan beberapa tahun sebelumnya.



Misalnya, pertengkaran bermula karena pasangan lupa memberi kabar. Namun, pembicaraan kemudian berkembang menjadi daftar panjang kesalahan yang pernah dilakukan masing-masing pihak.



Akibatnya, masalah utama tidak kunjung selesai karena perhatian keduanya teralihkan pada konflik masa lalu.



Dalam psikologi hubungan, kebiasaan menggeneralisasi konflik dan terus mengungkit kesalahan dapat memperkuat perasaan negatif terhadap pasangan. Hal ini juga membuat seseorang merasa bahwa dirinya terus-menerus dihakimi dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.



Bukan berarti masalah lama harus selalu dilupakan. Jika ada persoalan yang belum benar-benar selesai, tentu masalah tersebut perlu dibicarakan kembali. Akan tetapi, pembahasannya sebaiknya dilakukan secara terpisah dan dengan tujuan mencari penyelesaian.



Beberapa kebiasaan yang bisa diterapkan antara lain:



Fokus pada satu masalah yang sedang dihadapi.



Hindari menggunakan kesalahan masa lalu sebagai senjata untuk memenangkan perdebatan.



Berikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki perilakunya.



Jika masalah lama masih mengganggu, bicarakan secara khusus saat suasana sudah tenang.



Hargai perubahan positif yang sudah dilakukan pasangan.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan hubungan yang memberikan ruang bagi kedua pihak untuk belajar dan berkembang.



5. Biasakan Mengapresiasi Hal-Hal Kecil dalam Hubungan



Tidak sedikit pasangan yang lebih mudah memperhatikan kekurangan daripada kelebihan pasangannya.



Ketika pasangan melakukan kesalahan, hal tersebut bisa langsung menjadi bahan pertengkaran. Namun, ketika pasangan melakukan sesuatu yang baik, terkadang hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu diapresiasi.



Padahal, kebiasaan menghargai hal-hal kecil dapat membantu membangun suasana hubungan yang lebih positif.



Dalam psikologi positif, apresiasi dan rasa syukur memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan emosional. Dalam konteks hubungan, mengungkapkan rasa terima kasih dapat membantu pasangan merasa dihargai, diperhatikan, dan diterima.



Misalnya, mengucapkan terima kasih ketika pasangan membantu pekerjaan rumah, menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita, atau berusaha memenuhi kebutuhan bersama.



Kalimat sederhana seperti "Terima kasih sudah berusaha hari ini," atau "Aku senang kamu masih meluangkan waktu untuk kita," dapat memberikan makna emosional yang besar.



Selain itu, pasangan juga bisa membangun kebiasaan positif seperti:



Menyempatkan waktu untuk mengobrol tanpa gangguan ponsel.



Memberikan pujian yang tulus.



Mengucapkan terima kasih atas bantuan kecil.



Menanyakan kabar dan kondisi emosional pasangan.



Meluangkan waktu berkualitas bersama secara rutin.



Apresiasi bukan berarti harus memuji pasangan setiap saat. Hal terpenting adalah menunjukkan bahwa usaha dan keberadaannya memiliki arti dalam hubungan.



Ketika kedua pihak merasa dihargai, hubungan memiliki fondasi emosional yang lebih kuat untuk menghadapi perbedaan dan konflik.



Mengurangi Pertengkaran Bukan Berarti Harus Selalu Mengalah



Setelah memahami lima cara di atas, ada satu hal penting yang perlu diingat: mengurangi pertengkaran bukan berarti salah satu pihak harus selalu mengalah demi mempertahankan hubungan.



Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Kedua pasangan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan, menetapkan batasan, dan mendapatkan perlakuan yang saling menghormati.



Terkadang, perbedaan pendapat memang tidak bisa dihindari. Bahkan, ada persoalan yang membutuhkan waktu dan beberapa kali pembicaraan sebelum menemukan kesepakatan.



Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa konflik tidak berubah menjadi perilaku yang merusak, seperti menghina, mengancam, mengontrol secara berlebihan, melakukan kekerasan, atau sengaja membuat pasangan merasa tidak berharga.



Jika konflik terus berulang dan sulit diselesaikan, konseling pasangan bersama psikolog dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu memperbaiki pola komunikasi dan memahami akar permasalahan.



Kesimpulan



Pertengkaran merupakan bagian yang cukup umum dalam kehidupan pasangan. Namun, konflik yang terus berulang tanpa penyelesaian dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hubungan.



Menurut prinsip-prinsip psikologi hubungan, mengurangi pertengkaran dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti mengendalikan emosi, menggunakan komunikasi yang tidak menyalahkan, belajar mendengarkan, berhenti mengungkit kesalahan masa lalu, dan membiasakan diri memberikan apresiasi.



Kelima cara tersebut memang tidak bisa menghilangkan semua konflik dalam hubungan. Akan tetapi, jika dilakukan secara konsisten oleh kedua pihak, kebiasaan tersebut dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih sehat dan hubungan yang lebih harmonis.



Pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan tentang menemukan pasangan yang selalu memiliki pemikiran sama. Hubungan yang kuat adalah tentang dua orang yang bersedia saling memahami, menghargai perbedaan, dan bekerja sama menghadapi setiap persoalan.



