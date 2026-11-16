7 Tanda Kamu Menggunakan Kedewasaan Emosional sebagai Mekanisme Pertahanan Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada orang-orang yang terlihat sangat dewasa ketika menghadapi masalah. Mereka jarang marah, tidak mudah tersinggung, mampu memahami sudut pandang orang lain, dan selalu berusaha melihat segala sesuatu secara rasional. Ketika disakiti, mereka memilih memahami. Ketika dikecewakan, mereka mencoba menerima. Bahkan ketika seseorang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka masih berusaha mencari alasan mengapa orang tersebut bertindak demikian.



Dari luar, sikap seperti ini terlihat seperti tanda kedewasaan emosional yang luar biasa. Mereka tampak tenang, bijaksana, dan tidak mudah terbawa perasaan.



Namun, ada satu hal menarik yang sering luput diperhatikan: bagaimana jika kedewasaan emosional yang selama ini kamu banggakan sebenarnya juga menjadi cara untuk melindungi diri dari rasa sakit?



Dalam psikologi, manusia memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri atau defense mechanisms. Mekanisme ini merupakan proses psikologis yang membantu seseorang mengurangi kecemasan, konflik batin, atau perasaan yang dianggap terlalu menyakitkan untuk dihadapi secara langsung.



Salah satu mekanisme yang relevan dengan pembahasan ini adalah intellectualization, yaitu kecenderungan mengutamakan penjelasan logis dan analisis intelektual untuk menjaga jarak dari pengalaman emosional yang sulit.



Ada pula rationalization, yaitu kecenderungan menciptakan penjelasan yang masuk akal untuk membantu diri sendiri menerima sesuatu yang sebenarnya menyakitkan.



Keduanya bisa membuat seseorang tampak sangat rasional, bahkan bijaksana. Akan tetapi, memahami emosi tidak selalu sama dengan benar-benar mengizinkan diri untuk merasakannya.



Kedewasaan emosional yang sehat seharusnya membuat seseorang mampu mengenali, menerima, dan mengelola perasaan. Bukan justru membuatnya merasa harus selalu tenang, selalu mengerti, dan tidak boleh menunjukkan sisi rapuhnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat tujuh tanda bahwa kamu mungkin sedang menggunakan kedewasaan emosional sebagai mekanisme pertahanan diri.



1. Kamu Selalu Berusaha Memahami Orang Lain, Bahkan Ketika Mereka Menyakiti Dirimu



Salah satu tanda yang paling sering tidak disadari adalah kebiasaan memahami perilaku orang lain secara berlebihan.



Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu tidak langsung mengakui bahwa tindakan tersebut menyakitkan. Sebaliknya, pikiranmu segera mencari penjelasan.



Mungkin dia sedang mengalami masa sulit. Mungkin dia memiliki luka masa kecil. Mungkin dia tidak tahu cara mengekspresikan perasaan. Mungkin dia sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu.



Kamu bisa menemukan begitu banyak alasan untuk menjelaskan perilaku seseorang sampai akhirnya lupa mempertanyakan satu hal sederhana: bagaimana perasaanmu sendiri setelah diperlakukan seperti itu?



Dalam psikologi, kemampuan mengambil perspektif orang lain merupakan bagian penting dari empati. Namun, empati yang sehat tidak mengharuskan seseorang mengabaikan pengalaman emosionalnya sendiri.



Ada perbedaan besar antara memahami alasan seseorang menyakitimu dan membenarkan tindakan yang menyakitkan tersebut.



Kamu boleh memahami bahwa seseorang memiliki trauma, tetapi itu tidak berarti kamu harus menerima perlakuan buruk darinya.



Kamu boleh mengerti bahwa seseorang sedang kesulitan, tetapi bukan berarti kebutuhan emosionalmu harus selalu berada di urutan terakhir.



Ketika memahami orang lain menjadi cara untuk menghindari kemarahan, kekecewaan, atau kesedihan sendiri, sikap tersebut bisa berubah menjadi mekanisme perlindungan psikologis.



Kamu merasa lebih aman menjadi orang yang mengerti daripada menjadi orang yang mengakui bahwa dirinya terluka.



Padahal, kedewasaan emosional bukan tentang seberapa banyak kamu mampu memaklumi orang lain. Kedewasaan juga terlihat dari keberanian untuk mengakui bahwa ada perlakuan yang tidak pantas kamu terima.



2. Kamu Selalu Mengubah Perasaan Menjadi Penjelasan yang Logis



Ketika mengalami sesuatu yang menyakitkan, kamu mungkin lebih nyaman menganalisis daripada merasakan.



Misalnya, setelah mengalami penolakan, kamu tidak mengatakan bahwa dirimu sedih. Kamu justru mulai menjelaskan bahwa setiap orang memiliki preferensi, tidak semua hubungan bisa berhasil, dan penolakan merupakan bagian alami dari kehidupan.



Secara logika, semua pernyataan itu benar.



Namun, apakah kamu benar-benar sudah menerima perasaan sedih tersebut?



Atau sebenarnya kamu sedang menggunakan penjelasan rasional untuk menghindari pengalaman emosional yang tidak nyaman?



Dalam psikologi, pola ini memiliki kemiripan dengan mekanisme pertahanan yang disebut intellectualization.



Seseorang menggunakan pemikiran abstrak, analisis, teori, atau penjelasan intelektual untuk menjaga jarak dari emosi yang sulit dihadapi.



Contohnya:



Kamu menjelaskan mengapa hubungan berakhir, tetapi tidak pernah mengizinkan diri menangisi kehilangan tersebut.



Kamu memahami alasan seseorang mengkhianatimu, tetapi tidak pernah mengakui betapa besar rasa kecewamu.



Kamu menjelaskan bahwa kegagalan adalah proses pembelajaran, tetapi diam-diam merasa sangat malu karena tidak berhasil.



Kamu memahami bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan, tetapi menghindari kesedihan yang muncul setelahnya.



Masalahnya bukan pada kemampuan berpikir rasional. Justru kemampuan tersebut merupakan sesuatu yang baik.



Masalah muncul ketika rasionalitas menjadi satu-satunya cara yang kamu gunakan untuk menghadapi emosi.



Kamu menjadi sangat pandai menjelaskan perasaan, tetapi kesulitan benar-benar merasakannya.



Padahal, emosi tidak selalu membutuhkan penjelasan. Terkadang, emosi hanya membutuhkan ruang untuk diakui.



Tidak semua kesedihan harus segera dicari hikmahnya. Tidak semua kekecewaan harus langsung diubah menjadi pelajaran hidup.



Ada kalanya kamu hanya perlu mengakui bahwa sesuatu memang menyakitkan.



3. Kamu Merasa Harus Selalu Tenang dan Tidak Boleh Bereaksi Berlebihan



Kamu mungkin dikenal sebagai orang yang sangat tenang.



Ketika menghadapi konflik, kamu jarang meninggikan suara. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, kamu memilih diam. Ketika situasi menjadi emosional, kamu berusaha menjadi pihak yang paling rasional.



Kamu bahkan mungkin merasa bangga karena tidak mudah terpancing emosi.



Namun, pernahkah kamu merasa bersalah hanya karena menunjukkan kemarahan?



Pernahkah kamu berpikir bahwa menangis berarti kehilangan kendali? Atau mengungkapkan kekecewaan berarti menjadi seseorang yang tidak dewasa?



Jika iya, bisa jadi kamu sedang memiliki hubungan yang kurang sehat dengan emosi sendiri.



Dalam pemahaman psikologi, regulasi emosi merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengelola respons emosional sesuai dengan situasi.



Regulasi emosi bukan berarti menghilangkan emosi negatif.



Orang yang memiliki regulasi emosi baik tetap bisa marah, sedih, kecewa, takut, atau frustrasi. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons perasaan tersebut.



Mereka tidak harus melampiaskan kemarahan secara destruktif, tetapi juga tidak harus berpura-pura bahwa kemarahan itu tidak ada.



Sebaliknya, seseorang yang terlalu menuntut dirinya untuk selalu tenang mungkin sedang melakukan penekanan emosi atau emotional suppression.



Misalnya, kamu merasa marah karena seseorang melanggar batasanmu. Namun, kamu segera mengatakan kepada diri sendiri bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah.



Akhirnya, kamu tersenyum, bersikap biasa saja, dan menganggap semuanya sudah selesai.



Padahal, perasaan itu belum tentu menghilang. Bisa jadi kamu hanya menundanya.



Kedewasaan bukan berarti tidak pernah bereaksi. Kedewasaan adalah kemampuan untuk memilih respons tanpa menyangkal apa yang sebenarnya sedang dirasakan.



Kamu boleh marah tanpa harus menyakiti orang lain. Kamu boleh kecewa tanpa harus kehilangan kendali. Kamu juga boleh menangis tanpa merasa gagal menjadi orang dewasa.



4. Kamu Terlalu Cepat Menerima Keadaan, Bahkan Sebelum Sempat Merasa Sedih



Kamu mungkin termasuk orang yang mudah mengatakan, "Tidak apa-apa, mungkin memang sudah jalannya."



Ketika gagal, kamu cepat menerima. Ketika kehilangan seseorang, kamu langsung mengatakan bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kamu segera meyakinkan diri bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih baik menantimu.



Sikap menerima keadaan memang merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Namun, ada perbedaan antara penerimaan yang sehat dan penerimaan yang digunakan untuk menghindari rasa sakit.



Penerimaan yang sehat tidak menuntut seseorang untuk langsung merasa baik-baik saja. Seseorang tetap bisa menerima kenyataan sambil merasakan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan.



Sebaliknya, penerimaan yang terlalu cepat terkadang menjadi cara untuk menutup pengalaman emosional sebelum benar-benar diproses.



Dalam pendekatan psikologi penerimaan, termasuk konsep Acceptance and Commitment Therapy (ACT), menerima pengalaman internal berarti memberikan ruang bagi pikiran dan perasaan tanpa harus terus-menerus melawannya.



Artinya, menerima bukan berarti menyukai apa yang terjadi.



Kamu bisa menerima bahwa sebuah hubungan telah berakhir sekaligus merasa kehilangan. Kamu bisa menerima bahwa seseorang tidak memilihmu sekaligus merasa kecewa. Kamu bisa menerima kegagalan sekaligus merasa sedih karena sudah berusaha begitu keras.



Jadi, jika kamu selalu buru-buru mencari sisi positif dari setiap kejadian buruk, cobalah berhenti sejenak.



Mungkin ada bagian dari dirimu yang belum selesai merasakan kehilangan.



Tidak semua kejadian buruk harus segera diubah menjadi sesuatu yang bermakna. Terkadang, proses penyembuhan justru dimulai ketika kamu berhenti memaksa diri untuk segera baik-baik saja.



5. Kamu Lebih Mudah Memberikan Nasihat daripada Mengakui Bahwa Dirimu Juga Membutuhkan Pertolongan



Ketika temanmu mengalami masalah, kamu bisa menjadi pendengar yang luar biasa.



Kamu mampu memberikan perspektif baru, menjelaskan situasi secara objektif, dan membantu mereka menemukan solusi.



Kamu tahu bagaimana cara menenangkan seseorang yang sedang menangis. Kamu juga tahu kalimat apa yang perlu disampaikan kepada orang yang sedang kehilangan harapan.



Namun, ketika dirimu sendiri mengalami masalah, semuanya terasa berbeda.



Kamu kesulitan meminta bantuan. Kamu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Bahkan ketika sedang berada dalam kondisi emosional yang berat, kamu masih berusaha terlihat kuat.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Salah satu kemungkinan adalah kamu telah terbiasa membangun identitas sebagai orang yang kuat, mandiri, dan mampu mengendalikan diri.



Kamu merasa lebih nyaman berada dalam posisi sebagai pemberi dukungan daripada penerima dukungan.



Dalam psikologi, pola ini bisa berkaitan dengan strategi pertahanan diri, termasuk kecenderungan menghindari kerentanan emosional.



Bagi sebagian orang, menunjukkan kebutuhan emosional terasa seperti kehilangan kendali. Mereka takut dianggap lemah, merepotkan, atau terlalu bergantung kepada orang lain.



Akibatnya, mereka mengembangkan kebiasaan menjadi orang yang selalu tersedia untuk orang lain, tetapi jarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk hadir bagi dirinya.



Kamu mungkin mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan siapa pun.



Namun, terkadang pernyataan tersebut bukan berasal dari kemandirian yang sehat, melainkan dari pengalaman masa lalu ketika kebutuhan emosionalmu tidak mendapatkan respons yang diharapkan.



Perlu dipahami bahwa meminta bantuan bukanlah tanda ketidakdewasaan.



Justru kemampuan mengakui keterbatasan dan menyampaikan kebutuhan merupakan bagian dari kedewasaan emosional.



Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang paling kuat di dalam ruangan.



Ada kalanya kamu juga berhak menjadi seseorang yang didengarkan, dipahami, dan ditenangkan.



6. Kamu Selalu Mencari Hikmah dari Pengalaman Buruk, tetapi Jarang Mengakui Dampaknya



Salah satu ciri yang sering dianggap sebagai kedewasaan adalah kemampuan mengambil pelajaran dari pengalaman buruk.



Kamu mungkin terbiasa mengatakan:



"Setidaknya aku jadi lebih kuat."



"Pengalaman itu mengajarkanku untuk tidak terlalu percaya kepada orang lain."



"Mungkin memang aku harus mengalami ini supaya bisa berkembang."



"Semua kejadian pasti memiliki alasan."



Cara berpikir seperti ini dapat membantu seseorang membangun makna dari pengalaman sulit. Dalam psikologi, proses menemukan makna setelah menghadapi kesulitan juga berkaitan dengan konsep meaning-making dan post-traumatic growth.



Namun, pertumbuhan setelah pengalaman buruk tidak berarti seseorang harus menganggap pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang baik.



Ada kemungkinan kamu terlalu fokus mencari pelajaran karena belum merasa aman untuk mengakui dampak emosionalnya.



Misalnya, kamu pernah dikhianati oleh seseorang yang sangat kamu percaya. Alih-alih memberikan ruang bagi rasa sakit, kamu langsung mengambil kesimpulan bahwa pengalaman tersebut membuatmu lebih selektif dalam memilih teman.



Kesimpulan itu mungkin benar.



Tetapi, bagaimana dengan rasa kehilangan kepercayaan? Bagaimana dengan kesedihan karena seseorang yang kamu anggap penting ternyata melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan?



Apakah semua itu sudah benar-benar kamu proses?



Terkadang, seseorang menggunakan narasi pertumbuhan sebagai pelindung dari perasaan tidak berdaya.



Dengan mengubah pengalaman buruk menjadi pelajaran, mereka merasa kembali memiliki kendali atas sesuatu yang sebelumnya membuat mereka terluka.



Hal ini tidak selalu buruk. Menemukan makna memang bisa menjadi bagian dari proses pemulihan.



Namun, kamu perlu berhati-hati ketika merasa harus selalu mendapatkan sesuatu yang positif dari setiap penderitaan.



Kamu tidak harus menjadi lebih kuat dari setiap hal buruk yang terjadi. Kamu juga tidak harus berterima kasih kepada setiap orang yang pernah menyakitimu.



Ada pengalaman yang memang menyedihkan, tidak adil, dan meninggalkan luka.



Mengakuinya tidak membuatmu menjadi korban selamanya. Itu hanya berarti kamu sedang jujur terhadap pengalamanmu sendiri.



7. Kamu Merasa Tidak Nyaman Ketika Orang Lain Melihat Sisi Rapuhmu



Ini mungkin merupakan tanda yang paling dalam.



Kamu terbiasa terlihat dewasa. Kamu dikenal sebagai orang yang bijaksana, tidak banyak menuntut, tidak mudah marah, dan mampu menghadapi masalah tanpa membuat keributan.



Karena itu, kamu merasa tidak nyaman ketika harus menunjukkan sisi dirimu yang berbeda.



Kamu sulit menangis di depan orang lain. Kamu enggan menceritakan masalah pribadi. Kamu merasa canggung ketika seseorang mencoba memberikan perhatian emosional kepadamu.



Bahkan ketika seseorang bertanya apakah kamu baik-baik saja, jawaban otomatis yang keluar adalah, "Aku tidak apa-apa."



Padahal, belum tentu demikian.



Dalam beberapa pendekatan psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan penghindaran pengalaman emosional atau experiential avoidance.



Konsep ini menggambarkan kecenderungan seseorang untuk menghindari, menekan, atau berusaha mengendalikan pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti pikiran, ingatan, sensasi tubuh, dan emosi.



Seseorang yang terbiasa menghindari kerentanan mungkin merasa bahwa memperlihatkan kesedihan akan membuatnya kehilangan kendali atau membuka peluang untuk disakiti.



Bisa jadi, dahulu kamu pernah mengalami situasi ketika menunjukkan perasaan justru membuatmu diabaikan, diremehkan, atau dianggap berlebihan.



Akhirnya, kamu belajar bahwa menjadi tenang lebih aman daripada menjadi jujur mengenai apa yang kamu rasakan.



Kamu membangun citra sebagai seseorang yang tidak mudah terluka.



Namun, menjadi dewasa bukan berarti harus selalu terlihat kuat.



Kamu tetap manusia yang memiliki kebutuhan untuk dicintai, dimengerti, diterima, dan didukung.



Kamu tidak harus selalu memiliki jawaban atas semua masalah. Kamu tidak harus selalu menjadi pihak yang memahami. Kamu juga tidak harus menyembunyikan kesedihan agar orang lain tetap melihatmu sebagai pribadi yang dewasa.



Terkadang, keberanian terbesar bukanlah kemampuan untuk tetap tenang ketika disakiti, melainkan kemampuan untuk berkata, "Aku sebenarnya terluka, dan aku membutuhkan waktu untuk memprosesnya."



Mengapa Kedewasaan Emosional Bisa Berubah Menjadi Mekanisme Pertahanan Diri?



Pada dasarnya, kedewasaan emosional merupakan kemampuan yang sehat dan penting.



Seseorang yang matang secara emosional mampu mengenali perasaan, memahami pemicunya, mengendalikan impuls, mempertimbangkan konsekuensi, dan berkomunikasi secara lebih efektif.



Namun, kemampuan yang baik sekalipun bisa digunakan secara tidak sehat ketika menjadi tuntutan yang kaku terhadap diri sendiri.



Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak memberikan ruang bagi ekspresi emosi mungkin belajar untuk selalu diam ketika marah.



Seseorang yang pernah diremehkan karena menangis mungkin mulai menganggap bahwa memperlihatkan kesedihan adalah kelemahan.



Seseorang yang sering menghadapi konflik mungkin belajar bahwa menjadi pihak yang paling rasional adalah cara terbaik untuk mempertahankan hubungan.



Seiring waktu, strategi tersebut bisa menjadi kebiasaan.



Mereka tumbuh menjadi pribadi yang terlihat sangat dewasa, tetapi sebenarnya masih kesulitan menghadapi beberapa pengalaman emosional.



Dalam konteks ini, ada beberapa mekanisme psikologis yang perlu dibedakan:



Intellectualization: menggunakan analisis dan pemikiran intelektual untuk menjaga jarak dari emosi yang sulit.



Rationalization: menciptakan penjelasan yang tampak masuk akal untuk membantu menerima perilaku atau situasi yang sebenarnya menyakitkan.



Emotional suppression: menahan ekspresi emosi yang sedang dirasakan.



Experiential avoidance: menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan.



Keempat konsep ini tidak sama, tetapi dapat muncul bersamaan dalam pola perilaku seseorang.



Penting juga untuk diingat bahwa satu atau dua tanda di atas tidak otomatis menunjukkan adanya mekanisme pertahanan tertentu. Konteks, intensitas, frekuensi, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari tetap perlu diperhatikan.



Bagaimana Cara Membangun Kedewasaan Emosional yang Lebih Sehat?



Jika kamu merasa memiliki beberapa tanda di atas, bukan berarti selama ini kamu salah dalam menjadi pribadi yang dewasa.



Mungkin selama ini kamu hanya terlalu terbiasa melindungi diri dengan cara yang membuatmu terlihat kuat.



Kamu tidak perlu membuang kemampuan berpikir rasional, memahami orang lain, atau menerima keadaan. Kamu hanya perlu belajar memberikan ruang yang sama kepada perasaanmu sendiri.



Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba.



1. Belajar mengidentifikasi perasaan sebelum mencari solusinya.



Ketika menghadapi masalah, jangan langsung bertanya apa yang harus dilakukan.



Cobalah bertanya terlebih dahulu: apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?



Apakah aku marah, sedih, kecewa, takut, malu, atau merasa tidak dihargai?



Memberi nama pada emosi dapat membantu meningkatkan kesadaran emosional.



2. Berhenti memaksa diri untuk selalu memahami orang lain.



Kamu boleh mencoba memahami alasan seseorang bertindak demikian, tetapi jangan sampai pemahaman tersebut menghapus hakmu untuk merasa kecewa.



Empati harus berjalan bersama batasan pribadi.



3. Izinkan dirimu merasakan emosi yang tidak nyaman.



Kamu tidak perlu langsung mengubah kesedihan menjadi motivasi atau kemarahan menjadi pelajaran hidup.



Terkadang, mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja merupakan langkah awal yang penting.



4. Belajar meminta dukungan.



Cobalah menceritakan perasaanmu kepada seseorang yang kamu percaya.



Tidak semua masalah harus kamu selesaikan sendirian. Tidak semua percakapan harus berakhir dengan solusi.



Ada kalanya kamu hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan.



5. Bedakan antara menerima keadaan dan membenarkan perlakuan buruk.



Menerima bahwa sesuatu telah terjadi bukan berarti kamu harus membiarkan hal yang sama terulang kembali.



Kamu bisa memaafkan tanpa harus kembali menjalin hubungan. Kamu bisa memahami seseorang tanpa harus terus memberikan akses kepada mereka dalam hidupmu.



6. Berikan waktu untuk memproses pengalaman emosional.



Tidak semua luka memiliki waktu pemulihan yang sama.



Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain. Jangan merasa gagal hanya karena masih sedih terhadap sesuatu yang sudah lama berlalu.



Jika pola ini terus mengganggu hubungan, keseharian, atau kesejahteraan psikologismu, berbicara dengan psikolog dapat membantu memahami akar dan pola yang mendasarinya.



Penutup: Kamu Tidak Harus Selalu Menjadi Orang yang Paling Dewasa



Ada satu hal yang perlu kamu pahami: kedewasaan emosional bukan tentang seberapa baik kamu menyembunyikan perasaan.



Bukan tentang seberapa jarang kamu marah. Bukan tentang seberapa sering kamu memaklumi orang lain. Bukan pula tentang kemampuanmu menerima semua perlakuan tanpa mengeluh.



Kedewasaan emosional yang sehat justru dimulai ketika kamu mampu mengakui seluruh pengalaman emosionalmu tanpa membiarkannya mengendalikan tindakanmu.



Kamu bisa menjadi orang yang pengertian sekaligus memiliki batasan.



Kamu bisa menjadi orang yang rasional sekaligus mengakui bahwa dirimu sedang sedih.



Kamu bisa menerima kenyataan sekaligus kecewa terhadap apa yang terjadi.



Kamu bisa memaafkan seseorang tanpa harus mengabaikan luka yang ditinggalkannya.



Dan yang paling penting, kamu bisa menjadi pribadi yang dewasa tanpa harus terus-menerus membuktikan bahwa kamu kuat.



Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menjadi orang yang memahami semua orang sampai lupa bahwa dirimu sendiri juga ingin dipahami.



Mungkin kamu terlalu sering mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena merasa tidak memiliki ruang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kamu sedang terluka.



Jika demikian, cobalah memberikan sedikit ruang bagi dirimu sendiri.



Tidak apa-apa jika kali ini kamu tidak langsung menemukan hikmahnya. Tidak apa-apa jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima sesuatu. Tidak apa-apa jika kamu ingin menangis, mengeluh, atau meminta seseorang untuk menemanimu.



Sebab, menjadi dewasa bukan berarti berhenti menjadi manusia yang memiliki perasaan.



