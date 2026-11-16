6 Alasan Mengapa Gen Z Disebut sebagai "Generasi yang Tidak Pernah Puas" Menurut Psikologi

JawaPos.com - Generasi Z atau Gen Z sering kali mendapat berbagai julukan unik dari generasi sebelumnya. Ada yang menyebut mereka sebagai generasi digital, generasi paling kritis, generasi yang mudah bosan, hingga generasi yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki.



Fenomena ini cukup menarik untuk dibahas. Di tengah kemajuan teknologi, kemudahan mendapatkan informasi, dan terbukanya berbagai peluang, Gen Z justru sering dianggap sebagai generasi yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, dan lebih menarik.



Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mereka masih ingin mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ketika sudah memiliki penghasilan, mereka ingin meningkatkan taraf hidup. Ketika berhasil mencapai suatu tujuan, tidak jarang mereka justru mulai memikirkan pencapaian berikutnya.



Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian anak muda merasa bahwa apa yang dimiliki sekarang belum cukup baik dibandingkan kehidupan orang lain yang mereka lihat di media sosial.



Namun, apakah benar Gen Z merupakan generasi yang tidak pernah puas?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), dalam perspektif psikologi, perilaku tersebut sebenarnya dapat dijelaskan melalui beberapa konsep, seperti social comparison, hedonic adaptation, kebutuhan akan validasi, hingga tekanan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi.



Perlu dipahami bahwa tidak semua anggota Gen Z memiliki karakteristik yang sama. Sebutan generasi yang tidak pernah puas bukanlah diagnosis psikologis, melainkan gambaran terhadap sejumlah kecenderungan perilaku yang dapat ditemukan pada sebagian anak muda masa kini.



Lantas, apa saja alasan psikologis yang membuat Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang tidak pernah puas?



1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Kehidupan Orang Lain



Salah satu alasan utama mengapa Gen Z sering merasa tidak puas adalah kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai social comparison atau perbandingan sosial.



Konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada 1954 ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan, pencapaian, dan kondisi dirinya dengan membandingkannya terhadap orang lain.



Sebenarnya, membandingkan diri bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Dalam batas tertentu, tindakan ini dapat membantu seseorang mengevaluasi perkembangan dirinya, menemukan inspirasi, dan meningkatkan motivasi.



Namun, masalah muncul ketika perbandingan tersebut dilakukan secara berlebihan.



Gen Z tumbuh di tengah perkembangan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan berbagai platform digital lainnya. Setiap hari, mereka dapat melihat pencapaian orang lain dalam berbagai aspek kehidupan.



Ada teman sebaya yang sudah memiliki rumah, seseorang yang berhasil membangun bisnis, orang lain yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, hingga individu yang terlihat menikmati kehidupan mewah melalui berbagai unggahan.



Tanpa disadari, paparan tersebut dapat membentuk standar kehidupan yang semakin tinggi.



Seseorang yang sebelumnya merasa cukup dengan pekerjaannya mungkin mulai merasa tertinggal setelah melihat teman seusianya mendapatkan posisi yang lebih tinggi.



Begitu pula seseorang yang awalnya bahagia dengan kehidupannya bisa mulai mempertanyakan pencapaiannya setelah melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik.



Dalam penelitian mengenai hubungan perbandingan sosial dan krisis seperempat abad (quarter-life crisis) pada pengguna Instagram Gen Z di Bekasi, ditemukan korelasi positif yang signifikan antara kecenderungan membandingkan diri dan tingkat quarter-life crisis. https://doi.org/10.15294/dcp. v6i1.31974



Artinya, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin tinggi pula kecenderungan mengalami krisis seperempat abad dalam konteks penelitian tersebut.



Inilah salah satu alasan mengapa sebagian Gen Z sulit merasa puas. Mereka tidak hanya menilai kehidupannya berdasarkan apa yang sudah dicapai, tetapi juga berdasarkan apa yang telah dicapai orang lain.



Akibatnya, standar kebahagiaan menjadi terus berubah.



2. Terbiasa dengan Kepuasan Instan dan Selalu Menginginkan Hal Baru



Alasan kedua berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan mendapatkan sesuatu secara cepat.



Gen Z merupakan generasi yang tumbuh bersama internet, smartphone, dan berbagai layanan digital yang menawarkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.



Mereka dapat memesan makanan hanya dengan beberapa sentuhan, mendapatkan hiburan dalam hitungan detik, membeli barang tanpa harus keluar rumah, hingga memperoleh informasi tanpa perlu menunggu terlalu lama.



Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas menjadi lebih praktis dan cepat.



Namun, kemudahan ini juga dapat memengaruhi ekspektasi seseorang terhadap proses mendapatkan sesuatu.



Dalam psikologi, terdapat konsep delayed gratification, yaitu kemampuan seseorang untuk menunda kepuasan demi memperoleh manfaat yang lebih besar pada masa mendatang.



Kemampuan ini penting karena sebagian besar pencapaian dalam kehidupan membutuhkan proses panjang.



Membangun karier, mengembangkan bisnis, meningkatkan kemampuan, dan mencapai kestabilan finansial tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat.



Sayangnya, lingkungan digital yang serba cepat dapat membuat sebagian orang semakin terbiasa mengharapkan hasil instan.



Ketika sesuatu tidak memberikan kepuasan dengan cepat, mereka mungkin merasa bosan, kehilangan motivasi, atau mulai mencari alternatif lain yang dianggap lebih menarik.



Misalnya, seseorang baru bekerja selama beberapa bulan, tetapi sudah merasa tidak berkembang karena belum mendapatkan kenaikan gaji atau jabatan.



Padahal, perkembangan karier membutuhkan pengalaman, konsistensi, dan proses belajar yang tidak sebentar.



Hal serupa juga dapat terjadi dalam hubungan sosial. Ketika menghadapi konflik atau kebosanan, sebagian orang mungkin lebih tertarik mencari pengalaman baru daripada berusaha memperbaiki hubungan yang sedang dijalani.



Namun, bukan berarti seluruh Gen Z tidak memiliki kesabaran. Kebiasaan menginginkan kepuasan instan merupakan kecenderungan yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, kebiasaan digital, dan pengalaman individu.



Pada akhirnya, kehidupan nyata tidak selalu berjalan secepat teknologi yang digunakan setiap hari.



3. Mengalami Hedonic Adaptation: Kebahagiaan yang Cepat Memudar Setelah Mendapatkan Sesuatu



Pernahkah kamu sangat menginginkan sebuah barang, kemudian merasa sangat bahagia ketika berhasil membelinya, tetapi beberapa minggu kemudian justru merasa biasa saja?



Jika pernah, kamu mungkin mengalami fenomena yang disebut hedonic adaptation.



Dalam psikologi, hedonic adaptation merupakan proses ketika seseorang secara bertahap menyesuaikan diri dengan perubahan positif maupun negatif dalam kehidupannya sehingga respons emosional terhadap perubahan tersebut cenderung berkurang.



Sederhananya, sesuatu yang awalnya membuat seseorang sangat bahagia lama-kelamaan dapat terasa biasa saja.



Fenomena ini dapat menjelaskan mengapa sebagian Gen Z terlihat selalu menginginkan sesuatu yang baru.



Contohnya, seseorang yang baru saja membeli smartphone impian mungkin merasa sangat senang pada minggu-minggu pertama.



Namun, setelah terbiasa menggunakannya, rasa bahagia tersebut mulai berkurang.



Ketika muncul smartphone dengan teknologi lebih baru, ia kembali merasa tertarik untuk mengganti perangkat yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik.



Hal serupa dapat terjadi dalam kehidupan karier.



Seseorang yang awalnya menganggap mendapatkan pekerjaan sebagai pencapaian besar mungkin mulai merasa tidak puas setelah beberapa waktu bekerja.



Setelah mendapatkan kenaikan gaji, ia kembali menginginkan penghasilan yang lebih tinggi. Setelah memperoleh jabatan baru, ia mulai mengincar posisi berikutnya.



Keinginan untuk berkembang sebenarnya merupakan hal yang positif. Akan tetapi, jika seseorang selalu mengandalkan pencapaian baru untuk mendapatkan kebahagiaan, kepuasan hidup bisa menjadi sesuatu yang sulit dirasakan.



Penelitian mengenai materialisme di media sosial yang diterbitkan dalam jurnal Telematics and Informatics Reports pada 2024 melibatkan 1.230 responden. Penelitian tersebut menemukan hubungan antara materialisme, kecenderungan perbandingan sosial, penggunaan media sosial, stres, dan rendahnya kepuasan hidup. https://doi.org/10.1016/j. teler.2024.100117



Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat orientasi seseorang terhadap kepemilikan dan pencapaian material dalam konteks penelitian, semakin besar pula kemungkinan munculnya rangkaian perilaku yang berkaitan dengan stres dan rendahnya kepuasan hidup.



Dengan kata lain, memiliki lebih banyak hal tidak selalu berarti seseorang akan merasa lebih bahagia.



Terkadang, masalahnya bukan karena seseorang belum mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan karena ia terlalu cepat terbiasa dengan apa yang sudah dimiliki.



4. Terlalu Bergantung pada Validasi dan Pengakuan dari Orang Lain



Alasan berikutnya adalah kebutuhan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial.



Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan penerimaan, perhatian, dan rasa dihargai oleh orang lain.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa diterima dan memiliki hubungan sosial yang bermakna merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Namun, perkembangan media sosial membuat bentuk pengakuan sosial menjadi semakin mudah diukur.



Jumlah likes, komentar, followers, views, dan respons orang lain dapat menjadi indikator yang terlihat untuk menilai popularitas atau penerimaan sosial.



Bagi sebagian Gen Z, angka-angka tersebut terkadang memiliki pengaruh terhadap cara mereka menilai dirinya sendiri.



Misalnya, seseorang mengunggah foto atau video dengan harapan mendapatkan banyak respons positif.



Ketika unggahannya mendapatkan banyak likes, ia merasa senang dan dihargai. Namun, ketika respons yang diterima lebih sedikit daripada perkiraan, muncul perasaan kecewa.



Situasi tersebut dapat menciptakan ketergantungan terhadap validasi eksternal.



Seseorang mulai merasa bahwa dirinya berharga ketika mendapatkan pujian, dianggap menarik ketika memperoleh banyak perhatian, dan merasa berhasil ketika orang lain mengakui pencapaiannya.



Padahal, nilai diri seseorang tidak seharusnya hanya ditentukan oleh penilaian orang lain.



Dalam Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, terdapat tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali dan menentukan pilihan dalam kehidupan.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan berkembang.



Relatedness: kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Ketika kebutuhan psikologis tersebut tidak terpenuhi secara sehat, seseorang dapat mengalami kesulitan membangun kesejahteraan dan motivasi intrinsik.



Jika seseorang terlalu bergantung pada pengakuan eksternal, ia mungkin terus berusaha mendapatkan perhatian lebih banyak tanpa pernah benar-benar merasa cukup.



Pencapaian yang sebelumnya dianggap membanggakan pun dapat kehilangan makna ketika tidak mendapatkan respons sesuai harapan.



Pada akhirnya, seseorang tidak lagi melakukan sesuatu semata-mata karena menyukainya, tetapi juga karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain.



5. Menghadapi Tekanan Masa Depan dan Ketidakpastian Kehidupan



Tidak semua perilaku Gen Z yang terlihat tidak pernah puas berasal dari keinginan untuk mendapatkan lebih banyak hal.



Ada pula faktor tekanan kehidupan yang membuat sebagian anak muda merasa harus terus bergerak dan meningkatkan pencapaiannya.



Generasi Z menghadapi berbagai tantangan ketika memasuki dunia dewasa, mulai dari persaingan pekerjaan, kenaikan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, hingga perubahan kebutuhan keterampilan akibat perkembangan teknologi.



Di tengah situasi tersebut, banyak anak muda merasa bahwa mereka harus memiliki kemampuan lebih, penghasilan lebih tinggi, dan pengalaman lebih banyak agar dapat bertahan dalam persaingan.



Kondisi ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang cukup besar.



Dalam psikologi perkembangan, masa transisi dari remaja menuju dewasa dikenal sebagai emerging adulthood.



Konsep yang diperkenalkan oleh Jeffrey Arnett ini menggambarkan periode perkembangan ketika seseorang mulai mengeksplorasi identitas, pekerjaan, hubungan romantis, dan arah kehidupannya.



Pada fase tersebut, seseorang sering dihadapkan pada berbagai pertanyaan penting.



Apakah pekerjaan yang sekarang sudah tepat? Apakah penghasilan cukup untuk masa depan? Apakah hubungan yang dijalani akan bertahan lama? Apakah pilihan hidup saat ini sudah benar?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memunculkan kecemasan dan ketidakpuasan.



Misalnya, seseorang sudah memiliki pekerjaan tetap, tetapi masih merasa khawatir karena belum mempunyai tabungan yang cukup.



Orang lain mungkin sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi merasa tertinggal karena belum mendapatkan pekerjaan sesuai harapan.



Ada pula yang merasa harus terus produktif karena takut kehilangan kesempatan untuk berkembang.



Fenomena ini sering berkaitan dengan quarter-life crisis, yaitu periode kebingungan dan tekanan ketika seseorang mulai mempertanyakan arah kehidupan pada masa dewasa awal.



Penelitian pada pengguna Instagram Gen Z di Bekasi yang telah disebutkan sebelumnya juga menunjukkan adanya hubungan antara perbandingan sosial dan quarter-life crisis.



Artinya, tekanan masa depan dapat semakin berat ketika seseorang terus-menerus mengukur kehidupannya menggunakan standar pencapaian orang lain.



Dalam kondisi seperti ini, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak hal terkadang bukan sekadar ambisi, tetapi juga bentuk usaha untuk mendapatkan rasa aman.



6. Memiliki Standar Kesuksesan yang Terus Berubah



Alasan terakhir adalah perubahan standar kesuksesan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan perkembangan zaman.



Pada masa sebelumnya, kesuksesan mungkin lebih sering dikaitkan dengan memiliki pekerjaan tetap, rumah, keluarga, dan kehidupan yang stabil.



Namun, bagi sebagian anak muda masa kini, kesuksesan dapat memiliki arti yang jauh lebih beragam.



Ada yang ingin memiliki kebebasan finansial sejak usia muda, membangun bisnis sendiri, bekerja dari mana saja, bepergian ke berbagai negara, memiliki penghasilan dari banyak sumber, atau menjalani pekerjaan yang sesuai dengan minat pribadi.



Keinginan tersebut sebenarnya tidak salah.



Setiap generasi memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda sehingga standar kesuksesan juga dapat mengalami perubahan.



Namun, masalah muncul ketika seseorang memiliki terlalu banyak standar yang harus dipenuhi dalam waktu bersamaan.



Di satu sisi, ia ingin memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Di sisi lain, ia ingin memiliki waktu luang, kehidupan sosial yang menyenangkan, hubungan romantis yang sehat, tubuh yang ideal, dan kebebasan untuk menikmati hidup.



Ketika satu tujuan berhasil dicapai, masih ada tujuan lain yang terasa belum terpenuhi.



Akibatnya, seseorang bisa terus merasa tertinggal meskipun sebenarnya sudah mengalami banyak perkembangan.



Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan konsep perfectionism atau perfeksionisme.



Perfeksionisme merupakan kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri dan merasa tidak puas ketika hasil yang diperoleh belum sesuai dengan standar tersebut.



Dalam tingkat tertentu, standar tinggi dapat mendorong seseorang untuk berkembang.



Namun, perfeksionisme yang tidak sehat dapat membuat seseorang sulit menghargai proses dan pencapaiannya sendiri.



Misalnya, seorang pekerja berhasil menyelesaikan proyek besar dengan hasil memuaskan. Akan tetapi, ia justru terus memikirkan kekurangan kecil yang ditemukan dalam pekerjaannya.



Alih-alih menikmati keberhasilan, ia merasa bahwa hasil tersebut masih belum cukup sempurna.



Hal yang sama dapat terjadi dalam pendidikan, hubungan, penampilan, maupun kehidupan finansial.



Standar yang terus meningkat tanpa disertai kemampuan menghargai pencapaian dapat membuat kepuasan hidup semakin sulit dirasakan.



Pada akhirnya, seseorang bukan hanya berusaha menjadi lebih baik, tetapi juga merasa harus selalu menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri sebelumnya.



Apakah Menjadi Generasi yang Tidak Pernah Puas Selalu Buruk?



Setelah melihat berbagai penjelasan psikologis tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah keinginan Gen Z untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik merupakan hal yang negatif?



Jawabannya tentu tidak selalu.



Dalam banyak situasi, ketidakpuasan justru dapat menjadi sumber motivasi untuk berkembang.



Seseorang yang tidak puas dengan kemampuan saat ini mungkin terdorong untuk belajar keterampilan baru. Seseorang yang merasa kondisi finansialnya belum ideal dapat termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mengelola keuangan dengan lebih baik.



Begitu pula seseorang yang tidak puas dengan lingkungan kerja yang kurang sehat mungkin memiliki keberanian untuk mencari kesempatan yang lebih baik.



Dalam konteks tersebut, ketidakpuasan dapat menjadi bentuk evaluasi diri yang konstruktif.



Namun, ketidakpuasan dapat menjadi masalah ketika seseorang tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk menikmati hasil perjuangan.



Terus-menerus mengejar sesuatu tanpa mengetahui batas kebutuhan dapat menciptakan kelelahan emosional, stres, kecemasan, dan perasaan tidak berharga.



Oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk membedakan antara ambisi dan ketidakpuasan yang tidak sehat.



Ambisi membuat seseorang memiliki tujuan dan semangat untuk berkembang. Sebaliknya, ketidakpuasan yang tidak sehat membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup baik, bahkan ketika sudah mencapai banyak hal.



Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan pencapaian dan kebahagiaan.



Pertama, berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar utama dalam menilai diri sendiri. Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan perjalanan hidup yang berbeda.



Kedua, belajar menghargai pencapaian kecil. Tidak semua perkembangan harus berbentuk kenaikan jabatan, peningkatan penghasilan, atau pencapaian besar lainnya.



Ketiga, mengurangi kebiasaan membandingkan diri di media sosial. Mengatur waktu penggunaan media sosial dan memilih konten yang lebih bermanfaat dapat membantu mengurangi paparan terhadap perbandingan sosial yang tidak sehat.



Keempat, membangun tujuan hidup berdasarkan nilai dan kebutuhan pribadi, bukan hanya berdasarkan ekspektasi lingkungan.



Terakhir, memahami bahwa kebahagiaan tidak harus selalu menunggu pencapaian berikutnya.



Terkadang, merasa cukup dengan apa yang dimiliki sekarang bukan berarti berhenti berkembang, melainkan kemampuan untuk menghargai kehidupan sambil tetap berusaha menjadi lebih baik.



Kesimpulan



Julukan Gen Z sebagai generasi yang tidak pernah puas sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang psikologi.



Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, lingkungan digital yang serba cepat, fenomena hedonic adaptation, kebutuhan akan validasi, tekanan menghadapi masa depan, hingga standar kesuksesan yang terus berubah merupakan beberapa faktor yang dapat menjelaskan kecenderungan tersebut.



Namun, penting untuk diingat bahwa perilaku tersebut tidak berlaku bagi seluruh anggota Gen Z dan bukan karakteristik bawaan yang melekat pada satu generasi.



Setiap individu memiliki pengalaman, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan cara menghadapi kehidupan yang berbeda.



Pada akhirnya, menjadi pribadi yang ambisius dan ingin berkembang bukanlah sesuatu yang salah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang tetap mampu menghargai apa yang sudah dimiliki tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki masa depan.



Sebab, dalam kehidupan, tidak semua hal harus selalu lebih besar, lebih mahal, atau lebih mengesankan untuk membuat seseorang merasa bahagia.



