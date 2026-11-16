7 Alasan Orang Tua yang Berniat Mendukung Justru Terdengar Mengkritik Anak Perempuan Dewasa

JawaPos.com - Ada sesuatu yang terkadang sulit dipahami dalam hubungan antara orang tua dan anak perempuan yang sudah dewasa: orang tua merasa sedang memberikan dukungan, perhatian, bahkan nasihat karena cinta, tetapi anak justru merasa sedang dikritik, dinilai, atau dianggap tidak cukup baik.



Seorang ibu mungkin berkata, "Ibu cuma ingin kamu lebih berhati-hati." Seorang ayah mungkin berkomentar, "Ayah hanya ingin kamu punya masa depan yang lebih baik." Ada pula kalimat sederhana seperti, "Kamu yakin keputusanmu sudah benar?" atau "Kalau menurut Ibu, seharusnya kamu bisa melakukan lebih baik."



Bagi orang tua, kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar seperti bentuk kepedulian. Mereka merasa sedang membantu anak menghindari kesalahan, membuat keputusan yang lebih baik, atau menjalani kehidupan yang lebih terarah.



Namun, bagi anak perempuan yang sudah dewasa, pesan yang terdengar bisa sangat berbeda.



Alih-alih merasa didukung, ia mungkin merasa kemampuannya diragukan. Alih-alih merasa dicintai, ia merasa harus terus membuktikan bahwa dirinya cukup pintar, cukup dewasa, dan cukup mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.



Fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa konsep dalam psikologi, seperti kebutuhan akan otonomi, keterikatan emosional, validasi, komunikasi interpersonal, dan dinamika hubungan orang tua-anak sepanjang masa dewasa.



Penting untuk dipahami bahwa hal ini tidak selalu berarti orang tua memiliki niat buruk. Sering kali, masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya cinta, melainkan pada bagaimana cinta tersebut disampaikan dan diterima.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa orang tua yang merasa sedang mendukung justru bisa terdengar kritis di telinga anak perempuan mereka yang sudah dewasa.



1. Dukungan yang Terlalu Banyak Mengandung Nasihat Bisa Terasa Seperti Penilaian



Salah satu alasan paling umum adalah orang tua sering kali menganggap bahwa memberikan nasihat merupakan bentuk dukungan terbaik.



Ketika anak perempuan menceritakan masalah pekerjaan, hubungan romantis, keuangan, atau kehidupan pribadinya, orang tua mungkin langsung menawarkan solusi.



Misalnya, ketika seorang anak bercerita bahwa pekerjaannya sedang melelahkan, ibunya menjawab:



"Kamu seharusnya lebih pintar mengatur waktu."



Ketika ia menceritakan konflik dengan pasangan, ayahnya berkata:



"Makanya, dari awal harus lebih selektif memilih pasangan."



Orang tua mungkin tidak bermaksud menyalahkan. Mereka merasa sedang memberikan pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa membantu anak.



Namun, dari sudut pandang psikologi komunikasi, respons yang terlalu cepat memberikan solusi dapat membuat seseorang merasa bahwa emosinya tidak benar-benar didengarkan.



Anak sebenarnya mungkin hanya ingin didengar. Ia ingin seseorang memahami bahwa pekerjaannya melelahkan, bahwa hubungannya sedang sulit, atau bahwa dirinya sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.



Ketika respons yang diterima justru berupa nasihat, ia bisa menangkap pesan tersembunyi bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang salah.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep emotional validation atau validasi emosional.



Validasi emosional berarti mengakui dan memahami pengalaman emosional seseorang tanpa harus selalu menyetujui semua keputusan atau tindakannya.



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



"Ibu mengerti kamu sedang lelah. Pasti tidak mudah menghadapi semuanya."



Dengan mengatakan:



"Kamu harusnya lebih kuat. Jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil."



Kalimat pertama memberikan ruang bagi perasaan anak. Kalimat kedua berpotensi membuatnya merasa bahwa emosinya merupakan masalah yang harus segera diperbaiki.



Anak perempuan dewasa tidak selalu membutuhkan orang tua yang memiliki semua jawaban. Terkadang, ia hanya membutuhkan orang tua yang mampu mendengarkan tanpa langsung mengubah ceritanya menjadi pelajaran hidup.



2. Orang Tua Mungkin Masih Melihat Anak sebagai Anak Kecil yang Harus Diarahkan



Secara psikologis, menjadi orang dewasa bukan hanya tentang bertambahnya usia. Ada proses perkembangan identitas dan kemandirian yang berlangsung secara bertahap.



Anak perempuan yang dahulu membutuhkan arahan orang tua untuk hampir semua keputusan kini mungkin sudah memiliki pekerjaan, penghasilan sendiri, hubungan pribadi, serta tanggung jawab yang harus dikelola secara mandiri.



Namun, tidak semua orang tua mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.



Mereka mungkin masih menggunakan pola komunikasi yang sama seperti ketika anak masih kecil.



Misalnya:



"Jangan mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat Ibu."



"Kamu belum tahu bagaimana sulitnya kehidupan."



"Percaya saja sama Ayah. Ayah lebih banyak pengalaman."



Kalimat tersebut mungkin dahulu terasa wajar karena orang tua memang memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak.



Namun, ketika anak sudah dewasa, komunikasi yang terlalu mengarahkan bisa terasa seperti bentuk ketidakpercayaan.



Dalam psikologi perkembangan, kondisi ini berkaitan dengan proses individuation, yaitu proses seseorang membangun identitas diri yang relatif mandiri dari orang tuanya.



Individuasi bukan berarti memutus hubungan emosional dengan keluarga. Sebaliknya, seseorang dapat tetap mencintai dan menghormati orang tuanya sambil memiliki nilai, pilihan, dan keputusan hidup sendiri.



Ketika orang tua kesulitan menerima proses tersebut, anak dapat merasa bahwa kedewasaannya tidak benar-benar diakui.



Ia mungkin berpikir:



"Mengapa setiap keputusan saya harus diperiksa?"



"Mengapa saya masih harus menjelaskan pilihan hidup saya seolah-olah saya tidak mampu berpikir sendiri?"



Perasaan seperti ini dapat membuat dukungan orang tua terdengar seperti kritik, bahkan ketika kalimat yang disampaikan sebenarnya tidak kasar.



Yang dibutuhkan dalam hubungan orang tua dan anak dewasa bukanlah hilangnya bimbingan, melainkan perubahan bentuk bimbingan.



Orang tua dapat tetap menjadi sumber kebijaksanaan, tetapi anak perlu diberi kesempatan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.



3. Pengalaman Kritik di Masa Kecil Bisa Memengaruhi Cara Anak Mendengar Perhatian Saat Dewasa



Tidak semua percakapan terjadi dalam ruang emosional yang kosong.



Cara seseorang memahami sebuah kalimat hari ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hubungan yang terjadi selama bertahun-tahun.



Seorang anak perempuan yang tumbuh dengan banyak komentar mengenai penampilan, nilai akademis, pilihan pertemanan, atau pencapaiannya mungkin menjadi sangat peka terhadap evaluasi orang tua.



Misalnya, sejak kecil ia sering mendengar:



"Kenapa nilaimu tidak bisa seperti kakakmu?"



"Kamu sebenarnya pintar, tetapi kurang berusaha."



"Ibu mengatakan ini demi kebaikanmu."



"Kamu harus bisa lebih baik dari sekarang."



Mungkin orang tua merasa sedang memotivasi. Namun, jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, anak dapat mengembangkan keyakinan bahwa penerimaan dan penghargaan harus diperoleh melalui pencapaian.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan konsep conditional regard, yaitu penerimaan atau penghargaan yang dirasakan bergantung pada perilaku maupun prestasi seseorang.



Anak kemudian mungkin tumbuh dengan kecenderungan untuk terus mengejar kesempurnaan, takut mengecewakan orang lain, atau merasa bersalah ketika tidak memenuhi harapan keluarga.



Ketika sudah dewasa, bahkan komentar yang sebenarnya dimaksudkan sebagai perhatian dapat membangkitkan kembali perasaan lama.



Contohnya, ketika ibu berkata:



"Kamu yakin tidak ingin mencoba pekerjaan yang lebih baik?"



Anak mungkin tidak hanya mendengar pertanyaan tentang pekerjaan.



Ia bisa merasakan kembali pengalaman ketika dirinya dianggap belum cukup berhasil, belum cukup membanggakan, atau belum mencapai standar keluarga.



Inilah sebabnya mengapa dua orang dapat mendengar kalimat yang sama tetapi memberikan respons emosional yang berbeda.



Bagi seseorang yang tumbuh dengan komunikasi penuh penerimaan, nasihat mungkin terdengar sebagai perhatian.



Namun, bagi seseorang yang memiliki riwayat hubungan yang sarat evaluasi, nasihat yang sama bisa terasa seperti kritik.



Ini bukan berarti setiap anak perempuan yang sensitif terhadap komentar orang tua pasti memiliki pengalaman masa kecil yang buruk. Akan tetapi, pengalaman emosional sebelumnya memang dapat memengaruhi interpretasi seseorang terhadap komunikasi saat ini.



4. Kekhawatiran Orang Tua Sering Disampaikan dengan Cara yang Mengurangi Rasa Percaya Diri Anak



Banyak orang tua merasa bahwa tugas mereka adalah melindungi anak dari kesalahan.



Mereka khawatir anak salah memilih pasangan, mengalami kegagalan karier, mengambil keputusan finansial yang buruk, atau menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya.



Kekhawatiran tersebut sebenarnya dapat menjadi bagian dari kasih sayang orang tua.



Namun, ada perbedaan antara menyampaikan kekhawatiran dan membuat anak merasa tidak mampu.



Misalnya, seorang anak perempuan ingin memulai usaha sendiri.



Orang tuanya berkata:



"Kamu yakin bisa? Bisnis itu tidak mudah. Jangan sampai nanti kamu menyesal."



Dari perspektif orang tua, kalimat tersebut mungkin merupakan bentuk kehati-hatian.



Namun, dari perspektif anak, pertanyaan tersebut dapat terdengar seperti keraguan terhadap kemampuannya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura.



Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.



Keyakinan ini penting karena memengaruhi keberanian seseorang menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan bertahan ketika mengalami kesulitan.



Jika anak terus-menerus menerima pesan bahwa pilihannya terlalu berisiko, kemampuannya diragukan, atau dirinya belum cukup siap, ia mungkin mulai mempertanyakan penilaiannya sendiri.



Bahkan ketika orang tua sebenarnya ingin mencegah kegagalan, cara penyampaian yang terlalu meragukan dapat membuat anak merasa tidak dipercaya.



Dukungan yang lebih sehat bukan berarti orang tua harus menyetujui setiap keputusan anak.



Orang tua tetap boleh menyampaikan risiko, tetapi dapat melakukannya dengan menghargai kemampuan anak untuk berpikir.



Contohnya:



"Ibu tahu kamu sudah mempertimbangkan banyak hal. Kalau kamu mau, kita bisa membicarakan risikonya bersama-sama."



Kalimat ini tetap menyampaikan kepedulian, tetapi tidak menempatkan anak sebagai seseorang yang tidak mampu mengambil keputusan.



5. Anak Perempuan Dewasa Membutuhkan Otonomi, Bukan Sekadar Persetujuan Orang Tua



Salah satu kebutuhan psikologis mendasar manusia adalah otonomi.



Dalam Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu dari tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, bersama kompetensi dan keterhubungan.



Otonomi berkaitan dengan pengalaman bahwa seseorang memiliki pilihan dan kendali atas tindakan yang dijalankannya.



Bagi anak perempuan yang sudah dewasa, kebutuhan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan.



Ia ingin memilih karier yang sesuai dengan minatnya. Ia ingin menentukan apakah akan menikah atau tidak. Ia ingin memiliki gaya hidup sendiri, mengatur keuangannya, dan membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.



Masalah dapat muncul ketika orang tua menganggap bahwa dukungan berarti anak harus mengikuti pandangan mereka.



Misalnya:



"Ibu mendukung kamu, asalkan kamu tidak mengambil keputusan yang aneh-aneh."



"Ayah tidak melarang, tetapi menurut Ayah pilihan itu tidak cocok untuk perempuan."



"Silakan menentukan sendiri, tetapi jangan salahkan orang tua kalau nanti gagal."



Pernyataan seperti ini dapat menciptakan kesan bahwa kebebasan yang diberikan sebenarnya memiliki syarat emosional.



Anak seolah-olah diperbolehkan menjadi dirinya sendiri selama keputusannya tidak bertentangan dengan harapan orang tua.



Akibatnya, ia mungkin merasa harus memilih antara mempertahankan hubungan keluarga dan mempertahankan identitas pribadinya.



Padahal, hubungan yang sehat memungkinkan kedua hal tersebut berjalan berdampingan.



Anak boleh memiliki pendapat berbeda tanpa harus dianggap tidak menghormati orang tua.



Orang tua juga boleh tidak setuju tanpa harus merendahkan pilihan anak.



Otonomi bukan berarti anak tidak membutuhkan keluarga. Justru, hubungan yang memberikan ruang bagi kemandirian dapat menciptakan kedekatan yang lebih dewasa karena hubungan tersebut dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, bukan kewajiban untuk selalu patuh.



6. Perbandingan dan Ekspektasi Keluarga Membuat Dukungan Terasa Seperti Tekanan



Terkadang, orang tua tidak menyampaikan kritik secara langsung.



Mereka menggunakan perbandingan, contoh kehidupan orang lain, atau standar tertentu untuk menunjukkan apa yang dianggap sebagai kehidupan ideal.



Misalnya:



"Lihat anak teman Ibu, sekarang sudah punya rumah sendiri."



"Sepupumu saja sudah menikah dan punya anak."



"Teman-temanmu sudah banyak yang sukses. Kamu kapan?"



"Kalau kamu sedikit lebih disiplin, mungkin hidupmu sudah lebih baik."



Orang tua mungkin berpikir bahwa perbandingan tersebut dapat memotivasi anak.



Mereka ingin anak memiliki semangat, tidak mudah puas, dan terus memperbaiki kehidupannya.



Namun, secara psikologis, perbandingan sosial dapat memunculkan perasaan tidak mampu, malu, iri, atau tidak berharga, terutama ketika seseorang merasa dirinya selalu berada di posisi yang kurang baik.



Konsep social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.



Dalam keluarga, perbandingan semacam ini bisa terasa lebih emosional karena datang dari orang-orang yang pendapatnya sangat berarti.



Seorang anak perempuan mungkin tidak keberatan melihat teman sebaya memiliki karier yang lebih mapan atau kehidupan keluarga yang berbeda.



Namun, ketika orang tuanya terus menggunakan pencapaian orang lain sebagai ukuran keberhasilannya, ia dapat merasa bahwa kehidupannya sendiri tidak pernah cukup.



Hal yang membuat situasi ini semakin sulit adalah kenyataan bahwa setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, prioritas, dan perjalanan hidup yang berbeda.



Ada perempuan yang memilih membangun karier terlebih dahulu. Ada yang lebih mengutamakan keluarga. Ada yang sedang memulihkan diri setelah melewati masa sulit. Ada pula yang memiliki tujuan hidup yang tidak sesuai dengan standar generasi sebelumnya.



Tidak semua kehidupan harus mengikuti jadwal yang sama.



Dukungan yang sehat seharusnya membantu anak mengenali potensi dan tujuan hidupnya sendiri, bukan terus-menerus mengukur kehidupannya berdasarkan pencapaian orang lain.



7. Orang Tua dan Anak Perempuan Bisa Memiliki Definisi Cinta dan Dukungan yang Berbeda



Alasan terakhir adalah perbedaan cara memahami kasih sayang.



Bagi sebagian orang tua, cinta ditunjukkan melalui nasihat, peringatan, pengorbanan, dan keterlibatan dalam keputusan anak.



Mereka mungkin tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan bahwa orang tua harus selalu mengingatkan anak, bahkan ketika anak sudah dewasa.



Sementara itu, bagi anak perempuan yang sudah dewasa, cinta mungkin lebih terasa melalui penerimaan, kepercayaan, penghormatan terhadap batas pribadi, dan kesediaan mendengarkan tanpa menghakimi.



Kedua pihak sebenarnya sama-sama menginginkan hubungan yang baik, tetapi menggunakan cara yang berbeda untuk mewujudkannya.



Dalam psikologi keluarga, perbedaan ini dapat dipahami melalui konsep pola komunikasi antargenerasi dan ekspektasi hubungan.



Orang tua mungkin merasa bahwa mereka sedang menunjukkan perhatian ketika bertanya:



"Kapan kamu akan menikah?"



Namun, anak bisa merasakan bahwa pertanyaan tersebut merupakan tekanan terhadap keputusan pribadi yang sangat sensitif.



Orang tua mungkin berkata:



"Ibu hanya ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik."



Namun, anak bisa menangkap pesan bahwa kehidupan yang sedang dijalaninya sekarang belum cukup baik.



Di sinilah pentingnya memahami bahwa niat baik tidak otomatis menghasilkan dampak emosional yang baik.



Seseorang dapat menyampaikan sesuatu dengan penuh cinta, tetapi tetap membuat orang lain merasa terluka.



Sebaliknya, seseorang dapat tidak setuju dengan pilihan orang lain, tetapi menyampaikannya dengan cara yang tetap menghormati martabat dan perasaan orang tersebut.



Hubungan orang tua dan anak dewasa membutuhkan kemampuan untuk memperbarui cara berkomunikasi.



Orang tua perlu belajar bahwa anak tidak selalu membutuhkan arahan. Anak juga perlu memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang membuatnya merasa didukung dan apa yang justru membuatnya merasa dihakimi.



Cinta tidak harus selalu berbentuk nasihat. Terkadang, cinta juga berbentuk kepercayaan.



Bagaimana Orang Tua Bisa Menunjukkan Dukungan Tanpa Terdengar Mengkritik?



Memahami alasan psikologis di balik persoalan ini dapat membantu orang tua dan anak perempuan dewasa membangun hubungan yang lebih sehat.



Berikut beberapa perubahan sederhana dalam komunikasi yang dapat memberikan perbedaan besar.



1. Dengarkan sebelum memberikan solusi.



Ketika anak bercerita tentang masalahnya, jangan langsung memberikan nasihat. Berikan kesempatan untuk menyelesaikan ceritanya.



Cobalah bertanya, "Kamu ingin Ibu mendengarkan saja atau ingin kita mencari solusi bersama?"



2. Ganti kritik dengan rasa ingin tahu.



Daripada mengatakan, "Mengapa kamu mengambil keputusan seperti itu?", cobalah mengatakan, "Apa yang membuat kamu memilih jalan tersebut?"



Pertanyaan kedua membuka ruang percakapan tanpa langsung menyudutkan.



3. Akui kemampuan anak untuk mengambil keputusan.



Orang tua dapat memberikan pendapat tanpa mengambil alih kendali kehidupan anak.



Misalnya, "Ayah punya pandangan berbeda, tetapi Ayah percaya kamu sudah mempertimbangkan keputusan ini."



4. Hindari membandingkan kehidupan anak dengan orang lain.



Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Perbandingan yang terus-menerus dapat merusak rasa percaya diri dan kedekatan emosional.



5. Validasi perasaan tanpa harus selalu menyetujui keputusan.



Orang tua dapat berkata, "Ibu mengerti mengapa kamu merasa seperti itu," meskipun mereka memiliki pandangan berbeda mengenai situasinya.



6. Hormati batas pribadi anak yang sudah dewasa.



Tidak semua hal mengenai pekerjaan, hubungan, keuangan, atau kehidupan pribadi harus diketahui dan dikomentari oleh orang tua.



Memberikan ruang pribadi bukan berarti kehilangan kedekatan.



7. Tunjukkan bahwa kasih sayang tidak bergantung pada pencapaian.



Anak perlu mengetahui bahwa dirinya tetap dicintai meskipun gagal, berubah pikiran, mengambil jalan yang berbeda, atau belum mencapai sesuatu yang diharapkan keluarga.



Penerimaan semacam ini dapat membantu menciptakan rasa aman dalam hubungan.



Kesimpulan: Terkadang, Anak Tidak Membutuhkan Orang Tua yang Lebih Banyak Berbicara, tetapi yang Lebih Mampu Memahami



Hubungan antara orang tua dan anak perempuan yang sudah dewasa sering kali mengalami perubahan yang tidak sederhana.



Orang tua masih ingin melindungi, sementara anak ingin dipercaya. Orang tua ingin memberikan pengalaman hidup, sementara anak ingin belajar dari pengalamannya sendiri. Orang tua ingin memastikan bahwa anak tidak melakukan kesalahan, sementara anak memahami bahwa kesalahan juga merupakan bagian dari proses menjadi dewasa.



Ketika dua kebutuhan tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik, perhatian dapat terdengar seperti kritik.



Tujuh alasan di atas menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang pilihan kata. Ada kebutuhan emosional, pengalaman masa lalu, proses perkembangan identitas, dan pola hubungan keluarga yang ikut memengaruhi bagaimana sebuah pesan diterima.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa niat baik dan dampak emosional merupakan dua hal yang berbeda.



Orang tua mungkin benar-benar mencintai anaknya. Namun, cinta tersebut tetap perlu disampaikan dengan cara yang membuat anak merasa dihargai, bukan terus-menerus dievaluasi.



Anak perempuan yang sudah dewasa tidak selalu membutuhkan orang tua yang menyetujui semua pilihannya. Ia juga tidak mengharapkan orang tua berhenti memberikan nasihat.



Yang sering kali ia butuhkan adalah kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya.



Pada akhirnya, hubungan orang tua dan anak tidak harus berhenti berkembang ketika anak meninggalkan masa kanak-kanak.



Justru, hubungan tersebut dapat memasuki tahap yang lebih matang: ketika orang tua belajar melepaskan sebagian kendali, anak belajar menghargai pengalaman orang tua, dan keduanya mulai membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, penerimaan, serta rasa hormat satu sama lain.



Sebab, terkadang bentuk dukungan paling besar yang dapat diberikan orang tua kepada anak perempuannya bukanlah menunjukkan bagaimana ia seharusnya menjalani hidup.



