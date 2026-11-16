9 Cara Terbukti untuk Membangun Persahabatan Lama maupun Baru Menurut Psikologi

JawaPos.com - Persahabatan merupakan salah satu hubungan sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Memiliki teman bukan hanya membuat hidup terasa lebih menyenangkan, tetapi juga memberikan dukungan emosional, meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kesepian, dan membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



Namun, membangun persahabatan yang berkualitas bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Ada orang yang mudah mendapatkan teman baru, tetapi kesulitan mempertahankan hubungan tersebut. Ada pula yang memiliki banyak kenalan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar bisa dipercaya. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin kembali dekat dengan teman lama, tetapi merasa canggung karena sudah lama tidak berkomunikasi.



Menurut psikologi, persahabatan bukan sekadar hubungan yang terbentuk karena sering bertemu atau memiliki kesamaan hobi. Persahabatan merupakan hubungan interpersonal yang berkembang melalui interaksi, kepercayaan, keterbukaan, rasa saling menghargai, dan pengalaman bersama.



Kabar baiknya, kemampuan membangun persahabatan dapat dipelajari dan dikembangkan. Kita tidak harus menjadi orang yang sangat ekstrover, pandai berbicara, atau selalu menyenangkan untuk memiliki hubungan pertemanan yang sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat sembilan cara membangun persahabatan lama maupun baru berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Mulailah dengan Menunjukkan Ketertarikan yang Tulus kepada Orang Lain



Salah satu cara paling mendasar untuk membangun persahabatan adalah menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada orang lain.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, dihargai, dan diperhatikan. Ketika seseorang merasa bahwa kehadirannya dihargai, ia cenderung lebih nyaman untuk berinteraksi dan membangun hubungan.



Sayangnya, banyak orang terlalu fokus memikirkan bagaimana cara membuat dirinya disukai ketika bertemu orang baru. Mereka sibuk mencari topik pembicaraan yang menarik, memikirkan kesan yang diberikan, atau berusaha terlihat mengesankan.



Padahal, membangun persahabatan tidak selalu harus dimulai dengan membuat orang lain terkesan. Terkadang, cukup dengan menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin mengenal mereka.



Misalnya, ketika bertemu seseorang yang baru, cobalah mengajukan pertanyaan sederhana seperti:



Apa kesibukanmu akhir-akhir ini?



Apa kegiatan yang paling kamu sukai?



Bagaimana pengalamanmu bekerja atau belajar di tempat ini?



Apa hal menarik yang sedang kamu kerjakan?



Setelah mengajukan pertanyaan, dengarkan jawabannya dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara tentang diri sendiri.



Ketertarikan yang tulus juga bisa ditunjukkan melalui kontak mata yang wajar, ekspresi wajah yang ramah, dan respons yang sesuai dengan cerita lawan bicara.



Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?



Manusia cenderung menyukai interaksi ketika mereka merasa diperhatikan dan dipahami. Perhatian yang tulus menciptakan pengalaman emosional positif sehingga seseorang lebih mudah merasa nyaman ketika bersama kita.



Dalam jangka panjang, kebiasaan sederhana ini dapat menjadi fondasi bagi hubungan pertemanan yang lebih dekat.



2. Bangun Kedekatan Melalui Interaksi yang Konsisten



Persahabatan jarang terbentuk hanya melalui satu kali pertemuan. Sebagian besar hubungan pertemanan berkembang melalui interaksi berulang yang terjadi secara alami.



Prinsip ini berkaitan dengan mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengembangkan perasaan lebih positif terhadap sesuatu atau seseorang setelah terpapar secara berulang, selama pengalaman tersebut tidak negatif.



Artinya, semakin sering kita berinteraksi dengan seseorang dalam suasana yang menyenangkan, semakin besar peluang terbentuknya rasa akrab.



Contohnya, seseorang yang awalnya hanya menjadi teman kerja biasa bisa berkembang menjadi sahabat dekat karena sering makan siang bersama, berdiskusi, bertukar cerita, atau menghabiskan waktu setelah bekerja.



Hal yang sama berlaku ketika ingin membangun persahabatan baru. Jangan berharap hubungan langsung menjadi dekat setelah satu kali bertemu.



Cobalah membangun kebiasaan sederhana seperti:



Menyapa ketika bertemu.



Mengirim pesan sesekali.



Mengajak makan atau minum kopi.



Mengikuti kegiatan atau komunitas yang sama.



Menanyakan kabar setelah beberapa waktu tidak bertemu.



Untuk persahabatan lama, konsistensi juga sangat penting. Tidak perlu menghubungi teman setiap hari. Namun, sesekali menunjukkan perhatian dapat membantu menjaga hubungan tetap hidup.



Hal yang perlu diperhatikan:



Konsistensi bukan berarti memaksakan komunikasi. Persahabatan yang sehat memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk menjalani kehidupannya sendiri.



Yang terpenting bukan seberapa sering kita berkomunikasi, melainkan apakah interaksi tersebut memberikan pengalaman yang positif dan menunjukkan kepedulian.



3. Berani Membuka Diri Secara Bertahap



Salah satu unsur penting dalam membangun persahabatan adalah keterbukaan diri atau self-disclosure.



Self-disclosure merupakan proses ketika seseorang membagikan informasi pribadi, pengalaman, perasaan, pemikiran, atau cerita kehidupannya kepada orang lain.



Ketika dua orang mulai saling berbagi cerita, hubungan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dari sekadar kenalan menjadi hubungan yang lebih dekat.



Sebagai contoh, percakapan awal mungkin hanya membahas pekerjaan, cuaca, atau aktivitas sehari-hari. Namun, seiring meningkatnya rasa nyaman, pembicaraan dapat berkembang menjadi pengalaman masa kecil, impian, kekhawatiran, hingga tantangan yang sedang dihadapi.



Keterbukaan menciptakan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling memahami.



Namun, bukan berarti kita harus menceritakan seluruh masalah pribadi kepada seseorang yang baru dikenal. Keterbukaan yang sehat perlu dilakukan secara bertahap.



Berikut beberapa tahapan yang bisa diterapkan:



Tahap pertama: Berbagi informasi ringan.



Ceritakan hobi, makanan favorit, pengalaman menyenangkan, atau aktivitas sehari-hari.



Tahap kedua: Berbagi pengalaman pribadi.



Mulailah menceritakan pengalaman yang lebih bermakna, seperti perjalanan hidup, pengalaman belajar, atau tantangan pekerjaan.



Tahap ketiga: Berbagi perasaan dan pemikiran.



Ketika kepercayaan mulai terbentuk, kita bisa membicarakan harapan, kekhawatiran, dan hal-hal yang lebih emosional.



Mengapa keterbukaan penting?



Keterbukaan membantu menciptakan rasa saling percaya dan kedekatan emosional. Ketika seseorang berani menunjukkan sisi dirinya yang lebih personal, orang lain juga memiliki kesempatan untuk melakukan hal serupa.



Meski demikian, keterbukaan harus berjalan dua arah. Jangan sampai satu orang selalu menceritakan kehidupannya, sementara pihak lainnya hanya menjadi pendengar.



4. Jadilah Pendengar yang Baik, Bukan Hanya Pembicara yang Menarik



Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan teman, mereka harus pandai berbicara, memiliki selera humor, atau selalu mempunyai cerita menarik.



Padahal, kemampuan mendengarkan sering kali jauh lebih penting dalam membangun hubungan interpersonal.



Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif dikenal sebagai active listening. Teknik ini melibatkan perhatian penuh terhadap pembicaraan orang lain, memahami pesan yang disampaikan, dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan.



Mendengarkan secara aktif bukan hanya diam ketika orang lain berbicara.



Beberapa cara untuk menerapkannya antara lain:



Hindari memotong pembicaraan.



Berikan perhatian tanpa terlalu sering memeriksa ponsel.



Tunjukkan respons yang sesuai.



Ajukan pertanyaan lanjutan.



Cobalah memahami perasaan di balik cerita.



Hindari langsung menghakimi atau memberikan nasihat.



Misalnya, ketika teman bercerita bahwa dirinya sedang mengalami masalah pekerjaan, jangan langsung mengatakan bahwa ia harus berhenti bekerja atau mencari pekerjaan baru.



Cobalah merespons dengan kalimat seperti:



"Aku bisa membayangkan itu pasti melelahkan. Bagian mana yang paling membuatmu merasa terbebani?"



Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa kita ingin memahami pengalaman teman, bukan sekadar memberikan solusi.



Dalam persahabatan, seseorang tidak selalu membutuhkan nasihat. Terkadang, mereka hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa ada orang yang memahami keadaan mereka.



5. Temukan Kesamaan, tetapi Tetap Hargai Perbedaan



Kesamaan merupakan salah satu faktor yang dapat membantu dua orang membangun hubungan pertemanan.



Dalam psikologi sosial, terdapat prinsip similarity-attraction effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk merasa lebih tertarik kepada individu yang memiliki kesamaan dalam sikap, nilai, minat, atau pengalaman tertentu.



Sebagai contoh, dua orang yang sama-sama menyukai olahraga, membaca buku, musik, fotografi, atau perjalanan mungkin lebih mudah menemukan topik pembicaraan.



Kesamaan juga membantu menciptakan rasa memiliki karena kedua orang merasa mempunyai sesuatu yang bisa dinikmati bersama.



Namun, penting untuk dipahami bahwa persahabatan yang sehat tidak mengharuskan dua orang memiliki kepribadian dan pemikiran yang sama.



Justru, perbedaan dapat membuat hubungan menjadi lebih kaya.



Misalnya, kita mungkin memiliki teman yang sangat ekstrover, sementara diri sendiri lebih pendiam. Kita mungkin menyukai kegiatan di luar ruangan, sedangkan teman lebih senang menghabiskan waktu di rumah.



Perbedaan tersebut tidak harus menjadi penghalang.



Cara terbaik untuk menerapkannya adalah:



Cari aktivitas yang sama-sama disukai.



Hargai pendapat yang berbeda.



Jangan memaksakan teman mengikuti semua kebiasaan kita.



Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru.



Hindari menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk merendahkan orang lain.



Persahabatan yang kuat bukan tentang menemukan orang yang selalu berpikir sama dengan kita, melainkan menemukan seseorang yang tetap bisa menghargai kita meskipun memiliki perbedaan.



6. Tunjukkan Dukungan ketika Teman Mengalami Masa Sulit



Persahabatan tidak hanya diuji ketika semua orang sedang bahagia. Salah satu momen penting yang dapat memperkuat hubungan adalah ketika seorang teman sedang mengalami kesulitan.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang berhubungan dengan kesejahteraan emosional.



Dukungan sosial dapat berupa bantuan emosional, informasi, bantuan praktis, maupun sekadar kehadiran seseorang ketika dibutuhkan.



Contohnya:



Menemani teman yang sedang menghadapi masalah.



Mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi.



Memberikan semangat ketika teman mengalami kegagalan.



Membantu mencari solusi ketika diminta.



Mengingatkan bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



Namun, memberikan dukungan tidak selalu berarti harus menyelesaikan masalah orang lain.



Terkadang, kehadiran sederhana seperti mengirim pesan, menanyakan kabar, atau menawarkan bantuan sudah memiliki arti besar.



Misalnya:



"Aku tahu akhir-akhir ini kamu sedang banyak pikiran. Kalau butuh teman cerita, aku siap mendengarkan."



Kalimat sederhana tersebut menunjukkan kepedulian tanpa memaksa seseorang untuk langsung terbuka.



Selain hadir ketika teman mengalami kesulitan, jangan lupa memberikan apresiasi ketika mereka mendapatkan keberhasilan.



Rayakan pencapaian kecil maupun besar. Tunjukkan bahwa kebahagiaan teman juga merupakan sesuatu yang layak dihargai.



Persahabatan yang sehat seharusnya tidak hanya hadir ketika membutuhkan sesuatu, tetapi juga ketika ingin berbagi kebahagiaan.



7. Belajar Menghargai Batasan dan Ruang Pribadi



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam persahabatan adalah menganggap bahwa kedekatan memberikan hak untuk mengetahui atau mengatur seluruh kehidupan teman.



Padahal, hubungan yang sehat justru membutuhkan batasan atau personal boundaries.



Setiap orang mempunyai kebutuhan, waktu, privasi, dan ruang pribadi yang berbeda.



Ada orang yang senang berkomunikasi setiap hari. Ada pula yang membutuhkan waktu sendiri setelah menjalani aktivitas yang melelahkan.



Perbedaan tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak peduli.



Dalam membangun persahabatan, penting untuk memahami bahwa teman tetap memiliki kehidupan pribadi di luar hubungan pertemanan.



Beberapa contoh menghargai batasan dalam persahabatan adalah:



Tidak memaksa teman membalas pesan dengan cepat.



Tidak memaksa seseorang menceritakan masalah pribadi.



Menghargai keputusan yang berbeda.



Tidak menyebarkan rahasia teman.



Tidak mengatur kehidupan pribadi orang lain.



Memahami ketika teman membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Batasan juga perlu dikomunikasikan dengan baik.



Misalnya, jika kita sedang sibuk, kita bisa mengatakan:



"Maaf, akhir-akhir ini aku sedang banyak pekerjaan. Nanti kalau sudah lebih luang, kita ngobrol lagi, ya."



Komunikasi seperti ini membantu menghindari kesalahpahaman.



Ingat, persahabatan bukan berarti harus selalu bersama. Hubungan yang sehat memungkinkan kedua pihak tetap berkembang sebagai individu tanpa kehilangan rasa saling menghargai.



8. Jangan Takut Memperbaiki Hubungan dan Menyelesaikan Konflik



Tidak ada persahabatan yang selalu berjalan mulus.



Kesalahpahaman, perbedaan pendapat, kekecewaan, dan konflik merupakan bagian yang mungkin terjadi dalam setiap hubungan manusia.



Bahkan, teman yang sudah saling mengenal selama bertahun-tahun pun dapat mengalami perselisihan.



Menurut psikologi hubungan, kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif merupakan salah satu keterampilan penting untuk mempertahankan hubungan interpersonal.



Ketika terjadi masalah, sebagian orang memilih menghindar, mendiamkan teman, atau menunggu pihak lain meminta maaf terlebih dahulu.



Padahal, jika dibiarkan terlalu lama, masalah kecil dapat berkembang menjadi jarak emosional.



Berikut beberapa cara menyelesaikan konflik dalam persahabatan:



Pertama, bicarakan masalah secara langsung.



Jika ada sesuatu yang mengganggu, sampaikan dengan tenang daripada menyimpan kekesalan.



Kedua, gunakan komunikasi yang tidak menyerang.



Daripada mengatakan, "Kamu selalu egois," cobalah mengatakan, "Aku merasa kurang dihargai ketika pendapatku tidak didengarkan."



Ketiga, dengarkan sudut pandang teman.



Jangan berasumsi bahwa kita selalu benar. Berikan kesempatan kepada teman untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.



Keempat, berani meminta maaf.



Jika melakukan kesalahan, akui dan tunjukkan keinginan untuk memperbaikinya.



Kelima, jangan mengungkit kesalahan lama secara terus-menerus.



Jika masalah sudah diselesaikan, berikan kesempatan bagi hubungan untuk berkembang kembali.



Namun, memperbaiki persahabatan bukan berarti harus mempertahankan semua hubungan dengan segala cara. Jika hubungan terus-menerus dipenuhi manipulasi, penghinaan, atau perilaku yang merugikan, menjaga jarak bisa menjadi keputusan yang sehat.



9. Rawat Persahabatan dengan Tindakan Kecil yang Konsisten



Persahabatan yang bertahan lama tidak terbentuk hanya karena kenangan indah di masa lalu. Hubungan tersebut perlu dirawat melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara berkelanjutan.



Banyak persahabatan menjadi renggang bukan karena adanya pertengkaran besar, melainkan karena masing-masing orang terlalu sibuk menjalani kehidupannya hingga lupa menjaga komunikasi.



Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan kenangan masa lalu untuk mempertahankan hubungan.



Cobalah melakukan beberapa hal sederhana:



Mengirim pesan untuk menanyakan kabar.



Mengucapkan selamat ulang tahun.



Mengingat hal-hal penting dalam kehidupan teman.



Mengajak bertemu sesekali.



Mengirim sesuatu yang mengingatkan pada kenangan bersama.



Menyempatkan waktu ketika teman membutuhkan kehadiran kita.



Untuk teman lama yang sudah jarang berkomunikasi, jangan merasa harus menunggu momen khusus untuk menghubungi mereka.



Pesan sederhana seperti "Hai, sudah lama kita tidak ngobrol. Apa kabar sekarang?" bisa menjadi awal untuk menghidupkan kembali hubungan yang sempat renggang.



Sementara itu, untuk teman baru, jangan terburu-buru mengharapkan kedekatan yang mendalam. Berikan waktu agar kepercayaan dan kenyamanan tumbuh secara alami.



Hal penting lainnya adalah menjaga keseimbangan dalam hubungan.



Persahabatan yang baik tidak seharusnya hanya bergantung pada satu pihak yang selalu menghubungi, mengajak bertemu, atau memberikan perhatian.



Kedua pihak perlu memiliki kemauan untuk menjaga hubungan tersebut.



Mengapa Persahabatan Penting bagi Kesehatan Psikologis?



Persahabatan bukan hanya memberikan kesenangan sosial, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan psikologis.



Hubungan pertemanan yang positif dapat memberikan beberapa manfaat berikut.



1. Mengurangi perasaan kesepian



Memiliki seseorang yang dapat diajak berbicara dan berbagi pengalaman membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan lingkungan sosialnya.



2. Memberikan dukungan emosional



Teman dapat menjadi tempat berbagi ketika seseorang mengalami tekanan, kekecewaan, atau perubahan besar dalam kehidupan.



3. Membantu meningkatkan rasa percaya diri



Diterima dan dihargai dalam sebuah hubungan sosial dapat membantu seseorang mengembangkan pandangan yang lebih positif terhadap dirinya sendiri.



4. Membantu mengelola stres



Berbicara dengan teman, tertawa bersama, dan melakukan aktivitas menyenangkan dapat menjadi bagian dari cara seseorang menghadapi tekanan kehidupan.



5. Mendorong perkembangan pribadi



Teman dapat memberikan perspektif baru, memperkenalkan pengalaman berbeda, serta membantu kita melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.



Meskipun demikian, manfaat tersebut tidak berarti bahwa seseorang harus memiliki banyak teman untuk menjadi bahagia. Kualitas hubungan sering kali lebih bermakna daripada jumlah teman yang dimiliki.



Satu atau dua teman yang benar-benar suportif dapat memberikan pengalaman sosial yang lebih bermakna dibandingkan puluhan hubungan yang hanya sebatas kenalan.



Kesimpulan



Membangun persahabatan lama maupun baru merupakan proses yang membutuhkan waktu, perhatian, dan usaha dari kedua belah pihak.



Menurut prinsip psikologi, hubungan pertemanan yang kuat dapat berkembang melalui ketertarikan yang tulus, interaksi konsisten, keterbukaan diri, kemampuan mendengarkan, kesamaan minat, dukungan emosional, penghargaan terhadap batasan, penyelesaian konflik, serta tindakan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan.



Kita tidak perlu menjadi orang paling menarik, paling lucu, atau paling populer untuk mendapatkan sahabat yang baik.



Cukup mulailah dengan menjadi pribadi yang tulus, mau mendengarkan, menghargai orang lain, dan bersedia memberikan waktu untuk membangun hubungan.



Jika ingin menghidupkan kembali persahabatan lama, jangan terlalu khawatir dengan jarak waktu yang sudah berlalu. Sebuah pesan sederhana bisa menjadi awal yang baik.



Jika ingin membangun persahabatan baru, jangan terburu-buru mengharapkan kedekatan. Biarkan hubungan berkembang secara alami melalui pengalaman dan kepercayaan.



Pada akhirnya, persahabatan yang berkualitas bukan tentang seberapa lama kita mengenal seseorang atau seberapa sering kita bertemu, melainkan tentang bagaimana kedua pihak saling menghargai, mendukung, dan tetap hadir dalam perjalanan kehidupan masing-masing.



