6 Pemikiran yang Mungkin Menghambat Karier Kamu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kesuksesan dalam karier tidak selalu ditentukan oleh seberapa pintar seseorang, seberapa tinggi pendidikannya, atau seberapa banyak pengalaman yang dimilikinya. Terkadang, hal yang paling menghambat perkembangan karier justru berasal dari cara seseorang berpikir tentang dirinya sendiri, pekerjaannya, dan masa depannya.



Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tetapi karier tidak kunjung berkembang? Kamu memiliki kemampuan, menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, bahkan sering mendapatkan kepercayaan dari atasan. Namun, ketika ada kesempatan untuk naik jabatan, mencoba pekerjaan baru, atau mengambil tanggung jawab yang lebih besar, kamu justru merasa ragu.



Bisa jadi, masalahnya bukan semata-mata karena kurangnya kemampuan. Ada kemungkinan pola pikir tertentu yang tanpa disadari membatasi langkahmu.



Dalam psikologi, cara seseorang memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, pengambilan keputusan, motivasi, serta kemampuan menghadapi tantangan. Pola pikir yang kurang adaptif dapat membuat seseorang terjebak dalam kebiasaan yang menghambat perkembangan dirinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam pemikiran yang mungkin menghambat karier kamu menurut perspektif psikologi.



1. "Saya Harus Sempurna Sebelum Berani Memulai"



Salah satu pemikiran yang sering menghambat perkembangan karier adalah keyakinan bahwa seseorang harus memiliki kemampuan sempurna sebelum berani mengambil kesempatan.



Kamu mungkin pernah menolak kesempatan memimpin sebuah proyek karena merasa belum cukup berpengalaman. Atau, kamu memilih tidak mengajukan ide dalam rapat karena takut pendapatmu dianggap kurang matang.



Sekilas, sikap ini terlihat seperti bentuk kehati-hatian. Namun, jika berlangsung terus-menerus, keinginan untuk selalu sempurna justru dapat menjadi penghalang perkembangan diri.



Dalam psikologi, pola ini berkaitan dengan perfectionism atau perfeksionisme. Perfeksionisme merupakan kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri, disertai penilaian yang keras ketika hasil tidak sesuai harapan.



Orang dengan kecenderungan perfeksionis sering kali lebih fokus menghindari kesalahan daripada mencari kesempatan untuk belajar.



Akibatnya, mereka bisa mengalami kesulitan mengambil keputusan, menunda pekerjaan, dan kehilangan berbagai peluang yang sebenarnya dapat membantu perkembangan karier.



Padahal, dunia kerja bukan tempat bagi orang yang selalu benar. Dunia kerja adalah tempat bagi orang yang mampu belajar, beradaptasi, dan memperbaiki kesalahan.



Apa yang bisa dilakukan?



Mulailah mengubah standar berpikir dari harus sempurna menjadi terus berkembang. Kamu tidak harus mengetahui semua hal sebelum mengambil tanggung jawab baru.



Terkadang, kemampuan justru terbentuk setelah seseorang berani mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan.



Ingat, kesalahan bukan selalu tanda ketidakmampuan. Dalam proses belajar, kesalahan bisa menjadi sumber informasi untuk meningkatkan kualitas diri.



2. "Saya Tidak Sepintar atau Sebagus Orang Lain"



Membandingkan diri dengan orang lain merupakan kebiasaan yang cukup umum, terutama di lingkungan kerja yang kompetitif.



Kamu melihat rekan kerja mendapatkan promosi, teman sebaya memiliki jabatan lebih tinggi, atau seseorang yang baru bergabung justru mendapatkan kesempatan yang lebih besar.



Tanpa disadari, kamu mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri.



"Mungkin saya memang tidak cukup pintar."



"Sepertinya kemampuan saya masih jauh di bawah mereka."



"Orang lain lebih pantas mendapatkan kesempatan itu."



Pemikiran seperti ini dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri dan meragukan potensi yang sebenarnya dimiliki.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi kemampuan dan pendapat dirinya dengan membandingkannya terhadap orang lain.



Membandingkan diri sebenarnya tidak selalu buruk. Perbandingan dapat membantu seseorang memahami standar, menemukan inspirasi, dan mengevaluasi perkembangan dirinya.



Namun, masalah muncul ketika seseorang terus-menerus membandingkan kelemahannya dengan kelebihan orang lain.



Kamu hanya melihat keberhasilan orang lain tanpa mengetahui proses, kegagalan, dukungan, dan pengorbanan yang mereka alami.



Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat membuat kamu merasa tertinggal, padahal setiap orang memiliki perjalanan karier yang berbeda.



Apa yang bisa dilakukan?



Gunakan keberhasilan orang lain sebagai referensi, bukan sebagai ukuran harga diri.



Daripada bertanya mengapa orang lain lebih sukses, cobalah bertanya keterampilan apa yang dapat kamu pelajari dari mereka.



Fokuslah membandingkan perkembangan dirimu hari ini dengan dirimu beberapa bulan atau tahun sebelumnya.



Karier bukan perlombaan dengan garis akhir yang sama untuk semua orang. Setiap individu memiliki waktu, kesempatan, dan jalur perkembangan yang berbeda.



3. "Lebih Baik Diam Daripada Mengambil Risiko"



Ada orang yang sebenarnya memiliki banyak ide, kemampuan, dan potensi untuk berkembang. Namun, mereka memilih diam karena takut salah, takut dikritik, atau takut mendapatkan penilaian negatif.



Ketika rapat berlangsung, mereka lebih memilih mengikuti keputusan orang lain meskipun memiliki pandangan berbeda.



Ketika ada kesempatan mengambil proyek baru, mereka memilih tetap berada di posisi yang sudah terasa nyaman.



Ketika melihat masalah dalam pekerjaan, mereka enggan menyampaikan pendapat karena khawatir dianggap terlalu banyak bicara.



Pemikiran seperti ini sering kali berkaitan dengan ketakutan terhadap kegagalan dan penolakan sosial.



Dalam psikologi, terdapat konsep fear of failure, yaitu ketakutan terhadap kemungkinan gagal dan konsekuensi negatif yang dibayangkan akan muncul setelah kegagalan tersebut.



Seseorang yang mengalami ketakutan ini cenderung menghindari situasi yang memiliki ketidakpastian tinggi.



Masalahnya, perkembangan karier hampir selalu melibatkan ketidakpastian.



Mendapatkan promosi berarti menghadapi tanggung jawab baru. Berpindah pekerjaan berarti beradaptasi dengan lingkungan berbeda. Menyampaikan ide berarti membuka diri terhadap kritik.



Jika kamu selalu memilih jalan paling aman, kamu mungkin memang terhindar dari beberapa risiko. Namun, kamu juga bisa kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajarlah mengambil risiko secara terukur.



Kamu tidak harus melakukan perubahan besar dalam satu waktu. Mulailah dengan tindakan sederhana, seperti menyampaikan satu ide dalam rapat, menawarkan diri membantu proyek baru, atau meminta kesempatan mempelajari keterampilan tertentu.



Bangun keberanian melalui pengalaman-pengalaman kecil.



Ingat, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian berarti tetap mampu mengambil langkah meskipun ada rasa takut.



4. "Saya Tidak Bisa Berkembang karena Keadaan Tidak Mendukung"



Tidak semua hambatan karier berasal dari diri sendiri. Ada banyak faktor eksternal yang memang dapat memengaruhi perkembangan seseorang, seperti lingkungan kerja yang tidak sehat, atasan yang kurang mendukung, keterbatasan fasilitas, diskriminasi, atau minimnya kesempatan promosi.



Namun, ada perbedaan antara menyadari adanya hambatan eksternal dan meyakini bahwa seluruh masa depan karier sepenuhnya ditentukan oleh keadaan.



Seseorang yang terlalu sering merasa tidak memiliki kendali dapat kehilangan motivasi untuk melakukan perubahan.



Misalnya, kamu merasa tidak akan pernah berkembang karena perusahaan tidak memberikan kesempatan. Akhirnya, kamu berhenti belajar, tidak mencari peluang lain, dan hanya menjalani pekerjaan sebagai rutinitas.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari.



Konsep ini diperkenalkan melalui penelitian Martin Seligman dan Steven Maier. Secara umum, learned helplessness menggambarkan kondisi ketika pengalaman menghadapi situasi yang terasa tidak dapat dikendalikan membuat seseorang cenderung berhenti berusaha mengubah keadaan, bahkan ketika peluang untuk bertindak sebenarnya tersedia.



Dalam konteks karier, pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang merasa bahwa usahanya tidak akan membawa perubahan.



Padahal, meskipun tidak semua hal berada dalam kendali kita, selalu ada aspek tertentu yang masih bisa diusahakan.



Kamu mungkin tidak dapat mengubah kebijakan perusahaan, tetapi kamu bisa meningkatkan kompetensi, membangun jaringan profesional, memperluas pengalaman, atau mencari lingkungan kerja yang lebih sesuai.



Apa yang bisa dilakukan?



Mulailah membedakan tiga hal: apa yang bisa kamu kendalikan, apa yang bisa kamu pengaruhi, dan apa yang berada di luar kendalimu.



Jangan menghabiskan seluruh energi untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah.



Gunakan energi tersebut untuk memperkuat kemampuan, mencari alternatif, dan membangun pilihan yang lebih baik.



Terkadang, perkembangan karier bukan tentang memaksakan diri bertahan di tempat yang tidak mendukung, melainkan berani mencari lingkungan yang memberikan ruang untuk bertumbuh.



5. "Kalau Saya Gagal, Berarti Saya Memang Tidak Mampu"



Salah satu kesalahan berpikir yang dapat menghambat karier adalah menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa diri sendiri tidak memiliki kemampuan.



Misalnya, kamu pernah gagal dalam wawancara promosi jabatan. Alih-alih mengevaluasi kemampuan komunikasi, pengalaman, atau kompetensi yang perlu diperbaiki, kamu justru menyimpulkan bahwa dirimu memang tidak pantas mendapatkan posisi tersebut.



Akibatnya, pengalaman buruk di masa lalu terus memengaruhi keputusan pada masa depan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep fixed mindset yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck.



Orang dengan fixed mindset cenderung memandang kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap. Mereka bisa merasa bahwa kecerdasan, bakat, atau kapasitas diri merupakan sesuatu yang sulit berubah.



Sebaliknya, growth mindset merupakan pola pikir yang memandang kemampuan dapat dikembangkan melalui pembelajaran, latihan, strategi yang tepat, dan pengalaman.



Perbedaan kedua pola pikir ini sangat berpengaruh terhadap cara seseorang menghadapi tantangan.



Seseorang dengan fixed mindset mungkin menghindari pekerjaan sulit karena takut terlihat tidak kompeten.



Sementara itu, seseorang dengan growth mindset cenderung melihat pekerjaan sulit sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan.



Bukan berarti orang dengan growth mindset tidak pernah kecewa ketika gagal. Mereka tetap bisa merasa sedih, frustrasi, atau kehilangan motivasi.



Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons pengalaman tersebut.



Apa yang bisa dilakukan?



Ubahlah cara kamu berbicara kepada diri sendiri.



Daripada mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini," cobalah mengatakan, "Saya belum menguasai pekerjaan ini, tetapi saya bisa mempelajarinya."



Daripada menyimpulkan bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, gunakan pengalaman tersebut untuk mengevaluasi strategi yang sudah dilakukan.



Kegagalan tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih baik. Namun, kegagalan yang diikuti refleksi dan perbaikan dapat menjadi bagian penting dari proses perkembangan.



6. "Saya Harus Selalu Menyenangkan Semua Orang"



Keinginan untuk diterima dan dihargai oleh orang lain merupakan bagian alami dari kehidupan sosial manusia.



Dalam dunia kerja, hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, dan klien memang penting. Namun, keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang dapat menjadi masalah ketika kamu mulai mengorbankan kebutuhan, batasan, dan tujuan profesional sendiri.



Contohnya, kamu selalu menerima pekerjaan tambahan meskipun beban kerja sudah terlalu banyak.



Kamu sulit mengatakan tidak karena takut dianggap tidak kooperatif.



Kamu menghindari perbedaan pendapat karena khawatir hubungan dengan rekan kerja menjadi tidak nyaman.



Bahkan, kamu sering mengesampingkan kepentingan pribadi demi memenuhi harapan orang lain.



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan berlebihan untuk mendapatkan penerimaan atau menghindari ketidaksetujuan orang lain.



Meskipun bukan diagnosis psikologis, kecenderungan ini dapat memengaruhi kesejahteraan dan perilaku profesional seseorang.



Ketika kamu terlalu fokus membuat semua orang senang, kamu berisiko kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan perkembangan diri sendiri.



Kamu mungkin selalu sibuk membantu pekerjaan orang lain, tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk meningkatkan kompetensi pribadi.



Kamu mungkin dikenal sebagai orang yang selalu bisa diandalkan, tetapi tidak pernah menyampaikan bahwa beban kerja yang diberikan sudah tidak realistis.



Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan kesulitan membangun batasan profesional.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajarlah mengatakan tidak secara profesional.



Menolak pekerjaan tambahan bukan berarti kamu tidak bertanggung jawab. Kamu bisa menjelaskan prioritas, kapasitas, dan tenggat waktu secara terbuka.



Misalnya, daripada langsung menerima semua tugas, kamu dapat mengatakan bahwa kamu bersedia membantu setelah menyelesaikan pekerjaan yang sedang menjadi prioritas.



Bangun hubungan kerja yang sehat tanpa harus selalu mengorbankan diri sendiri.



Ingat, menjadi profesional bukan berarti harus selalu menyetujui semua permintaan orang lain. Profesionalisme juga berarti mampu mengelola tanggung jawab, berkomunikasi secara jujur, dan menjaga batasan yang sehat.



Kesimpulan: Terkadang, Hambatan Terbesar Karier Berasal dari Cara Kita Berpikir



Perkembangan karier bukan hanya tentang bekerja lebih keras atau mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman. Cara seseorang berpikir, menilai dirinya sendiri, dan merespons tantangan juga memiliki peran penting dalam perjalanan profesionalnya.



Enam pemikiran yang telah dibahas menunjukkan bahwa hambatan karier bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perfeksionisme, kebiasaan membandingkan diri, ketakutan terhadap kegagalan, perasaan tidak berdaya, fixed mindset, hingga keinginan berlebihan untuk menyenangkan orang lain.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hambatan karier merupakan kesalahan individu. Faktor lingkungan, kesempatan, kondisi ekonomi, dan kebijakan organisasi juga memiliki pengaruh nyata terhadap perkembangan profesional.



Karena itu, jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri ketika karier belum berkembang sesuai harapan.



Cobalah mengevaluasi pola pikir dan kebiasaan yang mungkin bisa diperbaiki, sekaligus mengenali kondisi eksternal yang memang perlu dihadapi atau diubah.



Mulailah dari hal sederhana: berani mencoba, terbuka terhadap masukan, belajar dari kesalahan, membangun batasan yang sehat, dan tidak terus-menerus meragukan kemampuan diri sendiri.



Pada akhirnya, karier yang berkembang bukan selalu milik orang yang paling pintar atau paling berbakat. Perjalanan profesional juga membutuhkan kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenali potensi, dan mengambil keputusan yang tepat.



