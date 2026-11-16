6 Alasan Mengapa Tidak Melakukan Apa-Apa Terasa Aman, Padahal Tidak Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berada dalam situasi ketika sebenarnya ada sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi kamu memilih untuk diam? Kamu tahu ada masalah yang harus diselesaikan, keputusan yang harus diambil, percakapan yang harus dimulai, atau perubahan yang sudah lama tertunda. Namun, entah mengapa, kamu justru merasa lebih nyaman ketika tidak melakukan apa-apa.



Kamu menunda keputusan karena takut salah. Menghindari percakapan karena tidak ingin menghadapi konflik. Tidak mencoba sesuatu yang baru karena khawatir gagal. Bahkan, terkadang kamu memilih bertahan dalam situasi yang tidak membahagiakan hanya karena situasi tersebut sudah terasa familiar.



Anehnya, ketika memilih untuk tidak bertindak, muncul perasaan lega. Seolah-olah kamu baru saja menghindari bahaya. Tidak ada risiko yang harus dihadapi, tidak ada kemungkinan ditolak, tidak ada kegagalan yang perlu ditanggung, dan tidak ada ketidakpastian yang harus dipikirkan.



Namun, ada satu hal yang sering tidak kita sadari: perasaan aman yang muncul karena tidak melakukan apa-apa belum tentu berarti kita benar-benar sedang berada dalam keadaan aman.



Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan beberapa mekanisme mental, seperti penghindaran pengalaman tidak nyaman (experiential avoidance), bias status quo (status quo bias), ketakutan terhadap ketidakpastian, hingga penguatan negatif (negative reinforcement).



Otak manusia pada dasarnya tidak selalu memilih sesuatu yang paling menguntungkan untuk jangka panjang. Terkadang, otak justru memilih sesuatu yang bisa mengurangi ketidaknyamanan dalam waktu singkat.



Itulah sebabnya seseorang bisa terus bertahan dalam pekerjaan yang tidak disukai, hubungan yang tidak sehat, atau kehidupan yang sebenarnya ingin diubah. Bukan karena tidak mengetahui bahwa perubahan diperlukan, melainkan karena diam terasa lebih aman daripada menghadapi risiko perubahan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa tidak melakukan apa-apa bisa membuat kita merasa lebih aman, padahal sebenarnya justru dapat membuat kita semakin terjebak.



1. Otak Lebih Menyukai Rasa Aman yang Sudah Dikenal daripada Ketidakpastian yang Belum Diketahui



Salah satu alasan mengapa manusia sering memilih diam adalah karena otak cenderung menyukai sesuatu yang sudah dikenal.



Manusia memiliki kecenderungan psikologis untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai status quo bias.



Status quo bias adalah kecenderungan seseorang untuk lebih memilih keadaan sekarang dibandingkan melakukan perubahan, bahkan ketika perubahan tersebut berpotensi memberikan hasil yang lebih baik.



Misalnya, seseorang sudah bertahun-tahun bekerja di tempat yang membuatnya stres. Setiap hari ia merasa kelelahan, tidak berkembang, dan kehilangan motivasi. Namun, ketika muncul kesempatan untuk mencari pekerjaan baru, ia justru merasa takut.



Ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika pekerjaan baru ternyata lebih buruk? Bagaimana jika tidak diterima? Bagaimana jika kehilangan penghasilan? Bagaimana jika keputusan tersebut justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya?



Akhirnya, ia memilih bertahan.



Bukan karena pekerjaan tersebut membuatnya bahagia, tetapi karena ia sudah mengetahui seperti apa rasanya berada di sana. Setidaknya, ia memahami rutinitasnya, mengenal orang-orang di sekitarnya, dan mengetahui risiko yang mungkin dihadapi.



Sebaliknya, pekerjaan baru menghadirkan banyak hal yang belum bisa diprediksi.



Dalam kondisi seperti ini, sesuatu yang familiar sering kali terasa lebih aman meskipun sebenarnya tidak memberikan kehidupan yang lebih baik.



Hal ini berkaitan dengan cara otak memproses ketidakpastian. Ketika menghadapi situasi yang belum diketahui, manusia cenderung mencoba memperkirakan berbagai kemungkinan. Semakin banyak hal yang tidak bisa dipastikan, semakin besar pula ruang bagi kecemasan untuk muncul.



Akibatnya, mempertahankan keadaan lama terasa seperti pilihan yang paling masuk akal.



Padahal, sesuatu yang sudah dikenal tidak selalu berarti sesuatu yang aman. Kita bisa terbiasa dengan tekanan, ketidakbahagiaan, dan keterbatasan sampai akhirnya menganggap semuanya sebagai bagian normal dari kehidupan.



Pelajaran psikologisnya: jangan menyamakan sesuatu yang familiar dengan sesuatu yang baik. Terkadang, hal yang paling menghambat perkembangan kita justru merupakan hal yang paling sulit kita tinggalkan karena sudah terlalu terbiasa dengannya.



2. Tidak Bertindak Memberikan Kelegaan Sementara dari Rasa Takut



Pernahkah kamu membatalkan sesuatu karena merasa gugup, kemudian langsung merasa lega setelah memutuskan untuk tidak melakukannya?



Misalnya, kamu ingin mengungkapkan perasaan kepada seseorang, tetapi takut ditolak. Kamu ingin menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi, tetapi takut dianggap bodoh. Kamu ingin memulai bisnis, tetapi khawatir kehilangan uang.



Ketika akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya, muncul perasaan lega.



Dalam psikologi, mekanisme ini berkaitan dengan negative reinforcement atau penguatan negatif.



Penguatan negatif terjadi ketika suatu perilaku semakin mungkin diulangi karena perilaku tersebut berhasil menghilangkan atau mengurangi sesuatu yang tidak menyenangkan.



Dalam konteks ini, rasa takut menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang menghindari situasi yang menakutkan, kecemasannya berkurang. Pengurangan kecemasan tersebut kemudian memperkuat kebiasaan menghindar.



Contohnya seperti berikut:



Kamu takut berbicara di depan umum, lalu memilih tidak ikut presentasi.



Kamu merasa lega karena tidak perlu menghadapi rasa gugup.



Otak mulai menghubungkan tindakan menghindar dengan perasaan nyaman.



Ketika kesempatan serupa muncul, kamu semakin terdorong untuk menghindarinya lagi.



Masalahnya, kelegaan tersebut hanya berlangsung sementara.



Ketakutan yang sebenarnya belum pernah dihadapi tidak otomatis menghilang. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketakutan bisa semakin kuat karena seseorang tidak pernah mendapatkan pengalaman bahwa situasi tersebut sebenarnya dapat dihadapi.



Inilah yang membuat lingkaran penghindaran terus berlangsung.



Semakin sering seseorang menghindar, semakin sedikit kesempatan yang dimilikinya untuk membangun kepercayaan diri. Akhirnya, sesuatu yang awalnya hanya terasa menakutkan bisa berkembang menjadi sesuatu yang dianggap mustahil.



Seseorang yang terus menghindari percakapan sulit mungkin semakin kesulitan menyampaikan perasaannya. Seseorang yang terus menunda mencoba hal baru mungkin semakin yakin bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk berkembang.



Padahal, belum tentu kenyataannya seperti itu.



Terkadang, kita bukan tidak mampu menghadapi sesuatu. Kita hanya terlalu sering melatih diri untuk menghindarinya.



Pelajaran psikologisnya: rasa lega setelah menghindar bukan selalu tanda bahwa keputusan kita benar. Bisa jadi, itu hanya tanda bahwa kita berhasil menghindari ketidaknyamanan untuk sementara waktu.



3. Kita Lebih Takut Menanggung Penyesalan karena Bertindak daripada Penyesalan karena Tidak Bertindak



Ada alasan lain yang cukup menarik mengapa seseorang lebih memilih diam: kita sering kali merasa bahwa kesalahan akibat tindakan sendiri lebih menyakitkan daripada kerugian akibat tidak melakukan apa-apa.



Dalam psikologi keputusan, hal ini berkaitan dengan omission bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap kerugian akibat tidak bertindak lebih dapat diterima daripada kerugian akibat melakukan sesuatu.



Bayangkan seseorang mendapatkan kesempatan untuk memulai usaha kecil. Ia memiliki ide, modal yang cukup, dan kesempatan untuk mencoba.



Namun, ia terus memikirkan kemungkinan kegagalan.



Bagaimana jika uangnya habis? Bagaimana jika usahanya tidak berkembang? Bagaimana jika orang lain menertawakannya?



Akhirnya, ia memilih tidak memulai.



Beberapa tahun kemudian, ia melihat orang lain menjalankan bisnis dengan ide yang hampir sama. Saat itu, mungkin muncul penyesalan karena kesempatan yang dahulu dimiliki tidak pernah dimanfaatkan.



Namun, ketika berada di persimpangan keputusan, risiko akibat bertindak terasa jauh lebih nyata dibandingkan potensi kerugian akibat tidak bertindak.



Ada perbedaan psikologis antara dua situasi tersebut.



Ketika kita melakukan sesuatu dan gagal, kita bisa merasa bertanggung jawab atas hasilnya. Kita mungkin menyalahkan diri sendiri karena mengambil keputusan yang salah.



Sebaliknya, ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita sering memiliki alasan untuk membenarkan keputusan tersebut.



Kita bisa mengatakan bahwa waktunya belum tepat, situasinya belum mendukung, atau kesempatan yang lebih baik mungkin akan datang.



Dengan begitu, kita seolah-olah berhasil melindungi diri dari rasa bersalah.



Namun, ada harga yang harus dibayar: kesempatan yang hilang, pengalaman yang tidak pernah didapatkan, dan kemungkinan hidup yang tidak pernah sempat kita coba.



Hal ini juga berkaitan dengan konsep regret aversion, yaitu kecenderungan menghindari keputusan karena takut mengalami penyesalan.



Kita ingin memastikan bahwa pilihan yang diambil tidak akan membuat kita merasa bersalah di kemudian hari. Sayangnya, tidak ada keputusan yang memberikan jaminan seperti itu.



Bahkan, tidak mengambil keputusan pun sebenarnya merupakan sebuah keputusan.



Dan terkadang, keputusan untuk terus diam memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada risiko yang selama ini kita takutkan.



Pelajaran psikologisnya: kegagalan akibat mencoba memang bisa menyakitkan, tetapi kehilangan kesempatan karena tidak pernah mencoba juga dapat meninggalkan penyesalan yang panjang.



4. Kita Menganggap Tidak Melakukan Apa-apa Berarti Memiliki Kendali atas Situasi



Ketika menghadapi situasi yang sulit diprediksi, seseorang sering merasa lebih nyaman jika tidak mengambil tindakan.



Alasannya sederhana: dengan tidak bertindak, ia merasa tidak sedang menciptakan masalah baru.



Misalnya, seseorang sedang berada dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Ia merasa tidak bahagia, tetapi takut membicarakan masalah tersebut karena khawatir hubungan mereka berakhir.



Akhirnya, ia memilih diam.



Ia berpikir bahwa selama tidak ada percakapan sulit, semuanya masih bisa berjalan seperti biasa. Ia merasa dapat menjaga keadaan agar tidak semakin buruk.



Namun, apakah benar ia sedang mengendalikan situasi?



Belum tentu.



Dalam psikologi, terdapat konsep illusion of control, yaitu kecenderungan seseorang untuk merasa memiliki kendali lebih besar atas suatu keadaan daripada yang sebenarnya dimiliki.



Dalam situasi tertentu, tidak bertindak bisa memberikan ilusi bahwa kita sedang menjaga kestabilan.



Padahal, kehidupan tetap bergerak meskipun kita memilih diam.



Masalah yang tidak dibicarakan bisa semakin besar. Hubungan yang tidak diperbaiki bisa semakin renggang. Keterampilan yang tidak dikembangkan bisa semakin tertinggal. Kesempatan yang tidak dimanfaatkan bisa berpindah kepada orang lain.



Dengan kata lain, kita mungkin merasa sedang mempertahankan keadaan, padahal sebenarnya sedang membiarkan keadaan berubah tanpa keterlibatan kita.



Ada perbedaan besar antara mengendalikan situasi dan sekadar menghindari tindakan yang membuat kita merasa tidak nyaman.



Mengendalikan situasi berarti memahami hal-hal yang masih bisa kita pengaruhi, mengambil keputusan yang realistis, dan menerima bahwa sebagian hasil tetap berada di luar kendali kita.



Sementara itu, menghindari tindakan sering kali berarti berharap keadaan akan membaik tanpa perlu melakukan sesuatu.



Harapan tersebut memang bisa memberikan ketenangan sementara. Namun, jika terus dilakukan, kita berisiko kehilangan kemampuan untuk memengaruhi arah kehidupan sendiri.



Pelajaran psikologisnya: tidak mengambil tindakan bukan berarti kita sedang mengendalikan keadaan. Terkadang, kita hanya sedang menyerahkan kendali kepada waktu, keadaan, dan keputusan orang lain.



5. Menghindari Tantangan Membuat Kita Kehilangan Kesempatan untuk Membuktikan Kemampuan Diri



Salah satu hal yang sering membuat seseorang memilih tidak melakukan apa-apa adalah keraguan terhadap kemampuan dirinya sendiri.



Ia ingin mencoba sesuatu, tetapi merasa belum cukup pintar. Ingin memulai sesuatu, tetapi merasa belum cukup berpengalaman. Ingin mengambil kesempatan, tetapi takut hasilnya tidak sesuai harapan.



Pikiran seperti ini sering muncul karena seseorang memiliki keyakinan bahwa dirinya harus siap sepenuhnya sebelum mengambil tindakan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh psikolog Albert Bandura.



Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.



Orang dengan self-efficacy yang kuat cenderung lebih percaya bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah.



Sebaliknya, orang dengan self-efficacy yang rendah mungkin lebih mudah meragukan kemampuan sendiri dan menghindari situasi yang dianggap sulit.



Masalahnya, keyakinan terhadap kemampuan diri tidak selalu muncul sebelum seseorang mencoba.



Justru, keyakinan tersebut sering berkembang melalui pengalaman.



Ketika seseorang berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, ia mendapatkan bukti bahwa dirinya mampu. Ketika mengalami kegagalan, ia memiliki kesempatan untuk memahami kekurangannya dan memperbaiki strategi.



Pengalaman seperti inilah yang membantu membangun rasa percaya diri secara bertahap.



Namun, jika seseorang terus menghindari tantangan, ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman tersebut.



Akibatnya, muncul lingkaran yang sulit diputus:



Merasa tidak mampu.



Menghindari tantangan karena takut gagal.



Tidak mendapatkan pengalaman baru.



Tidak memiliki bukti bahwa dirinya mampu berkembang.



Semakin yakin bahwa dirinya memang tidak mampu.



Padahal, kemampuan seseorang tidak selalu bersifat tetap. Banyak keterampilan dapat dikembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan pengalaman.



Kita tidak harus menjadi ahli sebelum memulai sesuatu. Kita juga tidak harus memiliki keberanian sempurna sebelum mengambil langkah pertama.



Terkadang, keberanian justru tumbuh setelah kita mulai bergerak.



Pelajaran psikologisnya: jangan menunggu sampai merasa benar-benar percaya diri untuk mencoba sesuatu. Pengalaman kecil yang diperoleh dari tindakan nyata bisa menjadi fondasi bagi kepercayaan diri yang lebih besar.



6. Terlalu Lama Diam Membuat Ketidaknyamanan Terasa seperti Bagian Normal dari Kehidupan



Mungkin ini merupakan alasan yang paling berbahaya dari semuanya.



Ketika seseorang terlalu lama berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, ia bisa mulai menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang normal.



Ia terbiasa dengan pekerjaan yang membuatnya tertekan. Terbiasa dengan hubungan yang tidak memberikan penghargaan. Terbiasa menunda impian. Terbiasa hidup dengan kecemasan yang sebenarnya bisa dihadapi secara bertahap.



Lama-kelamaan, ia tidak lagi mempertanyakan apakah keadaan tersebut baik untuk dirinya.



Ia hanya berusaha menyesuaikan diri.



Dalam psikologi, terdapat konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari.



Konsep ini dikembangkan melalui penelitian psikolog Martin Seligman dan Steven Maier. Secara umum, learned helplessness menggambarkan kondisi ketika seseorang yang berulang kali mengalami situasi sulit yang dianggap tidak dapat dikendalikan dapat mengembangkan keyakinan bahwa tindakannya tidak akan membawa perubahan.



Akibatnya, ketika kesempatan untuk memperbaiki keadaan muncul, orang tersebut mungkin tetap tidak berusaha.



Ia sudah telanjur percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan.



Misalnya, seseorang pernah mengalami kegagalan berkali-kali ketika mencoba menyampaikan pendapatnya. Ia sering diabaikan, dikritik, atau dianggap tidak penting.



Setelah beberapa waktu, ia berhenti berbicara.



Bahkan ketika berada dalam lingkungan yang lebih terbuka dan orang-orang sebenarnya bersedia mendengarkan, ia tetap memilih diam.



Bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena pengalaman sebelumnya telah membentuk keyakinan bahwa berbicara tidak akan menghasilkan perubahan.



Hal yang sama bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.



Seseorang yang berkali-kali gagal mungkin berhenti mencoba. Seseorang yang pernah ditolak mungkin takut membangun hubungan baru. Seseorang yang terbiasa hidup dalam keterbatasan mungkin sulit membayangkan bahwa kehidupannya bisa berubah.



Inilah yang membuat diam menjadi semakin berbahaya.



Awalnya, tidak bertindak mungkin hanya merupakan cara untuk menghindari rasa takut. Namun, jika berlangsung terlalu lama, hal tersebut bisa berkembang menjadi keyakinan bahwa perubahan memang tidak mungkin dilakukan.



Padahal, masa lalu tidak selalu menentukan apa yang bisa kita lakukan hari ini.



Kita mungkin pernah gagal, tetapi itu tidak berarti semua usaha berikutnya akan berakhir sama. Kita mungkin pernah ditolak, tetapi itu tidak berarti semua orang akan memperlakukan kita dengan cara yang sama.



Pelajaran psikologisnya: jangan sampai pengalaman buruk di masa lalu membuat kita kehilangan keyakinan bahwa masa depan masih bisa diubah.



Bagaimana Cara Berhenti Merasa Aman dengan Tidak Melakukan Apa-apa?



Memahami alasan psikologis di balik kebiasaan menghindar merupakan langkah awal yang penting. Namun, memahami saja tidak cukup jika kita tetap melakukan hal yang sama setiap hari.



Kita perlu belajar membangun hubungan yang lebih sehat dengan rasa takut, ketidakpastian, dan perubahan.



Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa mulai diterapkan.



1. Bedakan antara istirahat dan menghindar



Tidak melakukan apa-apa tidak selalu buruk.



Ada kalanya kita memang membutuhkan waktu untuk beristirahat, memulihkan energi, dan menenangkan pikiran.



Namun, istirahat berbeda dengan penghindaran.



Istirahat membantu kita kembali memiliki energi untuk menjalani kehidupan. Sementara itu, penghindaran sering membuat kita semakin sulit menghadapi hal-hal yang sebenarnya perlu diselesaikan.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah saya sedang beristirahat karena membutuhkan pemulihan, atau sedang menghindari sesuatu karena takut menghadapi konsekuensinya?



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu kita memahami alasan di balik keputusan untuk diam.



2. Mulai dari tindakan kecil yang realistis



Salah satu kesalahan terbesar ketika ingin berubah adalah merasa harus melakukan perubahan besar sekaligus.



Padahal, kita tidak harus langsung menyelesaikan semua masalah dalam satu hari.



Jika takut memulai bisnis, mulailah dengan mempelajari pasar. Jika takut berbicara dengan seseorang, mulailah dengan menyusun apa yang ingin disampaikan. Jika ingin mencari pekerjaan baru, mulailah dengan memperbarui CV.



Tindakan kecil membantu mengurangi beban psikologis karena kita tidak harus menghadapi seluruh ketidakpastian sekaligus.



Yang terpenting adalah membangun kebiasaan untuk bergerak.



3. Belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dipastikan



Banyak orang menunda keputusan karena menunggu kondisi yang benar-benar sempurna.



Mereka ingin memastikan tidak ada risiko, tidak ada kemungkinan gagal, dan tidak ada konsekuensi buruk.



Sayangnya, kehidupan tidak pernah memberikan jaminan seperti itu.



Kita tidak bisa mengetahui seluruh hasil dari sebuah keputusan sebelum mengambilnya.



Karena itu, daripada berusaha menghilangkan semua ketidakpastian, lebih baik belajar mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan risiko yang bisa dikelola.



Terkadang, keputusan yang baik bukanlah keputusan yang menjamin hasil sempurna, melainkan keputusan yang dibuat dengan pertimbangan matang meskipun hasilnya belum diketahui.



4. Berhenti menunggu keberanian datang dengan sendirinya



Kita sering berpikir bahwa orang yang berani adalah orang yang tidak memiliki rasa takut.



Padahal, keberanian bukan berarti tidak takut.



Keberanian adalah kemampuan untuk tetap mengambil tindakan yang penting meskipun rasa takut masih ada, selama tindakan tersebut aman dan risikonya sudah dipertimbangkan.



Kamu tidak harus merasa percaya diri sepenuhnya untuk memulai. Kamu tidak harus menghilangkan seluruh keraguan sebelum mencoba.



Mulailah dengan langkah yang bisa kamu lakukan sekarang.



Seiring waktu, pengalaman akan membantu membangun rasa percaya diri.



5. Evaluasi apa yang akan terjadi jika terus memilih diam



Cobalah membayangkan kehidupanmu enam bulan atau satu tahun ke depan jika kamu terus mempertahankan kebiasaan yang sama.



Apakah masalah yang sekarang dihadapi akan membaik dengan sendirinya? Apakah kesempatan yang kamu inginkan masih tersedia? Apakah kamu akan merasa lebih bahagia jika tidak ada perubahan?



Pertanyaan tersebut bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk membantu melihat konsekuensi dari tidak bertindak.



Sebab, kita sering terlalu sibuk memikirkan risiko ketika melakukan sesuatu, tetapi lupa menghitung risiko ketika tidak melakukan apa-apa.



Penutup: Tidak Semua Hal yang Membuat Kita Tenang Benar-Benar Baik untuk Kita



Tidak melakukan apa-apa memang terkadang terasa seperti pilihan paling aman.



Kita tidak perlu menghadapi penolakan, tidak perlu mengambil risiko, tidak perlu membuat keputusan sulit, dan tidak perlu berhadapan dengan kemungkinan gagal.



Namun, rasa aman yang diperoleh dari menghindari sesuatu sering kali hanya bersifat sementara.



Di balik ketenangan tersebut, mungkin ada kesempatan yang perlahan menghilang, kemampuan yang tidak pernah berkembang, hubungan yang semakin menjauh, dan impian yang terus tertunda.



Psikologi membantu kita memahami bahwa manusia tidak selalu memilih sesuatu berdasarkan manfaat jangka panjang. Terkadang, kita lebih memilih tindakan yang memberikan kelegaan emosional saat ini meskipun keputusan tersebut justru merugikan diri sendiri di kemudian hari.



Karena itu, penting untuk menyadari bahwa diam bukan selalu bentuk kebijaksanaan. Menunggu bukan selalu bentuk kesabaran. Dan menghindari risiko bukan selalu berarti melindungi diri.



Ada perbedaan antara berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri dan terus berhenti karena takut menghadapi kehidupan.



Kita memang tidak harus terburu-buru mengambil keputusan. Kita juga tidak harus memaksakan diri melakukan sesuatu yang belum siap kita hadapi.



Namun, jangan sampai ketakutan membuat kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempertahankan keadaan yang sebenarnya ingin kita ubah.



Sebab, terkadang hal yang paling membuat kita merasa aman justru menjadi alasan mengapa kita tidak pernah bergerak menuju kehidupan yang lebih baik.



Dan mungkin, langkah pertama untuk mengubah hidup bukanlah melakukan sesuatu yang luar biasa.



