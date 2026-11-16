6 Alasan Kemarahan dan Pemulihan Nyeri Kronis Sulit Diselaraskan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Nyeri kronis bukan sekadar persoalan fisik. Bagi seseorang yang mengalaminya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, rasa sakit dapat memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari suasana hati, pola pikir, hubungan sosial, pekerjaan, hingga cara seseorang memandang masa depannya.



Salah satu persoalan psikologis yang sering muncul dalam perjalanan menghadapi nyeri kronis adalah kemarahan. Kemarahan dapat muncul karena tubuh terus-menerus merasakan sakit, pengobatan yang belum memberikan hasil memuaskan, keterbatasan dalam menjalankan aktivitas, atau perasaan bahwa kehidupan telah berubah secara tidak adil.



Ironisnya, seseorang yang sedang berusaha memulihkan diri justru dapat mengalami kesulitan ketika harus menghadapi kemarahannya sendiri. Di satu sisi, ia ingin sembuh, merasa lebih tenang, dan kembali menjalani kehidupan normal. Namun, di sisi lain, rasa frustrasi, kecewa, dan marah terus muncul karena rasa sakit belum juga menghilang.



Dalam psikologi, hubungan antara kemarahan dan nyeri kronis merupakan persoalan yang kompleks. Keduanya dapat saling memengaruhi melalui mekanisme emosi, perhatian, respons stres, perilaku, dan pemrosesan rasa sakit di otak.



Penelitian mengenai hubungan kemarahan, regulasi emosi, dan nyeri kronis menunjukkan bahwa kemarahan berkaitan dengan peningkatan pengalaman nyeri, keterbatasan fungsi, serta kesulitan dalam menghadapi kondisi tersebut. Namun, hubungan ini tidak berarti bahwa kemarahan merupakan satu-satunya penyebab nyeri kronis atau bahwa seseorang dapat menyembuhkan rasa sakit hanya dengan berpikir positif.



Lantas, mengapa kemarahan dan pemulihan dari nyeri kronis begitu sulit diselaraskan?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.



1. Nyeri Kronis Menguras Energi Emosional dan Menurunkan Kemampuan Mengendalikan Kemarahan



Salah satu alasan utama mengapa kemarahan sulit dikelola ketika seseorang mengalami nyeri kronis adalah karena rasa sakit yang berlangsung terus-menerus dapat menguras sumber daya psikologis.



Ketika seseorang mengalami nyeri akut, biasanya terdapat harapan bahwa rasa sakit tersebut akan segera berakhir. Namun, pada nyeri kronis, seseorang harus menghadapi ketidaknyamanan yang berulang atau menetap dalam jangka panjang.



Kondisi ini membuat tubuh dan pikiran terus-menerus beradaptasi dengan pengalaman yang tidak menyenangkan.



Bayangkan seseorang yang setiap pagi harus bangun dengan nyeri punggung. Ia mungkin kesulitan duduk terlalu lama, tidak dapat bekerja seperti biasanya, atau harus membatasi aktivitas sederhana yang sebelumnya dilakukan tanpa berpikir panjang.



Pada awalnya, ia mungkin berusaha bersabar. Namun, ketika kondisi tersebut berlangsung selama berbulan-bulan, kesabaran dapat semakin terkikis.



Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak mengganggu dapat menjadi pemicu kemarahan. Keterlambatan seseorang, suara bising, pekerjaan rumah, atau komentar orang lain mungkin terasa jauh lebih menjengkelkan.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep beban regulasi emosi.



Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya. Kemampuan ini membutuhkan energi mental, terutama ketika seseorang sedang menghadapi tekanan berkepanjangan.



Nyeri kronis dapat membuat perhatian terus tertuju pada ketidaknyamanan tubuh. Akibatnya, kapasitas seseorang untuk menghadapi tekanan tambahan menjadi lebih terbatas.



Selain itu, kurang tidur, kelelahan, kecemasan, dan stres yang sering menyertai nyeri kronis dapat memperburuk kesulitan mengendalikan emosi.



Seseorang mungkin sebenarnya tidak ingin marah kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika tubuh terus mengalami rasa sakit dan pikiran tidak memperoleh kesempatan untuk beristirahat, respons emosional menjadi lebih mudah meningkat.



Mengapa hal ini menghambat pemulihan?



Pemulihan membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan kemampuan menghadapi ketidaknyamanan tanpa terus-menerus terjebak dalam respons emosional yang melelahkan.



Ketika energi psikologis sudah banyak terkuras, menjalankan latihan rehabilitasi, mengikuti terapi, mempertahankan rutinitas, atau berkomunikasi secara sehat dengan orang lain menjadi lebih sulit.



Karena itu, kemarahan pada penderita nyeri kronis tidak selalu menunjukkan kurangnya kesabaran. Terkadang, kemarahan merupakan bagian dari respons terhadap kelelahan fisik dan emosional yang berlangsung terlalu lama.



2. Kemarahan Dapat Memperkuat Perhatian terhadap Rasa Sakit



Alasan kedua berkaitan dengan hubungan antara emosi dan cara otak memproses rasa sakit.



Banyak orang menganggap rasa sakit sepenuhnya ditentukan oleh kondisi jaringan tubuh. Padahal, pengalaman nyeri juga dipengaruhi oleh perhatian, emosi, ingatan, ekspektasi, dan proses pengolahan informasi di otak.



Hal ini tidak berarti rasa sakit hanya ada dalam pikiran. Nyeri merupakan pengalaman nyata yang melibatkan sistem saraf dan berbagai mekanisme biologis maupun psikologis.



Ketika seseorang sedang marah, sistem perhatian cenderung lebih sensitif terhadap hal-hal yang dianggap mengancam atau merugikan.



Pada penderita nyeri kronis, perhatian tersebut dapat semakin terfokus pada sensasi tubuh.



Sebagai contoh, seseorang yang mengalami nyeri lutut mungkin terus-menerus memeriksa apakah lututnya masih sakit ketika berjalan. Setiap sensasi kecil dapat memunculkan kekhawatiran bahwa kondisinya memburuk.



Jika ia juga sedang marah karena merasa penyakitnya tidak kunjung membaik, perhatian terhadap rasa sakit dapat semakin intens.



Terbentuklah sebuah pola:



Rasa sakit muncul.



Seseorang merasa frustrasi dan marah.



Kemarahan meningkatkan kewaspadaan terhadap sensasi tubuh.



Sensasi tubuh semakin diperhatikan dan terasa semakin mengganggu.



Ketidaknyamanan tersebut kembali memicu kemarahan.



Siklus ini dapat berlangsung berulang kali.



Penelitian dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa emosi dan perhatian dapat memengaruhi aktivitas jaringan otak yang terlibat dalam pemrosesan nyeri. Area otak yang berhubungan dengan emosi, perhatian, dan pengendalian rasa sakit saling berinteraksi.



Yarns, Cassidy, dan Jimenez dalam artikel tinjauan ilmiah tahun 2022 berjudul At the Intersection of Anger, Chronic Pain, and the Brain menjelaskan adanya hubungan antara kemarahan, regulasi emosi, dan nyeri nosiplastik.



Nyeri nosiplastik merupakan jenis nyeri yang berkaitan dengan perubahan dalam pemrosesan nosiseptif, tanpa adanya bukti yang cukup mengenai kerusakan jaringan atau lesi sistem somatosensorik yang sepenuhnya menjelaskan pengalaman nyeri tersebut.



Kondisi seperti fibromyalgia merupakan salah satu contoh yang sering dibahas dalam konteks ini.



Penelitian tersebut mengusulkan bahwa perubahan aktivitas pada jaringan otak tertentu, termasuk hubungan antara amigdala dan korteks prefrontal medial, mungkin berperan dalam hubungan antara kemarahan dan nyeri nosiplastik.



Mengapa hal ini menghambat pemulihan?



Ketika perhatian seseorang terus-menerus terserap oleh rasa sakit dan kemarahan, ia dapat kesulitan mengalihkan fokus kepada aktivitas yang mendukung kualitas hidup.



Ia mungkin mulai menghindari berjalan, berolahraga sesuai kemampuan, bertemu teman, atau melakukan kegiatan yang sebenarnya masih dapat dilakukan dengan penyesuaian.



Padahal, pemulihan tidak selalu berarti menghilangkan setiap sensasi nyeri. Dalam banyak kondisi, pemulihan juga mencakup peningkatan kemampuan beraktivitas, pengelolaan gejala, dan pengembalian rasa percaya diri terhadap tubuh.



Dengan demikian, belajar mengelola perhatian dan respons emosional dapat menjadi salah satu bagian penting dalam pendekatan pemulihan.



3. Perasaan Tidak Adil Membuat Kemarahan Sulit Dilepaskan



Alasan ketiga adalah munculnya perasaan bahwa kehidupan telah memperlakukan seseorang secara tidak adil.



Nyeri kronis sering kali mengubah kehidupan seseorang secara mendalam.



Seseorang yang sebelumnya aktif mungkin harus berhenti berolahraga. Orang yang dahulu produktif mungkin kesulitan mempertahankan pekerjaannya. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menggendong anak, memasak, atau berjalan bersama keluarga bisa menjadi sesuatu yang melelahkan.



Perubahan tersebut dapat memunculkan pertanyaan emosional yang sulit dijawab:



"Mengapa ini terjadi kepada saya?"



"Mengapa saya harus mengalami semua ini?"



"Mengapa orang lain dapat menjalani hidup dengan normal, sedangkan saya harus terus berjuang?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali mencerminkan perasaan kehilangan, ketidakberdayaan, dan ketidakadilan.



Dalam psikologi nyeri, terdapat konsep perceived injustice, yaitu persepsi bahwa seseorang telah mengalami perlakuan atau keadaan yang tidak adil dan menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki.



Konsep ini memiliki hubungan penting dengan kemarahan pada penderita nyeri kronis.



Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan pada 2022 menemukan bahwa berbagai variabel yang berkaitan dengan kemarahan memiliki hubungan dengan intensitas nyeri dan disabilitas pada individu dengan nyeri primer kronis. Hubungan dengan persepsi ketidakadilan termasuk salah satu temuan yang cukup menonjol.



Perasaan tidak adil juga dapat membuat seseorang terus-menerus mengingat apa yang telah hilang akibat penyakitnya.



Ia mungkin membandingkan kehidupannya sekarang dengan kehidupannya sebelum mengalami nyeri kronis.



Semakin besar jarak antara kehidupan yang diharapkan dan kenyataan yang dialami, semakin besar pula kemungkinan munculnya frustrasi.



Masalahnya, kemarahan yang berakar pada ketidakadilan tidak selalu mudah diselesaikan melalui nasihat sederhana seperti menerima keadaan atau berpikir positif.



Sebab, seseorang mungkin tidak hanya marah karena rasa sakit, tetapi juga karena kehilangan kesempatan, perubahan identitas, ketergantungan kepada orang lain, atau pengalaman merasa tidak dipercaya oleh lingkungan maupun tenaga kesehatan.



Mengapa hal ini menghambat pemulihan?



Ketika seseorang terus-menerus berfokus pada ketidakadilan yang dialaminya, energi emosionalnya dapat terserap oleh upaya mencari penjelasan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau membandingkan kehidupannya dengan masa lalu.



Penting untuk dipahami bahwa menerima kondisi bukan berarti membenarkan penderitaan atau menganggap pengalaman tersebut adil.



Penerimaan psikologis lebih berkaitan dengan kemampuan mengakui kenyataan yang sedang dihadapi tanpa harus terus-menerus berperang dengan fakta bahwa kondisi tersebut telah terjadi.



Seseorang tetap boleh menginginkan perubahan, mencari pengobatan, memperjuangkan haknya, dan merasa sedih atas kehilangan yang dialami.



Namun, ia juga dapat mulai membangun kehidupan yang bermakna di tengah keterbatasan yang ada.



4. Menekan Kemarahan Justru Dapat Membuat Pengelolaan Emosi Semakin Sulit



Alasan keempat adalah anggapan bahwa seseorang harus selalu bersikap tenang dan tidak boleh menunjukkan kemarahan agar proses pemulihannya berjalan baik.



Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat.



Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara mengendalikan kemarahan dan menekan kemarahan.



Mengendalikan kemarahan berarti menyadari bahwa emosi tersebut muncul, memahami penyebabnya, dan memilih respons yang lebih sehat.



Sementara itu, menekan kemarahan berarti berusaha mengabaikan, menyembunyikan, atau menyangkal perasaan tersebut tanpa benar-benar memprosesnya.



Sebagai contoh, seseorang yang mengalami nyeri kronis mungkin merasa sangat kecewa terhadap kondisinya. Namun, ia takut dianggap lemah atau tidak bersyukur apabila mengungkapkan perasaannya.



Akhirnya, ia terus mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya baik-baik saja.



Di luar, ia tampak tenang. Namun, di dalam dirinya terdapat frustrasi, kesedihan, dan ketegangan emosional yang belum terselesaikan.



Dalam beberapa kasus, emosi yang tidak dikenali dapat muncul melalui bentuk lain, seperti mudah tersinggung, menarik diri dari lingkungan sosial, merasa tidak dihargai, atau mengalami ledakan emosi akibat masalah kecil.



Penelitian mengenai kesadaran emosional dan nyeri kronis menunjukkan bahwa kemampuan mengenali serta memahami emosi memiliki peran penting dalam pengelolaan kondisi tersebut.



Sebuah artikel tinjauan ilmiah berjudul Emotional Awareness and Other Emotional Processes: Implications for the Assessment and Treatment of Chronic Pain yang diterbitkan pada 2021 menjelaskan bahwa kesadaran emosional yang rendah berkaitan dengan keberadaan dan tingkat keparahan nyeri kronis.



Penelitian tersebut juga membedakan emosi primer, seperti marah, takut, dan sedih, dari reaksi emosional sekunder, seperti frustrasi, kecemasan, dan depresi.



Memahami emosi yang mendasari pengalaman seseorang dapat membantu proses pengolahan emosi menjadi lebih sehat.



Mengapa hal ini menghambat pemulihan?



Ketika seseorang terus-menerus menekan kemarahan, ia kehilangan kesempatan untuk memahami kebutuhan emosional yang sebenarnya belum terpenuhi.



Misalnya, kemarahan mungkin sebenarnya menunjukkan bahwa ia membutuhkan istirahat, dukungan, penghargaan, rasa aman, atau batasan yang lebih sehat dalam hubungan sosial.



Jika emosi tersebut hanya ditekan, kebutuhan yang mendasarinya mungkin tetap tidak terpenuhi.



Karena itu, tujuan pemulihan bukan menghilangkan kemarahan sepenuhnya, melainkan mengembangkan kemampuan untuk mengenali, menerima, dan mengekspresikannya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.



5. Nyeri Kronis Mengubah Identitas Diri dan Hubungan dengan Orang Lain



Alasan kelima berkaitan dengan perubahan identitas dan kehidupan sosial.



Seseorang yang mengalami nyeri kronis dalam waktu lama mungkin mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya.



Dahulu, ia mungkin dikenal sebagai pribadi yang mandiri, aktif, produktif, dan selalu dapat diandalkan.



Namun, setelah mengalami nyeri kronis, ia mungkin membutuhkan bantuan untuk melakukan aktivitas tertentu.



Ia tidak lagi mampu bekerja dengan durasi yang sama, harus membatalkan rencana secara mendadak, atau tidak dapat mengikuti kegiatan sosial seperti sebelumnya.



Perubahan ini dapat menimbulkan konflik psikologis yang mendalam.



Seseorang mungkin mulai mempertanyakan harga dirinya.



Ia merasa menjadi beban keluarga, kehilangan kemampuan untuk berkontribusi, atau takut tidak lagi dihargai oleh orang-orang di sekitarnya.



Kondisi tersebut dapat memunculkan kemarahan yang diarahkan kepada diri sendiri, lingkungan, maupun keadaan yang dialaminya.



Di sisi lain, hubungan sosial juga dapat mengalami perubahan.



Tidak semua orang memahami bahwa nyeri kronis dapat berlangsung meskipun seseorang terlihat sehat secara fisik.



Akibatnya, penderita mungkin mendengar komentar seperti:



"Kamu kelihatannya baik-baik saja."



"Jangan terlalu dipikirkan."



"Coba lebih banyak bergerak."



"Semua orang juga punya masalah."



Komentar seperti ini, terutama ketika disampaikan tanpa empati, dapat membuat seseorang merasa tidak dipercaya atau tidak dipahami.



Dalam jangka panjang, kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan tekanan psikologis.



Seseorang mungkin memilih menarik diri karena lelah menjelaskan kondisinya. Namun, isolasi sosial juga dapat membuatnya kehilangan sumber dukungan emosional yang sebenarnya dibutuhkan.



Mengapa hal ini menghambat pemulihan?



Pemulihan dari nyeri kronis bukan hanya persoalan individu. Lingkungan keluarga, hubungan sosial, dan dukungan emosional juga memiliki peran penting.



Ketika seseorang merasa sendirian menghadapi rasa sakitnya, motivasi untuk menjalani proses rehabilitasi dapat menurun.



Sebaliknya, lingkungan yang memahami kondisi penderita dapat membantu membangun rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong keterlibatan dalam aktivitas yang sesuai dengan kemampuan.



Karena itu, penting bagi penderita untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan orang-orang terdekat.



Mereka juga perlu memahami bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kegagalan atau kelemahan.



Identitas seseorang tidak harus sepenuhnya ditentukan oleh penyakit yang dialaminya.



Meskipun kemampuan fisiknya berubah, ia tetap memiliki nilai, peran, potensi, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermakna.



6. Pemulihan Membutuhkan Proses Jangka Panjang, Sedangkan Kemarahan Menginginkan Perubahan Segera



Alasan keenam adalah adanya perbedaan antara kebutuhan emosional dan kenyataan proses pemulihan.



Kemarahan sering kali muncul sebagai respons terhadap sesuatu yang dianggap salah dan perlu segera diperbaiki.



Secara psikologis, kemarahan berkaitan dengan dorongan untuk menghadapi hambatan, melawan ancaman, atau mengubah keadaan yang dianggap merugikan.



Ketika seseorang mengalami nyeri kronis, dorongan tersebut dapat membuatnya ingin segera kembali sehat.



Ia ingin bangun tanpa rasa sakit, bekerja seperti dahulu, berolahraga tanpa hambatan, dan menjalani kehidupan tanpa harus terus memikirkan kondisi tubuhnya.



Namun, pemulihan nyeri kronis sering kali tidak berjalan secara linear.



Ada hari ketika rasa sakit berkurang dan aktivitas terasa lebih mudah. Namun, pada hari berikutnya, gejala dapat kembali meningkat.



Kondisi yang naik turun ini dapat membuat seseorang merasa frustrasi.



Ia mungkin berpikir bahwa seluruh usaha yang telah dilakukan tidak memberikan hasil.



Bahkan, ketika mengalami kemunduran sementara, ia dapat merasa bahwa dirinya kembali ke titik awal.



Dalam psikologi, pola pikir seperti ini dapat berkaitan dengan ekspektasi yang tidak realistis, pemikiran hitam-putih, dan kecenderungan melakukan katastrofisasi.



Katastrofisasi nyeri merupakan pola berpikir yang membuat seseorang cenderung membayangkan kemungkinan terburuk, merasa tidak berdaya, dan memberikan perhatian berlebihan terhadap pengalaman nyeri.



Misalnya, ketika rasa sakit meningkat selama dua hari, seseorang langsung menyimpulkan bahwa pengobatannya gagal dan kondisinya akan terus memburuk.



Padahal, perubahan intensitas nyeri tidak selalu menunjukkan kerusakan baru atau kegagalan pemulihan.



Tentu saja, gejala baru atau perubahan nyeri yang mengkhawatirkan tetap perlu dievaluasi oleh tenaga medis.



Mengapa hal ini menghambat pemulihan?



Ketika seseorang mengharapkan perubahan yang cepat, proses pemulihan yang berlangsung bertahap dapat terasa seperti kegagalan.



Akibatnya, ia mungkin berhenti melakukan latihan, tidak konsisten mengikuti terapi, atau kehilangan motivasi ketika hasil yang diharapkan belum terlihat.



Sebaliknya, pendekatan pemulihan yang lebih realistis mengajarkan seseorang untuk menghargai kemajuan kecil.



Contohnya adalah mampu berjalan sedikit lebih jauh, tidur lebih baik, mengelola stres dengan lebih efektif, atau kembali melakukan aktivitas yang sebelumnya dihindari.



Dalam pendekatan psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), seseorang dapat belajar mengubah hubungannya dengan rasa sakit, mengembangkan strategi menghadapi tekanan, serta tetap menjalankan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupannya.



Pemulihan tidak harus berarti bebas dari seluruh rasa sakit terlebih dahulu.



Terkadang, kemajuan terbesar adalah ketika seseorang kembali memiliki kendali atas kehidupannya meskipun masih mengalami gejala tertentu.



Bagaimana Cara Menyelaraskan Pengelolaan Kemarahan dengan Pemulihan Nyeri Kronis?



Setelah memahami keenam alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana seseorang dapat mengelola kemarahan tanpa mengabaikan rasa sakit yang sebenarnya?



Berikut beberapa pendekatan psikologis yang dapat membantu.



1. Mengenali pemicu kemarahan



Langkah pertama adalah memahami situasi yang paling sering memunculkan kemarahan.



Apakah kemarahan muncul ketika rasa sakit meningkat? Ketika orang lain tidak memahami kondisi tubuh? Ketika aktivitas harus dibatalkan? Atau ketika pengobatan tidak memberikan hasil sesuai harapan?



Mengenali pemicu dapat membantu seseorang memahami hubungan antara pengalaman fisik dan respons emosionalnya.



2. Belajar menerima emosi tanpa menghakimi diri sendiri



Merasa marah, kecewa, dan sedih bukan berarti seseorang gagal menjalani pemulihan.



Emosi tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia ketika menghadapi keadaan yang sulit.



Daripada memaksakan diri untuk selalu positif, seseorang dapat belajar mengatakan:



"Saya sedang marah karena kondisi ini sangat melelahkan."



"Saya kecewa karena belum bisa melakukan banyak hal."



"Saya membutuhkan waktu untuk beradaptasi."



Kesadaran semacam ini dapat menjadi langkah awal untuk memproses emosi secara lebih sehat.



3. Mengembangkan strategi regulasi emosi



Beberapa strategi yang dapat digunakan meliputi latihan pernapasan, mindfulness, relaksasi otot, menulis jurnal emosi, dan memberikan jeda sebelum merespons situasi yang memicu kemarahan.



Tujuannya bukan membuat seseorang tidak pernah marah, melainkan membantu mengurangi respons impulsif dan meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan.



4. Menetapkan target pemulihan yang realistis



Target pemulihan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilangnya rasa sakit.



Seseorang juga dapat menetapkan tujuan berdasarkan peningkatan fungsi dan kualitas hidup.



Misalnya, meningkatkan kemampuan berjalan secara bertahap, memperbaiki kualitas tidur, kembali menjalankan hobi, atau meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.



Target tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi medis dan arahan tenaga kesehatan.



5. Mempertimbangkan bantuan psikologis profesional



Psikolog atau tenaga profesional yang memahami nyeri kronis dapat membantu seseorang mengidentifikasi pola pikir, respons emosional, dan perilaku yang mungkin memperberat penderitaannya.



Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah:



Cognitive Behavioral Therapy (CBT): membantu mengenali dan mengubah pola pikir serta perilaku yang tidak membantu dalam menghadapi nyeri.



Acceptance and Commitment Therapy (ACT): membantu seseorang menerima pengalaman internal yang sulit sambil tetap menjalankan tindakan yang sesuai dengan nilai kehidupannya.



Mindfulness-Based Interventions: membantu meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman saat ini tanpa memberikan penilaian berlebihan.



Emotion Awareness and Expression Therapy: membantu seseorang mengenali dan memproses emosi yang berkaitan dengan konflik psikologis maupun pengalaman nyeri.



Pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari perawatan multidisiplin bersama dokter dan tenaga rehabilitasi.



Kesimpulan



Kemarahan dan pemulihan dari nyeri kronis sulit diselaraskan karena keduanya melibatkan proses biologis, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan.



Nyeri yang berlangsung lama dapat menguras energi emosional, meningkatkan perhatian terhadap sensasi tubuh, memunculkan perasaan tidak adil, serta mengubah identitas dan hubungan sosial seseorang.



Pada saat yang sama, kemarahan yang tidak dipahami atau dikelola dengan baik dapat memperbesar tekanan psikologis dan menyulitkan seseorang mempertahankan perilaku yang mendukung pemulihan.



Namun, penting untuk diingat bahwa kemarahan bukanlah kesalahan penderita dan bukan pula bukti bahwa seseorang tidak cukup kuat menghadapi penyakitnya.



Seseorang tidak harus menghilangkan seluruh kemarahannya sebelum berhak mendapatkan pemulihan.



Justru, salah satu bagian penting dari perjalanan pemulihan adalah belajar memahami apa yang berada di balik kemarahan tersebut: rasa kehilangan, ketidakberdayaan, ketakutan, kekecewaan, atau kebutuhan untuk mendapatkan dukungan.



Pada akhirnya, pemulihan dari nyeri kronis bukan sekadar perjuangan untuk menghilangkan rasa sakit. Pemulihan juga merupakan proses membangun kembali rasa aman, kepercayaan terhadap tubuh, kemampuan mengelola emosi, dan makna kehidupan.



Ketenangan bukan berarti tidak pernah marah. Penerimaan bukan berarti menyerah. Dan pemulihan bukan berarti seseorang harus kembali menjadi dirinya yang dahulu.



Terkadang, pemulihan yang sesungguhnya dimulai ketika seseorang berhenti memusuhi dirinya sendiri dan mulai belajar hidup dengan lebih penuh kesadaran, dukungan, dan kasih sayang terhadap dirinya.