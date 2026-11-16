6 Hal yang Menggagalkan Peluang Seseorang untuk Mendapatkan Kencan Kedua Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kencan pertama sering kali menjadi momen yang menentukan arah sebuah hubungan. Dua orang yang sebelumnya hanya saling mengenal melalui pesan atau media sosial akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung, berbincang, dan melihat apakah ada kecocokan di antara mereka. Namun, tidak semua kencan pertama berakhir dengan keinginan untuk bertemu kembali.

Ada yang merasa percakapan berjalan menyenangkan, tetapi salah satu pihak justru tidak tertarik melanjutkannya. Ada pula yang merasa sudah menunjukkan versi terbaik dirinya, tetapi tetap tidak mendapatkan kesempatan untuk kencan kedua.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Menurut psikologi hubungan, ketertarikan romantis tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik, pekerjaan, status sosial, atau kemampuan seseorang dalam berbicara. Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhi bagaimana seseorang menilai calon pasangan setelah pertemuan pertama. Mulai dari rasa nyaman, kemampuan mendengarkan, kecerdasan emosional, hingga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain.



Menariknya, beberapa kebiasaan yang dianggap biasa saja oleh seseorang justru dapat memberikan kesan negatif kepada teman kencannya. Terkadang, masalahnya bukan karena seseorang tidak menarik, melainkan karena perilaku tertentu membuat orang lain merasa kurang dihargai, tidak nyaman, atau bahkan kehilangan ketertarikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam hal yang menurut perspektif psikologi dapat menggagalkan peluang seseorang untuk mendapatkan kencan kedua.



1. Terlalu Banyak Membicarakan Diri Sendiri dan Tidak Mau Mendengarkan



Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat kencan pertama adalah terlalu mendominasi percakapan. Seseorang mungkin merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya menarik, berpendidikan, memiliki pekerjaan bagus, atau mempunyai banyak pengalaman hidup. Akibatnya, sebagian besar waktu justru digunakan untuk membicarakan pencapaian dan kehidupan pribadinya sendiri.



Pada awalnya, perilaku ini mungkin terlihat seperti bentuk kepercayaan diri. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, teman kencan bisa merasa bahwa dirinya hanya menjadi pendengar, bukan seseorang yang benar-benar diajak berkenalan.



Dalam psikologi sosial, terdapat konsep perceived responsiveness, yaitu persepsi bahwa orang lain benar-benar memahami, menghargai, dan memberikan perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Perasaan didengarkan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kedekatan interpersonal.



Ketika seseorang terus berbicara tanpa memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk berpendapat, hubungan emosional akan sulit terbentuk. Percakapan akhirnya terasa seperti presentasi satu arah, bukan interaksi antara dua orang yang sedang mencoba saling mengenal.



Contohnya, ketika teman kencan bercerita tentang pekerjaannya, seseorang justru langsung mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan pengalaman kariernya sendiri. Ketika lawan bicara membahas hobinya, ia kembali menghubungkannya dengan pengalaman pribadi tanpa benar-benar menanggapi cerita tersebut.



Kebiasaan seperti ini dapat membuat orang lain merasa kurang diperhatikan.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Cobalah membangun percakapan dua arah. Dengarkan cerita teman kencan dengan penuh perhatian, ajukan pertanyaan lanjutan, dan tunjukkan ketertarikan yang tulus. Tidak semua percakapan harus berakhir dengan cerita tentang diri sendiri.



Terkadang, pertanyaan sederhana seperti "Apa yang membuat kamu tertarik dengan pekerjaan itu?" atau "Sudah berapa lama kamu menyukai hobi tersebut?" dapat membuat interaksi terasa lebih hangat.



Ingat, tujuan kencan pertama bukan membuktikan bahwa diri sendiri adalah orang paling menarik, melainkan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk saling mengenal.



2. Terlalu Berusaha Terlihat Sempurna hingga Terasa Tidak Autentik



Banyak orang datang ke kencan pertama dengan keinginan untuk memberikan kesan terbaik. Mereka mempersiapkan pakaian, memilih tempat yang tepat, memikirkan topik pembicaraan, bahkan menyusun jawaban untuk berbagai pertanyaan yang mungkin muncul.



Tidak ada yang salah dengan mempersiapkan diri. Namun, masalah muncul ketika keinginan untuk terlihat sempurna justru membuat seseorang kehilangan keaslian dirinya.



Misalnya, seseorang terus berusaha menunjukkan bahwa hidupnya selalu menyenangkan, tidak pernah mengalami kegagalan, memiliki banyak teman, dan selalu percaya diri. Ia juga mungkin menyetujui semua pendapat teman kencannya hanya karena takut menimbulkan perbedaan.



Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan impression management, yaitu usaha seseorang untuk mengendalikan bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain.



Pada tingkat tertentu, pengelolaan kesan merupakan bagian normal dari interaksi sosial. Akan tetapi, ketika seseorang terlalu sibuk membangun citra, interaksi dapat terasa dibuat-buat.



Teman kencan mungkin mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak alami. Percakapan terasa seperti wawancara kerja, bukan pertemuan dua orang yang ingin saling mengenal.



Selain itu, penelitian psikologi mengenai keaslian diri atau authenticity menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menampilkan dirinya secara jujur dan konsisten.



Seseorang tidak harus memiliki kehidupan sempurna untuk menjadi menarik. Justru, kemampuan mengakui kekurangan, menceritakan pengalaman secara jujur, dan menunjukkan kepribadian yang sebenarnya dapat membantu membangun kepercayaan.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Berhentilah menganggap kencan pertama sebagai sebuah ujian yang harus dilalui dengan nilai sempurna. Tidak perlu selalu menyetujui pendapat orang lain atau menyembunyikan semua kekurangan.



Jika memiliki hobi yang tidak biasa, ceritakan dengan santai. Jika pernah mengalami kegagalan, tidak masalah membicarakannya selama konteksnya sesuai. Jika memiliki pendapat berbeda, sampaikan dengan cara yang sopan.



Menjadi autentik bukan berarti mengungkapkan seluruh rahasia pribadi pada pertemuan pertama. Artinya, menunjukkan kepribadian yang jujur tanpa terus-menerus berpura-pura menjadi orang lain.



3. Terlalu Banyak Membicarakan Mantan dan Hubungan Masa Lalu



Membicarakan pengalaman hubungan masa lalu sebenarnya bukan sesuatu yang selalu salah. Dalam situasi tertentu, pembicaraan mengenai mantan pasangan dapat membantu seseorang memahami pengalaman romantis dan nilai-nilai yang penting dalam sebuah hubungan.



Namun, menjadikan kencan pertama sebagai tempat untuk membicarakan mantan secara berlebihan dapat menimbulkan kesan yang kurang baik.



Bayangkan seseorang sedang menikmati makan malam bersama calon pasangan. Namun, hampir sepanjang pertemuan, pembicaraan justru berpusat pada mantan kekasihnya. Ia menceritakan bagaimana hubungan sebelumnya berakhir, kesalahan yang dilakukan mantan, konflik yang pernah terjadi, hingga alasan mengapa dirinya merasa disakiti.



Situasi seperti ini dapat membuat teman kencan bertanya-tanya apakah orang tersebut benar-benar sudah siap membuka hubungan baru.



Dalam psikologi hubungan, pengalaman romantis masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan berikutnya. Luka emosional yang belum terselesaikan, misalnya, berpotensi memengaruhi kepercayaan, komunikasi, dan respons emosional terhadap calon pasangan.



Selain itu, terlalu sering membandingkan teman kencan dengan mantan dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman.



Kalimat seperti "Mantan saya dulu lebih perhatian" atau "Saya pernah punya pasangan yang jauh lebih romantis" dapat membuat lawan bicara merasa sedang dinilai berdasarkan standar hubungan sebelumnya.



Padahal, setiap orang memiliki karakter dan cara menunjukkan kasih sayang yang berbeda.



Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan untuk terus menyalahkan mantan atas semua kegagalan hubungan. Jika seseorang selalu menggambarkan dirinya sebagai pihak yang benar dan mantannya sebagai pihak yang sepenuhnya salah, teman kencan mungkin mempertanyakan kemampuannya untuk melakukan refleksi diri.



Bukan berarti seseorang tidak boleh menceritakan pengalaman buruk. Namun, kemampuan memahami peran diri sendiri dalam sebuah hubungan juga merupakan bagian dari kedewasaan emosional.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Jika topik hubungan masa lalu muncul, jawablah dengan jujur, tetapi tetap proporsional. Tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa pernah menjalin hubungan, tetapi hindari menjadikan mantan sebagai pusat pembicaraan.



Fokuslah pada apa yang telah dipelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana pengalaman itu membantu membentuk pemahaman mengenai hubungan yang sehat.



Kencan pertama seharusnya lebih banyak membahas dua orang yang sedang duduk bersama, bukan seseorang yang masih terus hidup dalam cerita masa lalunya.



4. Tidak Memiliki Empati dan Kurang Menghargai Orang Lain



Seseorang mungkin terlihat menarik, memiliki pekerjaan yang bagus, dan mampu berbicara dengan sangat percaya diri. Namun, semua hal tersebut dapat kehilangan nilainya ketika ia menunjukkan perilaku tidak sopan atau tidak memiliki empati.



Salah satu cara untuk melihat karakter seseorang adalah memperhatikan bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya.



Misalnya, bagaimana ia berbicara kepada pelayan restoran, bagaimana ia merespons ketika terjadi kesalahan kecil, atau bagaimana ia memperlakukan orang yang memiliki pendapat berbeda.



Perilaku tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan memahami perspektif orang lain.



Dalam psikologi, empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merespons kondisi emosional orang lain. Empati juga berkaitan dengan kualitas hubungan interpersonal karena membantu seseorang membangun rasa aman, kepercayaan, dan kedekatan.



Ketika seseorang bersikap kasar kepada pelayan, meremehkan pekerjaan orang lain, atau menertawakan pendapat teman kencannya, perilaku tersebut dapat menjadi tanda yang membuat calon pasangan mempertimbangkan kembali ketertarikannya.



Bahkan, candaan yang dianggap lucu oleh satu pihak belum tentu menyenangkan bagi pihak lain.



Contohnya adalah membuat lelucon mengenai penampilan fisik, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, atau latar belakang ekonomi. Meskipun dibungkus dengan alasan bercanda, komentar semacam itu bisa membuat seseorang merasa direndahkan.



Kencan pertama bukan hanya tentang bagaimana seseorang memperlakukan teman kencannya ketika semuanya berjalan lancar. Ini juga tentang bagaimana ia bereaksi ketika menghadapi perbedaan, ketidaknyamanan, atau situasi yang tidak sesuai harapan.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Tunjukkan rasa hormat kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang sedang ingin didekati.



Belajarlah memahami bahwa setiap orang mempunyai pengalaman, batasan, dan perspektif yang berbeda. Jika tidak setuju dengan suatu pendapat, sampaikan tanpa merendahkan.



Jangan menganggap semua orang harus memiliki selera humor yang sama. Perhatikan pula reaksi lawan bicara ketika membuat lelucon.



Sikap menghargai orang lain sering kali jauh lebih berkesan daripada sekadar kemampuan berbicara manis.



5. Terlalu Agresif, Terburu-buru, atau Tidak Menghormati Batasan Pribadi



Ketertarikan romantis memang dapat membuat seseorang ingin segera membangun kedekatan. Setelah merasa cocok saat kencan pertama, ada yang langsung ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mengirim pesan berkali-kali, atau membicarakan masa depan hubungan.



Namun, keinginan untuk mempercepat kedekatan tidak selalu dirasakan dengan cara yang sama oleh orang lain.



Salah satu faktor penting dalam hubungan interpersonal adalah penghormatan terhadap batasan pribadi atau personal boundaries.



Setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam membangun hubungan. Ada yang mudah terbuka, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa aman.



Ketika seseorang terlalu agresif, calon pasangan bisa merasa bahwa dirinya tidak diberikan ruang untuk menentukan kecepatan hubungan.



Contohnya, memaksa teman kencan untuk melakukan kontak fisik meskipun terlihat tidak nyaman, terus menanyakan hal-hal yang sangat pribadi, atau menunjukkan kekecewaan ketika lawan bicara belum bersedia membicarakan komitmen.



Perilaku seperti ini dapat membuat seseorang merasa tertekan.



Selain itu, ada pula bentuk agresivitas yang muncul setelah kencan selesai. Misalnya, mengirim pesan berulang kali karena belum mendapatkan balasan, menuntut kepastian tentang kencan berikutnya, atau menunjukkan kecemburuan meskipun hubungan belum memiliki komitmen.



Dalam psikologi hubungan, kedekatan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara keterhubungan dan otonomi. Artinya, dua orang dapat saling tertarik tanpa harus kehilangan kebebasan untuk menentukan batasan masing-masing.



Seseorang yang benar-benar tertarik seharusnya juga mampu menghargai waktu, ruang, dan keputusan orang lain.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Bangun kedekatan secara bertahap. Jangan menganggap bahwa kesediaan seseorang untuk datang ke kencan pertama berarti ia otomatis siap untuk semua bentuk kedekatan berikutnya.



Perhatikan respons verbal maupun nonverbal teman kencan. Jika ia terlihat tidak nyaman, jangan memaksakan situasi.



Setelah kencan selesai, kirimkan pesan yang menunjukkan apresiasi tanpa memberikan tekanan.



Misalnya, "Aku senang bisa ngobrol dengan kamu hari ini. Semoga kamu juga menikmati waktunya."



Jika ingin mengajaknya bertemu kembali, sampaikan secara jelas dan berikan ruang untuk menjawab.



Ketertarikan yang sehat tidak dibangun melalui paksaan, melainkan melalui rasa nyaman dan kesediaan kedua pihak.



6. Terlalu Negatif dan Membuat Suasana Kencan Menjadi Tidak Menyenangkan



Suasana merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang mengingat sebuah pertemuan.



Bayangkan dua situasi berbeda.



Pada situasi pertama, seseorang datang dengan sikap terbuka, membicarakan hal-hal menarik, tertawa bersama, dan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupan teman kencannya.



Pada situasi kedua, seseorang terus mengeluh mengenai pekerjaan, mengkritik orang lain, membicarakan masalah hidup tanpa henti, dan melihat hampir semua hal dari sudut pandang negatif.



Keduanya mungkin sama-sama memiliki kehidupan yang kompleks. Namun, pengalaman emosional yang dirasakan teman kencan tentu bisa sangat berbeda.



Dalam psikologi sosial terdapat konsep emotional contagion, yaitu kecenderungan emosi seseorang memengaruhi kondisi emosional orang lain melalui interaksi sosial.



Artinya, suasana hati dan ekspresi emosional seseorang dapat memengaruhi suasana percakapan.



Jika seseorang terus menunjukkan kemarahan, kejengkelan, atau pesimisme, teman kencannya mungkin ikut merasakan ketegangan. Sebaliknya, sikap hangat dan suasana percakapan yang menyenangkan dapat membantu membangun pengalaman positif.



Hal ini bukan berarti seseorang harus selalu bahagia atau berpura-pura tidak memiliki masalah.



Setiap orang tentu memiliki kesulitan hidup. Tidak ada kewajiban untuk selalu terlihat ceria, bahkan ketika sedang menghadapi masa sulit.



Namun, ada perbedaan antara berbagi cerita secara terbuka dan menjadikan orang yang baru dikenal sebagai tempat meluapkan semua emosi negatif.



Kencan pertama merupakan kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Jika seluruh percakapan dipenuhi keluhan, kritik, dan masalah pribadi, kesempatan untuk membangun koneksi positif menjadi lebih terbatas.



Selain itu, kebiasaan merendahkan orang lain, mengeluh tentang segala sesuatu, atau selalu mencari kesalahan dapat memberikan kesan bahwa seseorang sulit menikmati kehidupan.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Cobalah menjaga keseimbangan dalam percakapan. Ceritakan pengalaman menyenangkan, minat pribadi, rencana masa depan, atau hal-hal sederhana yang membuat diri sendiri bersemangat.



Jika ingin membicarakan masalah, lakukan secara wajar dan berikan kesempatan kepada teman kencan untuk berbagi pengalamannya juga.



Tidak perlu menjadi orang yang selalu positif. Cukup tunjukkan bahwa diri sendiri mampu mengelola emosi dan tidak selalu membebankan suasana hati kepada orang lain.



Sebab, salah satu hal yang membuat seseorang ingin bertemu kembali adalah perasaan nyaman yang muncul ketika menghabiskan waktu bersama.



Mengapa Kesan Pertama Sangat Berpengaruh terhadap Peluang Kencan Kedua?



Kesan pertama memiliki peran penting dalam interaksi sosial karena manusia cenderung membentuk penilaian awal berdasarkan informasi yang tersedia dalam waktu relatif singkat.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan first impression formation, yaitu proses ketika seseorang membentuk persepsi awal mengenai karakter, kepribadian, dan perilaku orang lain.



Penilaian awal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, cara berbicara, kemampuan mendengarkan, serta bagaimana seseorang merespons situasi sosial.



Namun, penting untuk dipahami bahwa kesan pertama bukanlah gambaran yang selalu akurat mengenai kepribadian seseorang.



Seseorang bisa saja terlihat gugup karena merasa canggung, bukan karena tidak percaya diri. Orang lain mungkin lebih banyak diam karena membutuhkan waktu untuk merasa nyaman, bukan karena tidak tertarik.



Oleh karena itu, kencan pertama sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai keseluruhan karakter seseorang.



Meski demikian, pengalaman emosional selama pertemuan pertama tetap dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk melanjutkan hubungan.



Jika seseorang merasa dihargai, didengarkan, nyaman, dan dapat menjadi dirinya sendiri, kemungkinan munculnya keinginan untuk bertemu kembali bisa menjadi lebih besar.



Sebaliknya, jika pertemuan pertama dipenuhi tekanan, ketidaknyamanan, atau perilaku yang tidak menyenangkan, seseorang mungkin memilih untuk tidak melanjutkannya.



Kesimpulan



Mendapatkan kencan kedua bukan semata-mata persoalan memiliki penampilan menarik, pekerjaan mapan, atau kemampuan berbicara yang mengesankan. Ada banyak aspek psikologis yang ikut menentukan apakah seseorang ingin kembali menghabiskan waktu bersama kita.



Enam hal yang dapat menggagalkan peluang mendapatkan kencan kedua adalah terlalu banyak membicarakan diri sendiri, berusaha terlihat sempurna hingga tidak autentik, terlalu sering membahas mantan, kurang memiliki empati, tidak menghormati batasan pribadi, serta terus menunjukkan sikap negatif.



Kebiasaan-kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memengaruhi bagaimana orang lain merasakan kehadiran kita.



Pada akhirnya, kencan pertama bukan tentang memenangkan hati seseorang dengan berbagai strategi atau berpura-pura menjadi pribadi yang sempurna. Kencan pertama adalah kesempatan untuk mengetahui apakah dua orang memiliki kecocokan, rasa nyaman, dan ketertarikan yang sama.



Jangan terlalu sibuk berusaha membuat seseorang terkesan hingga lupa memberikan kesempatan kepadanya untuk merasa dihargai.



