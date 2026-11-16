6 Kesalahan Orang Tua yang Mengajarkan Anak Pandangan Keliru tentang Hubungan

JawaPos.com - Ada satu hal yang sering kali tidak disadari oleh orang tua: anak-anak tidak hanya belajar tentang hubungan dari nasihat yang kita berikan, tetapi juga dari cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyelesaikan konflik, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang, dan bagaimana kita merespons perasaan orang-orang di sekitar kita.



Kita mungkin sering mengatakan kepada anak bahwa mereka harus menghargai orang lain, tidak boleh menyakiti perasaan seseorang, harus berani mengungkapkan pendapat, dan pantas mendapatkan kasih sayang yang tulus. Namun, tanpa disadari, perilaku kita sehari-hari justru bisa mengajarkan hal yang bertolak belakang.



Anak yang tumbuh dengan orang tua yang sering merendahkan satu sama lain mungkin mulai menganggap bahwa penghinaan adalah bagian normal dari hubungan. Anak yang melihat kasih sayang diberikan hanya ketika seseorang bersikap patuh bisa belajar bahwa cinta harus diperoleh dengan memenuhi keinginan orang lain. Sementara itu, anak yang terbiasa melihat konflik diselesaikan dengan diam, ancaman, atau kemarahan mungkin akan kesulitan membangun hubungan yang sehat ketika dewasa.



Dalam psikologi perkembangan, keluarga merupakan salah satu lingkungan pertama tempat anak mempelajari hubungan interpersonal. Anak mengamati, meniru, dan menyerap pola perilaku yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.



Melalui proses pembelajaran sosial, anak dapat membentuk pemahaman mengenai bagaimana seharusnya seseorang mencintai, menghormati, mempercayai, dan memperlakukan orang lain.



Lantas, apa saja perilaku orang tua yang justru dapat mengajarkan pelajaran keliru tentang hubungan kepada anak?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu(14/11), terdapat enam hal yang perlu diperhatikan.



1. Memperlihatkan bahwa cinta harus diperoleh dengan cara menyenangkan orang lain



Salah satu pelajaran keliru yang bisa ditanamkan kepada anak adalah bahwa seseorang hanya pantas dicintai ketika mampu memenuhi harapan orang lain.



Misalnya, orang tua selalu menunjukkan kasih sayang ketika anak mendapatkan nilai bagus, menuruti semua perintah, atau melakukan sesuatu yang membuat mereka bangga. Sebaliknya, ketika anak melakukan kesalahan, menunjukkan ketidaksetujuan, atau memiliki keinginan yang berbeda, orang tua langsung menarik perhatian dan kasih sayangnya.



Kalimat seperti, "Kalau kamu memang sayang Ibu, kamu harus menuruti Ibu," atau "Ayah tidak mau bicara dengan kamu kalau kamu masih seperti itu," mungkin terdengar seperti bentuk pendisiplinan. Namun, jika terus-menerus dilakukan, anak bisa menangkap pesan bahwa kasih sayang merupakan sesuatu yang bersyarat.



Menurut psikologi perkembangan, pengalaman emosional yang berulang dalam hubungan dengan pengasuh dapat memengaruhi pembentukan pola keterikatan atau attachment.



Anak membutuhkan pengalaman bahwa dirinya tetap berharga dan dicintai, bahkan ketika melakukan kesalahan. Ini bukan berarti orang tua harus membenarkan semua perilaku anak. Batasan dan konsekuensi tetap diperlukan, tetapi keduanya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempermalukan atau mengancam hubungan emosional.



Ketika anak terbiasa merasa harus menyenangkan semua orang agar diterima, ia berisiko tumbuh menjadi pribadi yang sulit mengatakan tidak, takut mengecewakan orang lain, dan mengabaikan kebutuhannya sendiri.



Dalam hubungan ketika dewasa, pola tersebut dapat membuat seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut kehilangan kasih sayang.



Pelajaran yang seharusnya diberikan: cinta yang sehat tidak mengharuskan seseorang kehilangan jati dirinya. Anak perlu belajar bahwa mereka boleh melakukan kesalahan, memiliki pendapat sendiri, dan menetapkan batasan tanpa harus merasa kehilangan hak untuk dicintai.



2. Membiarkan konflik diselesaikan dengan teriakan, penghinaan, atau sikap saling merendahkan



Anak tidak membutuhkan keluarga yang selalu terlihat sempurna. Mereka membutuhkan lingkungan yang memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan tanpa saling menyakiti.



Sayangnya, sebagian orang tua menganggap pertengkaran di depan anak sebagai sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh. Mereka mungkin berpikir bahwa anak belum cukup memahami persoalan orang dewasa.



Padahal, anak sering kali lebih peka terhadap suasana emosional daripada yang kita bayangkan.



Ketika anak melihat ayah membentak ibu, ibu menghina ayah, atau kedua orang tua saling menyalahkan setiap kali terjadi masalah, mereka sedang mempelajari pola komunikasi yang mungkin akan dibawa ke hubungan mereka sendiri.



Dalam teori pembelajaran sosial Albert Bandura, manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain. Artinya, anak tidak harus mengalami suatu perilaku secara langsung untuk mempelajarinya. Cukup dengan melihat dan mengamati, mereka bisa menyerap pola tersebut.



Jika penghinaan selalu menjadi respons ketika seseorang marah, anak dapat menganggap bahwa merendahkan pasangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan.



Lebih jauh lagi, anak mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa orang yang paling keras suaranya adalah orang yang paling berkuasa.



Hal ini bisa memengaruhi cara mereka menghadapi konflik ketika menjalin persahabatan, hubungan romantis, maupun kehidupan rumah tangga.



Pelajaran yang seharusnya diberikan: konflik bukanlah tanda bahwa sebuah hubungan harus berakhir. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang normal, tetapi cara kita menyelesaikannya menentukan apakah hubungan tersebut menjadi semakin kuat atau justru semakin menyakitkan.



Orang tua perlu memperlihatkan bahwa meminta maaf, mendengarkan, mengendalikan emosi, dan mencari jalan tengah merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



3. Mengajarkan bahwa kecemburuan berlebihan adalah bukti cinta



Ada anggapan yang cukup sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa semakin seseorang cemburu, semakin besar pula rasa cintanya.



Sayangnya, pemahaman seperti ini bisa menjadi pelajaran yang keliru bagi anak.



Misalnya, seorang anak melihat orang tuanya selalu memeriksa ponsel pasangan, melarang pasangan berteman dengan orang tertentu, mengatur cara berpakaian, atau marah ketika pasangan menghabiskan waktu bersama teman-temannya.



Kemudian, semua perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang.



Anak yang terus-menerus menyaksikan pola semacam ini bisa tumbuh dengan pemahaman bahwa mencintai seseorang berarti memiliki hak untuk mengendalikan kehidupannya.



Padahal, dalam hubungan yang sehat, rasa cinta tidak menghilangkan hak seseorang untuk memiliki privasi, pertemanan, kebebasan, dan kehidupan pribadi.



Kecemburuan merupakan emosi manusiawi. Seseorang bisa merasa cemburu karena takut kehilangan, merasa tidak aman, atau memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Namun, emosi tersebut tidak otomatis membenarkan perilaku mengontrol, mengancam, atau membatasi pasangan.



Dari sudut pandang psikologi, kemampuan mengelola emosi dan menghormati batasan pribadi merupakan bagian penting dari keterampilan membangun hubungan yang sehat.



Anak perlu melihat bahwa orang dewasa dapat membicarakan rasa tidak aman tanpa harus melakukan intimidasi atau pengawasan berlebihan.



Pelajaran yang seharusnya diberikan: cinta bukan tentang memiliki seseorang sepenuhnya, melainkan tentang membangun kepercayaan dengan tetap menghormati kebebasan masing-masing.



Ajarkan kepada anak bahwa perhatian berbeda dengan pengawasan, perlindungan berbeda dengan pengendalian, dan kecemburuan bukan alasan untuk menyakiti orang yang kita sayangi.



4. Selalu mengorbankan diri sendiri demi mempertahankan hubungan



Ada orang tua yang tanpa sadar mengajarkan bahwa menjadi pasangan atau anggota keluarga yang baik berarti harus selalu mengalah.



Mereka terus-menerus menerima perlakuan yang menyakitkan, mengabaikan kebutuhan pribadi, dan tidak pernah menyampaikan ketidaknyamanan karena takut terjadi pertengkaran.



Bahkan, mereka mungkin mengatakan kepada anak bahwa mempertahankan hubungan jauh lebih penting daripada kebahagiaan diri sendiri.



Contohnya, seorang ibu selalu mengalah meskipun diperlakukan tidak adil. Seorang ayah tidak pernah berani menyampaikan perasaannya karena khawatir membuat pasangannya marah. Ketika anak bertanya, orang tua justru menjawab, "Namanya juga keluarga, harus selalu mengalah."



Pesan semacam ini dapat membentuk pemahaman bahwa cinta identik dengan pengorbanan tanpa batas.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita berkompromi, tetapi ada pula saatnya kita harus berani menyampaikan bahwa suatu perlakuan tidak dapat diterima.



Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan atau personal boundaries berperan penting dalam menjaga kesejahteraan emosional dan kualitas hubungan interpersonal.



Anak yang tidak pernah melihat orang tuanya menetapkan batasan secara sehat mungkin akan kesulitan melindungi dirinya sendiri ketika dewasa.



Mereka bisa menjadi pribadi yang terlalu sering meminta maaf, merasa bersalah ketika menolak permintaan, atau tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan dirinya.



Pelajaran yang seharusnya diberikan: hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang bagaimana kedua pihak saling menghargai dan memenuhi kebutuhan secara wajar.



Anak perlu memahami bahwa mencintai orang lain tidak berarti harus berhenti mencintai dan menghargai diri sendiri.



5. Menggunakan diam, ancaman, dan manipulasi sebagai cara mendapatkan keinginan



Tidak semua bentuk kekerasan emosional ditunjukkan melalui teriakan atau kata-kata kasar. Ada pula perilaku yang terlihat lebih tenang, tetapi dapat memberikan dampak emosional yang mendalam.



Salah satunya adalah menggunakan sikap diam untuk menghukum orang lain, mengancam akan meninggalkan seseorang, atau membuat orang lain merasa bersalah agar mereka menuruti keinginan kita.



Contohnya, ketika anak tidak menuruti perintah, orang tua sengaja mengabaikannya selama berhari-hari. Ketika pasangan tidak memenuhi keinginan, seseorang berkata, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu pasti akan melakukan ini."



Jika perilaku seperti ini terus diperlihatkan di rumah, anak dapat mempelajari bahwa manipulasi emosional merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan kendali dalam hubungan.



Anak juga bisa tumbuh dengan ketakutan bahwa konflik berarti akan kehilangan kasih sayang atau ditinggalkan oleh orang yang dicintainya.



Dalam perkembangan emosional, rasa aman sangat penting agar anak mampu mengungkapkan kebutuhan, perasaan, dan ketidaksetujuannya tanpa terus-menerus merasa terancam.



Perlu dibedakan bahwa mengambil waktu untuk menenangkan diri bukanlah manipulasi. Orang tua boleh membutuhkan jeda ketika sedang marah. Namun, jeda tersebut sebaiknya disampaikan dengan jelas, misalnya, "Ayah sedang marah dan perlu menenangkan diri sebentar. Setelah itu kita bicarakan lagi."



Perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan cara penyampaiannya. Jeda bertujuan mengelola emosi, sedangkan sikap diam yang digunakan sebagai hukuman bertujuan membuat orang lain merasa tersiksa atau menyerah.



Pelajaran yang seharusnya diberikan: komunikasi yang sehat tidak membutuhkan ancaman, permainan rasa bersalah, atau hukuman emosional.



Anak perlu belajar menyampaikan keinginan secara langsung, menghormati perasaan orang lain, dan menyelesaikan masalah melalui percakapan yang jujur.



6. Tidak pernah mengakui kesalahan dan selalu merasa paling benar



Ini merupakan salah satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara anak memandang hubungan.



Ada orang tua yang selalu menuntut anak meminta maaf ketika melakukan kesalahan, tetapi tidak pernah melakukan hal yang sama ketika mereka sendiri berbuat salah.



Ketika membentak anak, mereka mengatakan bahwa itu demi kebaikan anak. Ketika melakukan kesalahan, mereka justru mencari alasan untuk membenarkan tindakannya.



Bahkan, sebagian orang tua menganggap meminta maaf kepada anak sebagai tanda kelemahan atau kehilangan wibawa.



Padahal, mengakui kesalahan tidak membuat seseorang kehilangan kehormatan. Justru, hal tersebut menunjukkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab.



Dalam psikologi, kemampuan melakukan refleksi diri dan mengambil tanggung jawab atas perilaku sendiri merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal yang sehat.



Anak yang tumbuh dengan orang tua yang tidak pernah mengakui kesalahan mungkin belajar bahwa orang yang memiliki kekuasaan selalu benar.



Akibatnya, mereka bisa kesulitan menerima kritik, enggan bertanggung jawab, dan menganggap permintaan maaf sebagai sesuatu yang memalukan.



Sebaliknya, ketika orang tua berani mengatakan, "Ayah tadi salah karena membentak kamu. Ayah seharusnya berbicara dengan lebih baik. Maafkan Ayah," anak mendapatkan contoh nyata tentang bagaimana seseorang memperbaiki hubungan setelah melakukan kesalahan.



Hal ini juga mengajarkan bahwa meminta maaf bukan sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi harus disertai perubahan perilaku.



Pelajaran yang seharusnya diberikan: orang yang dewasa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan orang yang berani mengakui, memperbaiki, dan belajar dari kesalahannya.



Anak perlu melihat bahwa hubungan yang baik bukan hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang memiliki ruang untuk bertanggung jawab dan memperbaiki keadaan.



Mengapa contoh dari orang tua begitu berpengaruh terhadap hubungan anak ketika dewasa?



Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan kemampuan sosial dan emosional seseorang.



Pada masa ini, anak mulai memahami bagaimana cara mempercayai orang lain, mengungkapkan perasaan, menghadapi penolakan, mengelola kemarahan, serta membangun kedekatan emosional.



Keluarga menjadi salah satu tempat pertama anak mempelajari semua hal tersebut.



Melalui pengamatan sehari-hari, anak membentuk gambaran mengenai seperti apa hubungan yang dianggap normal.



Jika mereka melihat komunikasi yang penuh penghargaan, mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari komunikasi yang sehat. Jika mereka melihat konflik yang diselesaikan dengan kekerasan dan penghinaan, mereka berisiko menganggap pola tersebut sebagai sesuatu yang biasa.



Namun, penting untuk dipahami bahwa pengalaman masa kecil bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan masa depan hubungan seseorang.



Temperamen, lingkungan sosial, pengalaman di luar keluarga, pendidikan, serta hubungan positif yang dialami sepanjang kehidupan juga dapat memengaruhi perkembangan seseorang.



Artinya, orang tua memang memiliki pengaruh besar, tetapi kesalahan dalam pengasuhan tidak otomatis menentukan bahwa anak akan mengalami hubungan yang buruk ketika dewasa.



Anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan membangun pola hubungan yang lebih sehat.



Penutup: Anak Lebih Banyak Belajar dari Apa yang Kita Lakukan daripada Apa yang Kita Katakan



Pada akhirnya, mengajarkan anak tentang hubungan yang sehat tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat.



Kita bisa berkali-kali mengatakan bahwa anak harus menghargai orang lain, tetapi jika mereka setiap hari melihat kita merendahkan pasangan, pesan tersebut akan kehilangan maknanya.



Kita bisa mengajarkan bahwa mereka harus berani mengatakan tidak, tetapi jika kita sendiri selalu mengabaikan batasan pribadi, anak mungkin akan kesulitan memahami pentingnya menghargai diri sendiri.



Kita bisa meminta anak meminta maaf ketika berbuat salah, tetapi jika kita tidak pernah berani mengakui kesalahan, mereka akan belajar bahwa tanggung jawab hanya berlaku bagi orang yang lebih lemah.



Karena itu, orang tua perlu memahami bahwa pengasuhan bukan tentang menjadi manusia sempurna. Tidak ada orang tua yang selalu sabar, selalu benar, atau tidak pernah melakukan kesalahan.



Yang jauh lebih penting adalah kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri.



Jika suatu hari kita membentak anak, kita bisa meminta maaf. Jika kita melakukan kesalahan dalam memperlakukan pasangan, kita bisa mengakuinya. Jika kita memiliki perbedaan pendapat, kita bisa memperlihatkan bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa merendahkan satu sama lain.



Sebab, salah satu warisan terbaik yang bisa diberikan kepada anak bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan keluarga yang memperlihatkan bagaimana manusia saling menghormati, bertanggung jawab, memaafkan, dan memperbaiki hubungan.



