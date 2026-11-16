Mentimun hingga Alpukat, 5 Makanan Ini Baik Dikonsumsi Saat Cuaca Panas

JawaPos.com - Cuaca panas dengan suhu udara yang cukup tinggi tengah dirasakan oleh sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini dapat membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas di luar ruangan. Meski perubahan cuaca tidak bisa dikendalikan, ada sejumlah cara sederhana untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap nyaman. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makanan dan minuman sehari-hari. Ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normal. Kelenjar keringat menjadi lebih aktif, sementara aliran darah turut meningkat sebagai bagian dari mekanisme alami tubuh dalam melepaskan panas. Karena itu, memenuhi kebutuhan cairan menjadi hal penting selama cuaca terik. Selain memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan dengan kandungan air dan nutrisi yang baik juga dapat membantu menjaga hidrasi serta mendukung kesehatan tubuh. Baca Juga:Jangan Terkecoh Label Sehat! 4 Makanan Ini Bisa Memicu Kenaikan Berat Badan Dilansir dari English Jagran, terdapat lima jenis makanan yang bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi saat cuaca panas karena kandungan air dan nutrisinya. 1. Mentimun Mentimun menjadi salah satu pilihan makanan yang cocok dikonsumsi ketika suhu udara sedang tinggi. Sayuran ini memiliki kandungan air sekitar 96 persen sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tidak hanya menyegarkan, mentimun juga mengandung antioksidan dan senyawa yang memiliki sifat anti-inflamasi. Kandungan serat di dalamnya turut mendukung kelancaran sistem pencernaan. Mengonsumsi mentimun secara rutin sebagai bagian dari pola makan seimbang bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. 2. Semangka Semangka dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan memiliki kandungan air yang melimpah. Sekitar 90 persen bagian buah ini terdiri dari air sehingga cocok dijadikan camilan saat cuaca panas. Selain membantu menjaga asupan cairan, semangka juga mengandung serat yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Hal tersebut membuatnya bisa menjadi pilihan buah bagi orang yang sedang menjaga berat badan. Semangka juga memiliki kandungan likopen, yaitu antioksidan yang berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Senyawa ini turut dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk dalam menjaga kesehatan jantung. 3. Kelapa Kelapa, khususnya airnya, menjadi pilihan minuman alami yang menyegarkan saat cuaca sedang terik. Air kelapa mengandung sejumlah elektrolit yang dibutuhkan tubuh, seperti kalium, natrium, dan mangan. Kandungan tersebut membantu menggantikan sebagian elektrolit yang hilang melalui keringat. Tidak heran jika air kelapa kerap dikonsumsi untuk membantu mengembalikan cairan tubuh setelah berolahraga atau mengalami kondisi yang menyebabkan kehilangan cairan ringan. Selain rasanya yang menyegarkan, air kelapa juga dapat menjadi alternatif minuman untuk mendukung kebutuhan hidrasi sehari-hari. 4. Yogurt Yogurt termasuk makanan bernutrisi yang cocok dinikmati dalam berbagai kondisi cuaca, termasuk saat udara terasa panas. Produk olahan susu ini mengandung protein, kalsium, serta bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. Kandungan probiotiknya juga dapat membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam usus. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang segar membuat yogurt cocok dijadikan menu sarapan maupun camilan. Agar manfaatnya lebih optimal, pilih yogurt dengan kandungan gula tambahan yang rendah. 5. Alpukat Alpukat merupakan buah yang kaya akan nutrisi penting, mulai dari lemak tak jenuh tunggal hingga serat. Kombinasi kandungan tersebut membuat alpukat baik untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Serat dalam alpukat berperan penting dalam menjaga fungsi pencernaan. Nutrisi ini membantu mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus sehingga kesehatan sistem pencernaan lebih terjaga. Selain itu, kandungan lemak sehatnya dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Alpukat bisa dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi berbagai hidangan segar. Dengan memasukkan kelima makanan tersebut ke dalam menu harian, kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh dapat lebih terjaga selama menghadapi cuaca panas. Meski demikian, konsumsi makanan tersebut tetap perlu diimbangi dengan minum air putih yang cukup serta membatasi aktivitas berat saat suhu udara sedang tinggi.